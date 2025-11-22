Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Artigos e Opinião

Editorial

Fronteiras vigiadas, futuro assegurado

O Brasil gasta mais com prisões do que com escolas, e combater o crime começa na sala de aula

Da Redação

Da Redação

22/11/2025 - 07h15
As recentes e vigorosas ofensivas da Polícia Federal (PF) nas extensas e vulneráveis fronteiras secas de Mato Grosso do Sul não representam apenas uma sequência de apreensões: são um marco estratégico que redefine a guerra contra o crime organizado no País. Ao atingir o fluxo logístico e financeiro do tráfico, a PF impõe um desfalque milionário às facções que usam o Estado como principal corredor de escoamento de drogas, armas e cigarros.

Essa atuação firme, baseada em inteligência, tecnologia e coordenação entre forças, comprova que investir em segurança na fronteira é a forma mais eficaz de sufocar o poderio econômico e operacional do crime. Contudo, o êxito da repressão em MS deve provocar uma reflexão mais profunda sobre a alocação de recursos públicos: o Brasil continuará apostando na política cara e ineficaz do encarceramento em massa ou fará a transição para um modelo de prevenção, educação e oportunidades?

Os números são faraônicos. O sistema prisional brasileiro consome recursos gigantescos dos orçamentos públicos. Dados da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen) de 2024 mostram que o custo médio mensal por detento no País é de R$ 2.331,49. Nos presídios federais de segurança máxima, a despesa ultrapassa R$ 4.100,00.

Em Mato Grosso do Sul, estado de fronteira e rota estratégica do tráfico, o valor médio chegou a R$ 3.199,54 por preso em 2023.

O contraste com a educação é alarmante. O Valor Anual por Aluno (Vaaf) do Fundeb – principal fonte de financiamento da educação básica – foi de R$ 463,31 por mês em 2024. Ou seja, o Brasil gasta cinco vezes mais para manter um cidadão preso do que para educar uma criança.

Essa distorção orçamentária simboliza uma política reativa e fracassada. O encarceramento em massa não apenas consome recursos, como falha em ressocializar, transformando presídios em “escritórios” do crime e centros de recrutamento para facções.

Recursos que hoje ampliam cadeias deveriam fortalecer a inteligência policial e o monitoramento de fronteira – com veículos blindados, drones de longo alcance, câmeras termais e sistemas de rastreamento financeiro capazes de congelar o patrimônio dos traficantes.

O crime organizado deve ser combatido como uma empresa ilegal: atacando seu lucro. E, para desmontar esse sistema no longo prazo, é preciso encher as escolas e esvaziar as prisões.

Isso significa elevar o investimento em educação para equipará-lo, ao menos, ao custo do encarceramento.
O caminho inclui escolas em tempo integral, formação técnica e programas sociais estruturados que impeçam o recrutamento de jovens em comunidades vulneráveis – em MS e em todo o Brasil.

Persistir no modelo atual é um erro estratégico, econômico e moral.

O País precisa firmar um pacto nacional para redirecionar o fluxo de capital da punição para a prevenção – da cela para a sala de aula.

A vitória definitiva contra o crime será conquistada quando o Brasil investir na formação de cidadãos com o mesmo vigor e volume financeiro que hoje destina para manter encarcerados aqueles que o Estado falhou em educar.

Mudar essa equação é mais do que uma necessidade: é um imperativo moral para construir um futuro seguro e justo para todos.

ARTIGOS

Por uma vida (e um trabalho) com mais propósito

Quando alguém anuncia que assumiu um novo cargo, a enxurrada de curtidas e comentários é imediata. Mas basta alguém dizer que decidiu iniciar um período sabático ou simplesmente pausar para repensar a carreira que o silêncio toma conta

21/11/2025 07h45

O LinkedIn, apesar das inúmeras críticas, ainda é a rede que concentra as principais informações sobre a vida profissional das pessoas. Não estar ali é quase como ficar à margem do mercado de trabalho.

Pela plataforma, acompanhamos movimentações dos profissionais entre empresas e, quando alguém anuncia que assumiu um novo cargo, a enxurrada de curtidas e comentários é imediata.

Mas basta alguém dizer que decidiu iniciar um período sabático ou simplesmente pausar para repensar a carreira que o silêncio toma conta. Por quê?

Fomos educados a acreditar que tempo é dinheiro, que pausa é atraso e que produtividade só existe quando gera salário no fim do mês. Trabalhamos mais para ganhar mais (e o dinheiro que ganhamos serve para consumir mais).

O consumo, por alguns segundos, até libera dopamina. Passado o efeito, voltamos ao trabalho para merecer a próxima dose. Como falta tempo para viver outras coisas, repetimos o ciclo.

Sob essa lógica, é compreensível que o “parar de trabalhar” pareça ameaçador. Mas existe outro caminho. Questionar o ritmo, sair da rodinha do hamster e redesenhar a relação com trabalho, tempo e dinheiro são importantes para ressignificar nossas fontes de prazer e de responsabilidade.

Trabalhar com algo que se ama é, sim, fonte legítima de realização. Mas ninguém é feliz 100% do tempo em qualquer que seja o emprego. Não por acaso, o Brasil vive uma crise de saúde mental.

Reduzir o tempo dedicado ao trabalho para abrir espaço para experiências significativas, criativas e formadoras deveria ser visto como decisão estratégica, não como desvio, perda de tempo ou de oportunidades no mercado de trabalho.

A geração Z parece ter entendido isso antes de todos. Ela questiona o modelo tradicional, exige flexibilidade, busca equilíbrio entre vida pessoal e profissional, procura propósito e rejeita jornadas excessivas, o que incomoda profundamente as gerações anteriores.

Parar um pouco, seja em um ano sabático, férias estendidas ou até mesmo uma aposentadoria antecipada, não é fuga. É estratégia. É escolher viver com intenção, em vez de apenas reagir aos boletos e às expectativas alheias.

Talvez o verdadeiro ato de coragem hoje seja esse: interromper a marcha automática antes de continuar acelerando e responder com consciência quando alguém nos provoca a repensar nosso modelo de vida e de trabalho.

ARTIGOS

Os engenheiros-agrônomos e a COP30

Esses participantes desenvolvem agendas complementares, representando instituições, empresas, organizações da sociedade civil e outros agentes envolvidos com as mudanças climáticas

21/11/2025 07h30

A COP é a Conferência das Partes, evento promovido anualmente pela Organização das Nações Unidas (ONU) para avaliar o progresso no enfrentamento das mudanças climáticas e definir novas medidas para atingir seus objetivos.

Além dos representantes dos governos dos países-membros da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), as COPs reúnem milhares de especialistas que acompanham as discussões como observadores e emissores de sugestões.

Esses participantes desenvolvem agendas complementares, representando instituições, empresas, organizações da sociedade civil e outros agentes envolvidos com as mudanças climáticas.

A COP30, presidida pelo embaixador André Corrêa do Lago, está em pleno andamento em Belém (PA), de 10 a 21 de novembro de 2025.

Estima-se que 50 mil a 70 mil pessoas participem do evento, procedentes de 160 a 170 países. A primeira COP foi realizada em 1995, em Berlim, Alemanha, após sua criação durante a ECO92 (Rio92), a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento.

Como nas edições anteriores, a COP30 é desenvolvida na Zona Azul (“Blue Zone”), área oficial e restrita onde ocorrem as negociações entre os representantes dos países participantes (espaço diplomático), e na Zona Verde (“Green Zone”), área aberta à sociedade civil, empresas, ONGs, academia e público em geral.

Pela primeira vez, foi disponibilizada uma Zona Agro (“Agri Zone”), um espaço oficial dedicado ao setor agropecuário. O objetivo é mostrar um agro baseado em ciência, inovação e sustentabilidade, que pode ser parte da solução para os desafios climáticos.

Na Zona Agro, há intensa programação diária, com discussões sobre as relações do agro com as mudanças climáticas.

Importante destacar que a COP30 não é um evento do agro, mas do clima. Entretanto, existe muita desinformação. O agro não é problema, é parte da solução. É claro que existem desafios que devem ser equacionados e resolvidos.

Para isso, existem engenheiros-agrônomos e outros profissionais do agro que têm contribuído para o avanço das soluções.

Entre as diversas contribuições encaminhadas à COP30, vale salientar duas diretamente relacionadas aos engenheiros-agrônomos:

  • (1) “Contribuição da Academia Brasileira de Ciência Agronômica (ABCA) à 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro da ONU sobre Mudança do Clima (COP30)”, preparada em agosto de 2025, com Apresentação, Sumário Executivo, Visão Institucional da ABCA, Amazônia como Território Síntese, A Bioeconomia das Conexões: Superando Reducionismos e Chamado à Ação. Trata-se de um posicionamento robusto, com 28 páginas, aprovado pela assembleia geral da ABCA;
     
  • (2) “Contribuição da Engenharia Agronômica para Mitigação, Adaptação e Sustentabilidade”, preparada pela Confederação das Federações de Engenheiros-Agrônomos do Brasil (Confaeab), com Introdução, Emissão de GEE e Prevenção de Desastres sob Eventos Extremos, Os Engenheiros-Agrônomos do Brasil e a Agenda Climática da COP30, Propostas dos Engenheiros-Agrônomos para a COP30 e Conclusão. É uma contribuição objetiva, com 7 páginas.

Outros documentos apresentados, que envolveram Engenheiros Agrônomos e merecem destaque:

  • (3) o engenheiro-agrônomo Roberto Rodrigues, enviado especial do setor agropecuário à COP30, coordenou a elaboração do posicionamento “Agricultura Tropical Sustentável: Cultivando Soluções para Alimentos, Energia e Clima”. O documento, com 156 páginas, assinado pelo Fórum Brasileiro da Agricultura Tropical, foi produzido com a participação de 41 entidades do setor. Tem como principais objetivos reposicionar a agricultura brasileira, apresentar compromissos e resultados alcançados e defender o modelo brasileiro;
     
  • (4) “Contribuições da Embrapa para o Mutirão Global contra a Mudança do Clima”, com 28 páginas, que contou com a participação de mais de 1.300 profissionais. Aborda propostas para produção de baixo carbono e adaptação às mudanças do clima que impactam a produção de alimentos, com ênfase no papel estratégico da ciência.

Recentemente, o papa Leão XIV recebeu uma delegação de engenheiros-agrônomos e engenheiros florestais da Itália no Vaticano, em audiência privada. O papa destacou a missão desses profissionais “como uma forma concreta de caridade para com a nossa mãe Terra e para as gerações que virão”.

De acordo com as lideranças italianas, “cuidar da terra significa cuidar do homem”. São os engenheiros-agrônomos cumprindo sua missão.

