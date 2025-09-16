O campo como força que sustenta MS

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O Brasil atravessa um período de desaceleração econômica. Não se trata, necessariamente, de uma recessão, mas de um cenário de crescimento mais contido, impactado por fatores externos que afetam cadeias produtivas, investimentos e, sobretudo, a confiança dos agentes econômicos.

Nesse contexto, ganha ainda mais relevância a força do agronegócio. É nele que Mato Grosso do Sul tem encontrado sua principal âncora para garantir vitalidade econômica, geração de renda e arrecadação pública.

No horizonte próximo, se o clima ajudar, o Estado poderá comemorar mais uma safra recorde. A agricultura sul-mato-grossense, consolidada como uma das mais produtivas do País, demonstra uma capacidade impressionante de se reinventar e superar obstáculos.

Mas não basta apenas colher em abundância: é preciso que os mercados também favoreçam, garantindo preços atrativos e demanda firme. Quando as duas pontas se encontram – boa safra e bom mercado –, o resultado é um impulso poderoso para toda a economia estadual.

A movimentação do setor agrícola não se restringe aos produtores rurais. Ela chega às cidades, movimenta o comércio, fortalece a indústria de insumos, aumenta a arrecadação de impostos e cria liquidez em praticamente todos os segmentos da sociedade.

É por isso que o agronegócio pode ser considerado, com justiça, o grande fomentador da economia de Mato Grosso do Sul. Sua contribuição se traduz em recursos que financiam políticas públicas, obras de infraestrutura e investimentos sociais, além de gerar empregos diretos e indiretos no campo e nas áreas urbanas.

É natural, portanto, que haja otimismo em relação à colheita que se aproxima. Se as expectativas se confirmarem, o próximo ano pode representar um ciclo de prosperidade capaz de mitigar os efeitos de um ambiente econômico mais lento no Brasil.

Nesse sentido, o campo tem papel estratégico: sustentar o nível de atividade, reduzir os impactos da desaceleração e garantir que Mato Grosso do Sul continue crescendo acima da média nacional.

Mais do que números, estamos falando de esperança. A cada hectare cultivado, há famílias que dependem dessa produção para sobreviver, há empregos que se mantêm, há cidades inteiras que encontram no agronegócio sua principal fonte de dinamismo. Quando a safra é boa e o mercado responde positivamente, não é apenas o produtor que ganha – é toda a sociedade que sente os efeitos.

Diante desse cenário, a expectativa é clara: que o Estado alcance uma boa produção, que essa produção se converta em renda e que essa renda se espalhe por todos os setores. O ciclo virtuoso do campo pode e deve ser o motor da prosperidade coletiva.

Que a próxima safra traga não apenas recordes em toneladas colhidas, mas também em oportunidades criadas, em renda distribuída e em esperança renovada para todos os sul-mato-grossenses.

Porque, quando o agronegócio prospera, Mato Grosso do Sul inteiro prospera. E quando isso acontece, todos ganham.