Artigos e Opinião

ARTIGOS

Inovação e respeito às patentes: a competitividade e a sustentabilidade do agro brasileiro

Para manter vivo o propósito de reimaginar a sustentabilidade na agricultura, a proteção do investimento em inovação não é apenas um direito: é um fundamento ético e estratégico

Marcus Coelho - Advogado

Marcus Coelho - Advogado

01/10/2025 - 07h45
A pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias são pilares da produtividade agrícola e da sustentabilidade do agronegócio brasileiro. Essa aposta contínua em ciência aplicada ao campo tem permitido ao País dar saltos significativos em eficiência e desempenho.

Como resultado, nas últimas décadas, o Brasil se consolidou como protagonista nas maiores cadeias agroalimentares do mundo – como soja, milho, café e açúcar – impulsionado por um modelo que alia inovação tecnológica à adaptação às condições tropicais.

Nesse ambiente de alta competitividade, o respeito à propriedade intelectual – especialmente às patentes de insumos e tecnologias – é condição indispensável para garantir a continuidade da inovação, a segurança jurídica e o reconhecimento dos investimentos que tornam possível alimentar o mundo com eficiência e responsabilidade ambiental.

Afinal, para manter vivo o propósito de reimaginar a sustentabilidade na agricultura, a proteção do investimento em inovação não é apenas um direito: é um fundamento ético e estratégico.

Desenvolver um novo produto – seja um defensivo, uma biossolução ou outras formulações amigáveis ao meio ambiente – exige tempo, investimento e rigor técnico. O ciclo pode levar mais de uma década, da bancada de laboratórios ao campo, e mobilizar centenas de profissionais em estudos de eficácia, toxicidade, impacto ambiental e registro.

Quando essa inovação é violada, todo o ecossistema de pesquisa e desenvolvimento é desvalorizado – prejudicando a competitividade da indústria, o retorno do investimento ao agricultor e os avanços rumo a uma agricultura mais sustentável.

Enfatizo: cada vez que uma patente é quebrada ou desrespeitada, abre-se um precedente que pode comprometer o futuro da inovação no setor mais competitivo da economia brasileira: o setor agropecuário.

Mais do que uma obrigação legal, proteger a inovação é uma questão de ética. Significa respeitar o trabalho de pesquisadores (cientistas que tanto orgulham nosso país), a integridade dos processos científicos e o compromisso com um agro mais sustentável.

Em um segmento guiado por relações de confiança entre empresas, cooperativas, revendas e agricultores, essa ética deve estar no centro das decisões – garantindo previsibilidade, valorização da tecnologia e segurança para quem produz.

O Brasil conta hoje com centros de pesquisa de alta complexidade, voltados à criação de soluções cada vez mais adaptadas às realidades regionais. Para que esse ecossistema continue crescendo, é essencial fortalecer o ambiente de negócios com regras claras, estabilidade regulatória e proteção efetiva à propriedade intelectual.

Para que nossa nação siga como líder global do agronegócio, é essencial que todos compreendam: proteger a inovação é proteger o produtor rural – e também a população. É garantir que os frutos da ciência cheguem ao campo, com segurança ao meio ambiente e compromisso com as próximas gerações.

Nesse cenário, iniciativas lideradas por empresas como a UPL – que investe amplamente em inovação no País – reforçam a importância de uma agenda baseada na legalidade, na transparência e no respeito à ciência. 

Acreditamos que a colaboração é o caminho para uma agricultura mais sustentável, e que essa colaboração precisa ter como base a legalidade, a transparência e o respeito aos ativos da propriedade intelectual. 

Valorizar as patentes é valorizar o trabalho dos cientistas, a seriedade da indústria e a responsabilidade com o futuro da produção dos alimentos de nossas mesas, das fibras que os vestem e da bioenergia que nos move. Reimaginar o futuro do agro passa, necessariamente, por proteger esses fundamentos.

Carlo Acutis: um santo para a geração digital

Símbolo de uma santidade jovem, acessível e profundamente conectada com os tempos atuais

30/09/2025 07h45

Canonizado pela Igreja Católica, Carlo Acutis se tornou símbolo de uma santidade jovem, acessível e profundamente conectada com os tempos atuais, testemunhando que para a fé não há limites temporais quando há conexões reais.

Apaixonado pela eucaristia e pela tecnologia, Carlo dedicou tempo e dom para evangelizar por meio da virtualidade, propiciando encontros com o sagrado e incentivando jovens a despertarem para o transcendente.

Deu-nos sinais de que a fé pode habitar, também, os espaços virtuais, transformando o mundo dos algoritmos em território profícuo e contínuo de missão.

Seu testemunho inspira uma geração que valoriza a conexão, e a auxilia a se conectar com a essencialidade da vida. Com espírito jovial, nos deixou como legado de que é possível unir espiritualidade e inovação, e, sobretudo, que nossos talentos podem ser colocados a serviço do bem e das relações mais profundas com Deus.

A tecnologia, virou instrumento e Carlo a consagrou, tornando-a uma ponte para evangelizar diferentes territórios.

Em nossas escolas, especialmente nos Colégios Maristas, o exemplo de Carlo ressoa como chamado à missão educativa: formar jovens que transformem o seu tempo e utilizem seus dons com propósito, ética e fé.

A educação Marista promove uma espiritualidade conectada com a realidade, que dialoga com os desafios contemporâneos e reconhece no protagonismo dos estudantes uma oportunidade de serviço, transformação e, a exemplo de Carlo, um caminho para a santidade.

Uma geração digital conclama novas formas de fazer para as necessidades atuais de um mundo acelerado e que insiste na escuta. Carlo, por conseguinte, ouviu o grito do seu tempo e nos transmitiu, por sua santidade e talento, um legado jovem que olhou para os seus.

Acutis é um santo que fala de humanidade jovem. Que sua trajetória continue iluminando e inspirando nossas escolas a formarem corações conectados com Deus, e mentes abertas ao mundo, capazes de transformarem a cultura digital em espaço de encontro, esperança e aprendizado.

A saúde mental no ambiente de trabalho e o Setembro Amarelo

Uma realidade cotidiana de trabalhadores e trabalhadoras que veem suas vidas serem engolidas pelo trabalho

30/09/2025 07h30

Milhões de brasileiros enfrentam jornadas exaustivas, pressões excessivas e vínculos cada vez mais frágeis. Os dados recentes confirmam a gravidade da situação. Levantamento feito pela VR, que reúne informações de quase 30 mil empresas e 1,2 milhão de trabalhadores, mostra que os afastamentos por transtornos de saúde mental cresceram 143% entre janeiro e julho deste ano, em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Foram 4.819 casos, o que equivale a uma média mensal de 688 afastamentos, contra 283 em 2024. Entre os jovens da geração Z, a ansiedade é a principal causa, enquanto a depressão predomina nas gerações anteriores.

Esse fenômeno não é isolado. Ele reflete uma realidade cotidiana de trabalhadores e trabalhadoras que veem suas vidas serem engolidas pelo trabalho. Antes mesmo do expediente começar, o celular já vibra com mensagens de chefia.

O tempo para lazer e convivência desaparece. As metas se tornam inalcançáveis e o clima de desconfiança corrói a cooperação. As consequências são crises de identidade, transtornos como ansiedade e depressão, esgotamento e estresse crônico.

Em 2024, mais de 472 mil brasileiros precisaram se afastar de seus postos por problemas de saúde mental, segundo o Ministério da Previdência Social.

E o Setembro Amarelo, campanha voltada à prevenção do suicídio e à valorização da vida, não pode ser compreendido sem levar em conta o ambiente de trabalho. A precarização das relações de trabalho é um dos elementos centrais dessa crise.

Jornadas intensas, contratações fraudulentas (pejotização e uberização), salários insuficientes, insegurança e vínculos frágeis fazem parte de uma lógica que privilegia a redução de custos em detrimento da saúde. O trabalho, que deveria ser fonte de identidade e sustento, torna-se causa de sofrimento e adoecimento.

Importante destacar que, diante desse cenário preocupante, o Direito do Trabalho vem incorporando respostas importantes. No fim de 2023, a Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho passou a incluir ansiedade, burnout, depressão e até tentativa de suicídio.

Na prática, o reconhecimento assegura que o trabalhador afastado por mais de 15 dias em razão dessas condições tenha direito a estabilidade no emprego por 12 meses após o retorno, conforme previsto na Lei 8.213/1991.

Além disso, a Norma Regulamentadora nº 1, atualizada este ano, exige que empresas passem a identificar e a prevenir riscos psicossociais em seus programas de gerenciamento de riscos, como já fazem com riscos físicos, químicos e biológicos. Trata-se de um avanço jurídico, que obriga empregadores a enfrentar fatores subjetivos, como assédio moral, excesso de pressão e ausência de reconhecimento.

A Justiça do Trabalho também tem sido palco desse debate. Após o Supremo Tribunal Federal derrubar, em 2021, a regra da reforma trabalhista que impunha custas até a trabalhadores de baixa renda que perdiam ações, houve uma retomada no número de processos.

A judicialização, sobretudo no setor de serviços, revela não apenas maior acesso à Justiça, mas também a dificuldade das empresas em adotar práticas preventivas. Muitas ainda preferem lidar com o problema apenas quando ele explode em forma de litígio.

A urgência é evidente. Se o trabalho está se tornando causa de afastamento, o problema não pode ser resolvido apenas com psicoterapia ou medicação, mas com melhores condições laborais. Reduzir jornadas, combater práticas abusivas e garantir segurança e propósito são medidas indispensáveis.

Campanhas como o Setembro Amarelo e o Abril Verde cumprem um papel relevante ao iluminar o debate, mas é no dia a dia das empresas, na fiscalização do Estado e nas decisões do Judiciário que se definirá se o trabalho será fonte de vida ou de adoecimento.

O desafio jurídico e social é reconstruir um mundo do trabalho que valorize a saúde mental como um direito fundamental. Mais do que uma questão de compliance ou de reputação, trata-se de uma exigência legal, ética e humana.

