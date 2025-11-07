Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Extraditar ou não: o dilema europeu entre cooperação e direitos humanos

Decisão histórica do Tribunal Superior Regional de Munique evidencia o crescente escrutínio judicial em torno das transferências transfronteiriças quando os direitos fundamentais podem estar em risco, mesmo dentro do espaço judicial europeu

Eduardo Maurício - Advogado no Brasil, em Portugal, na Hungria e na Espanha

Eduardo Maurício - Advogado no Brasil, em Portugal, na Hungria e na Espanha

07/11/2025 - 07h45
Recentemente, o Tribunal Superior Regional de Munique suspendeu temporariamente a extradição de um indivíduo para a Itália, citando sérias preocupações sobre as condições de detenção nas prisões italianas – consideradas desumanas e degradantes.

A decisão histórica evidencia o crescente escrutínio judicial em torno das transferências transfronteiriças quando os direitos fundamentais podem estar em risco, mesmo dentro do espaço judicial europeu.

O caso envolveu um mandado de detenção europeu por tentativa de homicídio e outras acusações. Embora o tribunal tenha aprovado inicialmente a extradição em setembro, a defesa apresentou, em sede de recurso, novas evidências sobre problemas sistêmicos no sistema prisional italiano.

Entre os principais argumentos estavam a superlotação das prisões, condições higiênicas precárias, relatos de infestações de pragas – incluindo ataques de percevejos sofridos pelo próprio acusado em detenção anterior – e relatórios de organizações como a Antígona, que documentam a deterioração estrutural do sistema carcerário.

O tribunal alemão reconheceu potenciais violações ao artigo 4 da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que proíbe a tortura e o tratamento desumano ou degradante, e exigiu garantias vinculativas das autoridades italianas antes de autorizar a extradição.

O caso reforça que os princípios de reconhecimento mútuo e cooperação judicial, pilares da União Europeia, não podem se sobrepor à proteção dos direitos humanos.

Cabe aos tribunais nacionais verificar se as condições de detenção respeitam a dignidade humana, exigindo garantias concretas quando houver evidências de violações.

Além de seu impacto imediato, a decisão estabelece precedentes relevantes para casos de extradição em outros países, inclusive fora da Europa.

Situações semelhantes podem surgir quando a Itália é o Estado requerente – como em pedidos de extradição dirigidos ao Brasil, baseados em mandados internacionais e inserções na Interpol.

Nesses contextos, a defesa pode invocar não apenas o risco de tratamento degradante, mas também princípios jurídicos como o da dupla incriminação e outros fundamentos técnicos que autorizam a recusa da extradição.

Trata-se de um exemplo emblemático de como a advocacia, apoiada em documentação consistente e na observância de garantias fundamentais, pode assegurar que a cooperação internacional em matéria penal não se transforme em conivência com violações de direitos humanos.

Qual o preço da eternidade?

Sebastian Dumon - Autor de "Ascensão Imortal", da trilogia "Sete Imortais", que reflete sobre os limites da ambição humana e da ciência em um mundo distópico

06/11/2025 07h45

A humanidade nunca esteve tão próxima de vencer o tempo. A promessa de prolongar indefinidamente a vida, outrora restrita à mitologia, hoje é pauta científica, tecnológica e cultural. Projetos como o AlphaFold, do Google DeepMind – capaz de prever a estrutura de todas as proteínas conhecidas e abrir caminho para a cura de praticamente todas as doenças – são celebrados como marcos de uma nova era. Pela primeira vez, o sonho da imortalidade parece possível. Mas o que essa obsessão por viver para sempre revela sobre nós? 

A busca pela eternidade expõe uma angústia profunda: o medo da finitude. Por trás da corrida por terapias genéticas, inteligência artificial e aprimoramento biológico, há o desejo de escapar daquilo que mais nos define: a vulnerabilidade. Vivemos em uma cultura que trata o envelhecimento como defeito, o erro como fracasso e a morte como tabu. Nesse processo, a vida perde sua espessura, transformando-se em um projeto interminável de manutenção e controle. 

A imortalidade, tão almejada, traz consigo um paradoxo. Ao eliminar os limites, elimina-se também o sentido. O tempo deixa de ser medida e torna-se apenas repetição. Sem a urgência do fim, desaparece a necessidade de escolher, de amar, de arriscar. O ser humano passa a existir, mas não necessariamente a viver. A promessa de eternidade pode se tornar uma prisão invisível, em que tudo é possível e nada é essencial.

Talvez o verdadeiro avanço não esteja em estender a existência, mas em reaprendermos a habitá-la. Em reconhecer que é justamente a transitoriedade que confere significado à vida. A consciência da morte é o que transforma cada instante em algo precioso, irrepetível. A imortalidade biológica pode até ser alcançada um dia, mas, sem propósito, continuará a ser apenas uma vitória técnica sobre o corpo e uma derrota silenciosa da alma. 
 

Os financiamentos, investimentos e contas

O desafio, agora, é garantir que esse quadro estável seja preservado justamente num momento em que os estados enfrentam o desafio de aumentar a arrecadação

06/11/2025 07h15

A um ano das eleições, não apenas Mato Grosso do Sul, mas praticamente todos os estados brasileiros ligam um sinal de alerta que não pode ser ignorado. Os relatórios de execução orçamentária mais recentes mostram um cenário preocupante: enquanto a receita cresce em ritmo moderado, as despesas avançam com muito mais força. É uma equação que, quando não observada com rigor, costuma abrir espaço para desequilíbrios, pressões fiscais e cortes de investimentos justamente às vésperas de um período eleitoral que, por natureza, tende a estimular gastos adicionais.

Em Mato Grosso do Sul o quadro não foge à regra. Embora o Estado mantenha uma situação financeira considerada saudável pelos indicadores oficiais, com boas notas no Capag do Tesouro Nacional e capacidade de endividamento preservada, a tendência observada nos números exige atenção redobrada. A arrecadação tem avançado, é verdade, mas as despesas crescem em velocidade ainda maior, o que pode comprometer a trajetória de sustentabilidade fiscal caso não haja medidas prudenciais no curto e médio prazo.

Nesta edição mostramos que o Estado voltou a recorrer a operações de crédito de grande porte. O governo formalizou com o Banco do Brasil um empréstimo de quase R$ 1 bilhão, destinado tanto a obras estruturantes quanto à composição de garantias em fundos, inclusive aqueles voltados ao suporte de parcerias público-privadas. São financiamentos vultosos, de longo prazo, que têm como objetivo destravar investimentos importantes para a infraestrutura e para o desenvolvimento econômico.

Contudo, mesmo que justificados e necessários, não deixam de ser empréstimos que serão pagos nos próximos anos, afetando o fluxo financeiro e exigindo rigor no planejamento.

Comprar à vista é sempre melhor – no setor público e no privado. Quando o Estado depende de financiamentos para realizar obras essenciais, assume parcelas futuras que restringem sua margem de manobra. Por isso, a expansão de despesas correntes acima do ritmo de crescimento da receita precisa ser monitorada permanentemente. O risco de desequilíbrio não está no empréstimo em si, mas na soma de pressões que podem se acumular se não houver controle.

Ainda assim, Mato Grosso do Sul mantém condições favoráveis em comparação com outros estados brasileiros. A boa capacidade de pagamento, o histórico de organização fiscal e a credibilidade com as instituições financeiras oferecem segurança para operações de crédito e reforçam a imagem de um governo que sabe onde precisa investir. O desafio agora é garantir que esse quadro estável seja preservado justamente num momento em que grande parte do País enfrenta dificuldades crescentes.

A esperança é que a receita volte a mostrar vigor nos próximos meses, acompanhando o ritmo dos investimentos e permitindo ao Estado não apenas cumprir suas obrigações, mas ampliar sua capacidade de investimento sem recorrer a financiamentos. Que o alerta dos números sirva para reforçar a responsabilidade fiscal.

Manter a situação sob controle é essencial. Melhorá-la, ainda mais.

