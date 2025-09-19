Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Artigos e Opinião

ARTIGOS

O antídoto para a polarização

Quando nos comunicamos por meio de ataques e defensivas, ativamos a amígdala cerebral, responsável pelas reações de luta e fuga

Renato Lisboa - Neuropsicanalista

Renato Lisboa - Neuropsicanalista

19/09/2025 - 07h30
Em um contexto mundial marcado por antagonismos e embates de narrativas cada vez mais radicalizadas, a humanidade testemunha a falência dos modelos tradicionais de comunicação interpessoal, que privilegiam o enfrentamento em detrimento do entendimento.

Essa lógica combativa, mesmo nociva, possui respaldo na ciência, pois do ponto de vista neurocientífico, a comunicação polarizadora ativa mecanismos primitivos de defesa no cérebro, impedindo o processamento racional de informações.

Quando nos comunicamos por meio de ataques e defensivas, ativamos a amígdala cerebral, responsável pelas reações de luta e fuga. Isso literalmente impede o córtex pré-frontal, área da razão e do diálogo, de funcionar adequadamente.

É nesse cenário preocupante que a comunicação regenerativa surge não como uma alternativa, mas como uma necessidade urgente. Esta abordagem inovadora propõe uma reformulação completa das interações no espaço público, posicionando a qualidade do diálogo como fundamento para a reconstrução do tecido social fragilizado pela polarização ideológica.

Ela permite acionar os sistemas de conexão e empatia, criando condições neurobiológicas para o diálogo produtivo. Um exemplo prático pode ser observado nos debates políticos: enquanto o padrão atual busca “vencedores” e “perdedores” em qualquer conversa, a comunicação regenerativa propõe círculos de diálogo em que todas as vozes são ouvidas sem julgamento. 

Outra conduta indicada é a validação das emoções por trás das posições políticas: reconhecer o medo, a frustração ou a esperança que alimenta determinadas visões de mundo. Isso não significa concordar com as posições, mas compreender suas origens emocionais. 

Reformular perguntas também é um dos melhores direcionamentos para transformar discussões acaloradas em trocas de experiências humanas. Em vez de perguntar: “Por que você defende essa ideia errada?” Podemos questionar: “Que experiência de vida levou você a esta conclusão?”

A solução para o dilema que vivemos hoje não é simples, claro. Ela exige líderes e cidadãos dispostos a trocarem a retórica do confronto pela coragem do diálogo genuíno. Exige paciência em um mundo acelerado e humildade em tempos de certezas absolutas.

Diante da polarização que nos fragiliza, talvez a maior força não esteja em erguer muros mais altos, mas em aprender a cultivar pontes. A comunicação regenerativa representa um caminho transformador para restaurar a saúde do debate democrático, substituindo a gramática do conflito pela sintaxe da compreensão mútua. 

Num contexto de radicalização crescente, esta pode ser a ferramenta mais revolucionária para reinventar nossa capacidade de viver juntos na diferença.

A estética de dentro que nenhum laser corrige

Marco Aurelio Borges de Paula - Professor de Compliance na FAAP, autor de livros e consultor

18/09/2025 08h00

Na estética, a palavra flacidez desperta atenção imediata. É um dos maiores fantasmas: a pele perde firmeza, o contorno do rosto cede, e logo aparecem promessas – cremes, radiofrequência, bioestimuladores, fios de sustentação e cirurgias.

Mas há uma outra flacidez, ainda mais perigosa, que nenhum laser corrige: a flacidez das condutas de certos (pseudo) profissionais.

Uma operação recente da Anvisa escancarou o problema. Das 38 clínicas fiscalizadas no Distrito Federal e em estados como São Paulo, Ceará, Amazonas e Piauí, apenas 3 estavam em conformidade (compliance) com as normas sanitárias. As demais apresentaram falhas como esterilização precária, uso irregular de medicamentos e procedimentos invasivos em locais sem estrutura mínima para emergências.

O setor vive uma contradição: clínicas que prometem firmeza à pele, mas operam com condutas frouxas. Fachadas de luxo escondendo protocolos frágeis. Ambientes esteticamente firmes, mas eticamente flácidos.
E não é novidade. A Sociedade Brasileira de Dermatologia havia alertado para abusos no setor. Desde 2017, acumulava mais de 1.200 denúncias contra práticas irregulares – prova de que a flacidez ética é recorrente.

O compliance sanitário, nesse contexto, deveria ser o verdadeiro bioestimulador – não de colágeno, mas de ética. Não falamos de burocracia, mas de algo essencial: transformar ética em prática diária. E é exatamente para isso que existe um instrumento de gestão chamado programa de compliance, capaz de organizar protocolos e garantir que a clínica não dependa apenas da ética individual, mas de um sistema que protege vidas.

A ética é o critério que qualifica qualquer especialidade técnica. Esse critério precisa estar na clínica. Afinal, entre as irregularidades flagradas, havia também médicos especialistas em estética – mas que foram antiéticos. O diploma ou a técnica não bastam quando a conduta é frouxa.

O programa de compliance garante que a clínica ofereça mais do que resultados estéticos – ofereça segurança à vida de cada paciente. É o que separa quem apenas vende procedimentos de quem constrói confiança.
Compliance não é burocracia, é governança. É a sustentação invisível que dá firmeza ao setor e protege quem confia nele.

Como lembra Mario Sergio Cortella, “a ética não é cosmética, não pode ser uma coisa de fachada”. E o que as fiscalizações revelaram foi exatamente isso: maquiagem corporativa tentando encobrir falhas que não se corrigem com filtro de Instagram.

Pierre Reverdy dizia que “a ética é a estética de dentro”. E é justamente isso o que falta em muitas dessas empresas: um padrão de beleza interior. Porque, se a estética trata do que passa rápido, a ética cuida daquilo que permanece. Sem essa base, o setor corre o risco de ficar com a imagem flácida, ainda que as paredes reluzam e as redes sociais filtrem imperfeições.

A questão é direta: clínicas de estética não podem se sustentar em promessas sem lastro ético. E consumidores – em especial as mulheres, que sustentam a maior parte desse mercado – precisam aprender a exigir mais do que um preço atraente ou uma sala instagramável. É preciso perguntar: essa clínica cumpre protocolos que me protegem? Clínicas com programa de compliance podem responder a isso com segurança.

A verdadeira firmeza que buscamos não está apenas na pele. Está na conduta. Nenhum laser do mundo consegue corrigir isso.

A Magnitsky de todos nós

Por Luiz Fernando Mirault Pinto - Físico e administrador

18/09/2025 07h45

Nesse mundo estranho, estamos cada vez mais sujeitos às maiores idiotices que o cosmos possa cobrir. É o caso da tal Lei Magnistky, um dispositivo adaptado pela legislação americana capaz de impor discricionariamente sanções econômicas restritivas a acusados de corrupção ou estendidas a pessoas capazes de serem acusadas de graves violações de direitos humanos, já que sua aplicação exige um processo, uma investigação, e provas factíveis sobre condutas ilegais. 

Tais provas sobre supostas violações de direitos humanos deveriam ser apresentadas em um processo que não é judicial e aprovadas pelo Congresso Americano, envolvendo também os Departamentos de Estado e do Tesouro dos Estados Unidos, por tratarem de sanções econômicas, cujas decisões poderiam estar eivadas de imparcialidade e naturalmente questionadas quando sua aplicação objetiva estrategicamente atingir politicamente uma personae non gratae (pela diplomacia – pessoa indesejável) ao american way of life.

Dito isso, as notícias (BBC) revelam que o próprio articulador (William Browder) dessa lei e sua aprovação nos Estados Unidos esclarecem que a “imposição de sanções contra um ministro do STF se trata de um abuso das intenções da lei e uma deturpação de sua concepção original”, e “não foi criada para ser usada para vinganças politicas”, como retratado na justificativa do governo americano, sobre acusação de “uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrarias que violam os direitos humanos e processos politizados”.

Tais acusações foram contestadas objetivamente pelo presidente do STF que declarou “tratar-se um julgamento público, transparente, transmitido ao vivo em rede nacional, com devido processo legal, baseado em provas as mais diversas: vídeos, textos, mensagens, confissões”, e ainda que “as compreensões contrárias fazem parte da vida, mas só o desconhecimento profundo dos fatos ou uma motivação descolada da realidade encontrará neste julgamento algum tipo de perseguição política”.

Todavia, não só o relator do julgamento no STF foi “premiado” pelo governo americano com sanções econômicas, mas o Brasil e os brasileiros passaram também a ser alvo das perseguições políticas e agressão à soberania nacional pelas sanções econômicas na figura do aumento de tarifas comerciais, taxando em altos índices os produtos produzidos e exportados para os EUA.

Nós, economicamente “mortos”, podemos dizer em alto e bom som que a Magnistsky é uma gota d’água no nosso universo, pois a maioria dos brasileiros faz parte de 77 milhões de inadimplentes, um número recorde no País, com dividas em bancos e cartões de crédito que estão representando 28,9% do total de débitos (R$ 465 bilhões) dos 66 % endividados proibidos de negociar e transacionar os seus próprios esforços.

Além disso, podemos mandar um recado para os agressores, que tais medidas, de modo geral, atingem a todos indiscriminadamente, mas, com certeza, àquelas pequenas empresas que exportam produtos manufaturados, os americanos médios que consomem produtos brasileiros agora com taxas maiores, e que graças a essa ação outros mercados (500) passaram a fazer parte do portfólio internacional brasileiro.

Mas o maior recado a ser transmitido deve ser para aqueles antipatriotas que desfilam com bandeiras estrangeiras em manifestações a favor de uma anistia inconstitucional, cuja intenção trata de perdoar ou garantir a impunidade de quem tentou um golpe furado. 

