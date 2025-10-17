Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Artigos e Opinião

ARTIGOS

Novidades da Lei da Ficha Limpa: segurança jurídica com pitadas políticas

Justificativa da reforma foi a segurança jurídica: aprimorar a previsibilidade e a estabilidade dessa lei e das decisões judiciais que a aplicam

André Borges e Julicezar Barbosa - Advogados

André Borges e Julicezar Barbosa - Advogados

17/10/2025 - 07h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Lei Complementar nº 219/2025 alterou a Lei Complementar nº 64/1990, conhecida como Lei das Inelegibilidades ou Lei da Ficha Limpa. Justificativa da reforma foi a segurança jurídica: aprimorar a previsibilidade e a estabilidade dessa lei e das decisões judiciais que a aplicam.

Principal novidade reside na uniformização da contagem do prazo da inelegibilidade.

Agora, o prazo de oito anos é contado (conforme o motivo): da condenação por órgão colegiado; da decisão que decretar a perda do mandato; da renúncia ao cargo eletivo; ou da eleição na qual ocorreu a prática abusiva. Antes, esse prazo era contado após o fim do mandato, podendo se estender bastante.

Outra importante novidade é o Requerimento de Declaração de Elegibilidade (RDE), pelo qual o pré-candidato (ou seu partido político) com dúvida pode, a qualquer tempo, consultar sua capacidade eleitoral passiva (de ser votado).

Há mais: não se admite inelegibilidade por ato de improbidade culposo; demissão do serviço público só gera inelegibilidade se o ato que a causou for equiparado a ato ímprobo; prazos de desincompatibilização foram unificados em seis meses; e candidatos podem ser eleitos se a inelegibilidade for extinta até a diplomação.

Sendo procedente de órgãos políticos (aprovada pelo Congresso e sancionada pela Presidência), a reforma também apresenta, ao lado do pretexto da segurança jurídica, alguns efeitos claramente eleitorais.

A consequência política mais evidente é a redução dos prazos de inelegibilidade: em casos de perda ou renúncia do cargo, a restrição se estendia até oito anos após o fim do mandato ou legislatura para o qual fora eleito; e em condenações judiciais, começava com a condenação colegiada e se estendia até oito anos após o cumprimento da pena.

Em ambos os casos, portanto, não havia prazo estático. Poderia se estender por até 12 anos, se a renúncia ou cassação ocorresse no início do mandato; ou indefinidamente, no caso de condenações judiciais, a depender da duração do processo e do cumprimento da pena.

A reforma manteve excepcionalmente essa contagem para crimes contra a administração pública e outros delitos graves (lavagem de dinheiro, tráfico, escravidão, homicídio, estupro e organização criminosa). Mas, na regra geral, o prazo agora se inicia com a perda (ou renúncia) do cargo ou com a condenação colegiada e termina oito anos depois, independentemente da duração restante do mandato, do processo ou da pena.

Outro benefício para a classe política: na condenação por ato de improbidade, a parte conclusiva da decisão deve mencionar concomitantemente lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito para gerar inelegibilidade.

Além disso, inelegibilidades de condenações pelos mesmos fatos devem ser unificadas em prazo único.
Como efeito eleitoral, também se noticiou que o veto do presidente Lula sobre parte da reforma prejudicaria Jair Bolsonaro, ampliando sua inelegibilidade pela condenação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por abuso de poder econômico e político nas eleições de 2022.

Contudo, se esse foi o objetivo do veto, parece excessivo, pois a jurisprudência do TSE (concretizada na Súmula nº 19) revela que a norma vetada nada alteraria: com ou sem o veto, Bolsonaro estaria elegível em 2030 – ressalvadas outras condenações que também o deixem inelegível.

As alterações serão aplicáveis nas eleições de 2026, incidindo inclusive sobre fatos pretéritos, conforme entendimento do STF em outros casos sobre o tema.

Cláudio Humberto

"Mais dívida para o povo pagar"

Deputado Capitão Alberto Neto (PL-AM), sobre empréstimo de R$ 20 bilhões aos Correios

16/10/2025 07h45

Compartilhar
Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Continue Lendo...

Correios falidos pagam diária milionária no exterior

Sem saber como fechar as contas e pretendendo um “cheque especial” de R$ 20 bilhões para não falir de vez, os Correios torraram mais de R$ 1,3 milhão só com diárias de servidores no exterior durante a gestão de Lula (PT), quando a estatal voltou a registrar deficit. A coluna teve acesso a comprovantes de gastos com diárias da ordem de R$ 1.383.220,64. Em fevereiro deste ano, um diretor dos Correios se mandou para a Flórida, da Disney, e os brasileiros pagaram a passagem do folgado: R$ 23 mil.

Bolso aberto

Nos quatro primeiros meses deste ano, a estatal torrou
R$ 92,3 mil com o bem-bom. No ano passado, passou de meio milhão: R$ 502,8 mil.

Gastam mesmo

No primeiro ano do Lula 3, servidores parecem ter viajado sem o menor pudor. A fatura empurrada no pagador de impostos foi de R$ 788 mil.

Amnésia

A despesa certamente é maior, já que dados como “passagens aéreas” estão desatualizados desde fevereiro e não foram considerados.

Deu no que deu

Os Correios davam lucro até Lula assumir e anular a lei que protegia estatais de tipos como seu churrasqueiro, que ele nomeou presidente.

CPMI define se encara “medalhões” no escândalo

A CPMI que investiga a roubalheira aos aposentados do INSS hoje vota 101 requerimentos fundamentais para aprofundar as investigações. Entre as propostas a serem votadas está a convocação de Frei Chico, irmão de Lula e vice-presidente do Sindnapi, um dos mais beneficiados pelos descontos nas aposentadorias. Esse sindicato já teve R$ 391 milhões bloqueados por ordem do ministro do STF André Mendonça. E a CPMI pediu a prisão de Miguel Cavalo, seu presidente. 

Ex-chefe

Outro nome de peso que figura entre os requerimentos é o de Carlos Lupi, ex-ministro da Previdência Social de Lula.

Exposto ao sol

A CPMI vota se vai quebrar os sigilos bancários, fiscais e de comunicações de Lupi, incluindo e-mail institucional e celular pessoal.

Vai crescer

Serão analisados também pedidos de quebras de sigilo bancário e fiscal de 13 empresas enroladas na roubalheira.

Maduro marrom

Notícias de que o governo de Trump autorizou operações secretas (e letais) da CIA contra a ditadura na Venezuela, além do sobrevoo de mais de quatro horas de dois bombardeiros da Força Aérea dos EUA no Mar do Caribe, fizeram “Maduro” e “medo” entrarem para os assuntos do momento no X.

Confusão garantida

A previsão é de que hoje a CPMI do INSS será invadida pela tropa de choque de Lula, que não quer a convocação de seu irmão Frei Chico, cujo sindicato virou caso de polícia. Vai ter confusão. 

Devassa de Lupi 

A CPMI que investiga o roubo aos aposentados do INSS decide hoje se vai quebrar os sigilos do ex-ministro da Previdência Carlos Lupi, incluindo bancário e fiscal, e-mail institucional, celular pessoal, etc.

Pelegada insaciável

Ação no STF pede o fim dos descontos no INSS que enriqueceram sindicatos picaretas. A AGU de Lula pretende manter. O presidente da CPMI, senador Carlos Viana, desabafou: “A lista de absurdos não para”.

Motta nem reagiu

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), que estava de papagaio de pirata ao lado de Lula no Rio de Janeiro, teve que engolir seco, além da vaia de petistas, Lula acusando o “baixo nível” do Congresso. 

Só depois

A oficialização do substituto de Luís Roberto Barroso não deve sair até sábado. É a data em que o ministro realmente deixa o STF. A antecipação é considerada grosseira até para Lula.

Meses de atraso

A Comissão Mista de Orçamento adiou outra vez a análise da Lei de Diretrizes Orçamentárias, apesar de a Constituição obrigar votação até 17 de julho. Será no dia 21. O governo entregou no prazo, em 15 de abril.

Passaram a perna

A Sociedade Beneficente São Camilo, mantenedora do Hospital São Camilo e São Luís, em Macapá (AP), rescindiu contrato com a Secretaria de Saúde estadual. Diz que tomou calote que passa dos R$ 98,7 milhões.

Pensando bem...

... o pior da química é a dependência.

PODER SEM PUDOR

Corrupção virou piada

Ao inquirir o empresário Antônio Velasco na CPI dos Correios, que investigava o escândalo do mensalão do primeiro governo de Lula, o deputado José Eduardo Cardozo (PT-SP) descontraiu o ambiente ao lembrar a célebre frase do mítico jornalista Aparício Torelli, o Barão de Itararé: “Negociata é aquele bom negócio para o qual não fomos convidados...”

ARTIGO

Financiamento climático: o desafio de fazer o dinheiro chegar a quem mais precisa

Maíra Lira Oliveira - Diretora jurídica da Corning na América Latina e Caribe

16/10/2025 07h30

Compartilhar

Arquivo

Continue Lendo...

Apesar do aumento no volume global de recursos destinados ao combate às mudanças climáticas, o financiamento ainda está longe de alcançar quem mais precisa. Em 2023, os fluxos globais ultrapassaram US$ 1,9 trilhão, segundo a Climate Policy Initiative. No entanto, apenas 11% desses recursos chegam efetivamente a países de baixa renda – os mais vulneráveis aos impactos do aquecimento global. A disparidade revela uma fragilidade estrutural: o sistema internacional de financiamento ainda favorece grandes mercados e deixa em segundo plano as nações com menos capacidade de captação.

Outro ponto crítico é o desequilíbrio entre os recursos destinados à mitigação – ações para reduzir emissões – e à adaptação – medidas para lidar com os efeitos já inevitáveis da crise climática. Em 2022, apenas 25% do financiamento foi direcionado à adaptação, embora especialistas recomendem uma divisão mais equilibrada. Países em desenvolvimento, frequentemente afetados por eventos extremos como secas e enchentes, ficam desassistidos no momento em que mais precisam.

Na África, embora o financiamento tenha crescido 48%, atingindo US$ 43,7 bilhões em 2021/2022, o valor ainda cobre apenas 20% das necessidades estimadas. E mais da metade desses recursos chega via empréstimos, agravando o endividamento de países frágeis.

Já o setor agrícola, essencial tanto para a segurança alimentar quanto para a transição climática, é outro exemplo de subfinanciamento. Estima-se que seriam necessários ao menos US$ 1,1 trilhão por ano para torná-lo sustentável, mas ele recebe menos de 5% dos recursos climáticos. No Brasil, iniciativas como o fundo Catalytic Capital for the Agriculture Transition (CCAT) buscam preencher parte dessa lacuna com parcerias público-privadas.

Portanto, para que o financiamento climático seja eficaz, é preciso reformar seus mecanismos. É fundamental ampliar o uso de capital catalítico, como garantias e crédito concessional, que reduzem riscos para investimentos em regiões mais vulneráveis. Transparência também é crucial: um relatório da Oxfam aponta que US$ 41 bilhões repassados pelo Banco Mundial entre 2017 e 2023 não tiveram destinação rastreável, o que compromete a eficácia das ações.

A mobilização do setor privado é relevante – em 2023, respondeu por mais de US$ 1 trilhão em investimentos climáticos –, mas deve estar alinhada a critérios sociais claros. Modelos de blended finance, que combinam fundos públicos, privados e filantrópicos, mostram potencial de impacto, mas exigem governança eficiente e foco na justiça climática.

Vale concluir que o desafio não é apenas ampliar os recursos, mas garantir que eles cheguem a quem mais precisa. Em um cenário de emergência ambiental, distribuir o financiamento de forma justa é tão urgente quanto reduzir emissões. Trata-se não apenas de uma questão econômica, mas de equidade global.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Fazendeiras apontam suposto conluio público a favor de gigante da celulose
perda do lazer

/ 1 dia

Fazendeiras apontam suposto conluio público a favor de gigante da celulose

2

Mendonça bloqueia bens de dirigente do Solidariedade em investigação contra descontos no INSS
Cidades

/ 1 dia

Mendonça bloqueia bens de dirigente do Solidariedade em investigação contra descontos no INSS

3

Governo de MS garante mais de R$ 1 milhão em 5 meses a casal sertanejo
TUDO QUE EU QUERO

/ 19 horas

Governo de MS garante mais de R$ 1 milhão em 5 meses a casal sertanejo

4

Alvo da PF, desembargador aposentado recebeu R$ 112 mil em setembro
Supersalário

/ 1 dia

Alvo da PF, desembargador aposentado recebeu R$ 112 mil em setembro

5

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3514, quinta-feira (16/10)
Economia

/ 13 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3514, quinta-feira (16/10)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 2 semanas

Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?