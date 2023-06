Mato Grosso do Sul na rota do crescimento

As festas juninas são uma boa síntese do sincretismo brasileiro —a fusão e a coexistência de diferentes crenças e práticas religiosas. Elas fazem parte de um tradição que se mistura à fé e, inclusive, à história de regiões e cidades de todo o País.

Em Campo Grande, o padroeiro Santo Antônio foi escolhido em razão da devoção de um dos fundadores da Capital, José Antônio Pereira.

Com elementos de origem pagã que perduram até hoje, como a fogueira, as celebrações foram incorporadas pela Igreja Católica e passaram a homenagear santos cujos dias são comemorados ao longo de junho: Santo Antônio (dia 13), São João (24) e São Pedro (29).

A tradição tem origem vinda de Portugal para o Brasil e, com o passar do tempo, esses e outros santos foram abraçados e adaptados por diversas religiões.

Conheça, a seguir, a história dos três principais santos juninos, orações dedicadas a eles e simpatias catalogadas por folcloristas como Luís da Câmara Cascudo (1898-1986).

Antônio viveu entre os séculos 12 e 13. Nasceu em Lisboa e morreu na cidade italiana de Pádua.

Dedicado aos estudos religiosos, juntou-se à Ordem dos Franciscanos e impressionou o próprio Francisco de Assis com seus sermões.

Foi canonizado pela Igreja Católica poucos meses depois da morte, muito por conta da lista espantosa de milagres que teria operado em vida: ressuscitou um morto, reconstituiu um pé amputado, promoveu uma aparição do menino Jesus e fez um bebê recém-nascido falar (confirmando que o pai ciumento, desconfiado da esposa, era de fato seu pai).

Conta-se que uma devota de Santo Antônio, frustrada por ainda não ter encontrado um amor, atirou uma imagem dele pela janela.

Acertou a cabeça de um rapaz, que subiu para devolver a peça. Eles apaixonaram-se, casaram-se, e nasceu a superstição de guardar a imagem do santo de ponta-cabeça.

Não por acaso, o publicitário João Dória, pai do ex-governador de São Paulo, escolheu o dia 12 de junho para criar o Dia dos Namorados brasileiro, na véspera da data que homenageia o casamenteiro Santo Antônio.

Por que Santo Antônio é o padroeiro de Campo Grande?

A história remonta à fundação da cidade, pois um dos fundadores de Campo Grande, José Antônio Pereira, era devoto de Santo Antônio.

Conforme relatos históricos, antes de chegar ao local que se tornaria Campo Grande, José Antônio Pereira e sua comitiva precisaram parar no caminho, em Santana de Paranaíba, onde o povoado e os homens da caravana pioneira foram assolados por uma epidemia do que chamaram de "febre maligna".

José Antônio então intercedeu a Santo Antônio, prometendo construir uma igreja em homenagem ao santo, caso a doença fosse embora.

Com a chegada de um tempo de saúde, ele cumpriu a promessa e construiu uma capela, de pau-a-pique, que foi inaugurada em março de 1878.

A capela foi erguida nas imediações do Córrego Prosa, onde mais tarde seria a esquina da Avenida Calógeras com rua 15 de Novembro, atual Travessa Lídia Baís, sendo a primeira casa de orações da cidade.

Muitos anos depois, a igreja foi demolida e reerguida várias vezes, em razão de problemas de segurança;

Atualmente, a igreja de Santo Antônio está localizada na Travessa Lydia Baís, na esquina com a Rua 15 de Novembro, região central da Capital.

A igreja foi constituída como catedral metropolitana em 1991, na ocasião da visita do Papa João Paulo II a Campo Grande.

Deste então, o templo, que era denominado Matriz de Santo Antônio, passou a ser chamado de "Paróquia de Santo Antônio - Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Abadia".

A imagem de Santo Antônio encontrada na igreja ainda é a original, trazida pelo fundador da cidade.

Oração a Santo Antônio

Simpatia de Santo Antônio para saber quando o amor vem

Faz-se uma prece pedindo um amor a Santo Antônio. Olha-se pela janela: se a primeira pessoa que passar for jovem, o amor virá rapidamente; se ela for velha, demorará.

João foi um pregador e profeta conhecido pelos batismos que celebrava nas margens do rio Jordão. De acordo com a crença cristã, batizou o próprio Jesus.

Preso pelas autoridades romanas, que o viam como subversivo, foi decapitado a pedido de Salomé, neta do rei Herodes, o Grande. Inúmeras pinturas retratam sua cabeça cortada exposta numa bandeja.

Ao longo dos anos, em diferentes continentes e às vezes simultaneamente, igrejas, catedrais, mesquitas, monges e cavaleiros templários reivindicaram ter em sua posse a mesma relíquia: a autêntica cabeça de João Batista.

Considerado o protetor dos casados e dos doentes, São João olha especialmente por aqueles que padecem das dores de cabeça e de garganta. Seu dia é comemorado em 24 de junho.

Em homenagem a um dos mais populares santos juninos, muitas celebrações da época são batizadas de festas de São João, ou festas joaninas. Dia de São João: 24 de junho

Oração a São João

"São João Batista, voz que clama no deserto: 'Endireitai os caminhos do Senhor. Fazei penitência, porque no meio de vós está quem vós não conheceis e do qual eu não sou digno de desatar os cordões das sandálias', ajudai-me a fazer penitência das minhas faltas para que eu me torne digno do perdão daquele que vós anunciastes com estas palavras: 'Eis o cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo'. São João, pregador da penitência, rogai por nós. São João, precursor do Messias, rogai por nós. São João, alegria do povo, rogai por nós. Amém."