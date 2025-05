Frei Venildo e seus longos caminhos da vida

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Durante décadas nos acostumamos a acompanhar e a meditar sobre seus belos e valiosos ensinamentos, por meio da coluna semanal Caminhos da Vida, publicada todos os sábados no jornal Correio do Estado. Os temas sempre trouxeram mensagens de otimismo e incentivos àqueles que acreditam que a vida pode ser melhor, desde que nos proponhamos a seguir os ensinamentos do Mestre dos mestres, como o sacerdote sempre se referiu a Jesus Cristo.

Venildo Trevizan, o querido Frei Venildo, nasceu em Paraí (RS), em 5 de novembro de 1939, ingressou no seminário no dia 21 de janeiro de 1952 e foi ordenado presbítero em 10 de dezembro de 1967, em Porto Alegre (RS), mas desde a infância teve a sua vida dedicada às causas religiosas. Por muito tempo trabalhou no campo da comunicação, nos meios da imprensa escrita, rádio e televisão. Sempre gostou de priorizar a formação de lideranças, especialmente entre os jovens.

Na vida pastoral teve passagens por Porto Alegre (RS), Piracanjuba (GO), Brasília (DF), Anápolis (GO), Goiânia (GO), Rio Verde (GO) e Campo Grande (MS), tornando-se um grande líder na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, onde permanece até os dias de hoje, sendo muito querido por todos os paroquianos e a comunidade religiosa em geral.

Em uma pesquisa rápida pela circunvizinhança da igreja, no Bairro Monte Líbano, na capital de MS, pode-se constatar o quanto o Frei Venildo é querido pelo povo da região, e todos são unânimes em apontar a sua bondade e atenção no trato com as pessoas durante todos os anos que esteve à frente dos trabalhos daquela importante Casa de Nossa Senhora. Por isso, foi com um pouco de surpresa que, ao fazer a leitura de seu tradicional e semanal artigo Caminhos da Vida, publicado no jornal de sábado, dia 26 de abril, verificamos que se tratava da última edição a ser impressa, após mais de 40 anos ininterruptos.

Ali, o Frei Venildo, que tanto escreveu sobre a fé, sobre Jesus Cristo e sobre os Caminhos da Vida, despedia-se emocionado de todos nós, comunicando o fim da coluna, mas não sem agradecer o carinho de todos os que o apoiaram nessa missão tão honrosa em proclamar aos quatro cantos o evangelho do Mestre dos mestres. Nós é que agradecemos ao senhor, Frei Venildo, por tantos anos de dedicação às causas do trabalho cristão e verdadeiro. Suas mensagens sempre estarão nas mentes daqueles que o acompanharam nesses longos tempos de pregação da palavra cristã, e haverão, certamente, de produzir frutos na realização da propagação do bem e da paz entre as pessoas de boa vontade.

O mundo atual precisa mais do que nunca de pessoas que busquem a Deus e os ensinamentos daquele jovem galileu que apareceu um dia à beira-mar e saiu proclamando o amor e a união entre os homens. O senhor, Frei Venildo, compreendeu a mensagem de Jesus Cristo, ouviu os seus conselhos e fez de sua vida um exemplo para todos os jovens seminaristas que se aventurarem nessa jornada cansativa, mas recompensadora, pelas graças e misericórdias do Criador.

Em seu último e derradeiro artigo, o senhor diz que “algo precisa acontecer, o mundo precisa ser melhor”. Esse apelo reflete amplamente a urgência que se faz necessária nas atitudes de todos nós e da adoção de novos rumos frente a tantos desencontros nas ações humanas. O ser humano caminha perigosamente em direções opostas aos ensinamentos do Mestre dos mestres, e para que “algo aconteça e o mundo se torne melhor”, a direção precisa ser revista urgentemente. Na estrada certa, no caminho ideal, Jesus Cristo aguarda a todos. Tomara que acertemos a direção.

O Frei Venildo, hoje com quase 86 anos, permanece no Santuário de Nossa Senhora de Fátima, lúcido e sorridente, sempre simpático aos que lhe se dignem a visitá-lo. Esse artigo é a demonstração do respeito, do carinho e da atenção que ele merece de todos nós. Obrigado, Frei Venildo Trevizan. Deus o abençoe, grandemente!

