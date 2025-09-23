Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

EDITORIAL

O Brasil diante de uma nova realidade

O governo federal buscou usar um "remédio do passado" na gestão presente, mas o efeito não foi o esperado. A lentidão na execução do PAC é prova disso

Da Redação

Da Redação

23/09/2025 - 07h15
O Brasil vive uma nova realidade. No campo da administração pública e, por consequência, da política, o País atravessa um período de mudanças que não podem mais ser ignoradas. A lógica do passado, em que grandes obras públicas eram sinônimo de força eleitoral, já não se sustenta da mesma maneira.

Embora ainda tenham importância para marcar gestões e servir de vitrine em períodos eleitorais, elas perderam espaço tanto na preferência da opinião pública quanto no orçamento disponível.

Em primeiro lugar, é preciso reconhecer um ponto central: sem o fortalecimento contínuo dos mecanismos de controle da administração pública, que garantam transparência e eficiência, dificilmente será possível retomar investimentos em grandes proporções como já ocorreu em outras épocas. 

A memória recente do País está repleta de exemplos de obras grandiosas que se tornaram símbolos de desperdício, desvios e inacabamento. Esse cenário gerou descrença e, naturalmente, levou a sociedade a cobrar mais responsabilidade no uso dos recursos públicos.

Na edição de hoje, mostramos que o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) em Mato Grosso do Sul está atrasado e com menos da metade dos investimentos previstos em andamento. Isso não é um caso isolado: trata-se de reflexo de um modelo que tenta replicar estratégias antigas em um contexto totalmente diferente. 

O governo federal buscou usar um “remédio do passado” na gestão presente, mas o efeito não foi o esperado. A lentidão na execução do PAC é prova disso. E como diz o ditado popular, “esse filme eu já vi”: rever a mesma trama dificilmente causa o mesmo impacto.

Outro aspecto a ser considerado é a escassez de recursos. O Brasil não dispõe mais do volume de dinheiro que sustentava os grandes investimentos do passado.

Parte significativa do orçamento de investimentos hoje está comprometida com o pagamento de emendas parlamentares, um instrumento que se consolidou como moeda de troca política em Brasília.

Esse cenário, ainda que previsível, esvazia a capacidade de o governo promover políticas estruturantes em larga escala.

A nova realidade exige, portanto, mais criatividade e gestão responsável. Se as grandes obras deixaram de ser a principal vitrine, a transparência, a eficiência e a capacidade de atender demandas reais da população precisam assumir esse papel.

O Brasil já não pode se dar ao luxo de repetir estratégias que, em outro tempo, renderam dividendos eleitorais, mas que hoje encontram limites financeiros e desconfiança pública. O desafio está posto: adaptar-se a um país que mudou e que cobra mais resultados do que anúncios.

ARTIGOS

Proposta de anistia: o que está em jogo?

Reconciliação social e reparação de supostas injustiças ou afronta princípios constitucionais essenciais

22/09/2025 07h45

Arquivo

Tramita no Congresso Nacional um projeto de lei que propõe conceder anistia a investigados e condenados pelos atos de 8 de Janeiro de 2023, quando manifestantes invadiram as sedes dos Três Poderes, em Brasília.

De autoria do deputado Marcello Crivella, o texto estabelece como marco inicial 14 de março de 2019 – data do início do inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal (STF) –, mas o alvo principal são os atos preparatórios e executórios do 8 de Janeiro.

A proposta prevê a extinção de penas, a redefinição de crimes no Código Penal e até a desconsideração de certas condutas como delitos, alcançando pessoas já condenadas ou em processo judicial.

Os defensores da medida a apresentam como um gesto de pacificação política, reconciliação social e reparação de supostas injustiças, sobretudo em relação a manifestantes de baixa renda, que teriam tido pouca representação legal e recebido penas desproporcionais.

Por outro lado, juristas, entidades de direitos humanos e autoridades judiciais apontam sérios riscos. O projeto pode afrontar princípios constitucionais essenciais:

Legalidade e separação de Poderes – o Legislativo interferiria diretamente em decisões judiciais, inclusive já transitadas em julgado, comprometendo a independência do Judiciário.

Impessoalidade, moralidade e probidade – perdoar condutas graves contra a ordem democrática pode ser interpretado como indulgência incompatível com os valores republicanos.

Mais do que isso, a proposta entra em choque com cláusulas pétreas da Constituição, como a forma republicana de governo, o regime democrático e o próprio Estado de Direito. Crimes contra a democracia não são passíveis de anistia ampla, sob pena de relativizar a proteção constitucional das instituições.

Conceder perdão nesses casos envia um sinal perigoso – o de que ataques violentos contra as instituições podem ficar impunes, a depender das circunstâncias políticas.

O STF já indicou que dificilmente admitirá uma lei de anistia generalizada para os envolvidos nos atos de 8 de Janeiro. Ministros alertaram que o projeto, se aprovado em tais termos, será considerado inconstitucional.

É importante lembrar que não se trata aqui da defesa da liberdade de expressão ou do direito de manifestação política. Os episódios de janeiro de 2023 resultaram em violência, depredação do patrimônio público e tentativa de subversão da ordem democrática – condutas que, pela leitura sistemática da Constituição, configuram crimes de alta gravidade e não podem ser tratados como meros excessos políticos.

A anistia proposta, portanto, coloca em xeque não apenas a coerência do sistema jurídico, mas a legitimidade das próprias instituições democráticas. Se por um lado se apresenta como gesto de reconciliação, por outro ameaça corroer princípios fundamentais da Constituição e enfraquecer a confiança na Justiça.

O desfecho dependerá do texto final aprovado pelo Congresso, de eventuais vetos presidenciais e, certamente, do crivo do STF em sede de controle de constitucionalidade.

Espera-se que a condução desse debate esteja à altura do desafio histórico: preservar o Estado Democrático de Direito em detrimento de interesses particulares ou de grupos momentaneamente beneficiados.

ARTIGOS

Compliance para o bem-estar dos servidores públicos?

Quando a rotina se degrada, necessidades psicológicas básicas são frustradas e a motivação para cumprir normas acaba controlada por pressão e obrigação

22/09/2025 07h30

Arquivo

Na administração pública, para ser eficaz, o programa de compliance deve ir além da repressão à corrupção: deve proteger e promover a saúde psicológica, o bem-estar e o engajamento de servidores e cidadãos.

Pois nenhuma estrutura normativa e tecnológica sobrevive quando o cotidiano é marcado, entre outras coisas, por assédio, microgerenciamento, clima tóxico, falta de voz em decisões, excesso de tarefas sem suporte, falta de feedback e conflitos não resolvidos.

Quando a rotina se degrada assim, necessidades psicológicas básicas são frustradas e a motivação para cumprir normas acaba controlada por pressão e obrigação – fórmula que gera obediência, não engajamento, logo, não sustenta um compliance eficaz.

Aqui entra um componente metodológico fundamental: antes da criação de um programa de compliance, há uma decisão – muitas vezes ignorada – a fazer: acreditar ou não no potencial que as pessoas têm em si.

Esse é o pressuposto epistemológico: a ideia de ser humano que adotamos como base para desenhar programas, treinar lideranças e construir culturas. Como lembrou Douglas McGregor, “a forma como você vê as pessoas molda a forma como você as lidera”.

Se o pressuposto estruturante for a desconfiança, o que se ergue são mecanismos de vigilância, ameaça e punição. O que vemos a partir daí é um ambiente em que falar traz risco, o silêncio vira regra e as normas se cumprem por medo (motivação extrínseca), não por convicção (motivação intrínseca). Confiar nas pessoas sempre embute algum risco; não confiar é o maior risco de todos.

E aqui entra a liderança. Estudos mostram que até 70% da percepção de clima organizacional e engajamento vem do comportamento do gestor. Mas seguimos promovendo pessoas sem preparo para liderar – sem capacitação em inteligência emocional e ética comportamental, por exemplo.

O resultado está nos números crescentes de assédio e adoecimento psíquico em empresas e órgãos públicos. Onde líderes não sabem cuidar, o compliance não cria raízes.

Se temos gestores sem inteligência emocional, como esperar uma cultura emocional saudável? É ela que, se bem gerida e entrelaçada com a cultura cognitiva, sustenta a efetividade de um programa de compliance. Sem afetividade, não há efetividade.

Ignorar a cultura emocional é negligenciar a base da motivação intrínseca: é dela que nasce a confiança que sustenta o engajamento e dá vida às normas. Sem esse cuidado, regras ficam no papel e processos perdem sentido.

É um equívoco acreditar que um programa anticorrupção prospera em ambientes de assédio. Onde colegas são desrespeitados ou silenciados, a confiança se rompe, e sem confiança quem sofre se cala e a mudança não acontece. Assédio e corrupção brotam do mesmo terreno: relações de poder malcuidadas. Combater um sem o outro é ilusão.

Compliance, no fim, é meio. Meio para proteger e promover o que é sagrado: a dignidade de quem serve e de quem é servido. Programas eficazes traduzem valores cognitivos e afetivos em práticas vivas. O resto é papel.

A administração pública que queremos – ética, justa e eficiente – nasce de líderes que inspiram confiança, cultivam coerência e transformam cuidado em rotina. Líderes que acreditam no potencial das pessoas e o fazem florescer em resultados; que equilibram empatia e pulso firme. Porque liderar é equilibrar cuidado e entrega de resultados.

