Artigos e Opinião

EDITORIAL

Mais proteção às mulheres em MS

Quanto maior for a certeza de que haverá consequências duras para quem ousar levantar a mão contra uma mulher, menor será a reincidência desse tipo de crime

DA REDAÇÃO 

DA REDAÇÃO 

12/09/2025 - 07h15
O governo de Mato Grosso do Sul acerta ao ampliar o atendimento nas delegacias de atendimento à mulher. Essa medida, longe de ser apenas um ato administrativo, representa um passo essencial na luta contra um problema crônico: a violência doméstica, que há anos coloca o Estado entre os líderes desse tipo de crime no Brasil.

Não se trata de estatística fria. Por trás de cada número, há uma história de dor, de famílias desestruturadas, de filhos que crescem em ambientes de medo e insegurança. É um drama que exige do poder público respostas rápidas e eficazes.

E, neste caso, é preciso reconhecer: a ampliação do atendimento é uma decisão assertiva, que pode fazer diferença na vida de milhares de mulheres que procuram o Estado em busca de proteção.

O combate à violência doméstica não pode se resumir a campanhas de conscientização ou discursos de ocasião. Ele precisa ser enfrentado com políticas concretas, com ampliação da rede de acolhimento, com capacitação de profissionais e, sobretudo, com a garantia de punição a quem pratica esse tipo de crime.

Não há espaço para tolerância com aqueles que agridem mulheres dentro de casa. A punição, quando efetiva, cumpre não apenas um papel de justiça, mas também de prevenção, ao desencorajar potenciais agressores.

A Lei Maria da Penha é um marco histórico, reconhecida como uma das legislações mais avançadas do mundo no combate à violência doméstica. No entanto, sua existência por si só não basta. O que realmente importa é o seu cumprimento, a sua efetividade no dia a dia.

E é justamente nesse ponto que iniciativas como a do governo estadual se tornam decisivas: dar meios para que a lei saia do papel e alcance, de fato, a vida das mulheres que dela necessitam.

Quanto maior for a certeza de que haverá consequências duras para quem ousar levantar a mão contra uma mulher, menor será a reincidência desse tipo de crime. O medo da punição tem efeito pedagógico, mas, mais do que isso, o funcionamento eficaz das instâncias legais traz confiança às vítimas, que muitas vezes se calam por não acreditarem que o Estado as protegerá.

Por isso, é necessário insistir: a decisão do governo é correta e deve ser acompanhada por outras, como investimentos em campanhas educativas permanentes, na integração das políticas de segurança com saúde e assistência social, além de maior apoio às vítimas após a denúncia. É um caminho longo, mas que precisa ser percorrido.

Neste aspecto, o governo de Mato Grosso do Sul está de parabéns. O reforço nas delegacias de atendimento à mulher não resolve sozinho o problema da violência doméstica, mas é um passo concreto e fundamental. O Estado deve seguir nessa trilha, porque proteger as mulheres é proteger toda a sociedade.

ARTIGO

Auxílio-Nutrição: passo necessário para a saúde e a dignidade na aposentadoria

Denise LapolLa, Procuradora do Trabalho aposentada e Zélia Montal, Procuradora Regional do Trabalho aposentada

11/09/2025 07h30

Envelhecer com dignidade não é apenas um desejo individual: é um compromisso coletivo e uma obrigação do Estado. A Constituição Federal é clara ao afirmar que a alimentação é um direito social (artigo 6º) e que a pessoa idosa deve ser amparada pela família, pela sociedade e pelo Poder Público (artigo 230). Mais do que palavras na lei, trata-se de um chamado à ação.

No Brasil, esse princípio já se concretizou em diferentes frentes: a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (Lei nº 11.346/2006), o Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/2003) e inúmeras iniciativas municipais e estaduais. Cidades como Campinas, São Paulo, Limeira e Monte Mor, por exemplo, criaram benefícios específicos destinados a aposentados e pensionistas, com foco em segurança alimentar e apoio às necessidades da velhice.

A relevância do tema também se evidencia no plano internacional. O direito humano à alimentação adequada está previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos e no Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966, do qual o Brasil é signatário. Cumprir esses compromissos significa reconhecer que garantir nutrição adequada a idosos não é opção, mas dever jurídico e ético do Estado.

Nesse contexto, ganha força a ideia do Auxílio-Nutrição para aposentados do serviço público. Não se trata apenas de um benefício financeiro, mas de uma verdadeira política de cuidado. Seu alcance vai muito além da mesa: pode garantir não só a compra de alimentos de qualidade, mas também de medicamentos, suplementos nutricionais e dietas especiais. 

A qualidade dos alimentos consumidos pelos idosos requer atenção, pois esse cuidado pode evitar quadros de desnutrição e sobrepeso, fatores que estão entre os maiores causadores de doenças crônicas, como obesidade, demência e artrose, por exemplo. 

É um investimento inteligente e humano: cada real destinado à nutrição adequada significa menos gastos futuros com tratamentos médicos caros e complexos e, acima de tudo, mais saúde, autonomia e dignidade para os aposentados.

Trata-se de uma medida social com fundamento na proteção à dignidade da pessoa idosa e na promoção da segurança alimentar. Diversos órgãos e associações já abriram esse debate. Inclusive, uma ideia legislativa de iniciativa popular e que defende a manutenção desse auxílio para aposentados alcançou número de assinaturas suficiente para se transformar em sugestão legislativa e ser encaminhada ao Senado, sinalizando que o tema desperta interesse e mobilização da sociedade.

É hora de amadurecer essa discussão. Projeções do IBGE mostram um aumento progressivo da população idosa, o que exigirá do Brasil mais políticas públicas voltadas a um envelhecimento saudável e digno. 

O Auxílio-Nutrição não deve ser encarado como privilégio, mas como instrumento de justiça social. Lançar essa ideia, dar-lhe visibilidade e estimular a reflexão coletiva é o primeiro passo. Cabe ao poder público encontrar os melhores caminhos para transformar esse tema em realidade.

ARTIGO

Deflação de agosto: respiro momentâneo ou sinal de alerta para a economia brasileira?

Por: Hugo Garbe - Professor de Ciências Econômicas da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), PhD em Economia

11/09/2025 07h15

O Brasil voltou a registrar deflação em agosto deste ano. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) recuou 0,11% no mês, marcando a primeira queda em um ano – a anterior havia ocorrido em agosto de 2024, com retração de apenas 0,02%.

Embora a palavra “deflação” muitas vezes seja associada a uma boa notícia, por indicar redução nos preços, é importante interpretar o fenômeno com cautela. No caso recente, a queda não foi causada por um arrefecimento generalizado da inflação, mas sim por fatores específicos e temporários. O principal deles foi o desconto extraordinário aplicado nas tarifas de energia elétrica, impulsionado pela maior geração em usinas hidrelétricas.

Além disso, os preços de alguns alimentos e de produtos industriais mostraram recuo, favorecidos pela valorização cambial nos últimos meses.

Apesar desse alívio, a inflação acumulada em 12 meses permanece em 5,13%, ainda acima da meta oficial de 3%, que admite até 4,5% de tolerância. Mais preocupante é o comportamento dos serviços, cujos preços seguem crescendo em torno de 6% ao ano, reflexo de um mercado de trabalho aquecido e de uma demanda doméstica que resiste à desaceleração.

Diante desse cenário, o Comitê de Política Monetária (Copom) optou por manter a taxa Selic em 15%, adotando uma postura cautelosa. Embora alguns agentes do mercado esperassem cortes já no segundo semestre deste ano, a expectativa agora é de que os ajustes ocorram apenas em 2026.

A grande questão que se coloca é se a deflação de agosto sinaliza uma mudança de tendência ou se trata apenas de um episódio passageiro. Tudo indica que estamos diante de um fenômeno pontual, cujo impacto maior foi a redução temporária na conta de luz. Ainda assim, o movimento oferece um certo alívio imediato ao bolso do consumidor e pode ajudar a ancorar expectativas de inflação mais baixa.

No entanto, o desafio das autoridades permanece: reduzir a inflação de forma sustentável, sem sufocar a atividade econômica e o mercado de trabalho. A deflação de agosto, portanto, mais do que um prenúncio de estagnação, deve ser vista como uma pausa momentânea no processo inflacionário, um sinal positivo, mas que exige cautela, responsabilidade fiscal e persistência na condução da política monetária.
 

