Justiça em xeque: quando o martelo da Justiça é leiloado por interesses privados

A recente enxurrada de denúncias envolvendo vendas de sentenças no País revela uma ferida séria no sistema judiciário. Investigações recentes apontam que em ao menos 14 tribunais estaduais e federais há suspeitas de esquemas que envolvem magistrados, advogados e empresários negociando decisões judiciais.

Estamos diante de um problema que vai além da corrupção convencional. Aqui, o que está em jogo é a essência da Justiça: a imparcialidade da decisão. Quando uma sentença deixa de responder ao direito e passa a responder ao bolso, o Estado de Direito perde substância e o cidadão perde confiança no Judiciário.

Os casos recentes são chocantes no grau de sofisticação: por exemplo, relatório da Polícia Federal apontou que lobistas “orçavam preços” no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ) – com valores que giravam em torno de R$ 20 milhões.

E um dos casos mais recentes envolveu a filha de desembargador que, supostamente, recebeu imóvel avaliado em R$ 2 milhões como parte de esquema de decisões manipuladas.

Essa corrupção judicial se manifesta em vários formatos: liminares concedidas fora dos critérios técnicos; habeas corpus negociados; agravos distribuídos de forma irregular.

Trata-se de decisões que deveriam proteger direitos e garantias, mas que se transformam em mercadoria para quem tem dinheiro. A prática compromete o princípio da moralidade, previsto no art. 37 da Constituição, e a segurança jurídica que sustenta toda relação social.

Ao privilegiar-se os interesses privados, sai perdendo toda a comunidade. O que se observa é: a toga que deveria distribuir justiça cede à sedução do ganho; o gabinete que deveria ser palco de justiça se torna balcão de negócios.

Mas a resposta não pode se limitar ao espetáculo das prisões ou dos afastamentos. É preciso estruturar mecanismos robustos de transparência, controle interno e responsabilização efetiva.

O combate exige um compromisso coletivo – da sociedade, das instituições e de cada operador do Direito – em reafirmar que sentenças não se vendem, pois não são mercadoria: são instrumentos de liberdade, dignidade e cidadania.

Se não reagirmos, o risco concreto é de que a Justiça deixe de ser farol e passe a funcionar como vitrine – a da impunidade, do favorecimento e da ruptura institucional. E quando o Judiciário perde credibilidade, quem perde mesmo não é apenas o litigante: é todo o sistema que protege o mais fraco no embate com o mais forte.

A hora é de ação. A hora é de fazer a Justiça valer – para todos, e não para alguns.