Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Artigos e Opinião

EDITORIAL

Mais compromisso com a saúde pública

Um setor que custa tão caro precisa mostrar resultados melhores. É inaceitável que bilhões de reais circulem sem que haja uma melhoria perceptível na assistência

Da Redação

Da Redação

10/10/2025 - 07h15
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Não há mais como adiar uma resposta do poder público às famílias que dependem do Sistema Único de Saúde (SUS) e que aguardam por um leito hospitalar em Campo Grande e em Mato Grosso do Sul.

O drama de quem espera por uma vaga na UPA ou por uma internação não é novo, mas ganha contornos de descaso quando se observa o tamanho dos recursos investidos no setor. Só na Capital, o orçamento anual da Pasta da saúde ultrapassa os R$ 2 bilhões – um valor que, em qualquer parâmetro, exigiria resultados melhores do que os que se veem hoje.

O sistema público de saúde pode não alcançar o padrão de excelência da rede privada, mas precisa ser eficiente. Essa é a palavra-chave que falta em meio à engrenagem pesada e, por vezes, desarticulada do SUS.

A gestão da saúde é tripartite – União, Estados e Municípios – mas em Campo Grande, a prefeitura detém a gestão plena dos recursos, o que reforça sua responsabilidade diante da população. O problema é que a sensação predominante é de que ninguém assume o comando, enquanto o cidadão paga, espera e sofre.

Resolver a crise dos leitos não significa eliminar todos os problemas de um sistema que é, por natureza, complexo. Mas é preciso melhorar o fluxo de internações, reduzir a espera, e, sobretudo, construir mais leitos hospitalares.

Os números e as filas mostram que a demanda aumentou e que o sistema, do jeito que está, não dá conta. Investir apenas em estruturas físicas não basta; é necessário aprimorar a regulação, modernizar a gestão e adotar soluções tecnológicas que garantam transparência e eficiência.

Um setor que custa tão caro aos cofres públicos precisa, necessariamente, mostrar resultados melhores. É inaceitável que bilhões de reais circulem, anualmente, sem que haja uma melhoria perceptível na assistência.

Nesse cenário, ganha relevância o trabalho de instituições como a Defensoria Pública e o Ministério Público, que têm atuado de forma firme para defender a coletividade, obrigando os gestores a enfrentarem o problema em vez de empurrá-lo com a burocracia e os discursos fáceis.

Mas é preciso ir além das ações judiciais. Os órgãos de controle, vereadores e deputados estaduais também têm um papel fundamental: o de fiscalizar e cobrar eficiência, em vez de transformar a saúde em palanque de disputa partidária.

É hora de tratar o SUS com o respeito e a responsabilidade que ele merece – não apenas como uma obrigação orçamentária, mas como uma política de Estado que precisa funcionar. A população já entendeu isso há muito tempo. Falta, agora, o poder público compreender que promessa não enche leito – e tampouco salva vidas.

Artigos e Opinião

Danos morais em negativas de planos de saúde como tema de uniformização no Judiciário

Por: Fábio Fonseca Pimentel - Advogado

09/10/2025 08h00

Compartilhar

Continue Lendo...

A recente decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de afetar o Recurso Especial nº 2.197.574 – SP ao rito dos recursos repetitivos marca um ponto crucial na discussão sobre o cabimento de indenização por danos morais “in re ipsa” nas hipóteses de recusa indevida de cobertura médico-assistencial por operadoras de planos de saúde. A medida, definida por unanimidade em recente julgamento pela Segunda Seção do STJ – sob a relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva –, sinaliza a necessidade de uniformização de entendimento em matéria de vasto impacto social e jurídico.

A questão jurídica a ser dirimida é clara e objetiva: “definir se há configuração de danos morais ‘in re ipsa’ nas hipóteses de recusa indevida de cobertura médico-assistencial pela operadora de plano de saúde”. O conceito de “dano moral in re ipsa” refere-se aquele dano que se presume pela simples ocorrência do ato ilícito, prescindindo de prova da efetiva repercussão na esfera do indivíduo.

Tradicionalmente, a recusa indevida de cobertura por um plano de saúde tem sido frequentemente enquadrada como hipótese de dano moral presumido, dada a natureza essencial do bem tutelado – a saúde e a vida. No entanto, a jurisprudência do STJ tem apresentado divergências consideráveis entre suas turmas, gerando incerteza e decisões díspares, o que corretamente motivou a afetação do tema.

A decisão de afetar o tema já produz efeitos imediatos e trará consequências significativas, independentemente do resultado final do julgamento de mérito.

Com a afetação, o STJ “determinou a suspensão dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância e/ou no STJ, cujos objetos coincidam com o da matéria afetada”. Esta medida visa evitar o prosseguimento de múltiplos casos idênticos que poderiam gerar decisões conflitantes antes de uma posição final da Corte Superior.

Um dos principais objetivos da afetação é proporcionar “maior segurança jurídica aos interessados, além de evitar decisões díspares nas instâncias ordinárias”, conforme expresso no relatório. Ao estabelecer um precedente vinculante, o STJ garantirá que casos semelhantes sejam julgados da mesma forma em todo o território nacional, promovendo a isonomia e a previsibilidade nas relações entre consumidores e operadoras de saúde.

Essas ferramentas processuais permitirão um tratamento mais ágil e uniforme dos litígios que versem sobre a matéria afetada, reduzindo o acúmulo de processos nas diversas instâncias.
Para os beneficiários, os consumidores, a decisão final terá um peso significativo. Se o STJ decidir que a recusa indevida, por si só, não configura dano moral presumido, os consumidores precisarão comprovar o efetivo abalo psicológico ou o agravamento da condição de saúde para obterem indenização por danos morais.

Por outro lado, se a Corte reafirmar a presunção, a proteção ao consumidor será robustecida. A expectativa é de que o precedente traga clareza sobre o ônus da prova e os requisitos para a indenização.

As operadoras, obviamente, aguardam com interesse a decisão final. Uma definição que afaste a presunção de dano moral em casos de recusa indevida pode significar uma redução na quantidade e nos valores das condenações por danos morais. No entanto, importante lembrar, que a exigência de comprovação não as isenta da responsabilidade em casos de recusa manifestamente abusiva ou que causem comprovado e grave prejuízo ao beneficiário.

A afetação deste tema pelo STJ é uma medida correta e necessária. Embora a tendência apontada pelos precedentes citados no relatório sugira uma inclinação para afastar o dano moral presumido em muitos cenários, exigindo a comprovação do abalo, é indiscutível que a recusa indevida de um tratamento médico pode gerar angústia, desespero e abalo emocional.

Por outro lado, a presunção absoluta pode levar a banalização do instituto do dano moral e a indenizações sem a justa correspondência com a extensão do sofrimento.

O desafio do STJ, portanto, será encontrar um ponto de equilíbrio que coíba abusos por parte das operadoras e, ao mesmo tempo, não desvirtue a natureza do dano moral, que deve refletir uma lesão real aos direitos da personalidade.
 

ARTIGO

Pesquisas eleitorais na fase pré-campanha: inteligência muito além da intenção de votos

Por: Wilson Pedroso - Consultor eleitoral e analista político com MBA nas áreas de Gestão e Marketing

09/10/2025 07h30

Compartilhar

Arquivo

Continue Lendo...

A pré-campanha é o momento crucial para candidatos que desejam estabelecer uma presença sólida no cenário político e traçar estratégias fortes para comunicação com o público. Nesse contexto, as pesquisas eleitorais ocupam um papel central, uma vez que podem oferecer dados para orientação de decisões. Elas devem, necessariamente, estar associadas ao uso de Business Intelligence (BI), que emerge como um recurso revolucionário no mundo político, potencializando os mecanismos de compreensão do comportamento do eleitor, definição de perfil do candidato e identificação de apoios importantes.

Ao contrário do que muitos pensam, as pesquisas eleitorais vão muito além das consultas sobre intenções de votos. Essas são aquelas divulgadas para a imprensa, que rendem manchetes em jornais e bons espaços de televisão. Mas é preciso entender que a preferência do eleitor pode (e provavelmente vai) mudar ao longo do tempo, especialmente com a chegada oficial do período eleitoral. O que não vai alterar é o seu perfil social e padrões de comportamento. E é esse tipo de levantamento que deve ser feito pela equipe de inteligência no bastidor da campanha.

Afinal, o que o eleitor pensa sobre temas fundamentais para construção de propostas? Quais são suas grandes preocupações do dia a dia? Qual o peso de suas preferências ideológicas na hora do voto? Buscar respostas para questões como essas é fator decisivo para construção da imagem e do discurso do candidato, algo que começa muito antes do período eleitoral, ainda na pré-campanha. E é justamente esse tipo de informação valiosa que pesquisas de qualidade, aliadas a serviços de análise de dados, podem fornecer.

As pesquisas possibilitam ao pré-candidato, juntamente com sua equipe, identificar as principais demandas da sociedade, mapear tendências, segmentar potenciais redutos de apoio e ajustar a comunicação de forma mais eficiente, aumentando as chances de conquista de votos e de formação de uma boa base desde o início do processo eleitoral. O BI amplia a capacidade de análise dos dados obtidos, especialmente ao integrá-los a múltiplas fontes de informação, como registros públicos, indicadores demográficos e até mesmo estatísticas das redes sociais; traduzindo números complexos em insights acessíveis e efetivamente úteis.

Em um cenário eleitoral cada vez mais orientado para dados, a combinação de pesquisas tradicionais com as avançadas tecnologias de BI configura-se como uma ferramenta indispensável. Investir em levantamentos e análises de estatísticas já no período pré-campanha não significa inovar, pelo contrário, é estratégia básica para quem deseja colocar nas ruas uma candidatura vencedora.

O eleitor de hoje é bem informado e exigente. Só consegue vencer nas urnas aquele candidato que busca compreendê-lo e, de fato, dialogar com ele.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Estado e Capital terão que indenizar os pais da menina Sophia até 2095
CONDENAÇÃO

/ 1 dia

Estado e Capital terão que indenizar os pais da menina Sophia até 2095

2

Açougue que vendia carne sem procedência armazenava o produto no chão
Cidades

/ 2 dias

Açougue que vendia carne sem procedência armazenava o produto no chão

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3508, quinta-feira (09/10)
Loterias

/ 17 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3508, quinta-feira (09/10)

4

Resultado da Loteria Federal extração 06007-0, quarta-feira (08/10): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal extração 06007-0, quarta-feira (08/10): veja o rateio

5

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1126, quinta-feira (09/10)
Loterias

/ 17 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1126, quinta-feira (09/10)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 12 horas

Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito
Exclusivo para Assinantes

/ 02/10/2025

Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito