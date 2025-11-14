Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Minha casa, território do caos: um grito de socorro do Bairro Alves Pereira

O que antes era um lar, hoje é o esqueleto de um imóvel violado repetidamente, um retrato fiel e doloroso do que a ausência de segurança pública é capaz de fazer com a vida e o patrimônio de um cidadão

Val reis - Jornalista, moradora do Bairro Alves Pereira

14/11/2025 - 07h30
Entrar na minha própria casa no Bairro Alves Pereira, em Campo Grande, tornou-se um exercício diário de constatação do abandono. O forro, que já refiz mais de uma vez, está novamente no chão, em pedaços. Os buracos na parede denunciam por onde a fiação elétrica, fruto de tanto suor e investimento, foi arrancada pela enésima vez.

O que antes era um lar, hoje é o esqueleto de um imóvel violado repetidamente, um retrato fiel e doloroso do que a ausência de segurança pública é capaz de fazer com a vida e o patrimônio de um cidadão.
Minha luta contra a criminalidade em meu próprio imóvel parece uma batalha inglória e sem fim.

Tudo começou com um furto que levou toda a fiação da casa e destruiu o forro. Com muito esforço, refiz toda a parte elétrica. Pouco tempo depois, o alvo passou a ser o padrão de energia: furtaram os fios do relógio mais de cinco vezes.

Como resposta, mudei o padrão de lugar e o reforcei com uma grade de ferro, na esperança de inibir os ladrões. Não adiantou.

Decidida a não desistir, investi novamente. Arrumei o telhado, o forro, refiz a parte elétrica mais uma vez e consegui alugar a casa. A paz, no entanto, durou pouco. Os inquilinos, assustados com a insegurança do bairro, se mudaram.

E então, no breve intervalo antes que eu pudesse encontrar outra pessoa, o pesadelo recomeçou, com uma força ainda mais devastadora. Invadiram o imóvel e levaram tudo de novo. Estragaram o telhado, arrancaram os fios do ar-condicionado, derrubaram todo o forro que eu havia acabado de consertar e, claro, levaram cada centímetro de fiação.

Para garantir o acesso, chegaram ao cúmulo de arrancar a concertina que eu havia instalado sobre o muro, que também já tinha sido levantado. Minha casa virou um cenário de caos. As invasões se tornaram diárias.

Diante desse cenário, o que se espera é o amparo da polícia. Mas o que encontrei foi o descaso. Em uma das ligações, após constatar mais uma invasão, ouvi de um atendente que, por ser um “fato consumado”, eles não poderiam ir até o local.

Este fim de semana, uma vizinha corajosa viu um criminoso dentro do meu quintal e ligou imediatamente para a polícia. A resposta que ela recebeu foi ainda mais assustadora: disseram que estavam “atendendo somente emergências”.

Eu me pergunto e pergunto às autoridades: um crime em andamento, uma invasão de propriedade, não é uma emergência? O que precisa acontecer para que a presença do Estado se faça sentir no Alves Pereira?

Meu caso, infelizmente, não é isolado. É um sintoma da doença que tomou conta do nosso bairro. A população de usuários de drogas cresce a olhos vistos; são como zumbis caminhando por toda a vila, dia e noite, em busca de qualquer objeto que possa ser trocado por mais uma pedra de crack.

Os furtos se multiplicam. Só na minha rua, vários vizinhos já tiveram as fiações de seus aparelhos de ar condicionado furtadas. Vivemos em um estado de alerta constante, de medo e, acima de tudo, de completa impotência.

Minha casa no Alves Pereira não é mais minha. Ela pertence ao descaso, aos criminosos que agem livremente e à certeza da impunidade. Nós, moradores, pagamos nossos impostos em dia. Pagamos por uma segurança que não temos, por uma paz que nos foi roubada. Até quando seremos reféns dentro de nossos próprios bairros?

Este não é apenas o meu desabafo. É um grito de socorro de uma comunidade inteira que se sente esquecida. Exigimos uma resposta. Exigimos ação da Secretaria de Segurança Pública, da Polícia Militar e da Prefeitura de Campo Grande. Não queremos mais estatísticas vazias ou promessas vãs.

Queremos nosso bairro de volta. Queremos nossa paz de volta. Antes que a única coisa que nos reste seja o eco do nosso abandono.

Os quatro cuidados fundamentais

Quando nos esquecemos, por um certo tempo, de um desses cuidados, uma sombra se alonga e um vazio se estabelece

12/11/2025 07h45

Não importa a idade. Não importa o estado de saúde. Não importa nem mesmo a distância. Não importa a classe social ou o nível de parentesco. Cuidar do outro foi a condição para a sobrevivência do ser humano como espécie e é, hoje, a condição fundamental para a nossa existência como indivíduos.

Quando nos esquecemos, por um certo tempo, de um desses cuidados, uma sombra se alonga e um vazio se estabelece. De todos os males que existem no mundo, o pior é o mal da indiferença. No entanto, é o mais fácil de curar. Basta o exercício destes cuidados, a saber:

Olhar – Olhar nos olhos, não desviando nunca o olhar. Olhar com interesse, que é a vontade de estar ali, naquele momento e naquele lugar. Olhar com os olhos vivos de expressão, brilhantes de alegria pela oportunidade de poder pousar os olhos naquele rosto, naquele outro ser. Olhar com gosto de quem sabe que, dos prazeres da vida, o contato humano é um dos mais intensos.

Ouvir – Esse que é o nosso primeiro e último sentido, define quem somos, porque somos o que os outros ouvem de nós. Se ninguém me ouvir, é como se eu não existisse, como se fosse um saco de papel movido pelo vento, fazendo piruetas na tarde quente e poeirenta. Então, ouvir, sem distração, capturando cada palavra (enquanto o olhar captura os gestos), cada modulação, cada interrupção, cada silêncio entre as palavras que são ditas. Ouvir para que o outro saiba que existe para mim, por meio de suas palavras (risos, soluços, gemidos) e por meio da minha atenção.

Tocar – Para que a voz e o olhar ganhem a materialidade de uma mão amiga. Tocar de leve, como quem oferece equilíbrio ou repouso. Tocar para dizer que está aqui, próximo, presente. O toque pode ser profundo, como os lábios que encostam no topo da cabeça de mãe. Pode ser brincalhão, despenteando os cabelos da criança que ri segura e feliz. Pode ser íntimo, apaixonado, como os lábios que se encontram enquanto o corpo treme. Pode ser forte, intenso, como as mãos que se apertam depois de acordo firmado, da promessa assumida. Pode ser tímido, tênue, quase transparente, no flerte que começa uma nova história de encontros.

Dizer – Escolhendo as palavras, o tom, o ritmo. Dizer o que é melhor para apaziguar, para transformar as palavras em um remanso, uma rede de varanda, uma sombra de árvore. Ou para tornar as palavras um sol de meio-dia, um frevo, um almoço com comida de panela de barro e fogão a lenha. Dizer com palavras que carregam o fio do tecido de sua própria alma e vão construindo uma tessitura comum, nascendo novas imagens e coisas das palavras conhecidas, mas coladas de um jeito diferente dessa vez. Dizer, prestando atenção ao efeito do dito no olhar, nas rugas do rosto, no enrijecer ou no tranquilizar do corpo, cujo contato com nosso corpo se faz por meio da mão, do braço, dos lábios, da parte que se desejar.

Esses quatro cuidados fundamentais existem na quantidade e oportunidade que quisermos e pudermos oferecer. Se somos sovinas, os afetos tristes predominam. E são inúmeros os caminhos do adoecer.

Mas olhar, ouvir, tocar e dizer, se não faz milagre, chega muito perto da magia. A magia de cuidar de alguém.

Recuperação judicial de produtores rurais, outras possíveis e boas soluções

Existem mecanismos judiciais para discussão das dívidas bancárias, com possibilidade de manter o nome do devedor sem restrição cadastral e sem os inúmeros problemas que a recuperação judicial causa à imagem do devedor

12/11/2025 07h30

Tem sido amplamente noticiada pela mídia escrita e falada, a profusão de RJ – recuperações judiciais ajuizadas, em razão de dificuldades financeiras geradas por frustração de safra e debilidade nos preços dos produtos, decorrentes de adversidades climáticas, atingindo especialmente o agronegócio.

Muitos escritórios de advocacia especializados no tema, têm se manifestado sobre ser a recuperação judicial a solução para todos os males que acometem os produtores endividados.

Entretanto, a questão deve ser colocada sob o prisma e critérios corretos, uma vez que nem sempre, o caso é de utilização da recuperação judicial, não podendo ser generalizada a aplicação dessa medida, como se a solução do problema fosse linear. 

Não é!

Com efeito, se um produtor rural tem 70% ou mais de seu débito, representada por dívidas bancárias, a recuperação judicial não se apresenta como o melhor remédio para resolver as pendências dessas obrigações contraídas.

Tal afirmação é feita pelo fato de que, normalmente, as operações bancárias firmadas com produtores rurais, tem garantias (penhor, hipoteca, alienação fiduciária, aval) e em razão disso, não estão elas sujeitas aos efeitos da recuperação judicial (Súmula 581/STJ) e (Tema 885/STJ), podendo o banco executar imediatamente as garantias e os avais.

Além dos aspectos relevantes aqui mencionados, o STJ proferiu decisão recente, entendendo que a CPR – na operação de Barter, está fora da recuperação judicial.

A RJ deve ter como parâmetro a dívida comum (quirografária) com fornecedores de aproximadamente 65% de estoque de dívida, não se justificando a sua utilização quando o estoque da dívida é representada por dívidas bancárias com garantias, que representam pelo menos 70% ou mais do débito total.

Existem outros mecanismos judiciais para discussão das dívidas bancárias, com possibilidade de manter o nome do devedor sem restrição cadastral e sem os inúmeros problemas que a recuperação judicial causa à imagem do devedor.

A recuperação judicial além da possibilidade de não ser concluída exitosamente, podendo ser convolada em falência, gera uma repercussão negativa ao nome do produtor, com sérias restrições ao seu crédito, inclusive no futuro, para que possa obter novos financiamentos e continuar plantando as safras seguintes e outras necessidades específicas da atividade.

E se o produtor adquirir insumos após a RJ e não pagar, o credor pode requerer a sua imediata falência.

Em vez de, nas ações revisionais de contratos bancários – discutindo as rotineiras abusividades contratuais que permeiam esses contratos, tal iniciativa permite que o produtor não sofra restrições cadastrais, uma vez oferecida caução suficiente para obtenção dessa benesse, tal como tem sido admitido pelo Poder Judiciário, repercutindo favoravelmente em favor do produtor, que poderá continuar com acesso ao crédito em outras instituições, circunstancia que lhe atende para o plantio futuro, aquisição de insumos e nas suas necessidades comerciais enquanto discute a dívida judicialmente.

Atente-se que nessa situação, sem a RJ, até mesmo o fornecedor de insumos (que não teve seu crédito discutido judicialmente/impugnado) poderá continuar financiando o produtor rural, prática corriqueira dessa atividade, não sofrendo o devedor com qualquer restrição.

É claro que cada hipótese deve ser observada, de acordo com as circunstancias apresentadas pelo produtor rural em dificuldade.

Mas os parâmetros para a utilização desse instrumento (RJ) ou ações de revisão de contratos bancários, devem ser aqueles que mencionamos acima, para uma real visibilidade do problema e da correta iniciativa judicial a ser tomada.

É certo que o ajuizamento prévio de ações revisionais, não impede o banco de executar a dívida. Entretanto, cria prejudicialidade externa, permitindo ao devedor ampla discussão do contrato bancário e a sua revisão.

Por último, os contratos subjacentes (rolados) que foram quitados também podem ser revisados na mesma ação revisional, criando a possibilidade de decote das abusividades existentes e a compensação de valores eventualmente obtidos nessa ação, com os contratos em aberto.

Os índices existentes no mercado sobre o “sucesso das RJ’s”, é de apenas 25%, segundo a Serasa Experian e segundo o jornal Valor Econômico, 30% das empresas que conseguem encerrar a RJ, acabam falindo posteriormente.

Assim, sem descartar as situações próprias para a RJ, o produtor rural deve procurar seu advogado com expertise nessas matérias, informando-lhe as condições das suas dívidas e garantias dadas, de modo que o profissional escolhido, possa avaliar corretamente a sua situação jurídica e comercial e indicar o melhor procedimento, com a resposta jurídico-processual adequada para os seus problemas.

