Negociar sem visões

A atenção do agir voltou-se da tradição passada para o futuro como horizonte aberto, moldável segundo as visões humanas

Hans Ulrich Gumbrecht - Professor emérito de Literatura Comparada em Stanford

Hans Ulrich Gumbrecht - Professor emérito de Literatura Comparada em Stanford

20/09/2025 - 07h30
A legitimação ainda comum nas sociedades ocidentais para a prática política, por meio de sua realização em formas de democracia parlamentar, surgiu no fim do século 18 sob a dupla influência de uma nova concepção de tempo em movimento.

Enquanto, desde a Idade Média, diferentes tipos de governo fundamentavam suas pretensões de poder em olhares para o passado, apresentando-se como continuidade de tradições longas e estáveis, os pensadores do Iluminismo descreveram a democracia como uma visão de futuro promissor.

Assim que as revoluções burguesas na Inglaterra, nos Estados Unidos e na França concretizaram essa promessa e a transformaram em realidade estabelecida, a temporalidade movida por visões começou a animar o cotidiano da política em outro nível, mais concreto.

As disputas decorriam de concepções concorrentes sobre o futuro, e tais imagens de sociedades melhores tornaram-se, dentro de um espectro ainda presente em nossa época, os meios de unificação das primeiras “partes” políticas. 

Chamamos de “tempo histórico” esse enquadramento que, depois de 1750, orientou pensamento e comportamento para objetivos e sem o qual a política, como a entendemos, não teria surgido.

Diferentemente do primado da duração até então vigente, pressupunha-se que o tempo funcionava como impulso inevitável de transformação constante, deslocando assim as relações entre futuro, passado e presente. 

De repente, a atenção do agir voltou-se da tradição passada para o futuro como horizonte aberto, moldável segundo as visões humanas. Ao mesmo tempo, a autoridade absoluta do passado se enfraquecia na medida em que aumentava seu distanciamento cronológico da atualidade.

Entre esse passado relegado ao fundo e aquele futuro dinâmico, o presente, antes associado ao lapso de uma geração, estreitou-se, segundo Charles Baudelaire, a “um instante imperceptível de transição” no qual o espírito humano formava suas motivações.

Cientistas como Michel Foucault e Reinhart Koselleck mostraram como a emergência do tempo histórico não apenas moldou nosso conceito de “história”, mas foi compreendida também como parte da própria história – um “fenômeno histórico”.

Contudo, em razão da sua influência abrangente sobre o espírito prático e filosófico dos dois últimos séculos, foi e continua difícil não confundir o tempo histórico com “o tempo em si” e imaginar outras formas de temporalidade.

As cosmovisões do socialismo e do capitalismo, dominantes a partir do século 19, basearam-se de maneira semelhante em visões e, portanto, em tempo em movimento: o socialismo, levado ao comunismo, no ideal de uma “sociedade sem classes”; o capitalismo, na expansão de um crescimento econômico constantemente acelerado.

Em reação a essas expectativas abstratas de progresso garantido, formou-se durante o Romantismo o conceito moderno de nação. Memórias da grandeza perdida de cada povo deveriam suscitar sentimentos concretos de unidade e neutralizar visões de futuro. Como contraponto ao socialismo e ao capitalismo do início do século 20, as ideologias fascistas prometeram a salvação das nações por meio de um retorno à sua suposta grandeza original. Ainda assim, mesmo elas se baseavam em uma temporalidade em movimento entre passado e futuro.

Somente no final do século 20 – e amplamente despercebido por intelectuais – ocorreu o fim da hegemonia e a substituição do tempo histórico. O cientista político Francis Fukuyama ganhou notoriedade em 1990 com sua tese do “fim da história”, como cumprimento do tempo histórico no triunfo da democracia parlamentar sobre o socialismo estatal.

Mas tentativas de descrever a nova forma de temporalidade que substituiu o tempo histórico permaneceram surpreendentemente raras. Hoje é evidente que um futuro de perigos inevitáveis – por exemplo, na forma de catástrofes ambientais projetadas – substituiu o futuro inspirado em visões. 

O passado, em vez de perder relevância com o distanciamento cronológico, inunda o presente com a memória eletronicamente expandida de formas de vida de sociedades anteriores, oferecendo-as como possibilidades atuais. Cercado por esse passado transbordante e por esse futuro bloqueado, o presente deixa de ser um instante breve e orientado a metas, transformando-se numa zona ampla e esmagadoramente complexa de opções concorrentes de existência humana.

Essa nova temporalidade surgiu sem programas ou intenções, o que explica por que ainda pouco entrou no consciente coletivo, embora nosso comportamento já a siga. Os discursos políticos explícitos continuam a colocar em primeiro plano o futuro aberto ocupado por visões, do qual a democracia parlamentar depende estruturalmente por seu ritual de eleições recorrentes e pelo entendimento dos partidos. 

Atualmente, uma prática baseada no negociar vem preenchendo o espaço deixado pelas visões. Negociar entre pessoas ou grupos tornou-se inevitável, porque a complexidade de comportamentos simultâneos e seus potenciais conflitos, na ampla atualidade, já não é compensada por uma narrativa de progresso contínuo.

Quem negocia sabe que vitórias sem concessões são impossíveis e, portanto, faz acordos para realizar ao menos parte de seus interesses. Na próxima negociação, dificilmente se sentirá vinculado a posições anteriores, pois negociar é, essencialmente, administrar a complexidade caso a caso.

Os partidos, desde a origem atrelados a visões, raramente oferecem a flexibilidade necessária e, por isso, transformam-se cada vez mais em peças de coalizões de curto prazo. Em outras palavras: no paradigma da negociação, os partidos perderam coerência ideológica e ganharam competência estratégica.

Mesmo a União Europeia, originada de uma visão clássica, hoje se move principalmente em negociações bilaterais entre nações, sem reivindicações de identidade histórica.

Não é por acaso que Donald Trump gosta de se apresentar como mestre global da negociação. Independentemente das avaliações sobre sua habilidade, a intensidade da fascinação que desperta confirma que vivemos numa era da negociação.

Talvez ainda mais do que Trump, o presidente argentino Javier Milei, frequentemente criticado por intelectuais, encarna esse estilo político pouco definido. 

Manter o futuro livre de programas e visões é seu único ponto programático; em negociações oficiais e preferências pessoais, insiste na rejeição de princípios de coerência; venceu as eleições à presidência apoiado por uma coalizão frágil, alternativa aos partidos tradicionais; e planeja retirar a Argentina de compromissos transnacionais sem buscar orientação na história nacional.

Milei recusa ser identificado como representante de qualquer tipo de política – e provavelmente não conseguirá permanecer além dos quatro anos constitucionais.

Ambos os aspectos sugerem que negociar tornou-se prática central da política contemporânea, embora não se encaixe bem nas instituições existentes. Devemos nos esforçar para compreender melhor essa forma e seus contextos.

O antídoto para a polarização

Quando nos comunicamos por meio de ataques e defensivas, ativamos a amígdala cerebral, responsável pelas reações de luta e fuga

19/09/2025 07h30

Em um contexto mundial marcado por antagonismos e embates de narrativas cada vez mais radicalizadas, a humanidade testemunha a falência dos modelos tradicionais de comunicação interpessoal, que privilegiam o enfrentamento em detrimento do entendimento.

Essa lógica combativa, mesmo nociva, possui respaldo na ciência, pois do ponto de vista neurocientífico, a comunicação polarizadora ativa mecanismos primitivos de defesa no cérebro, impedindo o processamento racional de informações.

Quando nos comunicamos por meio de ataques e defensivas, ativamos a amígdala cerebral, responsável pelas reações de luta e fuga. Isso literalmente impede o córtex pré-frontal, área da razão e do diálogo, de funcionar adequadamente.

É nesse cenário preocupante que a comunicação regenerativa surge não como uma alternativa, mas como uma necessidade urgente. Esta abordagem inovadora propõe uma reformulação completa das interações no espaço público, posicionando a qualidade do diálogo como fundamento para a reconstrução do tecido social fragilizado pela polarização ideológica.

Ela permite acionar os sistemas de conexão e empatia, criando condições neurobiológicas para o diálogo produtivo. Um exemplo prático pode ser observado nos debates políticos: enquanto o padrão atual busca “vencedores” e “perdedores” em qualquer conversa, a comunicação regenerativa propõe círculos de diálogo em que todas as vozes são ouvidas sem julgamento. 

Outra conduta indicada é a validação das emoções por trás das posições políticas: reconhecer o medo, a frustração ou a esperança que alimenta determinadas visões de mundo. Isso não significa concordar com as posições, mas compreender suas origens emocionais. 

Reformular perguntas também é um dos melhores direcionamentos para transformar discussões acaloradas em trocas de experiências humanas. Em vez de perguntar: “Por que você defende essa ideia errada?” Podemos questionar: “Que experiência de vida levou você a esta conclusão?”

A solução para o dilema que vivemos hoje não é simples, claro. Ela exige líderes e cidadãos dispostos a trocarem a retórica do confronto pela coragem do diálogo genuíno. Exige paciência em um mundo acelerado e humildade em tempos de certezas absolutas.

Diante da polarização que nos fragiliza, talvez a maior força não esteja em erguer muros mais altos, mas em aprender a cultivar pontes. A comunicação regenerativa representa um caminho transformador para restaurar a saúde do debate democrático, substituindo a gramática do conflito pela sintaxe da compreensão mútua. 

Num contexto de radicalização crescente, esta pode ser a ferramenta mais revolucionária para reinventar nossa capacidade de viver juntos na diferença.

EDITORIAL

Um passo que já deveria ter sido dado

É inegável que a decisão do Dnit merece aplausos. Mas seria ingênuo ignorar a demora em agir. O excesso de carga é um dos maiores inimigos do asfalto

19/09/2025 07h15

Até que enfim o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) tomou uma atitude concreta em relação às balanças rodoviárias. A reativação de uma balança móvel para fiscalizar o fluxo de caminhões com excesso de peso nas rodovias federais, medida anunciada nesta semana, é um gesto que precisa ser reconhecido. Afinal, trata-se de um passo essencial para a preservação do asfalto, para a segurança viária e para a eficiência da infraestrutura de transportes no País.

Nesta edição, mostramos que a BR-262 é a prioridade dessa fiscalização, sobretudo porque concentra um grande fluxo de caminhões carregados de minério de ferro extraído do Maciço do Urucum, em Corumbá. Trata-se de uma rota estratégica não apenas para Mato Grosso do Sul, mas para todo o corredor logístico que conecta o Centro-Oeste aos portos do Sudeste. A sobrecarga constante nessa rodovia tem acelerado a deterioração do pavimento e colocado em risco a segurança de motoristas que dependem da via diariamente.

É inegável que a decisão do Dnit merece aplausos. Mas seria ingênuo ignorar a demora em agir. Há anos, especialistas, transportadores conscientes e a própria sociedade civil cobram maior rigor na fiscalização de peso nas estradas federais. O excesso de carga é um dos maiores inimigos do asfalto: reduz drasticamente sua vida útil, multiplica os custos de manutenção e, de quebra, compromete a segurança, aumentando as chances de acidentes graves. O que vemos agora, portanto, não é um avanço inovador, mas o cumprimento tardio de uma obrigação básica.

A preservação da malha rodoviária depende, sim, de obras de manutenção e de investimentos em duplicações, recapeamentos e novos trechos. Mas depende, igualmente, de algo mais simples e barato: o uso correto das estradas. Um caminhão que trafega com peso muito acima do permitido compromete o asfalto em proporção muito maior do que 10 veículos regulares juntos.

Ao fiscalizar o excesso de peso, o poder público não apenas protege a infraestrutura já existente, mas também garante que os investimentos feitos com recursos do contribuinte tenham maior durabilidade e eficiência.

Por isso, o retorno da balança móvel é positivo, mas precisa ser apenas o começo. Não basta fiscalizar em pontos isolados ou em operações pontuais. É necessário criar uma rotina de vigilância permanente, com uso de tecnologia, integração com outros órgãos e aplicação efetiva de penalidades. Só assim será possível desestimular a prática irregular que, no fim das contas, penaliza todos os cidadãos.

Os motoristas de caminhões que respeitam a lei, as transportadoras que operam dentro dos limites e os usuários comuns das rodovias têm muito a ganhar com essa fiscalização. Rodovias mais preservadas significam viagens mais seguras, menor risco de acidentes, menores custos de frete e mais competitividade para a economia nacional. O cidadão comum, que hoje sofre com estradas esburacadas, agradece.

Que a medida não seja apenas um ato isolado, mas o início de uma política contínua e responsável. Afinal, a boa infraestrutura não nasce apenas de grandes obras: nasce também da disciplina e do respeito às regras que garantem sua longevidade.

