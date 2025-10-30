Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Não é falta de lei, é falta de cultura

Claudia Pires - CEO da SO+MA

Da Redação

Da Redação

30/10/2025 - 07h45
O Brasil tem uma Política Nacional de Resíduos Sólidos em vigor há quase 15 anos e investimentos significativos em coleta seletiva, centrais de triagem e iniciativas privadas de logística reversa. Pode melhorar, sem dúvida. Ainda assim, quando olhamos para os índices de reciclagem e para a consolidação da economia circular, o avanço continua tímido. Isso acontece porque, embora a lei e a infraestrutura sejam fundamentais, elas não são suficientes. Falta um terceiro pilar essencial, muitas vezes ignorado no debate: a cultura. Sem cultura, a lei “não pega”, a infraestrutura não é usada em todo o seu potencial e as metas ficam no papel.

Quando falo em cultura, não me refiro a campanhas pontuais de conscientização, mas a um processo contínuo de mudança de comportamento ao longo de toda a cadeia, que precisa ser mensurável e sustentado por dados. Cultura significa transformar ações individuais em hábitos coletivos, desde o cidadão que separa corretamente seus resíduos até gestores públicos e corporativos que tomam decisões com base em informações confiáveis. É o que acontece quando há incentivos claros, feedback constante e transparência sobre o impacto de cada etapa. Sem isso, políticas públicas se tornam burocráticas e investimentos não produzem resultados concretos.

Nesse processo, a tecnologia tem um papel decisivo, mas não basta existir, ela precisa estar a serviço da mudança de comportamento. Quando os dados se tornam visíveis e acessíveis, todos os atores da cadeia passam a entender melhor o seu papel e a tomar decisões mais assertivas. O cidadão consegue acompanhar seu impacto ambiental e perceber o valor da sua participação, as cooperativas planejam melhor suas operações ao saberem com precisão o volume e a qualidade dos materiais, a indústria pode auditar suas obrigações e otimizar recursos e o poder público passa a governar com base em evidências, e não apenas em percepções.

Enquanto temas como crédito de carbono e proteção florestal dominam a agenda de debates, resíduos e circularidade seguem relegados a segundo plano. É urgente mudar essa lógica. Não há transição justa e eficaz sem abordar o consumo, a logística reversa e a gestão de materiais como parte central da agenda climática.

Se quisermos resultados concretos nos próximos anos, precisamos adotar uma nova abordagem, a do tripé formado por legislação, infraestrutura e cultura. Governos devem implementar sistemas de monitoramento público de desempenho e priorizar soluções que acompanhem hábitos, não apenas volumes. Empresas precisam atrelar suas metas ambientais a indicadores de engajamento e frequência. Cidades devem investir na integração de dados e na educação comportamental.

A economia circular não avança por decreto, mas quando pessoas e organizações mudam hábitos diante de dados confiáveis, incentivos claros e resultados visíveis. Sem cultura, continuaremos patinando. Com cultura, temos a chance real de mudar não apenas a forma como lidamos com os resíduos, mas a maneira como nos relacionamos com os recursos do planeta.

EDITORIAL

A nova fronteira da celulose em MS

O potencial já é grande; o desafio, agora, é transformar essa projeção em um modelo de desenvolvimento duradouro e inclusivo. O futuro é promissor e podemos ser protagonistas

30/10/2025 07h15

Nesta edição mostramos que, em um período de 10 anos, Mato Grosso do Sul se tornará o maior produtor de celulose do Brasil. Trata-se de uma excelente notícia no médio e longo prazo, que enche todos nós, que vivemos o presente, de esperança. É a confirmação de que o Estado ocupa, de forma definitiva, um lugar de destaque na indústria de base florestal e de que a economia sul-mato-grossense caminha para se tornar ainda mais diversificada e sustentável.

Mas, até que esse cenário se concretize, há muito por ser feito. As grandes transformações econômicas não se sustentam apenas em anúncios de investimentos bilionários, por mais expressivos que sejam. Elas dependem, sobretudo, de preparo, planejamento e capacitação das pessoas que vão transformar as promessas em realidade.

Em primeiro lugar, é preciso investir de forma sistemática na qualificação da mão de obra. As fábricas que estão sendo erguidas e aquelas que entrarão em operação na próxima década exigem trabalhadores preparados, tanto para a construção quanto para a operação dos complexos industriais. Que elas gerarão empregos, disso não há dúvida. Mas a questão é: para quem serão esses empregos? Para os que já estão aqui ou para os que migrarão de outros estados para ocupar as vagas abertas? É hora de garantir que os sul-mato-grossenses tenham prioridade, e isso só será possível com investimento em educação técnica, Ensino Superior e formação continuada.

Ao mesmo tempo, o Estado precisa ir além. É necessário colocar universidades e centros de pesquisa a serviço do setor e chamar o empresariado local para participar de projetos de inovação. Se temos o parque industrial, por que não desenvolver também os produtos que saem dele?
É urgente fortalecer laboratórios e programas de pesquisa para desenvolver novos compostos a partir da celulose, que já é matéria-prima para segmentos tão diversos quanto o têxtil, o farmacêutico e o alimentício.

Da mesma forma, é essencial investir em produtividade: o eucalipto sul-mato-grossense é um dos mais produtivos do mundo, mas ainda há espaço para aprimorar o manejo, reduzir impactos ambientais e agregar valor às florestas plantadas.

Além disso, há um efeito transformador que já pode ser sentido. O chamado Vale da Celulose vem mudando a paisagem do nordeste do Estado, onde milhões de hectares de pastagens degradadas foram convertidos em florestas plantadas. Essa reconversão de uso da terra, feita de forma planejada e tecnicamente orientada, é um exemplo de como o desenvolvimento industrial pode andar junto com a recuperação ambiental e com a revalorização de regiões que antes estavam esquecidas.

Com esses passos, Mato Grosso do Sul tem a chance de consolidar não apenas uma liderança produtiva, mas também tecnológica, ambiental e social. O potencial já é grande; o desafio, agora, é transformar essa projeção em um modelo de desenvolvimento duradouro e inclusivo. O futuro da celulose é promissor, e o Estado tem todas as condições de ser o protagonista nessa nova fronteira.

ARTIGOS

O Prêmio Nobel da Paz e a democracia

Trata-se da primeira mulher da América do Sul a receber um Prêmio Nobel, algo que é muito significativo para todas as mulheres, em especial as latino-americanas

29/10/2025 07h45

Recentemente, a candidata que foi impedida de concorrer às eleições presidenciais na Venezuela em 2024 e líder da oposição naquele país, María Corina Machado, venceu o Prêmio Nobel da Paz. Quase todos os países do mundo a cumprimentaram.

O presidente Lula não o fez, o que, mais uma vez, demonstra que ele é favorável ao governo do farsante Nicolás Maduro, que preside a Venezuela, não obstante o fato de ele ter perdido as eleições com apenas um terço do eleitorado em seu favor e dois terços contrários, de acordo com as legítimas atas de todas as zonas eleitorais. O gover no brasileiro, entretanto, silenciou diante dos resultados.

María Corina Machado teve um papel tão extraordinário na luta incansável para que a Venezuela volte a ser um país democrático que, apesar de muitos esperarem que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fosse o laureado – por estar conseguindo um acordo entre palestinos e israelenses –, foi ela quem mereceu a honraria.

Nessa esteira, impressiona-me muito a relação do presidente Lula com a corrupção no Peru: trouxe uma condenada naquele país para o Brasil em avião da FAB ( ex-primeira-dama do Peru, condenada a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro em um caso envolvendo a construtora Odebrecht, que solicitou asilo alegando perseguição política).

Na Argentina, visitou outra condenada por corrupção, criticando o sistema jurídico e o judiciário daquele país. Outro ponto é a relação com a ditadura de Cuba, para a qual o Brasil emprestou dinheiro e ainda não recebeu de volta.

Há, ainda, a relação com a Venezuela, a ponto de mandar a embaixadora brasileira à posse, considerada absolutamente ilegítima de Maduro, que fraudou as eleições, jamais mostrando o resultado das urnas. Lembremo-nos de que a Venezuela também deve dinheiro ao Brasil.

Por outro lado, o Brasil, o presidente Lula e o Itamaraty não tiveram a coragem de cumprimentar María Corina Machado pelo recebimento do Prêmio Nobel da Paz; ela que, sendo considerada a principal representante da oposição democrática na Venezuela, é a voz da democracia e da liberdade. Ora, inúmeros países do mundo civilizado a cumprimentaram.

Trata-se, pois, da primeira mulher da América do Sul a receber um Prêmio Nobel, algo que é muito significativo para todas as mulheres, em especial as latino-americanas, para o Brasil e, enfim, para quem tem procurado valorizar as mulheres. Contudo, repito, não foi cumprimentada pelo governo brasileiro.

Parece-me que quem fala tanto de democracia deve ser coerente com seus gestos, pois democratas são aqueles que defendem a democracia e cumprimentam aqueles que lutam por ela.

Ora, no Brasil muito se fala de um golpe que nunca houve – é apenas uma narrativa –, pois é importante lembrar que as pessoas que estão presas não tinham uma arma sequer no dia 8 de Janeiro.

Por outro lado, tenho absoluta convicção de que os comandantes das três Forças (pelo menos do Exército, que detém dois terços dos contingentes armados no Brasil) jamais dariam um golpe. Falo como professor emérito da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, onde ministrei aulas sobre a Constituição brasileira para aqueles que seriam generais.

Ainda assim, o que vemos é que, no exterior, os amigos do presidente Lula são grandes ditadores. As relações com Israel estão praticamente interrompidas, pois ele protege sempre o grupo terrorista Hamas, que tudo faz para que não haja paz na Palestina.

A impressão que tenho é de que há um discurso pela democracia, mas uma prática de imensa cordialidade com os ditadores. Esse silêncio sepulcral em relação à concessão do Prêmio Nobel da Paz para quem luta pela democracia contra a ditadura de um fraudador como Nicolás Maduro demonstra, efetivamente, que o discurso presidencial não corresponde à prática.

Entendo que o Brasil é um país que ama a democracia, tanto que vemos pessoas lutando pela liberdade de expressão, algo que caracteriza uma democracia autêntica, e temos que continuar nessa luta.

Sendo assim, o presidente Lula poderia, analisando melhor suas relações internacionais, demonstrar que também é favorável a que tenhamos democracia na América Latina e, portanto, cumprimentar María Corina Machado.

