EDITORIAL

O campo como força que sustenta MS

Se as expectativas se confirmarem, o próximo ano pode representar um ciclo de prosperidade capaz de mitigar os efeitos de um ambiente econômico mais lento no Brasil

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

16/09/2025 - 07h15
O Brasil atravessa um período de desaceleração econômica. Não se trata, necessariamente, de uma recessão, mas de um cenário de crescimento mais contido, impactado por fatores externos que afetam cadeias produtivas, investimentos e, sobretudo, a confiança dos agentes econômicos.

Nesse contexto, ganha ainda mais relevância a força do agronegócio. É nele que Mato Grosso do Sul tem encontrado sua principal âncora para garantir vitalidade econômica, geração de renda e arrecadação pública.

No horizonte próximo, se o clima ajudar, o Estado poderá comemorar mais uma safra recorde. A agricultura sul-mato-grossense, consolidada como uma das mais produtivas do País, demonstra uma capacidade impressionante de se reinventar e superar obstáculos.

Mas não basta apenas colher em abundância: é preciso que os mercados também favoreçam, garantindo preços atrativos e demanda firme. Quando as duas pontas se encontram – boa safra e bom mercado –, o resultado é um impulso poderoso para toda a economia estadual.

A movimentação do setor agrícola não se restringe aos produtores rurais. Ela chega às cidades, movimenta o comércio, fortalece a indústria de insumos, aumenta a arrecadação de impostos e cria liquidez em praticamente todos os segmentos da sociedade.

É por isso que o agronegócio pode ser considerado, com justiça, o grande fomentador da economia de Mato Grosso do Sul. Sua contribuição se traduz em recursos que financiam políticas públicas, obras de infraestrutura e investimentos sociais, além de gerar empregos diretos e indiretos no campo e nas áreas urbanas.

É natural, portanto, que haja otimismo em relação à colheita que se aproxima. Se as expectativas se confirmarem, o próximo ano pode representar um ciclo de prosperidade capaz de mitigar os efeitos de um ambiente econômico mais lento no Brasil.

Nesse sentido, o campo tem papel estratégico: sustentar o nível de atividade, reduzir os impactos da desaceleração e garantir que Mato Grosso do Sul continue crescendo acima da média nacional.

Mais do que números, estamos falando de esperança. A cada hectare cultivado, há famílias que dependem dessa produção para sobreviver, há empregos que se mantêm, há cidades inteiras que encontram no agronegócio sua principal fonte de dinamismo. Quando a safra é boa e o mercado responde positivamente, não é apenas o produtor que ganha – é toda a sociedade que sente os efeitos.

Diante desse cenário, a expectativa é clara: que o Estado alcance uma boa produção, que essa produção se converta em renda e que essa renda se espalhe por todos os setores. O ciclo virtuoso do campo pode e deve ser o motor da prosperidade coletiva.

Que a próxima safra traga não apenas recordes em toneladas colhidas, mas também em oportunidades criadas, em renda distribuída e em esperança renovada para todos os sul-mato-grossenses.

Porque, quando o agronegócio prospera, Mato Grosso do Sul inteiro prospera. E quando isso acontece, todos ganham.

ARTIGOS

O anteprojeto de governo e o esboço de País

Enquanto Lula carrega o peso de ser a única alternativa do campo progressista, a direita terá de enfrentar uma disputa interna intensa, na qual governadores com altas taxas de aprovação, testam sua força e capacidade de articulação

15/09/2025 07h45

Arquivo

A disputa presidencial de 2026 já se desenha como um dos embates mais desafiadores da história recente. De um lado, a esquerda aposta todas as fichas em Luiz Inácio Lula da Silva, único nome capaz de agregar e sustentar competitividade nacional neste momento.

Do outro, a direita apresenta um quadro inverso: sobram candidatos fortes, mas nenhum consenso –um cenário que pode gerar tanto vantagem de visibilidade quanto risco de fragmentação.

Como estrategista de marketing político e tendo participado de várias campanhas no Brasil e na América Latina, entendo que esse contraste entre escassez e abundância de nomes será determinante na definição das estratégias.

Enquanto Lula carrega o peso de ser a única alternativa do campo progressista, a direita terá de enfrentar uma disputa interna intensa, na qual governadores com altas taxas de aprovação, como Tarcísio de Freitas, Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Ratinho Junior, testam sua força e capacidade de articulação. A pergunta é: conseguirão os quatro fantásticos lograr o objetivo da coalisão conservadora?

Esse quadro cria dilemas distintos. A esquerda concentra forças, mas também se expõe: ao depender exclusivamente de Lula, corre o risco de não ter plano B, caso haja desgaste ou queda de desempenho. Já a direita, embora disponha de vários perfis competitivos, precisa construir unidade para não se autossabotar, ou seja, o excesso de opções pode ser tão perigoso quanto a falta delas, porque força o eleitorado a assistir a uma briga interna que fragiliza a narrativa de unidade contra o governo.

Do ponto de vista da comunicação, a diferença se traduz em estratégias opostas. Lula e seu entorno tendem a trabalhar um discurso de estabilidade, legado e liderança unificadora, aproveitando o fato de ser a “marca consolidada” da esquerda.

A direita, em contrapartida, precisa investir em narrativas emocionais, rápidas e contundentes, que diferenciem cada pré-candidato, mas sem romper a possibilidade de convergência em torno de um único nome no momento certo.

A velocidade da comunicação será determinante, pois o campo progressista tem mostrado resposta mais lenta e tradicional, enquanto os conservadores exploram melhor formatos curtos e virais, especialmente nas redes sociais. Mas se não houver alinhamento em torno de quem será o protagonista, essa energia se dissipa e pode fortalecer Lula.

Nesse oceano de possibilidades, semana a semana, os fatos vão provocando pequenas marolas que alteram as pesquisas de popularidade de ambos os lados. E nesse exato momento quem surfa a pequena onda é Lula, que demonstra saúde e jovialidade nas breves e midiáticas corridinhas, enquanto os “quatro fantásticos” tentam se esquivar da família Bolsonaro que acidentalmente deixou as cartas na mesa com a face para cima, expondo suas fragilidades internas e mais uma vez incutindo a dúvida na percepção de seus eleitores.

Em resumo, o cenário novelesco deixa o eleitorado à mercê das cenas dos próximos capítulos, o anteprojeto de governo parece ser eterno e o projeto, de fato, de um país “gigante” continua sendo um eterno esboço, adormecido em berço esplêndido. E isso não é fantástico.

ARTIGOS

Bolsonaro condenado, e agora?

Condenado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), quatro votos a um pelos crimes que lhe foram imputados e a pena será de 27 anos e 3 meses

15/09/2025 07h30

Arquivo

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). Foram quatro votos a um pelos crimes que lhe foram imputados, cuja pena será de 27 anos e 3 meses. Não apenas Bolsonaro, mas todos os demais membros do chamado núcleo crucial da trama golpista foram condenados.

Importante avaliar eventos dessa dimensão com o devido distanciamento histórico e treinamento científico atinente à objetividade que se espera do pesquisador. O distanciamento histórico não é possível, já que escrevo no dia seguinte às condenações.

Contudo, a busca de ser objetivo é mister do ofício de cientista social. Fui, há pouco, reler um artigo que escrevi em 2019, pouco depois da análise que fiz dos 100 dias do Governo de Bolsonaro e que se encontra publicado em meu mais recente livro “Política e sociedade no Brasil: ensaios de um tempo recente – bolsonarismo, pandemia, Lula e eleições”.

À época, asseverei que Bolsonaro continuava, mesmo após eleito, no “modo” eleição, criando fatos, crises, desprezando a necessidade de governar e, mais importante, que cada palavra, gesto e ação trariam consequências.

Já no final do primeiro ano de mantado, denominei o fenômeno de “presidencialismo de confrontação”, pois era nítido que a dinâmica da política e do poder havia se reconfigurado com Bolsonaro e que seus ataques à velha política, aos jornalistas, às ciências sociais, à educação, entre outros, seriam constantes e, então, afirmei tratar-se de uma mudança do “presidencialismo de coalização” para o “presidencialismo de confrontação”, com inimigos reais ou imaginários.

Pois bem, Bolsonaro e parte substancial de seus ministros têm, em seu DNA, o gosto pelo confronto, pela transformação do adversário em inimigo e essa lógica impulsionada pelo algoritmo das redes sociais deu-lhes uma força, nas ruas e nas redes, jamais vista.

Mesmo na pandemia, com milhares de mortes diárias, o bolsonarismo fortalecia-se em um quadrilátero de fake news, pós-verdade, negacionismo e teorias da conspiração – em uma clara sustentação no universo da extrema direita.

Não raro, os ataques às vacinas e aos governadores no bojo pandêmico, foram, paulatinamente, após a vacinação e o arrefecimento da Covid-19, direcionados ao STF, seus ministros e às urnas eletrônicas. Bolsonaro cultivou, intimamente, a crença e a certeza de que seu poder era incontestável, que tinha “seu” exército, “seus” generais e o “povo” ao seu lado.

Fenômenos como as bolhas, o viés de confirmação e a dissonância cognitiva tornaram-se presentes e moldaram milhares de pessoas no âmbito valorativo e ideológico. O resultado? Já sabemos: um ataque frontal e direto à democracia, que não foi rompida, mas ficou esgarçada.

Importante destacar a trajetória que desembocou no julgamento, que foi uma resposta institucional. Justiça não é vingança. Política existe para que as divergências sejam resolvidas no âmbito do diálogo, dentro das instituições e respeitando-se a lei. Julgamento houve porque a fronteira da lei, da legalidade foi ultrapassada. E agora?

Agora, que a sociedade compreenda a importância histórica desse julgamento. Não há política perfeita, não há democracia perfeita e nem os seres humanos são anjos. Mas, a política e a democracia – em suas imperfeições – oferecem mecanismos para corrigir rumos e proteger seus pressupostos.

A força do bolsonarismo recebeu um duro golpe, mas continua ativa e, doravante, buscará um nome para herdar esse espólio político e eleitoral. Que a política e justiça possam voltar aos seus devidos espaços. Não há democracia sem democratas.

