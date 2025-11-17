Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Mato Grosso do Sul como game changer da sustentabilidade?

A sustentabilidade mais desafiadora e talvez a mais urgente é a que começa dentro das organizações, no modo como cuidamos das pessoas que constroem o presente e o futuro

Marco Aurélio Borges de Paula - Professor de Compliance na Faap e integrante do Onit

Marco Aurélio Borges de Paula - Professor de Compliance na Faap e integrante do Onit

17/11/2025 - 07h30

17/11/2025 - 07h30
A COP30, realizada em Belém, oferece a Mato Grosso do Sul a oportunidade de mostrar ao mundo que é possível conciliar crescimento econômico e preservação ambiental.

O Estado apresenta avanços concretos: meta de carbono neutro até 2030, FCO Verde com mais de R$ 360 milhões para projetos sustentáveis, programa de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) e expansão do polo de celulose baseada em florestas plantadas – iniciativas que demonstram compromisso com o futuro das próximas gerações.

Mas a COP30 também nos oferece a oportunidade de ir além. Ela não se esgota nas florestas, metas de carbono ou relatórios de impacto.

A sustentabilidade mais desafiadora – e talvez a mais urgente – é a que começa dentro das organizações, no modo como cuidamos das pessoas que constroem o presente e o futuro.

Não há sustentabilidade intergeracional sem o alicerce da sustentabilidade humana. Não há como proteger o amanhã se o hoje está adoecendo por dentro.

O futuro verde que desejamos depende, antes, de pessoas emocionalmente saudáveis, engajadas e orgulhosas de servir. Logo, o futuro verde pede mais que janeiros brancos e setembros amarelos, pede coragem institucional e uma política contínua de cuidado com as pessoas.

Líderes e organizações no mundo já compreendem que emoções e sentimentos não são um detalhe da gestão, mas um ativo crítico de sustentabilidade, um investimento em engajamento, desempenho e cultura de integridade.

O que se vê no setor privado é uma nova forma de liderar. Como diz Shalom Saul Saar, “gerentes trabalham com KPIs, líderes, com KHIs – key happiness indicators”. A felicidade, antes tratada como tema periférico, passou a integrar a gestão estratégica.

A Heineken Brasil criou uma Diretoria de Felicidade e passou a medir quinzenalmente o bem-estar dos colaboradores, reduzindo o turnover e fortalecendo o engajamento.

Casos de empresas como Ikea, Costco, Toyota e o SAS Institute mostram que medir e gerir o bem-estar é viável e estratégico porque pessoas cuidadas entregam mais.

No setor público, o desafio é ainda maior. Os transtornos mentais estão entre as principais causas de afastamento no serviço público, com impactos diretos na produtividade, no clima organizacional e na execução das políticas públicas.

Servidores emocionalmente saudáveis adoecem menos, produzem mais e se engajam melhor, inclusive em programas de integridade, que dependem de confiança e clima positivo.

Mato Grosso do Sul tem a chance de unir suas duas vocações: a sustentabilidade ambiental, que o projeta no cenário global, e a sustentabilidade humana, que pode torná-lo referência nacional e internacional em boa governança.

Criar uma Diretoria de Felicidade e Bem-Estar Institucional não seria apenas um gesto simbólico. Seria inaugurar uma nova política pública de sustentabilidade humana, colocando a felicidade no centro da gestão, com indicadores de bem-estar e engajamento ao lado dos econômicos e ambientais.

Em tempos de COP30, Mato Grosso do Sul pode inaugurar uma nova fronteira da sustentabilidade – a humana. Seria um passo pioneiro no Brasil: transformar o bem-estar das pessoas em política de Estado, com método e indicadores claros. Porque cuidar das pessoas é o que torna qualquer governo verdadeiramente sustentável.

China além do turismo tradicional: uma jornada de conhecimento

Uma viagem que ultrapassa o turismo comum e revela o país por meio de cultura, encontros e experiências autênticas

15/11/2025 07h30

A China é um país de contrastes: está entre tradição milenar e inovação tecnológica, espiritualidade e urbanismo, silêncio e superação. Mas o que acontece quando esse território é explorado não como turista, e sim como leitor de culturas? Com essa proposta, desenhei uma jornada imersiva pelo país.

Durante semanas, percorri a China em busca de experiências que revelassem uma região sensível, longe dos estereótipos. A viagem me transformou profundamente. Enxerguei uma China que não aparece nos guias: silenciosa, refinada, cheia de nuances.

Paradigmas quebrados: me surpreendi com cidades limpas, organizadas e um povo extremamente hospitaleiro. Tudo que eu achava que sabia sobre a China foi desfeito ali.

Memória e tradição: em Xi’an, os Guerreiros de Terracota e o ponto de partida da Rota da Seda revelaram a profundidade da cultura ancestral chinesa. Foi um momento de respeito e conexão com o passado.

Um olhar moderno: a infraestrutura de transporte, os trens-bala e os arranha-céus mostraram uma China futurista. Viajar para a China é conhecer o passado e o futuro ao mesmo tempo.

Trocas genuínas: a visita à casa de Liu, morador de um Hutong em Pequim que viveu a Revolução Cultural, foi uma aula viva de história. Conversar com ele foi como abrir um livro vivo sobre a China.

Um hotel para guardar na memória: o Sugar House, em meio às montanhas de calcário, é um antigo engenho reformado. Ali o tempo corre em outro ritmo. Foi um dos lugares mais marcantes da viagem.

Para quem quer ir além: Longji Village, cercado por plantações de arroz, ofereceu paz, autenticidade e conexão com a natureza. A vista era deslumbrante, mas o silêncio foi ainda mais impactante.

Gastronomia surpreendente: em Chengdu, descobri o Mi Xun Teahouse, restaurante vegetariano com estrela Michelin. Foi a primeira vez que comi em um vegetariano com estrela Michelin. Verde, estético e delicioso.
Grande Muralha da China: mais do que visitar, vivi a muralha, pratiquei tai chi chuan em sua extensão. Os movimentos lentos e precisos ecoam até hoje. Foi uma experiência espiritual.

O encontro fofinho: no santuário de pandas em Chengdu, participei de projetos de conservação. Passei o dia com pesquisadores, preparando alimentos e aprendendo sobre os pandas. Excesso de fofura e aprendizado.

Com a recente isenção de visto para brasileiros, a China se torna um destino mais acessível. Uma viagem indispensável que deve ser vivida em roteiros que vão além do turismo convencional, a partir de experiências únicas de imersão cultural e reflexão. O país vai fascinar quem busca uma leitura profunda de lugares por meio de encontros, paisagens e histórias que transformam não apenas o itinerário, mas o olhar de quem percorre.

Você sabe quais são seus direitos sobre seus dados pessoais?

A LGPD reforça a transparência e o controle dos cidadãos sobre seus dados, enquanto desafia as empresas a amadurecerem sua governança e responsabilidade no uso dessas informações

15/11/2025 07h00

Desde que foi sancionada a Lei nº 13.709/2018, mais conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), muitas pessoas e empresas ainda têm dúvidas a respeito dos seus direitos. Por um lado, houve o aumento da exigência dos cidadãos por mais transparência e controle sobre seus dados. Por outro, a necessidade de as empresas entenderem que a conformidade não é apenas um custo ou obrigação legal, mas também uma oportunidade para serem competitivas no mercado.

De acordo com a Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD), entre os direitos garantidos ao titular pelos artigos 18 e 20 da lei, estão o direito à informação sobre o tratamento dos seus dados, a confirmação de que seus dados estão sendo tratados, o acesso a eles, assim como a correção de dados incorretos, bloqueio ou eliminação quando o tratamento for indevido. Além disso, há também a portabilidade para outro controlador, revogação do consentimento e, por fim, o direito de saber com quem seus dados foram compartilhados. 

Porém, mesmo que ainda tenhamos uma das melhores leis do mundo em proteção de dados, reconhecida inclusive pela União Europeia, nós temos um cenário em que os titulares de dados não sabem como e nem com quem exercer os próprios direitos e, mesmo ao longo dos anos, as empresas ainda estão em processo de maturação no cumprimento dessas exigências. 

Uma pesquisa do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), por exemplo, revelou que 60% dos usuários de internet no Brasil estão muito preocupados ou preocupados em fornecer dados biométricos, tais como: a impressão digital ou reconhecimento facial. Ainda assim, 58% desses usuários afirmaram concordar com as políticas de privacidade sempre ou quase sempre sem ler o que dizem.

Já no ambiente empresarial, mesmo com os avanços, as organizações apresentam dificuldades. Segundo dados recentes da Serasa Experian, 71% das empresas afirmaram ter níveis medianos ou altos de conhecimento da LGPD, mas reconhecem que ainda há desafios, principalmente nas pequenas e médias empresas.

Em relação ao mercado, a estrutura de governança que engloba tecnologia, jurídico, produto e comunicação deixou de ser opcional e virou um diferencial competitivo. Além disso, as empresas que demonstram a maturidade em privacidade de dados ganham maior confiança por parte dos consumidores, mitigam riscos de sanções e vazamentos e abrem caminho para novos produtos e modelos de negócios orientados por dados.

No entanto, ainda existe uma grande lacuna: entre as ações exigidas pela LGPD, a nomeação do encarregado de dados permaneceu estável entre 2021 e 2023, entre 17% e 19%, com menor presença em pequenas empresas, cerca de 16%. No mesmo período, houve um crescimento na proporção de empresas que nomearam alguém nessa função nos setores de informação e comunicação (de 22% para 39%) e de atividades profissionais (de 22% para 33%).

Para os cidadãos titulares de dados, há algumas ações práticas que ajudam a exercer os direitos, como, por exemplo: pedir a confirmação de tratamento, solicitar o acesso aos dados que a empresa tem sobre a pessoa, verificar se a política de privacidade explica claramente com quem os dados pessoais são compartilhados, se for o caso, exigir portabilidade ou eliminação. Em caso de demora sem justificativa, é possível apresentar petição à ANPD ou registrar reclamação em órgão de defesa do consumidor.

Já para as empresas, o meu recado é direto: encarem a LGPD como uma aliada, e não inimiga. Hoje existem soluções no ecossistema de startups e inovação que cuidam de processos, otimizam a governança de dados e, acima de tudo, transparência com os parceiros, fornecedores e clientes. Essa é uma das melhores estratégias num mundo em que os dados são ativos valiosos.

Por fim, a meu ver, como sociedade, estamos diante de um dilema: de um lado, temos o desafio de fazer com que as pessoas estejam cada vez mais cientes dos seus direitos e, do outro, trazer a conscientização para que as empresas entendam que conformidade não é um problema. É nessa união entre titulares bem informados e empresa responsável que construímos uma política de dados mais justa, segura e sustentável para todos. 

