Artigos e Opinião

EDITORIAL

O alerta do rombo no Banco Master

A administração de fundos previdenciários exige critérios rígidos, transparência plena e auditorias permanentes. O patrimônio dos servidores não pode ser exposto a riscos desnecessários

Da Redação

Da Redação

19/11/2025 - 07h15
A liquidação do Banco Master, anunciada ontem pelo Banco Central e acompanhada pela prisão do banqueiro Daniel Vorcaro, produziu efeitos que vão além do sistema financeiro nacional.

Em Mato Grosso do Sul, como o leitor poderá constatar em reportagem desta edição, o impacto é direto e imediato: o Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande e outros regimes próprios de prefeituras do interior do Estado têm milhões de reais aplicados em títulos emitidos pela instituição agora falida.

A preocupação é legítima e grave. Trata-se, afinal, de recursos que pertencem aos servidores públicos municipais, especialmente aos aposentados e àqueles que um dia dependerão desses fundos para garantir sua renda e dignidade.

É lamentável que aposentados e futuros beneficiários de Mato Grosso do Sul se encontrem em uma situação de tamanha vulnerabilidade.

A fragilidade exposta pela queda do Banco Master revela algo maior do que um erro pontual de investimento: aponta a necessidade urgente de que servidores municipais, sobretudo os de carreira, mantenham vigilância constante sobre a gestão dos recursos previdenciários que saem mensalmente de suas folhas de pagamento.

Não se trata de dinheiro “do prefeito”, “do vice” ou “dos vereadores”. É dinheiro dos trabalhadores, acumulado ao longo de décadas de contribuição e colocado sob a administração de institutos que devem atuar com rigor técnico e absoluto cuidado.

Quando se fala em aposentadoria, não há espaço para experimentalismo, ousadia financeira ou busca por rentabilidade fora dos padrões. Gerir recursos previdenciários é, antes de tudo, uma atividade que exige responsabilidade. E responsabilidade pressupõe prudência.

No mercado financeiro, retornos muito acima da média raramente são sinal de oportunidade segura. Pelo contrário, costumam indicar risco elevado. Se um banco paga juros muito maiores que a concorrência, é imprescindível perguntar por quê.

A resposta quase nunca é altruísmo ou excepcional competência gerencial; na maioria das vezes, trata-se de necessidade urgente de liquidez. Esse era exatamente o cenário do Banco Master nos últimos dois anos, quando já enfrentava dificuldade para honrar compromissos e buscava atrair capital oferecendo remuneração acima do padrão.

O episódio, apesar de lamentável, deve servir como alerta definitivo. A administração de fundos previdenciários exige critérios rígidos, transparência plena e auditorias permanentes.

O patrimônio dos servidores não pode ser exposto a riscos desnecessários, tampouco utilizado em estratégias financeiras que privilegiam ganhos imediatos em detrimento da segurança de longo prazo.

O que se espera, daqui em diante, é que a gestão desses recursos seja conduzida com seriedade, técnica e absoluta responsabilidade, garantindo que episódios como o da queda do Banco Master não se repitam e que os aposentados dos municípios sul-mato-grossenses não paguem a conta da imprudência alheia.

EDITORIAL

Renovação necessária da Ficco em MS

Esperamos que os próximos anos da força-tarefa tragam mais êxitos e reforcem a noção de que segurança pública não se faz com improviso, mas com planejamento

21/11/2025 07h15

A renovação, por mais dois anos, do convênio entre o governo de Mato Grosso do Sul e o governo federal para a manutenção da Força-Tarefa Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) é uma decisão que vai além de um gesto administrativo.

Representa, na prática, a continuidade de uma estratégia que já se provou eficaz e que dialoga com uma realidade incontornável: o crime organizado opera de forma articulada, transnacional e em constante adaptação. Portanto, para enfrentá-lo, o poder público precisa agir de maneira igualmente estruturada, alinhada e inteligente.

Os resultados obtidos desde que a Ficco começou a atuar no Estado são a prova mais concreta de que a integração entre forças federais e estaduais funciona – e pode funcionar ainda melhor.

Nunca se apreendeu tantas toneladas de drogas vindas da Bolívia e do Paraguai, que cruzam Mato Grosso do Sul rumo aos grandes centros brasileiros ou, depois, aos mercados europeus e africanos.

As estatísticas recentes mostram não apenas o volume crescente de apreensões, mas também operações mais precisas, prisões qualificadas e investigações capazes de atingir níveis superiores das organizações criminosas.

Esse desempenho não é fruto do acaso. É fruto da soma de capacidades. Quando Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal e outras instituições trabalham de forma coordenada, quem perde é o crime.

A lógica é simples: se as quadrilhas se modernizam, diversificam suas rotas, seus métodos e seus financiamentos, o Estado não pode responder com estruturas isoladas ou com comunicação limitada. A integração é, em si, uma tecnologia de combate ao crime – e uma das mais eficientes.

Há ainda outro ponto essencial: o intercâmbio de informações e técnicas. A Ficco tem sido também um espaço de profissionalização. Forças ostensivas que atuam diariamente nas ruas e nas divisas costumam ter menos acesso a técnicas avançadas de investigação.

Já as forças com expertise investigativa nem sempre vivem a realidade operacional do enfrentamento direto. Juntar essas competências gera um efeito multiplicador. Policiais aprendem mais, qualificam suas ações e reduzem margens de erro. O resultado é um trabalho mais inteligente, mais seguro e mais efetivo.

Por isso, a prorrogação do convênio não apenas mantém uma estrutura bem-sucedida, ela projeta a possibilidade de avanços ainda maiores. Mato Grosso do Sul está em uma posição geográfica estratégica, condição que o torna porta de entrada de ilícitos, mas também vitrine de políticas de segurança pública que podem influenciar o País inteiro.

A Ficco é um exemplo claro disso: ao profissionalizar equipes, modernizar o fluxo de informações e articular operações conjuntas, ela cria um modelo replicável, sustentável e alinhado ao que o Brasil precisa.

Esperamos que os próximos anos da força-tarefa tragam ainda mais êxitos, ampliem os resultados e reforcem a noção de que segurança pública não se faz com improviso, mas com planejamento, integração e continuidade.

O desafio é grande, e as organizações criminosas não dão trégua. Mas, diante do que já foi demonstrado, a Ficco prova que, quando o Estado trabalha unido, os avanços deixam de ser exceção e passam a ser regra.

ARTIGOS

A ciência e a prática do feedback: dados, cases e lições

Quase 100% dos profissionais consideram o feedback regular fundamental para sua evolução no trabalho

20/11/2025 07h45

Dar e receber feedbacks é uma das habilidades mais valiosas dentro das organizações, mas também uma das mais desafiadoras. Quando conduzido de forma clara e construtiva, fortalece a confiança, orienta caminhos de desenvolvimento e gera engajamento.

Não à toa, pesquisas recentes mostram que 97% dos profissionais consideram o feedback regular fundamental para sua evolução no trabalho. 

Um exemplo emblemático vem da Adobe, que em 2012 abandonou as tradicionais avaliações anuais de desempenho para adotar um modelo mais dinâmico: conversas frequentes chamadas de Check-Ins.

A mudança surgiu da percepção de que relatórios anuais eram demorados, estressantes e pouco efetivos para promover melhorias imediatas. O resultado foi expressivo: a empresa registrou queda de 30% no turnover voluntário e maior satisfação entre os colaboradores.

Para que o feedback funcione, no entanto, é preciso de técnica. Do lado de quem aplica, clareza e objetividade são fundamentais, sempre baseando a conversa em fatos concretos, evitando julgamentos pessoais e equilibrando críticas construtivas com o reconhecimento genuíno.

Oportunidade também é palavra-chave: quanto mais próximo do acontecimento, maior a chance de o retorno gerar mudanças efetivas. 

Já para quem recebe, a postura deve ser de escuta ativa e abertura, transformando a devolutiva em aprendizado e plano de ação, sem reações defensivas imediatas. Colaboradores relatam que, por exemplo, não conseguiam entregar suas demandas a tempo.

As lideranças das empresas, então, resolveram instruí-los com críticas construtivas, o que resultou na melhoria de desempenho dos funcionários, que passaram a render mais.

A arte de aplicar e receber feedbacks vai além de um processo pontual: trata-se de uma prática estratégica que deve fazer parte da cultura organizacional.Quando empresas e profissionais encaram o feedback como um diálogo de aprendizado, o resultado é um ambiente mais colaborativo, transparente e voltado ao crescimento.

Ao mesmo tempo em que líderes desenvolvem suas equipes, os colaboradores assumem protagonismo em sua evolução, gerando benefícios que se refletem no desempenho coletivo e na sustentabilidade dos negócios.

