Justiça e razão inspirado em "Elogio da Loucura" de Erasmo de Rotterdam

A denúncia a hipocrisia e histeria coletiva da humanidade

Benedicto Arthur de Figueiredo Neto

Benedicto Arthur de Figueiredo Neto

15/08/2025 - 07h30
Dificilmente vai haver um consenso na história da humanidade sobre o conflito de interesses entre os grupos que a compõem. É da essência do ser humano, sempre, querer mostrar que o destino do caminho escolhido por um grupo é melhor do que o outro, e por essa razão todos devem seguí-lo, e para que isso aconteça o método empregado há milênios é o discurso.

O problema começa a aparecer quando o discurso do líder é maior que a causa, nitidamente para satisfações pessoais (por egoísmo, vaidade ou loucura) e aqueles que o seguem começam a acreditar piamente que aquele motivo também pertence a eles, surgindo também interesses pessoais escusos do grupo contrário, que criam um discurso digladiador, elegendo outro líder, instigando a massa, instaurando o caos, sem se preocuparem com o todo, considerando totalmente natural a defesa individual com a extirpação do grupo alheio.

Na história da humanidade, Erasmo de Rotterdam quando escreveu “Elogio da Loucura”, o fez como forma erguer um discurso a denunciar a hipocrisia e histeria coletiva da humanidade, a fim de chamar as pessoas de volta à razão, e que quando o escreveu a sua obra no século 16 criticou juristas minuciosos, matemáticos empertigados, bispos luxuriosos, comerciantes gananciosos e governantes corruptos, enfim, ninguém escapou.

E Rotterdam, num período em que a Igreja Católica detinha o poder estatal, político e religioso, em franco gesto espirituoso e divertido a criticou, mas concluiu a sua obra que toda hipocrisia, e os piores adjetivos humanos, tinha um único culpado que era a loucura, e ele justificava na Bíblia a sua assertiva em Corintios 1:25 quando disse que “a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana”.

Ingenuamente, porém, o confessa Jeremias: “Todos os homens tornaram-se loucos à força da sabedoria.”

Muito embora fosse uma obra considerada perigosa para a época, o Vaticano compreendeu a importância dela, que Rotterdam queria uma reforma interna da Igreja e não uma ruptura, e que, de forma inteligente, não puniu o autor da obra e jamais pessoalizou as suas ideias, encarando como uma crítica construtiva para fortalecer a sua instituição.

O discurso de Rotterdam extremamente ácido e, à época, considerado chulo pelo linguajar pouco polido em tecer críticas a Igreja Católica, que era a instituição mais poderosa do planeta, que poderia prende-lo e executá-lo em praça pública se quisesse, decidiu com sabedoria, racionalidade, serenidade e de forma institucional, ouví-lo e entender que Rotterdam advertia a Igreja Católica de que se não mudasse haveria uma rebelião interna, o que, de fato, aconteceu com a reforma protestante de Martinho Lutero pela acusação de venda das indulgências, que o Vaticano teve que tomar providências urgentes para que não perdesse os seus fiéis, e imediatamente assim o fez.

O Vaticano mostrou que as instituições de poder servem para serem maior que a causa, o Vaticano veio mostrar que uma instituição não precisa impor o terror e o medo quando lhe apontam o dedo na cara, a instituição da Igreja Católica foi sábia ao ouvir Rotterdam, quando este lhe anteviu o problema.

Ela não o acusou e não agiu de forma ditatorial e covarde para proibir ideias, quando Rotterdam foi às ruas e escancarou o problema da venda das indulgências, que já era de conhecimento público.

O Vaticano entendeu que se prendesse e aniquilasse quem apenas lhe criticasse, outros clérigos de outros países imporiam-lhe sansões piores do que a Igreja Católica sofreu, que foi a reforma protestante pela Alemanha, e que julgamentos que envolvam o interesse público devem ser tomados por um colegiado, com sabedoria e prudência, como o fez o Vaticano, e não de forma individual, como alguns membros do Vaticano quiseram, a fim de preservar o último bastião da fé humana: a Justiça.

O tarifaço e o Custo Brasil da cidadania do consumo

Consumista, gastador e irresponsável, o Brasil foi perdendo a capacidade de gerenciar suas crises econômicas

14/08/2025 08h15

No fim da década de 1980, o Brasil se despedia dos anos de chumbo do Regime Militar e acompanhava uma transformação radical no processo de globalização. No mesmo ano em que o País voltava a eleger um presidente, o Muro de Berlim ruía do dia para a noite, literalmente. Após 50 anos de “modernização conservadora” (1930–1980), conforme a expressão do saudoso sociólogo Luiz Werneck Vianna, um novo Brasil nascia.

Naquele período, tanto Lula quanto Collor, candidatos à Presidência no segundo turno de 1989, defendiam um novo projeto de desenvolvimento nacional, afastando-se da tradição nacional-estatista. Lula pregava a valorização profissional e financeira do trabalhador, enquanto Collor enfatizava a abertura comercial e a liberalização da economia. Apesar das diferenças programáticas, um fio condutor unia as duas candidaturas: o acesso ao consumo como projeto social.

Quase 40 anos depois, Lula está em seu terceiro mandato presidencial, tendo concorrido em todos os pleitos possíveis, com exceção da década de 2010. Nesse período, não houve uma transformação estrutural na forma como a política econômica se apresentou aos cidadãos. Com exceção da fracassada política da Nova Matriz Econômica, liderada pela ex-presidente Dilma Rousseff, todos os presidentes se esforçaram para que o consumo do cidadão brasileiro jamais fosse abalado.

Juros altos, combate à inflação e câmbio flutuante tinham como objetivo relacionar superavit primário ao poder de compra da população. Essa tendência permaneceu firme até a crise de 2008, quando o chamado boom das commodities colocou nosso projeto de País no divã. A partir daquela conjuntura, tornou-se insustentável manter a dívida pública estável sem uma série de políticas reformistas. Nos últimos 15 anos, o que se viu foram tentativas frustradas de conter o gasto público em detrimento de uma política de investimento produtivo e industrial.

Consumista, gastador e irresponsável, o Brasil foi perdendo a capacidade de gerenciar suas crises econômicas e de lidar com as transformações globais. Salvo raras e fundamentais exceções, como o agronegócio e algumas empresas, como a Embraer, nosso capital ficou retido na capacidade de movimentar uma economia de baixa produtividade e alto consumo. Sem poupança e sem investimento, ficamos à mercê de tempestades geopolíticas como a crise da Covid-19, o apetite chinês e a resposta da sociedade americana com a vitória de Donald Trump.

O recente imbróglio envolvendo o governo americano e o governo de Lula revela uma disputa entre potências pelo controle do escoamento de matérias-primas fundamentais para seus desenvolvimentos. Da Groenlândia à Patagônia, tanto China quanto Estados Unidos desejam controlar canais, minerais, estradas e indústrias alimentícias que permitam manter seus principais parques industriais.

Ao sermos taxados em 50% sobre produtos a serem exportados, deflagra-se uma condição especial em nossa economia, que não consegue competir minimamente com a indústria mundial de alto valor agregado, como nanotecnologia, inteligência artificial, tecnologia militar, entre outros. Cada vez mais informais e sem uma base sólida para a cultura do empreendedorismo, passamos a compor um novo estado de dependência econômica.

Nesse estado, um novo tipo de imperialismo se aproxima silenciosamente. Sem levantar canhões nem disparar mísseis, a economia primária brasileira passa a ser dependente de um poder que não exporta ideologia, mas sim um capitalismo de caráter primitivo, que monopoliza o comércio nas pequenas cidades, controla o fluxo de mercadorias nos grandes centros e arremata todos os nossos leilões. Trata-se de um imperialismo “TikTok”, que nos aliena sem reproduzir tal processo em seu lugar de origem.

ARTIGO

A degradação do Congresso

Pesquisas recentes sobre a imagem dos congressistas revelam uma percepção majoritariamente negativa da atuação do Congresso

14/08/2025 08h00

O recente episódio de obstrução da pauta legislativa na Câmara Federal, quando bolsonaristas promoveram um motim, impedindo por dois dias o trabalho regular do Congresso, sinaliza a continuidade da crise democrática que, há décadas, corrói a imagem de nossa representação política. Mas convém lembrar que a degradação do Congresso não é apenas um problema conjuntural, mas estrutural, revelando o w do pacto democrático e a crescente distância entre representantes e representados.

A esfera política nunca foi tão mal avaliada. Pesquisas recentes sobre a imagem dos congressistas revelam uma percepção majoritariamente negativa da atuação do Congresso. A desaprovação do Congresso é alta, com números semelhantes à reprovação do governo de Lula e com uma visão mais negativa entre os eleitores de Bolsonaro. 

A maioria da população desaprova a atuação do Congresso Nacional, com 51% de reprovação, segundo a última pesquisa realizada. A última pesquisa sobre a imagem dos políticos, realizada pela Datafolha, mostra que 78% dos brasileiros acham que o Congresso age em interesse próprio. E mais: o Legislativo tem a pior avaliação entre os Três Poderes da República.

Aproximadamente 42% aprovam o trabalho do Congresso. A pesquisa mostrou que os mais pobres tendem a aprovar mais o Congresso do que os mais ricos. Além disso, eleitores de Lula têm uma visão mais favorável ao Congresso do que os de Bolsonaro.

O fato é que o Congresso vem sofrendo um grave desgaste de legitimidade perante a opinião pública. A percepção geral é a de um parlamento tomado por interesses particulares, fisiológicos ou corporativos, desconectado das reais necessidades do povo. As figuras parlamentares cada vez mais se moldam à lógica das redes sociais. Deputados e senadores viram influencers, priorizando a “viralização” de falas agressivas ou “lacradoras” em detrimento da atuação legislativa substantiva. A política se reduz ao espetáculo, e o debate público é substituído por slogans e memes.

Além disso, o Congresso tem sido capturado por lobbies diversos: do agronegócio, das igrejas neopentecostais, das grandes empresas, de corporações armadas, entre outros. Comissões são loteadas e pautas são compradas ou negociadas em troca de vantagens. A agenda pública cede lugar à pauta de interesses.

A prática do “toma lá, dá cá” se institucionalizou de tal forma, que cargos, verbas e emendas secretas se tornaram moeda corrente para a manutenção do apoio ao governo da vez, independentemente de ideologias. A governabilidade passa pela barganha e não pelo convencimento democrático.
Casos de corrupção, rachadinhas, falsos pronunciamentos, manipulações regimentais e blindagem de aliados corroem a imagem institucional do Legislativo. O Parlamento, que deveria ser casa da transparência, é frequentemente visto como espaço de impunidade.

Em suma, o Congresso legisla menos e legisla mal. Muitas leis são aprovadas a toque de caixa, sem debates profundos ou audiências públicas. Outras vezes, renuncia a seu papel e delega competências ao Executivo, inclusive em temas sensíveis.

O que poderia ser feito para melhorar o conceito da instituição política? A resposta aponta para a educação política. Ao promover a educação política, é possível combater a descrença na política e na democracia, incentivando a participação ativa dos cidadãos na construção de um futuro melhor para todos. Essa meta inclui um conjunto de providências, entre elas, o debate de temas relevantes, a formação de jovens cidadãos, o investimento na formação de educadores e a criação de diálogo e participação.

Combater a corrupção, implementando mecanismos de controle e fiscalização eficazes, punindo exemplarmente os corruptos e promovendo a transparência na gestão pública. Fortalecer a democracia, estimular a participação cidadã em conselhos municipais, audiências públicas e outros espaços de discussão, além de garantir eleições justas e transparentes. Realizar reformas políticas, tornando as campanhas eleitorais mais justas e transparentes, além de garantir a representatividade e a governabilidade. Exigir conduta ética e transparente dos políticos, promovendo a responsabilização por seus atos e a punição de desvios de conduta. Reconhecer a importância da política como ferramenta de transformação social e promover o debate público sobre temas relevantes para a sociedade.

A educação política é um investimento no futuro da democracia, pois contribui para a formação de cidadãos conscientes, críticos e engajados, capazes de transformar a sociedade para melhor. 

