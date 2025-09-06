Fraudes expõem aposentados a riscos

O Brasil volta a assistir a mais um capítulo de uma triste novela que parece não ter fim: as fraudes no sistema do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Nesta edição, apresentamos detalhes de uma nova operação que desvela um esquema particularmente preocupante, pois não envolve apenas atravessadores ou criminosos de fora da máquina pública, mas sim, funcionários do próprio INSS e de instituições bancárias. É a confirmação de algo que já se intuía: a rede de irregularidades que cerca os benefícios previdenciários é mais profunda, mais articulada e mais grave do que se poderia supor. Quando servidores da instituição responsável por zelar pelos direitos do segurado se unem a agentes do mercado financeiro para lesar aposentados, a conclusão é inevitável: é preciso passar todo o sistema do INSS a limpo.

O caso mais recente tem como centro as fraudes nos empréstimos consignados. Esse tipo de crédito, que tornou-se um alívio para muitos aposentados diante da dificuldade de acesso às linhas convencionais de financiamento, é também uma porta aberta para abusos. Trata-se de um mecanismo delicado, pois desconta diretamente da aposentadoria do beneficiário, sem margem para atrasos ou negociação. Ao mesmo tempo em que pode ser útil em momentos de necessidade, tornou-se alvo de uma indústria de assédio comercial, com bancos pressionando segurados e, como agora se descobre, até mesmo funcionários públicos agindo para firmar contratos sem consentimento do aposentado . É como se este fosse condenado a uma dívida da qual sequer teve conhecimento.

Não é exagero dizer que a situação beira o desumano. Os aposentados brasileiros já carregam o peso de serem, em muitos lares, o verdadeiro arrimo de família. É a partir de seus benefícios que filhos e netos sobrevivem em contextos de desemprego, da informalidade ou dos baixos salários. O que era para ser a renda de uma velhice minimamente digna, torna-se muitas vezes o orçamento coletivo de uma família inteira. Diante disso, não bastasse a pressão natural da vida cotidiana, ainda são bombardeados por ofertas agressivas de empréstimos e, mais grave, agora também se descobrem vítimas de esquemas fraudulentos que nem sequer lhes permitem escolher se desejam ou não contrair uma dívida.

É sintomático que esse tipo de fraude se dê justamente em um momento em que as investigações sobre corrupção e má gestão no País avançam em várias frentes. A cada operação, fica claro que há um sistema organizado de captura de recursos públicos e privados à custa dos mais vulneráveis. Não é mais possível fingir que se trata de alguns casos isolados. O INSS, que deveria ser sinônimo de segurança e proteção social, precisa urgentemente ser auditado, modernizado e protegido contra esse tipo de manipulação. Qualquer resposta tímida significará conivência com os abusos.

Mas há também uma dimensão prática que não pode ser ignorada: a necessidade de vigilância por parte dos próprios aposentados e de suas famílias. Embora a responsabilidade maior seja do Estado, é indispensável que cada beneficiário acompanhe atentamente os extratos de seu benefício, verifique descontos indevidos e, sempre que possível, compartilhe informações com familiares de confiança. É um cenário hostil, em que a desatenção pode custar caro. A fiscalização cidadã é hoje um recurso de defesa quase tão necessário quanto a ação das autoridades.

A mensagem é clara: não basta apenas punir alguns culpados ou trocar nomes em cargos de confiança. O que se exige é uma revisão profunda, um esforço de transparência e de reconstrução institucional. O sistema de aposentadoria e benefícios é pilar de proteção social e não pode ser tratado como mais um campo fértil para oportunistas. Passar o INSS a limpo é não apenas uma medida de justiça, mas uma exigência de respeito com quem dedicou a vida ao trabalho e, no fim dela, deveria poder descansar com dignidade.

