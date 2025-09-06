Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Fraudes expõem aposentados a riscos

O sistema de aposentadoria e benefícios é pilar de proteção social e não pode ser tratado como mais um campo fértil para oportunistas. Passar o INSS a limpo é uma medida de justiça

Da Redação

Da Redação

06/09/2025 - 07h15
O Brasil volta a assistir a mais um capítulo de uma triste novela que parece não ter fim: as fraudes no sistema do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Nesta edição, apresentamos detalhes de uma nova operação que desvela um esquema particularmente preocupante, pois não envolve apenas atravessadores ou criminosos de fora da máquina pública, mas sim, funcionários do próprio INSS e de instituições bancárias. É a confirmação de algo que já se intuía: a rede de irregularidades que cerca os benefícios previdenciários é mais profunda, mais articulada e mais grave do que se poderia supor. Quando servidores da instituição responsável por zelar pelos direitos do segurado se unem a agentes do mercado financeiro para lesar aposentados, a conclusão é inevitável: é preciso passar todo o sistema do INSS a limpo.

O caso mais recente tem como centro as fraudes nos empréstimos consignados. Esse tipo de crédito, que tornou-se um alívio para muitos aposentados diante da dificuldade de acesso às linhas convencionais de financiamento, é também uma porta aberta para abusos. Trata-se de um mecanismo delicado, pois desconta diretamente da aposentadoria do beneficiário, sem margem para atrasos ou negociação. Ao mesmo tempo em que pode ser útil em momentos de necessidade, tornou-se alvo de uma indústria de assédio comercial, com bancos pressionando segurados e, como agora se descobre, até mesmo funcionários públicos agindo para firmar contratos sem consentimento do aposentado . É como se este fosse condenado a uma dívida da qual sequer teve conhecimento.

Não é exagero dizer que a situação beira o desumano. Os aposentados brasileiros já carregam o peso de serem, em muitos lares, o verdadeiro arrimo de família. É a partir de seus benefícios que filhos e netos sobrevivem em contextos de desemprego, da informalidade ou dos baixos salários. O que era para ser a renda de uma velhice minimamente digna, torna-se muitas vezes o orçamento coletivo de uma família inteira. Diante disso, não bastasse a pressão natural da vida cotidiana, ainda são bombardeados por ofertas agressivas de empréstimos e, mais grave, agora também se descobrem vítimas de esquemas fraudulentos que nem sequer lhes permitem escolher se desejam ou não contrair uma dívida.

É sintomático que esse tipo de fraude se dê justamente em um momento em que as investigações sobre corrupção e má gestão no País avançam em várias frentes. A cada operação, fica claro que há um sistema organizado de captura de recursos públicos e privados à custa dos mais vulneráveis. Não é mais possível fingir que se trata de alguns casos isolados. O INSS, que deveria ser sinônimo de segurança e proteção social, precisa urgentemente ser auditado, modernizado e protegido contra esse tipo de manipulação. Qualquer resposta tímida significará conivência com os abusos.

Mas há também uma dimensão prática que não pode ser ignorada: a necessidade de vigilância por parte dos próprios aposentados e de suas famílias. Embora a responsabilidade maior seja do Estado, é indispensável que cada beneficiário acompanhe atentamente os extratos de seu benefício, verifique descontos indevidos e, sempre que possível, compartilhe informações com familiares de confiança. É um cenário hostil, em que a desatenção pode custar caro. A fiscalização cidadã é hoje um recurso de defesa quase tão necessário quanto a ação das autoridades.

A mensagem é clara: não basta apenas punir alguns culpados ou trocar nomes em cargos de confiança. O que se exige é uma revisão profunda, um esforço de transparência e de reconstrução institucional. O sistema de aposentadoria e benefícios é pilar de proteção social e não pode ser tratado como mais um campo fértil para oportunistas. Passar o INSS a limpo é não apenas uma medida de justiça, mas uma exigência de respeito com quem dedicou a vida ao trabalho e, no fim dela, deveria poder descansar com dignidade.

ARTIGO

Principais crimes eleitorais ligados à comunicação

Ana Lopes - Jornalista e Caroline Uehara - Advogada

04/09/2025 07h30

Arquivo

A comunicação política, seja nas ruas ou nas redes sociais, é peça-chave em qualquer eleição. No entanto, quando ultrapassa os limites estabelecidos pela legislação, pode se transformar em crime eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estabelece normas rígidas para garantir a igualdade entre candidatos e preservar a integridade do processo democrático.

Nos últimos anos, com o avanço das mídias digitais, cresceu o número de infrações ligadas à comunicação. Especialistas apontam que o desconhecimento das regras – ou a escolha consciente de ignorá-las – pode levar candidatos, partidos e eleitores a responderem na Justiça. A seguir, os principais crimes eleitorais relacionados à comunicação.

Propaganda eleitoral antecipada. A campanha só pode começar oficialmente após a data definida pelo calendário eleitoral. Antes disso, candidatos e partidos podem divulgar ideias e participar de debates, mas pedir votos de forma explícita é proibido. Previsto no art. 36 da Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997). Pena: multa de R$ 5 mil a R$ 25 mil.

Divulgação de notícias falsas (fake news). A propagação de informações falsas ou manipuladas para prejudicar candidatos ou influenciar o eleitorado é crime. Em 2021, o Código Eleitoral foi atualizado para incluir o artigo 323-A, que pune a divulgação de conteúdos falsos com objetivo eleitoral. Pena: detenção de dois meses a um ano, ou multa.

Boca de urna. A prática de distribuir material de campanha, pedir votos ou influenciar eleitores no dia da votação é considerada crime. Hoje, isso também se aplica a mensagens enviadas em massa via redes sociais ou aplicativos de mensagens durante o dia da eleição. Previsto no art. 39, §5º, da Lei nº 9.504/1997. Pena: detenção de seis meses a um ano, e multa.

Compra de votos. Oferecer ou prometer vantagens – como dinheiro, bens ou serviços – em troca de voto é crime gravíssimo, muitas vezes mascarado de “ajuda” ou “doação”. Previsto no art. 299 do Código Eleitoral. Pena: até quatro anos de reclusão e multa.

Uso indevido dos meios de comunicação. Rádios, TVs, jornais e até páginas de internet podem ser usados para favorecer candidatos. Porém, o uso indevido ou desigual desses meios, especialmente quando controlados por autoridades, caracteriza crime e abuso de poder. Previsto no art. 45 da Lei nº 9.504/1997.

Sanção: cassação do registro ou diploma, além de multa. 
Impulsionamento irregular de conteúdo na internet. Pagar para promover postagens só é permitido para candidatos, partidos e coligações durante o período eleitoral, e com identificação clara do responsável e do CNPJ. Impulsionamento por pessoas físicas ou sem transparência é ilegal. Previsto na Resolução TSE nº 23.610/2019. Sanção: multa e remoção imediata do conteúdo.

Fiscalização e denúncias. O TSE e os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) incentivam denúncias por meio de canais oficiais, como o aplicativo Pardal, que permite enviar provas e informações sobre práticas ilícitas.
Embora muitos candidatos encarem as regras como burocracia, elas são fundamentais para assegurar uma disputa equilibrada. A comunicação política pode ser estratégica desde que se mantenha dentro da legalidade.
Com o crescimento da influência digital, as campanhas estão mais visíveis – e também mais vigiadas. O respeito às regras de comunicação não é apenas uma obrigação legal, mas um compromisso ético com o processo democrático.

ARTIGO

O anteprojeto de governo e o esboço de País

Guto Araújo - Publicitário e estrategista de comunicação e marketing político

04/09/2025 07h15

Arquivo

A disputa presidencial de 2026 já se desenha como um dos embates mais desafiadores da história recente. De um lado, a esquerda aposta todas as fichas em Luiz Inácio Lula da Silva, único nome capaz de agregar e sustentar competitividade nacional neste momento. Do outro, a direita apresenta um quadro inverso: sobram candidatos fortes, mas nenhum consenso – um cenário que pode gerar tanto vantagem de visibilidade quanto risco de fragmentação.

Como estrategista de marketing político e tendo participado de várias campanhas no Brasil e na América Latina, entendo que esse contraste entre escassez e abundância de nomes será determinante na definição das estratégias. Enquanto Lula carrega o peso de ser a única alternativa do campo progressista, a direita terá de enfrentar uma disputa interna intensa, na qual governadores com altas taxas de aprovação, como Tarcísio de Freitas, Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Ratinho Junior, testam sua força e capacidade de articulação. A pergunta é: conseguirão os “quatro fantásticos” lograr o objetivo da coalizão conservadora?

Esse quadro cria dilemas distintos. A esquerda concentra forças, mas também se expõe: ao depender exclusivamente de Lula, corre o risco de não ter plano B caso haja desgaste ou queda de desempenho. Já a direita, embora disponha de vários perfis competitivos, precisa construir unidade para não se autossabotar, ou seja, o excesso de opções pode ser tão perigoso quanto a falta delas, porque força o eleitorado a assistir a uma briga interna que fragiliza a narrativa de unidade contra o governo.

Do ponto de vista da comunicação, a diferença se traduz em estratégias opostas. Lula e seu entorno tendem a trabalhar um discurso de estabilidade, legado e liderança unificadora, aproveitando o fato de ser a marca consolidada da esquerda. A direita, em contrapartida, precisa investir em narrativas emocionais, rápidas e contundentes, que diferenciem cada pré-candidato, mas sem romper a possibilidade de convergência em torno de um único nome no momento certo.

A velocidade da comunicação será determinante pois o campo progressista tem mostrado resposta mais lenta e tradicional, enquanto os conservadores exploram melhor formatos curtos e virais, especialmente nas redes sociais. Mas se não houver alinhamento em torno de quem será o protagonista, essa energia se dissipa e pode fortalecer Lula.

Nesse oceano de possibilidades, semana a semana, os fatos vão provocando pequenas marolas que alteram as pesquisas de popularidade de ambos os lados. E nesse exato momento quem surfa a pequena onda é Lula, que demonstra saúde e jovialidade nas breves e midiáticas corridinhas, enquanto os “quatro fantásticos” tentam se esquivar da família Bolsonaro que acidentalmente deixou as cartas na mesa com a face para cima, expondo suas fragilidades internas e, mais uma vez, incutindo a dúvida na percepção de seus eleitores.

Em resumo, o cenário novelesco deixa o eleitorado à mercê das cenas dos próximos capítulos, o anteprojeto de governo parece ser eterno e o projeto, de fato, de um País gigante continua sendo um eterno esboço adormecido em berço esplêndido. E isso não é fantástico.

