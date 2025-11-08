Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Licença-paternidade: um passo importanteE ainda insuficiente

Por décadas, a licença foi tratada quase como uma formalidade, que pouco reconhece a importância da presença ativa do pai no início da vida do bebê

Renata Seldin - Doutora em Gestão da Inovação

Renata Seldin - Doutora em Gestão da Inovação

08/11/2025 - 07h45
No dia 4, a Câmara dos Deputados aprovou a ampliação da licença-paternidade no Brasil (que agora segue para sanção presidencial). A mudança prevê uma implementação gradual para reduzir o impacto econômico da medida: a licença passará para 10 dias em 2027, 15 dias em 2028 e 20 dias a partir de 2029.

Além disso, empresas que aderem ao programa Empresa Cidadã deverão oferecer mais 15 dias aos seus funcionários, elevando o total para até 35 dias.

É uma conquista? Sim. É suficiente? Ainda não.

Por décadas, a licença-paternidade foi tratada quase como uma formalidade, um intervalo simbólico, que pouco reconhece a importância da presença ativa do pai no início da vida do bebê.

A ampliação representa um avanço histórico, mas ainda muito pequeno diante do tamanho do desafio de equilibrar responsabilidades familiares e oportunidades profissionais entre homens e mulheres.

Hoje, enquanto o pai poderá se ausentar por até 20 dias (ou 35, em casos específicos), a mulher pode ficar fora do trabalho por até cerca de sete meses, quando a empresa opta pela licença-maternidade estendida.

A mensagem implícita permanece a mesma: cuidado infantil segue como missão prioritária da mãe. E isso impacta diretamente a trajetória profissional feminina.

Quanto mais tempo longe do trabalho, maior o risco de perder espaço, desacelerar na carreira e enfrentar julgamento social e corporativo no retorno.

Ao mesmo tempo, quando o pai não tem tempo suficiente para criar vínculo e assumir responsabilidades reais desde o início, reforçamos o ciclo da sobrecarga feminina e perpetuamos a ideia de que ela é a “cuidadora natural”.

Equidade não nasce de intenções, mas de políticas públicas (e privadas) estruturadas. Ampliar a licença-paternidade é um avanço.

Mas o verdadeiro equilíbrio só virá quando entendermos que criar um filho é um projeto compartilhado e quando oferecermos condições para que ambos os pais, independentemente do gênero, possam participar plenamente desde o primeiro dia de vida.

E aqui entra também a responsabilidade das empresas: não basta cumprir a lei. A equidade exige que políticas de recursos humanos sejam revistas para diminuir o gap, apoiar o retorno da mãe ao trabalho e acelerar sua trajetória após a licença.

Cuidar de quem cuida é mais do que benefício: é estratégia de futuro, produtividade e justiça.

Extraditar ou não: o dilema europeu entre cooperação e direitos humanos

Decisão histórica do Tribunal Superior Regional de Munique evidencia o crescente escrutínio judicial em torno das transferências transfronteiriças quando os direitos fundamentais podem estar em risco, mesmo dentro do espaço judicial europeu

07/11/2025 07h45

Arquivo

Recentemente, o Tribunal Superior Regional de Munique suspendeu temporariamente a extradição de um indivíduo para a Itália, citando sérias preocupações sobre as condições de detenção nas prisões italianas – consideradas desumanas e degradantes.

A decisão histórica evidencia o crescente escrutínio judicial em torno das transferências transfronteiriças quando os direitos fundamentais podem estar em risco, mesmo dentro do espaço judicial europeu.

O caso envolveu um mandado de detenção europeu por tentativa de homicídio e outras acusações. Embora o tribunal tenha aprovado inicialmente a extradição em setembro, a defesa apresentou, em sede de recurso, novas evidências sobre problemas sistêmicos no sistema prisional italiano.

Entre os principais argumentos estavam a superlotação das prisões, condições higiênicas precárias, relatos de infestações de pragas – incluindo ataques de percevejos sofridos pelo próprio acusado em detenção anterior – e relatórios de organizações como a Antígona, que documentam a deterioração estrutural do sistema carcerário.

O tribunal alemão reconheceu potenciais violações ao artigo 4 da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que proíbe a tortura e o tratamento desumano ou degradante, e exigiu garantias vinculativas das autoridades italianas antes de autorizar a extradição.

O caso reforça que os princípios de reconhecimento mútuo e cooperação judicial, pilares da União Europeia, não podem se sobrepor à proteção dos direitos humanos.

Cabe aos tribunais nacionais verificar se as condições de detenção respeitam a dignidade humana, exigindo garantias concretas quando houver evidências de violações.

Além de seu impacto imediato, a decisão estabelece precedentes relevantes para casos de extradição em outros países, inclusive fora da Europa.

Situações semelhantes podem surgir quando a Itália é o Estado requerente – como em pedidos de extradição dirigidos ao Brasil, baseados em mandados internacionais e inserções na Interpol.

Nesses contextos, a defesa pode invocar não apenas o risco de tratamento degradante, mas também princípios jurídicos como o da dupla incriminação e outros fundamentos técnicos que autorizam a recusa da extradição.

Trata-se de um exemplo emblemático de como a advocacia, apoiada em documentação consistente e na observância de garantias fundamentais, pode assegurar que a cooperação internacional em matéria penal não se transforme em conivência com violações de direitos humanos.

Do Rio Paraguai a Belém: a travessia de Mato Grosso do Sul rumo à neutralidade climática

Mato Grosso do Sul se consolidou como protagonista da agenda climática subnacional, mostrando que a transição para uma nova economia é possível e envolvendo as questões produtiva, logística, energética, tributária e, sobretudo, ambiental

07/11/2025 07h30

Arquivo

“A novidade vem atrás da tradição”. O verso de Geraldo Roca na música “Rio Paraguai” resume a essência da caminhada de Mato Grosso do Sul ao longo da última década.

Desde a COP21, em Paris, em 2015, o Estado tem traduzido o compromisso climático global em políticas públicas concretas, fazendo da sustentabilidade não um discurso, mas um modo de governar.

Foi naquele momento histórico que Mato Grosso do Sul anunciou o seu projeto de futuro: tornar-se, até 2030, um território internacionalmente reconhecido como carbono neutro.

De lá para cá, o que era meta se transformou em realidade construída passo a passo: na recuperação de áreas degradadas, nos programas de Pagamento por Serviços Ambientais, na agropecuária de baixa emissão de carbono e na consolidação de uma economia verde que une produção, inovação e inclusão.

O mundo assistiu ao avanço desse projeto nas conferências climáticas seguintes. De Glasgow a Dubai, o Estado apresentou resultados, tecnologias e compromissos.

Criou o sistema Carbon Control, aderiu à coalizão internacional Under2 e participou ativamente do Consórcio Brasil Verde, levando o Pantanal ao centro do debate mundial sobre biomas estratégicos.

Assim, Mato Grosso do Sul se consolidou como protagonista da agenda climática subnacional, mostrando que a transição para uma nova economia é possível e envolvendo as questões produtiva, logística, energética, tributária e, sobretudo, ambiental.

Tudo isso aconteceu na gestão do governador Reinaldo Azambuja e, agora, sob a liderança do governador Eduardo Riedel. Sedimentamos os pilares para erguer um novo Mato Grosso do Sul: verde, próspero, inclusivo e digital. Verde, porque a sustentabilidade deixou de ser setor e passou a ser valor.

Próspero, porque o desenvolvimento sustentável é vetor de crescimento econômico, de atração de investimentos e de geração de renda. Inclusivo, porque nenhuma transição será justa se não alcançar o trabalhador, o pequeno produtor, o povo originário, a comunidade tradicional, o jovem e a mulher sul-mato-grossense.

E digital, porque a inovação é o fio condutor que integra a economia do carbono à nova economia do conhecimento.

Entre esses pilares, duas pontes para o futuro são fundamentais: a segurança alimentar e a transição energética. A segurança alimentar é hoje o elo entre o campo e a cidade, entre o alimento e o clima.

Com tecnologia, assistência técnica e manejo sustentável, o Estado garante que a produção de alimentos caminhe lado a lado com a conservação da biodiversidade. Já a transição energética é a engrenagem que impulsiona o novo ciclo de prosperidade.

O biogás, o biometano, o etanol, a biomassa, o hidrogênio verde e a energia solar fazem de Mato Grosso do Sul um laboratório vivo de inovação, reduzindo emissões e fortalecendo a competitividade da indústria e do agronegócio.

No caminho até a COP30, que acontece em Belém, Mato Grosso do Sul reafirma seu papel de referência nacional na integração entre desenvolvimento e sustentabilidade. A experiência de uma década o credencia a apresentar resultados mensuráveis e inspirar outras regiões.

Nosso estado é hoje um território que aprendeu a fazer da responsabilidade climática uma vantagem competitiva e da governança ambiental, um instrumento de justiça social.

“Não se mergulha nunca mais no mesmo rio”. As palavras de Geraldo Roca voltam, agora, como metáfora do tempo presente: o Estado não volta atrás.

Segue navegando em direção a um horizonte onde economia, natureza e pessoas coexistem em equilíbrio. Um futuro em que o desenvolvimento é sinônimo de vida, e o rio, de permanência.

