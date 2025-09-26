Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Artigos e Opinião

EDITORIAL

Malha Oeste e o desafio do investimento

O governo federal precisa tratar o caso com a atenção que merece. Concessões privadas são importantes, mas não podem ser vistas como a única via

Da Redação

Da Redação

26/09/2025 - 07h15
O debate sobre investimentos em logística e infraestrutura no Brasil passa inevitavelmente pela comparação entre capital privado e investimento público. Em um cenário ideal, o privado assume os riscos, injeta recursos, constrói e melhora a estrutura, e, em contrapartida, é remunerado pelo retorno que o empreendimento gera.

Esse modelo funciona bem em áreas de alta demanda, como se vê em São Paulo, onde rodovias e aeroportos foram modernizados e ampliados por meio de concessões, criando uma rede que serve de referência nacional. Mas esse “universo ideal” não cobre todas as realidades brasileiras.

A questão que se impõe é: como ficam os investimentos em regiões ou setores onde a perspectiva de retorno imediato é frágil? É nesse ponto que o poder público deve assumir protagonismo. Afinal, não se pode esperar que apenas o mercado resolva gargalos estruturais em locais ainda em desenvolvimento.

Entretanto, o Brasil tem adotado, nos últimos anos, uma lógica anticíclica e até antidesenvolvimentista, marcada pelo dogma de que só há crescimento com dinheiro privado. Isso ignora o óbvio: onde há retorno, o capital naturalmente se apresenta. Onde não há, a ausência de ação estatal perpetua o atraso.

A Malha Oeste é um exemplo emblemático. Operada pela Rumo, cuja concessão expira no próximo ano, tornou-se símbolo de abandono e falta de visão estratégica. Em fevereiro, o trecho terá nova chance de concessão

O problema é que, ao longo da malha, há trechos sem demanda expressiva, mas também existem áreas de forte potencial, como em Campo Grande e em corredores agrícolas. A concessionária, no entanto, não investe nesses pontos, por já explorar outra ferrovia mais rentável no Estado. Assim, a lógica privada prevalece sobre o interesse coletivo.

Se o governo federal tivesse assumido a responsabilidade de garantir a infraestrutura nos trechos menos atrativos, hoje a realidade poderia ser outra.

Uma ferrovia funcional cruzando Mato Grosso do Sul de leste a oeste não só teria movimento, como ajudaria a criar nova demanda, impulsionando o transporte de mercadorias, combustíveis, produtos do agronegócio e até mesmo contêineres de exportação.

O desenvolvimento gera movimento – não o contrário. Quando o governo abdica de investir nas partes “menos rentáveis”, sabota o futuro de regiões inteiras.

A solução consensual proposta para a Malha Oeste, ao ignorar trechos vitais sob o argumento da inviabilidade, mostra a miopia de quem só enxerga números imediatos. É preciso olhar além da rentabilidade de curto prazo e considerar o potencial de integração regional e nacional que uma ferrovia pode proporcionar.

O Estado brasileiro não pode ser mero espectador da lógica privada. Deve assumir a responsabilidade de garantir infraestrutura em áreas estratégicas, pois somente assim o ciclo virtuoso de geração de demanda se concretiza.

O governo federal precisa tratar o caso com a atenção que merece. Concessões privadas são importantes, mas não podem ser vistas como a única via. Onde o capital privado não chega, cabe ao Estado abrir o caminho.

Afinal, sem infraestrutura, não há desenvolvimento. E sem desenvolvimento, o Brasil continuará a conviver com bolsões de atraso em pleno século 21.

ARTIGO

A tecnologia como uma aliada na mobilidade

Por: Eduardo Camargo, Presidente da Motiva e Alberto Griseli - CEL da Tim Brasil

25/09/2025 07h45

Arquivo

Vivemos um ponto de inflexão. De um lado está a popularização dos smartphones e os benefícios proporcionados pelos dispositivos na mobilidade. De outro, está a segurança viária e os riscos causados pelo uso do celular na direção de automóveis, caminhões, motocicletas e por aqueles que, por incrível que pareça, pedalam e caminham.

Como promover o uso responsável desses dispositivos, em um mundo amplamente conectado, em que boa parte das nossas decisões – das mais simples, como pedir comida, às mais complexas – passam pelo uso do celular?

Precisamos estar atentos e combater a Epidemia da Distração, causada por quem mexe no celular enquanto dirige. É uma questão que todos nós devemos debater, uma vez que toda a sociedade é impactada. Esta discussão não deve ficar restrita apenas aos órgãos de trânsito e legisladores.
Os números mostram que a mudança de comportamento é urgente. Nós queremos que os motoristas e clientes possam desfrutar do melhor que a tecnologia tem a oferecer, sem ter que pagar um preço alto por isso.

Apenas em 2024, o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran/SP) emitiu cerca de 186 mil multas pelo uso do celular na direção, o que equivale a uma autuação a cada três minutos em média. Nos Estados Unidos, dados do National Traffic Safety Administration (NTSA), órgão ligado ao departamento de transportes, estima que em 2023 cerca de 3.200 pessoas morreram em decorrência de acidentes causados pela perda de atenção resultante do uso do telefone celular.

Na sociedade moderna, a necessidade de estar constantemente conectado ao celular reflete tanto a busca por eficiência e informação imediata quanto o desafio de equilibrar a vida digital com a segurança e o bem-estar pessoal. As consequências dessa necessidade constante de estar conectado ao celular são diversas e impactam várias áreas da nossa vida, principalmente nos riscos à segurança, especialmente no trânsito, onde a distração causada pelo uso do celular pode levar a acidentes graves.

Por isso, a partir deste 25 de setembro – Dia Nacional do Trânsito – a Motiva e Tim darão início a um movimento coletivo para intensificar as orientações sobre o uso responsável do celular em todo o País por quem dirige, caminha e pedala.  

Queremos tratar da epidemia da distração, causada por quem mexe no celular e dirige ao mesmo tempo. Este é um assunto relevante e deve ser discutido não só por nós, que atuamos no setor de mobilidade e infraestrutura, mas por toda a sociedade.

É importante ressaltar que nas rodovias, por exemplo, a conectividade é fundamental para a comunicação de motoristas e passageiros, permitindo o atendimento rápido em casos de emergências.Conexão é fundamental às operações da rodovia, aumentando a segurança viária e trazendo eficiência ao ecossistema logístico com rastreabilidade de cargas e veículos. E mais: inclui digitalmente as comunidades lindeiras, beneficiando propriedades rurais, escolas e unidades de saúde.

Portanto, o que queremos aqui é reforçar as orientações para que o comportamento seguro seja sempre adotado por aqueles que dirigem, caminham ou pedalam.

Queremos que a tecnologia continue permitindo que nossos clientes cheguem aos seus destinos sempre pela melhor rota, no menor tempo e com mais segurança viária. Nosso objetivo é simples: garantir que a tecnologia seja sempre uma aliada importante na mobilidade.

ARTIGO

A reforma tributária sobre o consumo não pode afetar preços em 2026

Por: Jorge Gonçalves Filho - Presidente do Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV)

25/09/2025 07h30

Arquivo

No primeiro semestre deste ano, escrevi um artigo sobre reforma tributária, e agora me vejo na obrigação de voltar a este tema importantíssimo para o varejo e, principalmente, para a população brasileira.

A promulgação da Emenda Constitucional nº 132, de 29 de dezembro de 2023, que alterou o Sistema Tributário Nacional, estabeleceu, em seu parágrafo § 3º, que a reforma tributária sobre o consumo deve observar os princípios da simplicidade, da transparência, da justiça tributária, da cooperação e da defesa do meio ambiente. Estes são princípios norteadores cuja observância cabe a toda a sociedade.

Além disso, a Lei Complementar nº 214, de 16 de janeiro de 2025, instituiu o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), a Contribuição Social sobre Bens e Serviços (CBS) e o Imposto Seletivo (IS), criou o Comitê Gestor do IBS e alterou a legislação tributária. E em seu artigo 348, dispõe sobre a aplicação das alíquotas testes para o IBS e o CBS em 2026, com alíquotas simbólicas de 0,1% para o IBS e 0,9% para a CBS, visando a testar operacionalmente o novo modelo tributário da reforma. O artigo ainda prevê a dispensa do recolhimento destes tributos em 2026 para os contribuintes que cumprirem integralmente as obrigações acessórias previstas pela Lei Complementar.

Diante do exposto acima, 2026 funcionará como um período de transição e adaptação para a implementação plena do novo sistema, a partir de 2027. O que significa, portanto, que não há qualquer fundamento jurídico tributário para que as empresas sujeitas à nova legislação justifiquem, em 2026, o aumento de preços de seus produtos e serviços utilizando argumentos frutos da implementação da reforma tributária sobre o consumo, ora em curso.

Em outras palavras, em termos tributários, em 2026, a carga tributária é idêntica à deste ano. Ademais, os tributos atuais, como o PIS e a Cofins, não sofreram alterações em suas bases de cálculo, que continuam vinculadas à receita bruta das empresas, conforme o Decreto-Lei nº 1.598/77. Ressalto que a receita bruta está diretamente relacionada ao preço dos produtos e serviços que já deveriam ser formados com a inclusão dos tributos supracitados.

Nesse contexto, o Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV) reitera seu compromisso com a implementação da reforma tributária sobre o consumo e orienta a sociedade empresarial de que, com as regras tributárias vigentes, é inaceitável a justificativa de aumento de preços de produtos e serviços em 2026 por conta do novo modelo tributário.

A legislação em vigor não prevê qualquer impacto na carga tributária ou no custo final dos produtos e serviços em 2026.

Existem inúmeros desafios para se alterar o Sistema Tributário Nacional, entre eles, os riscos informacionais. Por isso, cabe a todos os atores envolvidos na implementação da reforma tributária sobre o consumo buscar mitigar esse risco informacional durante a fase de transição do modelo tributário.

Esperamos que os fornecedores do varejo e a sociedade empresarial em geral possam começar 2026 dedicados e concentrados no teste de seus sistemas e fluxos tributários, e não em aumento de preços de produtos e serviços decorrente da falta de informação sobre a transição do modelo tributário. O foco para o próximo ano será o teste do sistema tributário, com vista a 2027.

Precisamos ser protagonistas de um modelo tributário que, em razão da expectativa de ampliação da base de contribuintes e formalização das atividades comerciais, tenha como resultado a redução da elevada carga tributária brasileira sobre o consumo, que incide regressivamente, sobretudo, nas faixas da população mais frágeis e vulneráveis.

