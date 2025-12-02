Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Justiça em xeque: quando o martelo da Justiça é leiloado por interesses privados

Corrupção judicial se manifesta em vários formatos: liminares concedidas fora dos critérios técnicos, habeas corpus negociados e agravos distribuídos de forma irregular

Wadih Habib - Advogado, professor e coordenador de cursos de pós em Direito e Processo do Trabalho

02/12/2025 - 07h45
A recente enxurrada de denúncias envolvendo vendas de sentenças no País revela uma ferida séria no sistema judiciário. Investigações recentes apontam que em ao menos 14 tribunais estaduais e federais há suspeitas de esquemas que envolvem magistrados, advogados e empresários negociando decisões judiciais.

Estamos diante de um problema que vai além da corrupção convencional. Aqui, o que está em jogo é a essência da Justiça: a imparcialidade da decisão. Quando uma sentença deixa de responder ao direito e passa a responder ao bolso, o Estado de Direito perde substância e o cidadão perde confiança no Judiciário.

Os casos recentes são chocantes no grau de sofisticação: por exemplo, relatório da Polícia Federal apontou que lobistas “orçavam preços” no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ) – com valores que giravam em torno de R$ 20 milhões.

E um dos casos mais recentes envolveu a filha de desembargador que, supostamente, recebeu imóvel avaliado em R$ 2 milhões como parte de esquema de decisões manipuladas.

Essa corrupção judicial se manifesta em vários formatos: liminares concedidas fora dos critérios técnicos; habeas corpus negociados; agravos distribuídos de forma irregular.

Trata-se de decisões que deveriam proteger direitos e garantias, mas que se transformam em mercadoria para quem tem dinheiro. A prática compromete o princípio da moralidade, previsto no art. 37 da Constituição, e a segurança jurídica que sustenta toda relação social.

Ao privilegiar-se os interesses privados, sai perdendo toda a comunidade. O que se observa é: a toga que deveria distribuir justiça cede à sedução do ganho; o gabinete que deveria ser palco de justiça se torna balcão de negócios.

Mas a resposta não pode se limitar ao espetáculo das prisões ou dos afastamentos. É preciso estruturar mecanismos robustos de transparência, controle interno e responsabilização efetiva.

O combate exige um compromisso coletivo – da sociedade, das instituições e de cada operador do Direito – em reafirmar que sentenças não se vendem, pois não são mercadoria: são instrumentos de liberdade, dignidade e cidadania.

Se não reagirmos, o risco concreto é de que a Justiça deixe de ser farol e passe a funcionar como vitrine – a da impunidade, do favorecimento e da ruptura institucional. E quando o Judiciário perde credibilidade, quem perde mesmo não é apenas o litigante: é todo o sistema que protege o mais fraco no embate com o mais forte.

A hora é de ação. A hora é de fazer a Justiça valer – para todos, e não para alguns. 

Os desafios da tributação de dividendos

O projeto, aprovado pelo Congresso, busca aliviar a carga sobre rendas mais baixas e aumentar a progressividade do sistema

01/12/2025 07h45

A reforma da renda no Brasil, proposta pelo PL nº 1.087/2025, representa uma mudança estrutural ao reintroduzir a tributação de lucros e dividendos e criar o Imposto de Renda das Pessoas Físicas Mínimo (IRPFM).

A partir de 1º de janeiro de 2026, empresas e indivíduos de alta renda precisarão rever estratégias financeiras e societárias para se adequar às novas regras.

O projeto, aprovado pelo Congresso, busca aliviar a carga sobre rendas mais baixas e aumentar a progressividade do sistema. A alteração das Leis nº 9.250/1995 e nº 9.249/1995 estabelece a tributação de dividendos a 10% e determina que pagamentos superiores a R$ 50 mil mensais a pessoas físicas também sofram retenção.

O IRPFM, por sua vez, alcançará contribuintes com rendimentos anuais acima de R$ 600 mil, aplicando alíquotas de até 10% e considerando uma base abrangente, ainda que com exclusões específicas como heranças, poupança e rendimentos de títulos de fomento.

Para evitar sobrecarga tributária, o texto prevê um redutor que limita a soma da tributação da pessoa jurídica e do IRPFM. Ainda assim, a introdução dessas regras exige revisão das políticas de distribuição de lucros, especialmente pela incidência de retenção mensal e pela necessidade de organizar o fluxo de caixa de sócios.

Um dos pontos mais sensíveis é a regra de transição dos lucros apurados até 31 de dezembro deste ano, que permanecerão isentos caso a distribuição seja aprovada até essa data e paga até 2028. A exigência confronta a Lei das S. A., que concede prazo até abril para aprovação das contas.

Mesmo reconhecendo a fragilidade da regra, o Senado optou por mantê-la para não comprometer a vigência da reforma. Assim, empresas que desejarem aproveitar a isenção deverão deliberar ainda este ano com base em projeções prudentes, evitando distribuição superior ao lucro real.

Além da decisão sobre este ano, a reforma traz um desafio permanente: o aprimoramento das estruturas societárias. Holdings passam a ter um papel central na organização do fluxo de resultados, na definição da política de reservas e na forma de remuneração dos sócios.

Estruturas mais profissionais, com substância operacional e administrativa, ajudam a equilibrar os efeitos econômicos da nova tributação e reduzem riscos fiscais.

Do ponto de vista arrecadatório, a Receita Federal estima incremento de R$ 8,9 bilhões em 2026.

Porém, o novo modelo abre espaço para contenciosos: a regra de transição pode ser judicializada pela dificuldade material de deliberação dentro do exercício; a metodologia do redutor tende a gerar disputas; o IRPFM pode trazer riscos de enquadramento como distribuição disfarçada de lucros; e profissionais liberais e pequenas empresas podem sentir impacto, já que propostas de suavização para esses grupos foram rejeitadas.

No cenário internacional, a tributação de 10% sobre dividendos remetidos ao exterior pode influenciar a percepção de investidores, dependendo da existência de crédito tributário recíproco. Com a aprovação no Senado, o PL segue para sanção presidencial, condição necessária para que a reforma vigore em 2026, respeitando a anterioridade anual.

Para empresas e contribuintes de alta renda, a preparação não é opcional. Será necessário ajustar políticas de distribuição, reorganizar estruturas societárias e deliberar sobre dividendos deste ano com cautela, além de acompanhar a evolução normativa que promete ajustes futuros.

Diante de um texto complexo e sujeito a divergências interpretativas, o apoio de especialistas jurídicos será fundamental para garantir conformidade, otimizar impactos e navegar com segurança na nova realidade tributária.

As mensagens do Legislativo

Paulo Gonet foi indicado como procurador-geral da República pelo ministro Gilmar Mendes, com apoio total dos 11 ministros do Supremo

01/12/2025 07h30

O Senado aprovou para um novo mandato o procurador-geral da República, Paulo Gonet. A votação foi apertadíssima: ele precisava de 41 votos e obteve 45 votos. De certa forma, essa votação foi, a meu ver, um recado à Suprema Corte.

Tenho com Paulo Gonet uma amizade de mais de 30 anos. Sempre o admirei como professor e como diretor do Instituto de Direito Público (IDP), fundado pelo ministro Gilmar Mendes. De ambos recebi o título de professor honoris causa do IDP, o que muito me honrou.

Paulo Gonet é um profundo conhecedor do direito público no Brasil, um grande jurista e uma nobre figura, com sólidas convicções religiosas, razão pela qual entendo que a votação apertada tenha sido uma indireta do Congresso ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Ocorre que, merecidamente, ele foi indicado como procurador-geral da República pelo ministro Gilmar Mendes, com apoio total dos 11 ministros do Supremo. Contudo, a linha que o STF adotou, de ser também legislador , ou seja, de substituir o Poder Legislativo em muitos momentos, é o que causa um desconforto muito grande ao Legislativo.

Acredito, ainda, que essa mensagem do Poder Legislativo tenha também o presidente Lula como destinatário, haja vista a indicação do futuro ministro da Corte que vai substituir o ministro Luís Roberto Barroso.

Conheço Jorge Messias. Ele é um candidato natural, de confiança do presidente Lula, bom advogado e com sólida formação cristã. Tenho a sensação, entretanto, de que seu apadrinhamento também gera desconforto ao Senado, que gostaria de ter como candidato o ex-presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, que foi muito alinhado com o presidente Lula.

Fato é que a votação apertada para um jurista brilhante como Paulo Gonet – por ele ter tido o apoio total do Supremo, o que gera grande desconforto a uma área considerável do Senado pela invasão de competência do STF em sua competência legislativa – faz com que haja uma preocupação na indicação do futuro ministro do Supremo pelo presidente Lula.

Ora, a atuação do Supremo, ao legislar naquilo que a Constituição manda ser competência exclusiva do Congresso Nacional (art. nº 49, inciso XI), é o ponto central dessa tensão.

Tal votação foi, portanto, um alerta e uma mensagem. Cabe agora ao presidente da República negociar com os senadores, caso queira manter a candidatura de seu fiel escudeiro Jorge Messias.

Pessoalmente, sempre pensei que, mesmo na época em que vivíamos um regime de exceção militar, os responsáveis indicavam nomes de professores de notável saber.

Se analisarmos os que foram indicados naquele período – Moreira Alves, Oscar Dias Corrêa, Moacyr Amaral Santos, Thompson Flores, etc. –, perceberemos que eram todos titulares em grandes universidades do Brasil.

Perdemos um pouco esse critério de nomear grandes juristas, passando a indicar pessoas com atuação na área jurídica de conhecimento geral, menos de notável saber e mais de notório conhecimento por parte da população.

O episódio da votação de Paulo Gonet e a iminente indicação ao STF de Jorge Messias revelam uma grave falha na governança federal: a politização excessiva de instituições que deveriam primar pela técnica e impessoalidade.

Ao insistir em um nome como o de Jorge Messias, notório por sua lealdade pessoal e política em detrimento de um perfil de notável saber jurídico inquestionável – critério histórico e de excelência –, o governo federal prioriza o alinhamento ideológico e a blindagem política dentro da Corte Suprema.

Essa estratégia não apenas desrespeita o Senado ao tentar impor um nome, como também mina a confiança pública na independência do Poder Judiciário, transformando a mais alta Corte do País em um mero reflexo do Poder Executivo, perpetuando um ciclo de indicações que favorecem a proximidade em vez da competência apartidária, enfraquecendo o sistema de freios e contrapesos democrático.

