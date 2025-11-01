Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Artigos e Opinião

ARTIGOS

Megaoperação no Rio e o tráfico internacional de armas no Brasil

Armamentos apreendidos foram identificados pertencentes a forças armadas de outros países, como Venezuela, Peru e Argentina, além de armas montadas artesanalmente

Salesio Nuhs - Presidente da Aniam e CEO global da Taurus

01/11/2025 - 07h30
Durante uma megaoperação conjunta das Polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro, no dia 28 de outubro, visando ao enfrentamento ao crime organizado, foram apreendidos 95 fuzis (número oficial, mas já se fala em mais de 100), além de outros armamentos, como pistolas, revólveres e artefatos explosivos.

Os armamentos apreendidos ainda passarão por perícia, mas já foram identificadas armas de várias procedências, pertencentes a forças armadas de outros países, como Venezuela, Peru e Argentina, além de armas montadas artesanalmente.

Essa avaliação reforça a minha posição de que os armamentos que equipam o crime organizado não são de procedência nacional e, portanto, não são frutos de roubo ou desvio, geralmente atribuídos ao Colecionador, Atirador e Caçador (CAC), mas sim do contrabando internacional, sejam as armas ou as peças para montagens clandestinas, e mais recentemente, conforme divulgado na mídia, de fábricas clandestinas aqui no Brasil.

Em geral, os movimentos desarmamentistas, baseados em fatos isolados e raros, atribuem aos CACs a responsabilidade sobre as armas que chegam ao crime organizado.

Isso, além de inverídico, como demostram as apreensões dessa operação, confunde as autoridades no combate ao crime organizado e denigre a imagem de um segmento lícito, sério e altamente controlado, que colabora com a segurança pública, gera empregos altamente qualificados, recolhe impostos e gera dividendos para nosso país.

Ocorrências como essa do Rio de Janeiro trazem ao cenário das discussões o desarmamento como política pública. Trata-se de um movimento que vem da década de 1990 e culminou, em 2003, na sanção da Lei nº 10.826, o Estatuto do Desarmamento, que estabeleceu regras mais rigorosas para a posse e o porte de armas de fogo no Brasil.

Este ano, comemoram-se 20 anos do referendo no Brasil, pelo qual a população decidiu que o direito à legítima defesa e a prática do esporte com armas de fogo eram um direito da sociedade.

Ainda assim, 20 anos depois, o País tem vivido diferentes fases desse processo, refletindo o esforço constante de equilibrar o direito individual à legítima defesa com o interesse coletivo da segurança pública.

Nesse contexto, é importante relembrar o resultado do recadastramento das armas de CACs, concluído em maio de 2023, no início do atual governo.

Segundo a Polícia Federal, 99% das armas foram devidamente recadastradas, comprovando a legalidade e a responsabilidade desse público, bem como a eficácia dos mecanismos de controle.

O levantamento demonstrou, mais uma vez, que o acervo dos CACs não apresenta relação com o armamento utilizado em ações criminosas, reforçando que o problema da violência armada no País não está nas aquisições legais, mas sim nas armas que entram ilegalmente por meio do tráfico internacional.

O recente processo de transferência da gestão do controle dos CACs para a Polícia Federal representa a continuidade e o aprimoramento dos sistemas de controle sem ruptura ou descontinuidade, buscando maior integração tecnológica e agilidade administrativa.

Com a estrutura da Polícia Federal, voltada ao cumprimento da lei, há um ganho sobre o controle, que gera a estabilidade no segmento.

O tratamento do tema exige um amadurecimento do País no aprimoramento de mecanismos de regulação e fiscalização, sem se perder de vista os direitos e deveres de cada cidadão.

A Aniam, como entidade representativa da indústria nacional de armas e munições, acredita que a legalidade, o registro e o cumprimento rigoroso das normas são fundamentais para promover uma cultura de responsabilidade, segurança e respeito à vida.

O papel da indústria produtora de armas é relevante no sentido de contribuir e apoiar políticas públicas que possam ser mais assertivas com relação ao comércio de armas e munições, para que o direito do cidadão à legítima defesa possa ser exercido amplamente.

A indústria, por meio da Aniam, inclusive, defende a criação de uma Agência Nacional de Controle de Armas e Munições, que poderia desburocratizar e principalmente despolitizar o tema, garantindo o atendimento às necessidades do povo brasileiro, tanto no direito à legítima defesa quanto no apoio ao esporte do tiro no Brasil, o que resultou na primeira medalha olímpica do esporte para o País.

COP30 em Belém: o Brasil no centro do futuro da economia global

O País detém condições singulares para integrar diversas frentes estratégicas e complementares, que incluem biocombustíveis e bioeconomia, destacando-se duas soluções climáticas que podem ser ainda mais lideradas pelo Brasil

31/10/2025 07h45

Arquivo

A realização da COP30 em Belém do Pará, em novembro, será mais do que um marco dos 10 anos do Acordo de Paris. É uma oportunidade concreta do Brasil consolidar sua liderança na transição global para uma economia de baixo carbono, combinando inovação tecnológica, regulação moderna e valorização dos ativos naturais.

O País detém condições singulares para integrar diversas frentes estratégicas e complementares, que incluem biocombustíveis e bioeconomia, destacando-se duas soluções climáticas que podem ser ainda mais lideradas pelo Brasil: as Soluções Baseadas na Natureza (NbS, em seu acrônimo em inglês) e as tecnologias de Captura e Armazenamento de Carbono (CCS, em seu acrônimo em inglês).

Enquanto as NbS – como o reflorestamento, a restauração de biomas e a gestão sustentável de ecossistemas – ampliam a resiliência climática e a conservação da biodiversidade, as tecnologias de Carbon Capture, Utilization and Storage (CCS e CCUS) são indispensáveis para descarbonizar setores industriais intensivos em emissões, como cimento, siderurgia, fertilizantes, entre outros.

O ponto de convergência entre essas duas estratégias pode definir o novo papel do Brasil como potência verde e tecnológica da economia mundial.

Nos últimos anos, o País acumulou credenciais robustas nesse campo. Além de possuir uma matriz energética majoritariamente limpa e condições geológicas adequadas para armazenamento de carbono, o setor de petróleo e gás nacional já demonstra capacidade operacional relevante: mais de 67 milhões de toneladas de CO foram reinjetadas no pré-sal, segundo dados oficiais.

Essa experiência cria um diferencial competitivo para a estruturação de projetos de CCS com segurança e escala adequadas.

Ao mesmo tempo, a evolução regulatória é peça-chave para destravar esse potencial. A regulamentação do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões (SBCE), que já se iniciou, poderá fortalecer um mercado de carbono robusto, capaz de atrair investimentos bilionários, aportando a necessária segurança jurídica e integrando empresas brasileiras às cadeias globais de baixo carbono.

No campo jurídico, ainda há desafios a superar. Há que se construir toda uma governança adequada para que se alcance a implementação e operacionalização de um SBCE que precifique carbono de maneira confiável e eficaz, além de permitir a interoperabilidade com o mercado voluntário de carbono, o mercado do artigo 6 do Acordo de Paris e mercados de outras jurisdições.

A geração de créditos de carbono por projetos de CCS ainda é rarefeita, à medida em que as principais certificadores globais, há pouco definiram e/ou atualizaram suas metodologias.

Na frente das NbS, há uma intensa discussão sobre a permanência do carbono capturado por projetos de remoção, por conta de entendimentos controversos do Órgão Subsidiário em relação ao Artigo 6.4 do Acordo de Paris.

São necessários instrumentos efetivos, com métricas transparentes e mecanismos de monitoramento e verificação robustos, sem perder de vista a urgência da crise climática. A convergência entre regulação, tecnologia e natureza é o que pode garantir a credibilidade e a integridade ambiental do sistema.

A COP30, nesse contexto, será a vitrine natural das soluções brasileiras.

O País poderá apresentar ao mundo um modelo de desenvolvimento que une ciência, biodiversidade e inovação regulatória, mostrando que neutralidade climática não é apenas um compromisso ambiental, mas também uma estratégia de competitividade econômica.

Para que isso aconteça, será essencial a coordenação entre União, estados, municípios e setor privado, com políticas públicas integradas e clareza normativa.

Estamos diante de um tripé regulatório, tecnológico e ambiental que pode transformar o Brasil em protagonista da economia global, desde que haja engajamento coordenado e visão de longo prazo.
Belém, com sua posição simbólica na Amazônia, poderá representar mais do que um palco – será o laboratório vivo da transição climática.

Se o Brasil conseguir alinhar inovação, sustentabilidade e governança, a COP30 poderá marcar o início de uma nova era, com menos promessas e mais ações concretas como motor do desenvolvimento nacional e vetor da liderança climática global.

O custo da falta de política industrial

Falta planejamento integrado entre estado, empresas e universidades e sobram medidas pontuais, incentivos desarticulados e uma crença ingênua de que o mercado resolverá sozinho os gargalos de competitividade

31/10/2025 07h30

Arquivo

A cada novo levantamento sobre o desempenho da indústria brasileira, repete-se o mesmo diagnóstico: estagnação, queda no emprego e falta de direção. Os dados mais recentes da Confederação Nacional da Indústria (CNI) apontam uma produção praticamente parada e a retração no número de trabalhadores.

Esses índices são apenas mais um sintoma de um problema estrutural que se arrasta há décadas: a ausência de uma política industrial consistente, estável e de longo prazo.

O Brasil vive há anos preso a um ciclo vicioso de improviso. A cada governo, novos programas são lançados com grande entusiasmo e pouca continuidade. Falta planejamento integrado entre estado, empresas e universidades; sobram medidas pontuais, incentivos desarticulados e uma crença ingênua de que o mercado resolverá sozinho os gargalos de competitividade.

Enquanto isso, outros países constroem estratégias de Estado, apostam em inovação e formam gerações de engenheiros, técnicos e pesquisadores capazes de sustentar políticas industriais robustas.

Além disso, parte relevante da indústria nacional, com as suas exceções, não investiu o suficiente para se tornar realmente competitiva. Muitas empresas ainda não entendem que competitividade está diretamente ligada à capacidade de exportar. Exportar é o termômetro.

Para isso, é indispensável apostar em inovação e, por um período determinado e bem planejado, contar com incentivos governamentais que fortaleçam setores estratégicos. 

Após atingida a competitividade, esses incentivos devem ser reduzidos ou eliminados, exatamente como fizeram países que hoje são referência industrial.

Uma política industrial eficiente precisa combinar diretrizes setoriais com fatores horizontais, como redução do chamado Custo Brasil e maior estabilidade cambial. No entanto, o ponto-chave é que as empresas compreendam seu papel nessa agenda: é necessário trabalhar em cooperação com o estado e a academia, com metas claras de produtividade, internacionalização e desenvolvimento tecnológico.

Proteções podem existir, desde que temporárias e vinculadas ao ganho real de eficiência, jamais como muletas permanentes.

Não há atalhos. Um País competitivo se constrói com visão de longo prazo, estabilidade regulatória e compromisso coletivo com a produtividade. Precisamos de uma política industrial que vá além de subsídios e protecionismos, que incentive a inovação e premie quem investe em eficiência.

O Brasil tem talento, criatividade e recursos, mas o que falta é coordenação estratégica e coragem para pensar grande.

Perseguir utopias é, em certo sentido, o que move o progresso. Mas é preciso transformar a utopia de uma nação industrial forte em projeto concreto. Enquanto tratarmos a indústria como tema secundário, continuaremos estagnados, acumulando estoques em vez de conquistas.

