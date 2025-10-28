Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Governos fortes cuidam de servidores saudáveis

É um avanço silencioso, mas profundo, porque traz à luz algo que sempre existiu, mas poucos quiseram ver. Sintomas dos riscos psicossociais se espalham silenciosamente pelos órgãos públicos

Marco Aurelio Borges de Paula - Professor de Compliance na FAAP

Marco Aurelio Borges de Paula - Professor de Compliance na FAAP

28/10/2025 - 07h30
Quantos servidores públicos acordam todos os dias com o estômago embrulhado antes de ir trabalhar? Quantos seguem, exaustos, fingindo normalidade, mesmo quando o ambiente virou fonte diária de medo, tensão e humilhação?

Essas situações não são exceção. São sintomas dos riscos psicossociais que se espalham silenciosamente pelos órgãos públicos: assédio moral, microgerenciamento, excesso de tarefas sem apoio, falta de reconhecimento, ausência de voz e isolamento emocional. Tudo aquilo que adoece sem deixar hematoma.

A NR-01, atualizada pelo Ministério do Trabalho, reconheceu o que o serviço público há muito ignora: o sofrimento também é um risco de trabalho.

A norma exige que as instituições identifiquem e controlem fatores que afetam a saúde mental e o bem-estar, equiparando o dano psicológico a qualquer outro dano ocupacional. É um avanço silencioso, mas profundo, porque traz à luz algo que sempre existiu, mas poucos quiseram ver.

Ainda assim, muitos órgãos tratam o tema como burocracia de papel.

Criam programas, produzem campanhas, publicam cartilhas, mas a cultura continua tóxica.

É como pintar paredes mofadas sem resolver o vazamento.

De nada adianta o discurso da integridade se o ambiente segue marcado por medo, humilhação e silêncio.

O servidor precisa de lideranças emocionalmente preparadas, capazes de unir empatia e firmeza, e não de chefias que confundem autoridade com autoritarismo.

Precisa de espaços de fala seguros e gestores que saibam agir quando o sofrimento aparece, e não apenas quando ele explode. Porque o verdadeiro compromisso institucional não é reagir à crise, é prevenir o colapso humano.

Bem-estar e felicidade no trabalho não são luxo. São indicadores de boa governança. Um servidor que se sente respeitado, ouvido e valorizado entrega mais, pensa melhor e se orgulha do que faz.

Mas, no serviço público, o bem-estar ainda é visto como algo “extra”, e não como condição de eficiência.

Ignorar os riscos psicossociais custa caro: eleva afastamentos, reduz produtividade e mina a confiança institucional.

E confiança é a base de tudo. Sem ela, o cidadão deixa de acreditar no Estado, e o servidor, em si mesmo.

Valorizar o servidor público é criar ambientes de escuta e de confiança, onde o diálogo e a cooperação substituam o medo e o silêncio.

É esse o espírito da NR-01: prevenir antes de remediar, cuidar antes de punir.

O sofrimento emocional ainda é invisível. Não aparece em relatórios, mas está lá – nas licenças médicas, nas crises silenciosas, nos olhares de quem perdeu o brilho de servir.

Cuidar da saúde psicológica do servidor é ato de gestão, ética e respeito. É reconhecer que o serviço público só será forte se quem o sustenta estiver bem.

Nenhum programa de integridade será efetivo enquanto o medo continuar sendo a principal política de engajamento.

Neste Dia do Servidor Público, mais do que homenagens, precisamos de coerência. De governos que cuidem de quem cuida da sociedade. De líderes que inspirem confiança e criem ambientes em que o trabalho não adoeça – floresça.

Porque a integridade institucional começa dentro de casa: no modo como tratamos quem veste o crachá e carrega o Estado nos ombros todos os dias.

ARTIGOS

Uma mulher à frente do Japão: o que esperar da nova primeira-ministra Sanae Takaichi

É um recado ao mundo de que as mulheres podem, sim, estar onde quiserem. São capazes de furar as bolhas mais densas e inacessíveis

27/10/2025 07h45

Arquivo

A eleição da primeira mulher para o cargo de primeira-ministra do Japão marca um momento histórico para o país, tradicionalmente caracterizado por uma política dominada por homens. Esse avanço representa um importante passo para a equidade de gênero na liderança política japonesa.

Mais que isso, é um recado ao mundo: as mulheres podem, sim, estar onde quiserem. São capazes de furar as bolhas mais densas e inacessíveis.

Mas, afinal, o que podemos esperar de Sanae Takaichi? Embora a nova mandatária traga consigo novos ares, carregados do simbolismo da inovação e da ruptura de tabus que exigem os novos tempos, sua postura é altamente conservadora e se alinha mais às tradições políticas japonesas do que às transformações ideológicas que muitos poderiam esperar dela.

Ou seja, na prática, a “Dama de Ferro Japonesa” não deverá surpreender o mundo com grandes novidades. Mas poderá mostrar a competência que a fez chegar à liderança do país.

Conhecida por sua sólida experiência e abordagem pragmática, a nova líder enfrentará desafios significativos em um cenário global cada vez mais complexo.

Sua trajetória política é marcada pela adesão a princípios tradicionalistas, o que, paradoxalmente, pode ser visto tanto como uma âncora de estabilidade quanto como um potencial entrave para reformas mais progressistas.

A escolha de Sanae Takaichi para liderar o governo japonês pode ser atribuída a uma combinação de fatores. Entre eles, destaca-se a necessidade de revitalizar a imagem do partido governante, que está imerso em uma crise que envolve escândalos políticos e baixa popularidade, o que o obrigou a se mostrar aberto a uma liderança diversificada.

Isso sem, no entanto, romper com antigos alicerces, indicando que provavelmente o governo continuará a valorizar práticas políticas já estabelecidas, priorizando a estabilidade econômica e a segurança nacional, o que atende às expectativas de uma parcela significativa do eleitorado conservador.

E é justamente a esse eleitor que não abre mão do conservadorismo para quem a primeira-ministra acena. Sua postura já arrancou elogios de Donald Trump, que estará em solo japonês em breve.

Nesse contexto, deve-se destacar ainda que a nomeação de Sanae Takaichi fez surgir no Japão um fenômeno semelhante ao que se vê nos EUA, de animosidade em relação aos imigrantes.

Alguns chamam isso de nacionalismo, mas Sanae Takaichi já foi acusada pela oposição de promover xenofobia e exclusão, o que ela negou com veemência.

Portanto, a eleição de Sanae Takaichi merece atenção. Enquanto o Japão dá este passo histórico, devemos nos atentar às sutilezas dessa transição. A expectativa de uma gestão que equilibre inovação com tradições estabelecidas será um teste tanto para a primeira-ministra quanto para a capacidade do Japão de se adaptar aos novos tempos.

É evidente que o simbolismo da liderança feminina exerce um forte impacto, mas o que definirá o futuro serão suas decisões e capacidade de governar em tempos de mudanças, sem deixar que a tradição obscureça a necessidade de progresso.

ARTIGOS

Entre o martelo e a toga: a Justiça sem proteção e o "império do medo" das facções criminosas

Não se trata de episódio isolado. Há todo um histórico de intimidações, de atentados e de perseguições, que colocam em risco não apenas a integridade física, mas também o equilíbrio mental de juízes, promotores, procuradores e defensores públicos em geral

27/10/2025 07h30

Arquivo

A recente operação da Polícia Civil e do Ministério Público de São Paulo (MPSP) revelou um plano do Primeiro Comando da Capital (PCC) para executar altas autoridades do sistema de Justiça, incluindo juízes e promotores.

Tal notícia escancara o quanto profissionais que atuam na linha de frente no combate à criminalidade, seja na seara do Judiciário, seja na segurança pública, estão expostos e cada vez mais vulneráveis diante das facções.

Segundo as investigações, os ataques seriam uma retaliação direta às ações do Estado contra lideranças da organização, como a transferência de Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola, líder do PCC, para um presídio federal de segurança máxima, anos atrás. Prova de que a facção não hesita em ameaçar a estrutura institucional do País.

Não se trata de episódio isolado. Há todo um histórico de intimidações, de atentados e de perseguições, que colocam em risco não apenas a integridade física, mas também o equilíbrio mental de juízes, promotores, procuradores e defensores públicos em geral.

Estamos falando de profissionais que, por força da atuação laboral, enfrentam diariamente o poder paralelo do crime organizado – e, via de regra, sem o respaldo necessário do Estado em termos de proteção. A exposição constante a esse tipo de risco exige medidas concretas e eficazes, que, convenhamos, vão além do reconhecimento simbólico e público da gravidade da situação.

Neste contexto, causa surpresa e indignação o veto parcial do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ao Projeto de Lei (PL) nº 4.015/2023, que reconhecia como atividade de risco permanente as funções exercidas por membros do Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública.

A versão sancionada da matéria aumentou as penas para crimes cometidos contra estes agentes. No entanto, o trecho que previa demais medidas especiais de proteção foi suprimido, o que frustrou a expectativa de mais segurança para a classe.

Tal decisão reacende o debate sobre a vulnerabilidade dos operadores do Direito diante de facções, como o PCC.

Sem o reconhecimento formal de que suas funções constituem atividades de risco real, juízes e promotores – e, na seara da segurança pública, delegados de polícia – seguem expostos, sem escolta, sem proteção de dados pessoais e sem protocolos específicos quando presentes em zonas de perigo.

A ausência de medidas robustas e eficazes pode comprometer não apenas a proteção individual destes profissionais, mas, sobretudo, a eficácia do sistema de Justiça como um todo no enfrentamento ao crime organizado. Afinal, quando o medo se torna variável constante na atuação jurídica, a imparcialidade, a firmeza e a independência institucional são colocadas em xeque.

É urgente que o Estado brasileiro reavalie sua postura diante desta realidade alarmante. O fortalecimento das instituições passa, necessariamente, pela valorização (estrutural, financeira) e, por óbvio, pela proteção de seus agentes.

Reconhecer o que enfrentamos cotidianamente não é apenas uma questão de Justiça, é medida estratégica, a fim de garantir que o combate às facções aconteça com firmeza, segurança e legitimidade.

