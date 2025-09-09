Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

EDITORIAL

Mais inteligência contra o tráfico

A tranquilidade só é real quando as quadrilhas, sejam compostas por chefes milionários ou por soldados de baixa hierarquia, não conseguem se criar

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

09/09/2025 - 07h15
Mato Grosso do Sul consolidou ao longo dos anos uma fama peculiar, que circula entre criminosos e forças de segurança em todo o País: a de ter uma Polícia Militar (PM) implacável com os traficantes.

Essa imagem não é gratuita. Casos de apreensões recordes, perseguições a traficantes armados e enfrentamentos que terminam com a neutralização de criminosos reforçam a percepção de que a ação ostensiva da PM é dura e sem espaço para tolerância.

Para o cidadão comum, trata-se de um fator positivo, pois funciona como elemento de dissuasão. Muitos dos que cogitam atuar no crime sabem que a reação policial em território sul-mato-grossense não será branda.

Esse aspecto, contudo, é apenas uma face de um problema muito maior. O Estado não pode se contentar apenas com a boa reputação de ter uma polícia ostensiva eficiente.

Afinal, Mato Grosso do Sul é, há muito tempo, um dos principais corredores do tráfico de drogas no Brasil. Sua posição geográfica, colada à Bolívia e ao Paraguai, faz de MS uma rota quase inevitável para a entrada de entorpecentes no território nacional.

É aqui que passam carregamentos que abastecem grandes centros urbanos, de São Paulo a Rio de Janeiro, de Brasília a Belo Horizonte.

Não é apenas o tráfico de passagem que preocupa. Também estão enraizados no Estado grupos que nasceram e cresceram explorando a logística da região.

Traficantes locais, com residência fixa em municípios de fronteira e até mesmo em Campo Grande, movimentam recursos, investem em atividades econômicas legais e estabelecem uma presença silenciosa, porém nociva, na economia sul-mato-grossense.

Esse tipo de infiltração é ainda mais perigoso, pois se mescla à vida cotidiana, cria dependência econômica e torna mais difícil para a sociedade enxergar os verdadeiros riscos que corre.

É por isso que o combate não pode se limitar à ponta da linha, aos chamados soldados do tráfico. A repressão ostensiva, por mais dura que seja, tem efeito limitado se não vier acompanhada de investigações consistentes, capazes de identificar, prender e desarticular os chefes que controlam o fluxo de drogas e lavam dinheiro ilícito.

Para tanto, é essencial fortalecer as polícias judiciárias, que têm atribuição legal de investigar e aprofundar casos, ligando os pontos que a polícia ostensiva, por sua natureza, não pode alcançar.

É preciso complementar essa força muito necessária, com inteligência, tecnologia e cooperação institucional. Apenas assim será possível transformar Mato Grosso do Sul de corredor vulnerável em território de resistência efetiva contra o crime organizado.
O que a população deseja e espera é tranquilidade.

E essa tranquilidade só é real quando as quadrilhas, sejam compostas por chefes milionários ou por soldados de baixa hierarquia, não conseguem se criar.

A história mostra que, onde o crime organizado encontra espaço, cedo ou tarde a sociedade paga o preço em insegurança, violência e corrupção. O caminho, portanto, é a intensificação das ações, mirando não apenas os braços executores, mas, principalmente, as cabeças que os comandam.

ARTIGOS

Trabalho freela no agronegócio: solução ou armadilha?

O alto risco jurídico que essa flexibilidade milagrosa pode representar

08/09/2025 07h45

Arquivo

A busca por flexibilidade no campo fez crescer a contratação de trabalhadores freelancers, ou seja, sem jornada fixa, por necessidade de demanda e, quase sempre, sem vínculo formal.

O trabalho freelance se configura, também, pela ausência do controle de horários, de subordinação direta e, algumas vezes, o afastamento do ambiente laboral tradicional. Esse modelo de trabalho parece ser muito eficiente para safras incertas, variações climáticas e operações pontuais.

Mas o que muitos produtores ignoram é o alto risco jurídico que essa flexibilidade milagrosa pode representar. Precedentes no judiciário trabalhista mostram produtores rurais sendo condenados por vínculo empregatício disfarçado como prestação eventual de serviço.

Há decisões reconhecendo jornadas exaustivas, ausência de controle de ponto e falta de contribuição previdenciária – transformando o que seria um freela em um passivo trabalhista de alto impacto financeiro para o empresário do campo.

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), inclusive em sua aplicação ao trabalho rural, define critérios objetivos para caracterização de vínculo empregatício: habitualidade, subordinação, pessoalidade e onerosidade (art. 3º da CLT).

Ou seja, configurando qualquer um destes critérios em uma atuação denominada freelance, o trabalhador rural, mesmo informal, pode acionar a Justiça e ter vínculo reconhecido, com reflexos em verbas como férias, 13º, FGTS e horas extras.

Neste artigo, trago algumas observações importantes ao empregador rural para evitar armadilhas jurídicas e regularizar a atuação freela, de forma produtiva e positiva para ambas as partes.

  1. Controle mínimo da jornada: mesmo sem ponto eletrônico, é fundamental manter registro – ainda que manua – dos dias e horários de trabalho. Isso serve como prova em eventual fiscalização ou ação judicial.
     
  2. Contrato por tarefa ou safra, com escopo claro: o ideal é evitar a configuração de vínculo contínuo formalizando a demanda em contratos específicos, com definição de prazo, atividade a ser executada e valor total do serviço, conforme a Lei nº 5.889/1973 (Lei do Trabalho Rural).
     
  3. Evite a subordinação direta: importante salientar que se o trabalhador responde a ordens diárias, horários rígidos e rotinas como um empregado fixo, não há freela: há emprego disfarçado.

Em todos os casos, a questão mais importante para a qual o produtor rural precisa se atentar é: terceirize com responsabilidade ou contrate por prazo determinado nos termos legais. Flexibilidade é possível, mas sem improviso jurídico.

No agro, o barato do freela mal estruturado pode sair caro. Segurança trabalhista é gestão estratégica e a assessoria jurídica preventiva no agronegócio está a favor desta solução.

ARTIGOS

A estética de dentro que nenhum laser corrige

Clínicas que prometem firmeza à pele, mas operam com condutas frouxas

08/09/2025 07h30

Arquivo

Na estética, a palavra flacidez desperta atenção imediata. É um dos maiores fantasmas: a pele perde firmeza, o contorno do rosto cede, e logo aparecem promessas – cremes, radiofrequência, bioestimuladores, fios de sustentação e cirurgias.

Mas há uma outra flacidez, ainda mais perigosa, que nenhum laser corrige: a flacidez das condutas de certos (pseudo)profissionais.

Uma operação recente da Anvisa escancarou o problema. De 38 clínicas fiscalizadas no Distrito Federal e em estados como São Paulo, Ceará, Amazonas e Piauí, apenas três estavam em conformidade (compliance) com as normas sanitárias.

As demais apresentaram falhas como esterilização precária, uso irregular de medicamentos e procedimentos invasivos em locais sem estrutura mínima para emergências.

O setor vive uma contradição: clínicas que prometem firmeza à pele, mas operam com condutas frouxas. Fachadas de luxo escondendo protocolos frágeis. Ambientes esteticamente firmes, mas eticamente flácidos.

E não é novidade. A Sociedade Brasileira de Dermatologia havia alertado para abusos no setor. Desde 2017, acumulava mais de 1.200 denúncias contra práticas irregulares – prova de que a flacidez ética é recorrente.

O compliance sanitário, nesse contexto, deveria ser o verdadeiro bioestimulador – não de colágeno, mas de ética. Não falamos de burocracia, mas de algo essencial: transformar ética em prática diária.

E é exatamente para isso que existe um instrumento de gestão chamado programa de compliance, capaz de organizar protocolos e garantir que a clínica não dependa apenas da ética individual, mas de um sistema que protege vidas.

A ética é o critério que qualifica qualquer especialidade técnica. Esse critério precisa estar na clínica. Afinal, entre as irregularidades flagradas, havia também médicos especialistas em estética – mas que foram antiéticos. O diploma ou a técnica não bastam quando a conduta é frouxa.

O programa de compliance garante que a clínica ofereça mais do que resultados estéticos – ofereça segurança à vida de cada paciente. É o que separa quem apenas vende procedimentos de quem constrói confiança.

Compliance não é burocracia, é governança. É a sustentação invisível que dá firmeza ao setor e protege quem confia nele.
Como lembra Mario Sergio Cortella, “a ética não é cosmética, não pode ser uma coisa de fachada”.

E o que as fiscalizações revelaram foi exatamente isso: maquiagem corporativa tentando encobrir falhas que não se corrigem com filtro de Instagram.

Pierre Reverdy dizia que “a ética é a estética de dentro”. E é justamente isso o que falta em muitas dessas empresas: um padrão de beleza interior. Porque, se a estética trata do que passa rápido, a ética cuida daquilo que permanece. Sem essa base, o setor corre o risco de ficar com a imagem flácida, ainda que as paredes reluzam e as redes sociais filtrem imperfeições.

A questão é direta: clínicas de estética não podem se sustentar em promessas sem lastro ético. E consumidores – em especial as mulheres, que sustentam a maior parte desse mercado – precisam aprender a exigir mais do que um preço atraente ou uma sala instagramável.

É preciso perguntar: essa clínica cumpre protocolos que me protegem? Clínicas com programa de compliance podem responder a isso com segurança.

A verdadeira firmeza que buscamos não está apenas na pele. Está na conduta.

Nenhum laser do mundo consegue corrigir isso.

