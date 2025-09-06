Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Ignorar os riscos tributários pode custar caro

Gabriel Barros - Diretor da SF Barros Contabilidade

06/09/2025 - 07h45
O casamento, além de instituição social, é também um ato jurídico solene, cujo núcleo repousa na manifestação de vontade dos nubentes. Esse pressuposto, que parece óbvio, ganha contornos complexos quando se examina a realidade das pessoas com deficiência intelectual ou mental. O tema não é apenas jurídico, mas também cultural: a célebre novela Vale Tudo trouxe à cena o casamento de Ana Clara com Leonardo, filho de Odete Roitman, após este ter ficado incapaz em razão de um acidente. No enredo, a união serviu como recurso dramático. Mas no mundo real, como ficaria um casamento nessas circunstâncias?

Até 2015, o artigo nº 1.548, I, do Código Civil previa que era nulo o casamento do absolutamente incapaz de consentir ou de manifestar, de modo inequívoco, a sua vontade. Em outras palavras, tratava-se de uma nulidade absoluta, indisponível, que protegia não apenas o indivíduo, mas também a ordem pública. Com a entrada em vigor da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência – LBI (Lei nº 13.146/2015), tal dispositivo foi expressamente revogado (Lei nº 13.146/2015), eliminando da legislação essa hipótese de nulidade.

A revogação reposicionou a discussão no campo da anulabilidade. Isso significa que, em tese, o casamento de pessoa que não tenha condições de compreender ou exprimir validamente sua vontade não é mais nulo de pleno direito, mas apenas anulável, desde que seja ajuizada ação própria. O fundamento para essa nova perspectiva está na valorização da autonomia da pessoa com deficiência, princípio consagrado tanto na Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência (Decreto nº 6.949/2009) quanto no Estatuto da Pessoa com Deficiência.

Entretanto, essa alteração legislativa não passou incólume às críticas. Diversos juristas apontam que a eliminação da nulidade absoluta criou uma zona de insegurança jurídica. Se antes, a própria ordem jurídica protegia automaticamente a pessoa incapaz de consentir, hoje, a validade do casamento depende da iniciativa de terceiros para pleitear a anulação. Isso pode gerar situações em que uniões se mantenham formalmente válidas, mesmo quando não houver manifestação de vontade genuína de um dos cônjuges.

O problema torna-se ainda mais sensível quando lembramos que o consentimento matrimonial é a essência do casamento. Sem ele, não há comunhão de vida nem a mínima base para falar-se em vínculo conjugal. Afastar a nulidade e reduzir o problema à anulabilidade pode fragilizar a proteção da dignidade humana, abrindo brechas para abusos.

De outro lado, há quem defenda que a revogação do art. nº1.548, I, representou avanço civilizatório, pois evita que a deficiência, por si só, seja motivo de exclusão. O foco deve estar, não na deficiência, mas na capacidade de manifestação de vontade em cada caso concreto. A solução, portanto, não seria voltar à nulidade, mas fortalecer os mecanismos processuais de aferição do consentimento e de garantia da autonomia assistida, como previsto no art. nº 1.783-A do Código Civil (tomada de decisão apoiada).

O dilema mostra-se, então, em sua plenitude: como equilibrar autonomia e proteção? Se, por um lado, é fundamental assegurar às pessoas com deficiência o direito de construir família, por outro, é indispensável preservar a essência do casamento enquanto ato volitivo. A ausência de consentimento válido não pode ser relativizada sob pena de esvaziamento do próprio instituto.

Nesse contexto, parte da doutrina defende a necessidade de reconstruir a categoria da nulidade em hipóteses extremas, ainda que pela via da teoria geral dos negócios jurídicos, como forma de resguardar a segurança jurídica. Outros preferem confiar exclusivamente na via da anulabilidade, sustentando que eventuais distorções podem ser corrigidas, caso a caso, pelo Judiciário. O Superior Tribunal de Justiça tem enfatizado que o foco deve estar na efetiva compreensão e liberdade de manifestação do cônjuge, e não simplesmente na existência de uma deficiência.

O certo é que, com a retirada do art. nº1.548, I, o consentimento válido passou a ser, mais do que nunca, a pedra angular do casamento. Cabe ao Judiciário, ao Ministério Público e aos advogados atuarem de forma vigilante para impedir que uniões desprovidas de vontade legítima se mantenham sob a aparência de validade.

Assim, a discussão sobre o casamento da pessoa com deficiência não se encerra na letra fria da lei. É tema que exige reflexão ética, social e jurídica, buscando sempre o ponto de equilíbrio entre inclusão e dignidade. Afinal, se é verdade que não se pode excluir o deficiente do direito de casar-se, também é inegável que ninguém pode ser casado sem querer.

ARTIGO

Principais crimes eleitorais ligados à comunicação

Ana Lopes - Jornalista e Caroline Uehara - Advogada

04/09/2025 07h30

A comunicação política, seja nas ruas ou nas redes sociais, é peça-chave em qualquer eleição. No entanto, quando ultrapassa os limites estabelecidos pela legislação, pode se transformar em crime eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estabelece normas rígidas para garantir a igualdade entre candidatos e preservar a integridade do processo democrático.

Nos últimos anos, com o avanço das mídias digitais, cresceu o número de infrações ligadas à comunicação. Especialistas apontam que o desconhecimento das regras – ou a escolha consciente de ignorá-las – pode levar candidatos, partidos e eleitores a responderem na Justiça. A seguir, os principais crimes eleitorais relacionados à comunicação.

Propaganda eleitoral antecipada. A campanha só pode começar oficialmente após a data definida pelo calendário eleitoral. Antes disso, candidatos e partidos podem divulgar ideias e participar de debates, mas pedir votos de forma explícita é proibido. Previsto no art. 36 da Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997). Pena: multa de R$ 5 mil a R$ 25 mil.

Divulgação de notícias falsas (fake news). A propagação de informações falsas ou manipuladas para prejudicar candidatos ou influenciar o eleitorado é crime. Em 2021, o Código Eleitoral foi atualizado para incluir o artigo 323-A, que pune a divulgação de conteúdos falsos com objetivo eleitoral. Pena: detenção de dois meses a um ano, ou multa.

Boca de urna. A prática de distribuir material de campanha, pedir votos ou influenciar eleitores no dia da votação é considerada crime. Hoje, isso também se aplica a mensagens enviadas em massa via redes sociais ou aplicativos de mensagens durante o dia da eleição. Previsto no art. 39, §5º, da Lei nº 9.504/1997. Pena: detenção de seis meses a um ano, e multa.

Compra de votos. Oferecer ou prometer vantagens – como dinheiro, bens ou serviços – em troca de voto é crime gravíssimo, muitas vezes mascarado de “ajuda” ou “doação”. Previsto no art. 299 do Código Eleitoral. Pena: até quatro anos de reclusão e multa.

Uso indevido dos meios de comunicação. Rádios, TVs, jornais e até páginas de internet podem ser usados para favorecer candidatos. Porém, o uso indevido ou desigual desses meios, especialmente quando controlados por autoridades, caracteriza crime e abuso de poder. Previsto no art. 45 da Lei nº 9.504/1997.

Sanção: cassação do registro ou diploma, além de multa. 
Impulsionamento irregular de conteúdo na internet. Pagar para promover postagens só é permitido para candidatos, partidos e coligações durante o período eleitoral, e com identificação clara do responsável e do CNPJ. Impulsionamento por pessoas físicas ou sem transparência é ilegal. Previsto na Resolução TSE nº 23.610/2019. Sanção: multa e remoção imediata do conteúdo.

Fiscalização e denúncias. O TSE e os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) incentivam denúncias por meio de canais oficiais, como o aplicativo Pardal, que permite enviar provas e informações sobre práticas ilícitas.
Embora muitos candidatos encarem as regras como burocracia, elas são fundamentais para assegurar uma disputa equilibrada. A comunicação política pode ser estratégica desde que se mantenha dentro da legalidade.
Com o crescimento da influência digital, as campanhas estão mais visíveis – e também mais vigiadas. O respeito às regras de comunicação não é apenas uma obrigação legal, mas um compromisso ético com o processo democrático.

ARTIGO

O anteprojeto de governo e o esboço de País

Guto Araújo - Publicitário e estrategista de comunicação e marketing político

04/09/2025 07h15

A disputa presidencial de 2026 já se desenha como um dos embates mais desafiadores da história recente. De um lado, a esquerda aposta todas as fichas em Luiz Inácio Lula da Silva, único nome capaz de agregar e sustentar competitividade nacional neste momento. Do outro, a direita apresenta um quadro inverso: sobram candidatos fortes, mas nenhum consenso – um cenário que pode gerar tanto vantagem de visibilidade quanto risco de fragmentação.

Como estrategista de marketing político e tendo participado de várias campanhas no Brasil e na América Latina, entendo que esse contraste entre escassez e abundância de nomes será determinante na definição das estratégias. Enquanto Lula carrega o peso de ser a única alternativa do campo progressista, a direita terá de enfrentar uma disputa interna intensa, na qual governadores com altas taxas de aprovação, como Tarcísio de Freitas, Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Ratinho Junior, testam sua força e capacidade de articulação. A pergunta é: conseguirão os “quatro fantásticos” lograr o objetivo da coalizão conservadora?

Esse quadro cria dilemas distintos. A esquerda concentra forças, mas também se expõe: ao depender exclusivamente de Lula, corre o risco de não ter plano B caso haja desgaste ou queda de desempenho. Já a direita, embora disponha de vários perfis competitivos, precisa construir unidade para não se autossabotar, ou seja, o excesso de opções pode ser tão perigoso quanto a falta delas, porque força o eleitorado a assistir a uma briga interna que fragiliza a narrativa de unidade contra o governo.

Do ponto de vista da comunicação, a diferença se traduz em estratégias opostas. Lula e seu entorno tendem a trabalhar um discurso de estabilidade, legado e liderança unificadora, aproveitando o fato de ser a marca consolidada da esquerda. A direita, em contrapartida, precisa investir em narrativas emocionais, rápidas e contundentes, que diferenciem cada pré-candidato, mas sem romper a possibilidade de convergência em torno de um único nome no momento certo.

A velocidade da comunicação será determinante pois o campo progressista tem mostrado resposta mais lenta e tradicional, enquanto os conservadores exploram melhor formatos curtos e virais, especialmente nas redes sociais. Mas se não houver alinhamento em torno de quem será o protagonista, essa energia se dissipa e pode fortalecer Lula.

Nesse oceano de possibilidades, semana a semana, os fatos vão provocando pequenas marolas que alteram as pesquisas de popularidade de ambos os lados. E nesse exato momento quem surfa a pequena onda é Lula, que demonstra saúde e jovialidade nas breves e midiáticas corridinhas, enquanto os “quatro fantásticos” tentam se esquivar da família Bolsonaro que acidentalmente deixou as cartas na mesa com a face para cima, expondo suas fragilidades internas e, mais uma vez, incutindo a dúvida na percepção de seus eleitores.

Em resumo, o cenário novelesco deixa o eleitorado à mercê das cenas dos próximos capítulos, o anteprojeto de governo parece ser eterno e o projeto, de fato, de um País gigante continua sendo um eterno esboço adormecido em berço esplêndido. E isso não é fantástico.

