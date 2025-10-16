Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Artigos e Opinião

ARTIGO

Financiamento climático: o desafio de fazer o dinheiro chegar a quem mais precisa

Maíra Lira Oliveira - Diretora jurídica da Corning na América Latina e Caribe

Da Redação

Da Redação

16/10/2025 - 07h30
Apesar do aumento no volume global de recursos destinados ao combate às mudanças climáticas, o financiamento ainda está longe de alcançar quem mais precisa. Em 2023, os fluxos globais ultrapassaram US$ 1,9 trilhão, segundo a Climate Policy Initiative. No entanto, apenas 11% desses recursos chegam efetivamente a países de baixa renda – os mais vulneráveis aos impactos do aquecimento global. A disparidade revela uma fragilidade estrutural: o sistema internacional de financiamento ainda favorece grandes mercados e deixa em segundo plano as nações com menos capacidade de captação.

Outro ponto crítico é o desequilíbrio entre os recursos destinados à mitigação – ações para reduzir emissões – e à adaptação – medidas para lidar com os efeitos já inevitáveis da crise climática. Em 2022, apenas 25% do financiamento foi direcionado à adaptação, embora especialistas recomendem uma divisão mais equilibrada. Países em desenvolvimento, frequentemente afetados por eventos extremos como secas e enchentes, ficam desassistidos no momento em que mais precisam.

Na África, embora o financiamento tenha crescido 48%, atingindo US$ 43,7 bilhões em 2021/2022, o valor ainda cobre apenas 20% das necessidades estimadas. E mais da metade desses recursos chega via empréstimos, agravando o endividamento de países frágeis.

Já o setor agrícola, essencial tanto para a segurança alimentar quanto para a transição climática, é outro exemplo de subfinanciamento. Estima-se que seriam necessários ao menos US$ 1,1 trilhão por ano para torná-lo sustentável, mas ele recebe menos de 5% dos recursos climáticos. No Brasil, iniciativas como o fundo Catalytic Capital for the Agriculture Transition (CCAT) buscam preencher parte dessa lacuna com parcerias público-privadas.

Portanto, para que o financiamento climático seja eficaz, é preciso reformar seus mecanismos. É fundamental ampliar o uso de capital catalítico, como garantias e crédito concessional, que reduzem riscos para investimentos em regiões mais vulneráveis. Transparência também é crucial: um relatório da Oxfam aponta que US$ 41 bilhões repassados pelo Banco Mundial entre 2017 e 2023 não tiveram destinação rastreável, o que compromete a eficácia das ações.

A mobilização do setor privado é relevante – em 2023, respondeu por mais de US$ 1 trilhão em investimentos climáticos –, mas deve estar alinhada a critérios sociais claros. Modelos de blended finance, que combinam fundos públicos, privados e filantrópicos, mostram potencial de impacto, mas exigem governança eficiente e foco na justiça climática.

Vale concluir que o desafio não é apenas ampliar os recursos, mas garantir que eles cheguem a quem mais precisa. Em um cenário de emergência ambiental, distribuir o financiamento de forma justa é tão urgente quanto reduzir emissões. Trata-se não apenas de uma questão econômica, mas de equidade global.

A aposentadoria do professor e os desafios após a reforma da Previdência

Sintonia pessoal pode facilitar a comunicação, promover decisões mais rápidas e criar um ambiente de trabalho leve e coeso

15/10/2025 07h45

Fazer negócios com amigos é uma aposta ousada. Para muitos empreendedores, a confiança forjada em anos de convivência representa uma base sólida para construir algo grandioso. Para outros, é um terreno escorregadio onde as emoções podem sabotar decisões racionais e colocar em risco uma amizade preciosa.

O dilema é real: amizade e sociedade podem ser combustível ou armadilha.

Ao contrário das parcerias formadas apenas por conveniência profissional ou capital, empreender com um amigo significa colocar em jogo valores, histórias e afetos. A sintonia pessoal pode facilitar a comunicação, promover decisões mais rápidas e criar um ambiente de trabalho leve e coeso.

Mas essa mesma proximidade pode dificultar conversas difíceis, esconder conflitos sob o verniz da amizade e impedir a tomada de decisões objetivas.

O grande trunfo de uma sociedade entre amigos – a confiança – também é seu ponto mais vulnerável. A informalidade típica dos laços afetivos, se não for controlada, pode se infiltrar nos processos de gestão, enfraquecendo o profissionalismo.

Expectativas mal alinhadas e a relutância em estabelecer regras rígidas, por medo de parecer “frio” ou “desconfiado”, são erros recorrentes que abrem brechas para desentendimentos profundos.

Para que a sociedade prospere, é necessário um pacto de maturidade. Isso inclui: separação clara entre amizade e gestão, acordos formais e transparentes e planejamento para o conflito, prevendo mecanismos de mediação e resolução. Há casos emblemáticos que mostram que a aposta pode valer a pena.

Larry Page e Sergey Brin (Google), Bill Gates e Paul Allen (Microsoft), Steve Jobs e Steve Wozniak (Apple), Ben Cohen e Jerry Greenfield (Ben & Jerry’s), Bill Hewlett e David Packard (HP) são exemplos de amizades que geraram gigantes da inovação, da tecnologia e da cultura.

Em comum, essas parcerias sustentaram-se em uma visão compartilhada e, muitas vezes, em uma gestão complementar. Mas mesmo essas histórias de sucesso enfrentaram tensões. Algumas amizades se desgastaram ao longo do tempo, provando que nem o êxito financeiro garante a longevidade do vínculo pessoal se ele não for cuidado.

Empreender com amigos não é para os ingênuos. É para quem tem coragem de enfrentar os riscos com responsabilidade, combinando afeto com racionalidade. A amizade pode ser, sim, o maior ativo de uma sociedade. Mas só será sustentável se vier acompanhada de diálogo franco, planejamento e disciplina.

Mais do que ter uma boa ideia ou uma conexão pessoal, é preciso construir um negócio sobre pilares firmes – e isso começa com clareza, respeito e compromisso mútuo.

Quando bem conduzida, a jornada empreendedora entre amigos pode ser não apenas bem-sucedida, mas transformadora. E provar, na prática, que o melhor dos dois mundos é possível.

É possível moderar?

Disputa entre os campos ligados ao presidente Lula e ao ex-presidente Bolsonaro segue alimentando o debate nacional

15/10/2025 07h30

Parece que vai demorar, mas 2026 já está logo ali. O próximo ciclo eleitoral se anuncia, e a polarização – que há tempos se instalou no País – continua firme nas conversas, nas redes e nas manchetes.

A disputa entre os campos ligados ao presidente Lula e ao ex-presidente Bolsonaro segue alimentando o debate nacional, moldando o comportamento dos eleitores, o discurso dos partidos e até o equilíbrio de poder nos estados.

O problema é que esse cenário de extremos, que já se tornou rotina em vários países, impõe barreiras ao diálogo real – aquele que busca convergência, racionalidade e resultados concretos. A política brasileira, muitas vezes, parece mais empenhada em vencer debates do que em resolver problemas.

Mas há exceções. O desafio brasileiro hoje é superar a lógica da trincheira: não é mais uma questão de direita ou esquerda, mas de gestão eficiente. No meio do barulho ideológico, começam a se destacar experiências administrativas que colocam o planejamento e o compromisso com resultados acima das disputas partidárias. Mato Grosso do Sul é um exemplo cada vez mais nítido dessa postura.

O Estado desponta como um dos principais polos de investimento do País – especialmente no setor de celulose, com previsão de crescimento do PIB acima da média nacional. Além disso, avança em indicadores sociais, como a redução da pobreza extrema e o pleno emprego.

Na pauta ambiental, Mato Grosso do Sul consolida uma agenda de vanguarda, com a meta ousada de se tornar carbono neutro até 2030, duas décadas antes do compromisso global definido pela ONU.

Esses resultados não são obra do acaso. Eles nascem de uma governança que valoriza a estabilidade institucional, a segurança jurídica e o diálogo permanente entre governo, iniciativa privada e sociedade civil.

Em tempos de radicalismo, o exemplo sul-mato-grossense mostra que moderação, planejamento e responsabilidade são instrumentos mais poderosos do que o confronto e o discurso fácil.

Mesmo com divergências ideológicas, diferentes setores têm se alinhado em torno de metas comuns. É o caso de lideranças políticas que, apesar das diferenças, reconhecem a importância da estabilidade e da eficiência na gestão pública. Essa disposição ao entendimento que falta à política nacional é o que sobra em Mato Grosso do Sul.

O Brasil precisa reencontrar esse caminho: o da política que serve à sociedade, e não o da sociedade que serve à política. A eficiência pública, a convergência e a construção coletiva não são apenas virtudes administrativas – são condições indispensáveis para o desenvolvimento sustentável e para devolver credibilidade à política.
 

