EDITORIAL

Fiscalizar é proteger a sociedade

O cidadão, ao comprar uma bebida ou abastecer o carro, precisa ter a certeza de que está levando para casa um produto legal, de qualidade e sem riscos à sua integridade física

Da Redação

Da Redação

01/10/2025 - 07h15
A notícia da venda de bebidas falsificadas no estado de São Paulo acende um alerta que não pode ser ignorado. Não se trata de um problema localizado, mas de uma ameaça que ronda todo o comércio de bebidas no Brasil, especialmente no caso dos destilados, que são mais visados por falsificadores.

O risco à saúde pública é evidente: produtos sem procedência, muitas vezes fabricados em condições precárias, chegam ao consumidor final e podem provocar intoxicações graves ou até mortes. O episódio deixa clara a necessidade de reforçar os mecanismos de fiscalização e comprovação de origem desses produtos.

É preciso compreender que a segurança do que consumimos depende de controles confiáveis. E esses controles só podem ser oferecidos pelo poder público, seja por meio das vigilâncias sanitárias, seja por mecanismos fiscais que comprovem a procedência das mercadorias.

Há quem enxergue os impostos apenas como instrumentos de arrecadação e um fardo que onera excessivamente a sociedade. É verdade que o sistema tributário brasileiro precisa ser simplificado e racionalizado, mas é importante lembrar que a tributação também cumpre outras funções: fiscaliza, atesta a origem lícita e cria uma trilha de comprovação que protege tanto o consumidor quanto o comerciante honesto.

Por que não ampliar a frequência de vistorias em bares, restaurantes e casas de bebidas? Não apenas para coibir a venda de bebidas falsificadas, mas também para fiscalizar a qualidade dos alimentos oferecidos. Em áreas sensíveis como saúde pública, a negligência pode custar caro.

Se em outros setores, como combustíveis, já se discute a transparência da cadeia produtiva – com a ideia de que notas fiscais detalhem não apenas o valor, mas também a origem e o fornecedor do produto –, por que não aplicar lógica semelhante ao comércio de bebidas? Essa seria uma forma de aumentar a rastreabilidade e a confiança do consumidor.

Não se trata de burocratizar ainda mais a vida do empresário ou de sufocar o setor produtivo com regras desnecessárias. A proposta é simples: fiscalizar para evitar a pirataria e garantir que apenas produtos seguros cheguem ao mercado.

Pode até custar um pouco mais, mas o benefício é incalculável. O cidadão, ao comprar uma bebida ou abastecer o carro, precisa ter a certeza de que está levando para casa um produto legal, de qualidade e sem riscos à sua integridade física.

No fim das contas, a fiscalização não é inimiga da economia. Pelo contrário, fortalece os negócios sérios e inibe a ação de quem lucra com fraudes.

O preço a pagar pela ausência de controle é sempre maior: vidas em risco, prejuízos ao consumidor, perda de arrecadação e descrédito no mercado. É hora de agir com rigor e responsabilidade.

Carlo Acutis: um santo para a geração digital

Símbolo de uma santidade jovem, acessível e profundamente conectada com os tempos atuais

30/09/2025 07h45

Canonizado pela Igreja Católica, Carlo Acutis se tornou símbolo de uma santidade jovem, acessível e profundamente conectada com os tempos atuais, testemunhando que para a fé não há limites temporais quando há conexões reais.

Apaixonado pela eucaristia e pela tecnologia, Carlo dedicou tempo e dom para evangelizar por meio da virtualidade, propiciando encontros com o sagrado e incentivando jovens a despertarem para o transcendente.

Deu-nos sinais de que a fé pode habitar, também, os espaços virtuais, transformando o mundo dos algoritmos em território profícuo e contínuo de missão.

Seu testemunho inspira uma geração que valoriza a conexão, e a auxilia a se conectar com a essencialidade da vida. Com espírito jovial, nos deixou como legado de que é possível unir espiritualidade e inovação, e, sobretudo, que nossos talentos podem ser colocados a serviço do bem e das relações mais profundas com Deus.

A tecnologia, virou instrumento e Carlo a consagrou, tornando-a uma ponte para evangelizar diferentes territórios.

Em nossas escolas, especialmente nos Colégios Maristas, o exemplo de Carlo ressoa como chamado à missão educativa: formar jovens que transformem o seu tempo e utilizem seus dons com propósito, ética e fé.

A educação Marista promove uma espiritualidade conectada com a realidade, que dialoga com os desafios contemporâneos e reconhece no protagonismo dos estudantes uma oportunidade de serviço, transformação e, a exemplo de Carlo, um caminho para a santidade.

Uma geração digital conclama novas formas de fazer para as necessidades atuais de um mundo acelerado e que insiste na escuta. Carlo, por conseguinte, ouviu o grito do seu tempo e nos transmitiu, por sua santidade e talento, um legado jovem que olhou para os seus.

Acutis é um santo que fala de humanidade jovem. Que sua trajetória continue iluminando e inspirando nossas escolas a formarem corações conectados com Deus, e mentes abertas ao mundo, capazes de transformarem a cultura digital em espaço de encontro, esperança e aprendizado.

A saúde mental no ambiente de trabalho e o Setembro Amarelo

Uma realidade cotidiana de trabalhadores e trabalhadoras que veem suas vidas serem engolidas pelo trabalho

30/09/2025 07h30

Milhões de brasileiros enfrentam jornadas exaustivas, pressões excessivas e vínculos cada vez mais frágeis. Os dados recentes confirmam a gravidade da situação. Levantamento feito pela VR, que reúne informações de quase 30 mil empresas e 1,2 milhão de trabalhadores, mostra que os afastamentos por transtornos de saúde mental cresceram 143% entre janeiro e julho deste ano, em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Foram 4.819 casos, o que equivale a uma média mensal de 688 afastamentos, contra 283 em 2024. Entre os jovens da geração Z, a ansiedade é a principal causa, enquanto a depressão predomina nas gerações anteriores.

Esse fenômeno não é isolado. Ele reflete uma realidade cotidiana de trabalhadores e trabalhadoras que veem suas vidas serem engolidas pelo trabalho. Antes mesmo do expediente começar, o celular já vibra com mensagens de chefia.

O tempo para lazer e convivência desaparece. As metas se tornam inalcançáveis e o clima de desconfiança corrói a cooperação. As consequências são crises de identidade, transtornos como ansiedade e depressão, esgotamento e estresse crônico.

Em 2024, mais de 472 mil brasileiros precisaram se afastar de seus postos por problemas de saúde mental, segundo o Ministério da Previdência Social.

E o Setembro Amarelo, campanha voltada à prevenção do suicídio e à valorização da vida, não pode ser compreendido sem levar em conta o ambiente de trabalho. A precarização das relações de trabalho é um dos elementos centrais dessa crise.

Jornadas intensas, contratações fraudulentas (pejotização e uberização), salários insuficientes, insegurança e vínculos frágeis fazem parte de uma lógica que privilegia a redução de custos em detrimento da saúde. O trabalho, que deveria ser fonte de identidade e sustento, torna-se causa de sofrimento e adoecimento.

Importante destacar que, diante desse cenário preocupante, o Direito do Trabalho vem incorporando respostas importantes. No fim de 2023, a Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho passou a incluir ansiedade, burnout, depressão e até tentativa de suicídio.

Na prática, o reconhecimento assegura que o trabalhador afastado por mais de 15 dias em razão dessas condições tenha direito a estabilidade no emprego por 12 meses após o retorno, conforme previsto na Lei 8.213/1991.

Além disso, a Norma Regulamentadora nº 1, atualizada este ano, exige que empresas passem a identificar e a prevenir riscos psicossociais em seus programas de gerenciamento de riscos, como já fazem com riscos físicos, químicos e biológicos. Trata-se de um avanço jurídico, que obriga empregadores a enfrentar fatores subjetivos, como assédio moral, excesso de pressão e ausência de reconhecimento.

A Justiça do Trabalho também tem sido palco desse debate. Após o Supremo Tribunal Federal derrubar, em 2021, a regra da reforma trabalhista que impunha custas até a trabalhadores de baixa renda que perdiam ações, houve uma retomada no número de processos.

A judicialização, sobretudo no setor de serviços, revela não apenas maior acesso à Justiça, mas também a dificuldade das empresas em adotar práticas preventivas. Muitas ainda preferem lidar com o problema apenas quando ele explode em forma de litígio.

A urgência é evidente. Se o trabalho está se tornando causa de afastamento, o problema não pode ser resolvido apenas com psicoterapia ou medicação, mas com melhores condições laborais. Reduzir jornadas, combater práticas abusivas e garantir segurança e propósito são medidas indispensáveis.

Campanhas como o Setembro Amarelo e o Abril Verde cumprem um papel relevante ao iluminar o debate, mas é no dia a dia das empresas, na fiscalização do Estado e nas decisões do Judiciário que se definirá se o trabalho será fonte de vida ou de adoecimento.

O desafio jurídico e social é reconstruir um mundo do trabalho que valorize a saúde mental como um direito fundamental. Mais do que uma questão de compliance ou de reputação, trata-se de uma exigência legal, ética e humana.

