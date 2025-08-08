Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Artigos e Opinião

EDITORIAL

Falta cuidado com a "galinha dos ovos de ouro"

O gás boliviano já trouxe dezenas de bilhões aos cofres de MS, chegando a ser responsável por 13% do faturamento total com ICMS

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

08/08/2025 - 07h15
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Nos últimos anos da década de 1990, durante a construção do gasoduto Bolívia-Brasil, e nos primeiros anos depois de sua ativação, o gás importado do país vizinho era propagado como se fosse trazer uma verdadeira revolução para Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande, onde foi construída uma das primeiras termoelétricas, pelo menos uma dezena de postos de combustíveis fizeram adaptações para vender gás natural veicular (GNV). Na mesma toada, dezenas de proprietários de oficinas mecânicas investiram pesado para instalar os chamados kit gás em veículos movidos a gasolina, diesel e etanol. Com o passar dos anos, porém, a maioria absoluta daqueles que acreditaram na “revolução” se arrependeram e tiveram que amargar com o prejuízo. Das oficinas para instalação de kits devem ter sobrado duas. Postos que vendem GNV, o mesmo tanto.


E a explicação é simples: a vantagem econômica não foi tudo aquilo que prometeram. Pelo contrário. Porém, o consumo residencial e empresarial acabou se solidificando lentamente e, hoje, existem pouco mais de 23 mil clientes da MSGás no Estado. Somados, utilizam cerca de 600 mil metros cúbicos diários. O volume, embora significativo, é pequeno ante a capacidade para a qual o Gasbol foi construído, de 30 milhões de m³ por dia. Para efeito de ilustração, a termoelétrica de Campo Grande sozinha, quando em operação máxima, como está acontecendo agora, consome em torno de 1,3 milhão de m³.


Mas, apesar da frustração generalizada com o tal do gás boliviano, ele é fundamental para Mato Grosso do Sul. Isso porque nos últimos 25 anos trouxe bilhões e bilhões em ICMS aos cofres do governo do Estado e de todas as prefeituras. Sem exagero, o gás boliviano é a “galinha dos ovos de ouro” do poder público local. Ele chegou a ser responsável por 13% do faturamento total de ICMS. Nos doze meses encerrados em junho, o Estado arrecadou R$ 17,3 bilhões. Se o Gasbol ainda estivesse em pleno vapor, teria sido responsável por cerca de R$ 2,2 bilhões somente em um ano. No começo desta semana, ao anunciar o corte de gastos, a principal justificativa do governo do Estado para a falta de recursos foi a queda no faturamento com o gás boliviano.


E exatamente por conta desta importância é que o governo do Estado, dono de 51% da MSGás, deveria ser o maior incentivador do consumo. Na prática, porém, o interesse parece ser mínimo. Prova disso é que o preço ao consumidor está longe de ser atrativo. E, no momento em que poderia, a empresa se recusa a baratear o produto. No fim de julho, a Petrobras anunciou redução de 14%. Até agora, porém, nada chegou ao consumidor final.


O balanço da empresa mostra que em 2024 fechou com lucro líquido de R$ 43 milhões, R$ 10 milhões a menos que no ano anterior. Ou seja, a estatal, que divide seus ganhos com um grupo econômico asiático, teria margem para isso. Se os preços fossem sistematicamente atrativos, o ICMS que a administração estadual arrecadaria com o aumento do consumo possivelmente seria maior do que os dividendos que a estatal repassa ao fim de cada ano aos cofres públicos.

EDITORIAL

Tudo, menos mexer no duodécimo

É como se estivéssemos na Idade Média e os valores tivessem sido determinados por uma entidade divina

07/08/2025 07h31

Compartilhar

Arquivo

Continue Lendo...

Quando a situação financeira não é das melhores na administração pública, normalmente, a corda arrebenta do lado mais fraco, que é o do servidor. Ao se falar em servidor, contudo, existe uma variação literalmente imoral. Na Prefeitura de Campo Grande, por exemplo, existem mais de 10 mil cujo salário-base é inferior a um salário mínimo. Por outro lado, existem aqueles que recebem R$ 70 mil líquidos ao fim de cada mês. No governo do Estado, embora a situação na base da pirâmide seja um pouco melhor, a disparidade é ainda maior. A casta recebe uma média de R$ 150 mil.

Nesta semana, depois de uma infinidade de sinais, a administração estadual admitiu que está em crise e determinou o corte de gastos. Mas de antemão já deixou claro que não pretende mexer no topo da pirâmide do funcionalismo. Isso ficou evidente no momento em que porta-vozes do governador Eduardo Riedel afirmaram que não podem fazer alterações no chamado duodécimo dos Poderes. Ou seja, segundo eles, não podem cortar os repasses à Assembleia Legislativa, ao Ministério Público, ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas e à Defensoria Pública, como se estivéssemos na Idade Média e os porcentuais tivessem sido determinados por uma entidade divina capaz de jogar uma praga sobre aquele que ousasse questionar a pertinência dos valores bilionários.

Evidentemente que não se pode ser simplista e acreditar que alterar este “dogma” seria algo fácil, uma vez que o “poder de fogo” de magistrados, promotores, deputados, conselheiros e defensores públicos pode ser destrutivo contra aqueles que se atreverem a confrontá-los. Exatamente por conta disso é necessário olhar para os números. Para este ano, a Lei de Diretrizes Orçamentárias previu arrecadação de R$ 26,4 bilhões pela administração estadual.

Deste montante, R$ 3,35 bilhões foram reservados para as cinco instituições. Ao Tribunal de Justiça estão previstos R$ 1.364.912.200,00, sem contabilizar a arrecadação com pesadas taxas. Para o Ministério Público, são R$ 705.520.700,00. Em terceiro lugar está a Assembleia Legislativa, com R$ 520.2022.200,00. Na quarta colocação deste ranking está o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, com orçamento previsto de R$ 415.307.900,00. O “primo pobre” é a Defensoria Pública, que deve receber “apenas” R$ 347.325.900,00.

Juntas, essas instituições recebem o equivalente a quase 13% do orçamento estadual e destinam em torno de 90% ao pagamento de salários. Sendo assim, a cúpula destas instituições tem remuneração que pode ser considerada uma verdadeira afronta aos servidores da base da pirâmide e à grande maioria dos trabalhadores brasileiros. E o mais assustador é que, em vez de reconhecerem que realmente estão vivendo em mundo paralelo e se mostrarem dispostos a colocar o pé no freio, mais e mais criam formas para elevarem seus rendimentos.

Entra governo e sai governo, mas nenhum tem pulso para colocar limites nesta vergonhosa e imoral gastança. Pior que isso. Nem mesmo admitem colocar o tema em pauta. Quando isso acontece, como ocorreu recentemente em Brasília, rapidamente surgem as marchas para engavetar alguma possível mudança. E, quando isso ocorreu, o comando do Executivo estadual já havia deixado clara sua preocupação em ajudar a proteger as castas.

ARTIGOS

Reajustes salariais e retenção de talentos

No Brasil, a expectativa de aumentos entre 5% e 6,7% para diferentes níveis hierárquicos indica um esforço estratégico de reposicionamento do custo de mão de obra

06/08/2025 08h15

Compartilhar

Arquivo

Continue Lendo...

A iminente rodada de reajustes salariais este ano, prevista por mais de 66% das organizações, revela uma tentativa urgente de compensar a perda do poder aquisitivo causada pela inflação e responder à acirrada competição por talentos críticos. No Brasil, a expectativa de aumentos entre 5% e 6,7% para diferentes níveis hierárquicos indica um esforço estratégico de reposicionamento do custo de mão de obra frente a um mercado cada vez mais dinâmico e seletivo. Contudo, ao analisarmos o contexto mais amplo, fica evidente que o salário, embora importante, não é mais o fator isolado capaz de garantir retenção e engajamento de profissionais em ambientes corporativos complexos.

O ambiente inflacionário, apontado por 41% dos líderes de RH como principal força motriz, não pode ser visto apenas como um indicador econômico, mas como um agente que impacta diretamente o equilíbrio entre expectativa e realidade dos colaboradores. Paralelamente, a escassez de profissionais qualificados – que leva 35% das empresas a reajustarem salários para manter competitividade – escancara uma tensão estrutural: a crescente dificuldade das organizações em atrair e reter talentos sem provocar desequilíbrios orçamentários internos. As empresas que se recusam a ir além dos reajustes anuais, representando 28% do mercado, arriscam-se a enfrentar aumento da rotatividade, perda de produtividade e deterioração da cultura interna.

Nesse cenário, a literatura e os dados empíricos convergem para a conclusão de que a retenção eficaz exige estratégias integradas e personalizadas, que vão desde aumentos salariais seletivos até o desenvolvimento contínuo, passando pela flexibilização do modelo de trabalho e por planos de carreira robustos. O conceito de benefits marketplace, previsto para adoção por 67% das empresas até 2026, exemplifica essa evolução, indicando a necessidade de personalizar incentivos para diferentes perfis e gerações. Ou seja, não se trata mais de aplicar um tamanho único, mas de compreender o indivíduo dentro do coletivo e oferecer a ele um pacote de valor coerente com suas motivações e necessidades específicas.

Mais do que a remuneração, o reconhecimento contínuo emerge como um fator crítico para a retenção – sobretudo em organizações que não contam com orçamentos robustos para aumentos salariais significativos. Surpreendentemente, apenas 27% das empresas possuem programas estruturados de reconhecimento, apesar de 74% dos RHs apontarem esse elemento como um diferencial competitivo. 

A flexibilidade, frequentemente debatida como um benefício, assume este ano o papel de moeda essencial nas negociações de talentos. Com 86% das empresas oferecendo algum modelo flexível , o desafio central reside no equilíbrio entre a autonomia e as demandas da liderança por maior presença física. A equação para atrair e reter talentos no próximo ciclo não pode se restringir a reajustes salariais, ainda que necessários. É preciso uma abordagem holística que considere o indivíduo em suas múltiplas dimensões – financeira, emocional, cultural e de qualidade de vida – e que conecte esses aspectos a práticas organizacionais alinhadas com os novos tempos. Ignorar essa complexidade significa não apenas perder talentos, mas comprometer a capacidade competitiva e a sustentabilidade das organizações no médio e longo prazo.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Contingenciamento do governo vai congelar salários dos servidores
MATO GROSSO DO SUL

/ 2 dias

Contingenciamento do governo vai congelar salários dos servidores

2

Nikolas Ferreira acusa Camila Jara de agressão; Deputada de MS nega
veja vídeo

/ 1 dia

Nikolas Ferreira acusa Camila Jara de agressão; Deputada de MS nega

3

MS deve ter frio intenso de 0°C com risco de geada a partir desta sexta-feira
tempo

/ 23 horas

MS deve ter frio intenso de 0°C com risco de geada a partir desta sexta-feira

4

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1099, quinta-feira (07/08)
Loterias

/ 16 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1099, quinta-feira (07/08)

5

Programa da Prefeitura abre cadastro gratuito para instalação de energia solar
Oportunidade

/ 1 dia

Programa da Prefeitura abre cadastro gratuito para instalação de energia solar

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 11 horas

Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?
Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos
Exclusivo para assinantes

/ 1 dia

Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos
Alternativa ao dólar: uma ideia longe da prioridade atual
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Alternativa ao dólar: uma ideia longe da prioridade atual
Juliane Penteado: Regras, requisitos e planejamento da aposentadoria do servidor público PCD
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Regras, requisitos e planejamento da aposentadoria do servidor público PCD