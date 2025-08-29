Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

EDITORIAL

O combate ao crime no "andar de cima"

Para combater o crime organizado é preciso atingir o "andar de cima", onde se encontram os verdadeiros beneficiários do esquema, aqueles que não têm aparência de criminosos

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

29/08/2025 - 07h15
A Operação Carbono Oculto, deflagrada por uma força-tarefa composta por órgãos estaduais e federais, é um marco no combate ao crime organizado no Brasil. A investigação, que desvendou a máfia dos combustíveis e sua conexão com um esquema de lavagem de dinheiro que chega até mesmo ao Primeiro Comando da Capital (PCC), merece o devido reconhecimento.

Em tempos de descrédito nas instituições, é fundamental exaltar quando o Estado age com firmeza e eficiência contra estruturas criminosas que corroem a economia e colocam em risco a concorrência leal.

O trabalho das autoridades, no entanto, não pode parar na euforia de uma grande operação. É preciso manter o empenho contínuo para impedir que o crime organizado prospere.

O poder econômico dessas organizações cresce quando o Estado se omite e, a cada nova brecha explorada, o prejuízo recai sobre a sociedade. A lição deixada é clara: a vigilância deve ser constante e as instituições precisam atuar de forma coordenada, firme e sem vacilos.

Vivemos em um período peculiar, marcado pelas redes sociais, nas quais a ostentação de riqueza se transformou em símbolo de status e de sucesso. Nesse ambiente, questionar a origem da fortuna de alguns personagens públicos e privados não é apenas dever moral, mas obrigação institucional.

Cabe às autoridades indagar, rastrear e provar se a riqueza exibida tem origem lícita ou se resulta de esquemas escusos de sonegação, fraude ou ligação direta com o crime organizado.

A questão vai além da moralidade: é também econômica. Não se pode permitir concorrência desleal em setores estratégicos, como o de combustíveis. Um posto que cumpre a lei e recolhe corretamente os impostos jamais pode disputar em igualdade de condições com concorrentes que sonegam tributos e ainda lavam dinheiro de atividades ilícitas.

A ausência de fiscalização amplia o desequilíbrio, corrói o mercado e transforma a atividade empresarial honesta em um fardo quase insustentável.

Outro ponto crucial exposto pela Operação Carbono Oculto é a necessidade de controle rigoroso sobre os fluxos financeiros. Correntes libertárias costumam argumentar contra o aumento da regulação sobre o sistema bancário e sobre as fintechs.

Mas a realidade mostra o contrário: sem supervisão firme do Banco Central, empresas de fachada se transformam em canais de blindagem patrimonial e lavagem de bilhões de reais. O dinheiro, por si só, pode parecer igual, mas sua origem nunca é indiferente.

O desafio é criar mecanismos eficazes para diferenciar o lícito do ilícito, preservando a competitividade do sistema financeiro, sem abrir espaço para a criminalidade.

Por fim, combater o crime organizado exige ir além da base operacional. É preciso atingir o “andar de cima”, onde se encontram os verdadeiros beneficiários do esquema, aqueles que não têm aparência de criminosos, mas que comandam fraudes milionárias de escritórios luxuosos.

O maior desafio das autoridades não é prender o operador que abastece um posto de gasolina, mas desarticular o empresário engravatado que, protegido por sua fachada de respeitabilidade, enriquece às custas da desgraça coletiva.

A Operação Carbono Oculto foi um passo essencial, mas também um alerta. O crime organizado tem tentáculos que vão muito além das fronteiras da criminalidade tradicional. Combatê-lo é proteger a concorrência, o Estado e a própria democracia.

ARTIGO

Reforma agrária e Prove dão certo

Por: Rosemeire Aparecida de Almeida - Docente da UFMS/Campus de Três Lagoas, pesquisadora da Fundect-MS

28/08/2025 08h15

Arquivo

Na última década, em Três Lagoas, interesses e conversas giraram, quase sempre, em torno do eucalipto-celulose, até mesmo na fila do pão. Apesar desta hegemonia comunicativa, felizmente, em alguns cantinhos deste gigante município, a vida e o trabalho não se resumem ao agronegócio celulósico.

Um cantinho desses é o projeto de reforma agrária Pontal do Faia, às margens da BR-158 que liga Três Lagoas ao município de Selvíria. Ainda que cercado pelo eucalipto, sua conquista representa o assentamento de famílias sem-terra no ano de 2000. Neste território de lutas e esperanças, ouvi de uma aguerrida mulher a frase que dá título a este artigo. Seu nome é dona Joana, ela tem 73 anos e vive no assentamento desde o início, no lote 12 – transformado em sítio Santo Expedito pelo trabalho na terra. 

Ao sabor do famoso “café rural” da família – regado a muitos doces, geleias, frutas cristalizadas, pães e sucos de todo tipo, embaixo de um frondoso flamboaiã, ela afirmou, com voz firme, que não abandonou o assentamento graças à conquista da unidade do Prove. Explica que, na época, essa aquisição permitiu alavancar a economia e a renda familiar, porque o gado leiteiro não gerava retorno suficiente para a reprodução social da família, somado ao desgaste físico imposto à ela pelo manejo dos animais. Ao longo da conversa, deixa a entender que o Prove foi também sua emancipação financeira e social como mulher, porque gerou renda e visibilidade ao seu trabalho.

Para que este relato tome contornos coletivos e mais explícitos, é preciso explicar que dona Joana está se referindo ao Prove-Pantanal, um programa de verticalização da produção agropecuária em Mato Grosso do Sul, criado para a agricultura familiar pelo governo do Estado em 2000, visando processamento de matéria-prima no lote e agregação de valor. Foi o que ocorreu com dona Joana, que produzia leite e frutas e, com o Prove, pode desenvolver no seu sítio a “indústria doméstica” de doce de leite e frutas, queijo, requeijão, queijo nozinho. Passada mais de uma década, ainda continua em funcionamento, gerando ganhos para a família, que, agora, conta com novos membros – sua filha e genro. 

Porém, essa história não foi fácil, aliás, nada é fácil na reforma agrária. Dona Joana teve que enfrentar verdadeira saga para transferir, em 2013, a unidade do Prove para o assentamento. Originalmente, a unidade tinha sido doada a uma família no distrito de Arapuá, em Três Lagoas, que desistiu repassando o projeto à dona Joana que recebeu somente as placas para montagem da estrutura, sem os utensílios internos.

Recentemente, vivenciou outro susto burocrático, ao receber questionamento em relação ao funcionamento da unidade, resolvido graças à existência de um contrato que ela guarda há décadas numa caixinha em seu quarto, feito relíquia. Com o documento, sua filha pôde localizar a publicação do termo público de doação, garantindo a continuidade da unidade do Prove no lote 12. A “casinha”, verde-água, agora equipada com geladeira, fogão, desidratador de alimentos, etc.batizada de “Sabores do Pontal”, dá nome aos produtos vendidos no café rural e nas feiras da agricultura familiar, como aconteceu recentemente no evento PantanalTech, em Aquidauana.

Histórias como as da dona Joana são alimento também para a utopia de uma reforma agrária que pensa a distribuição de terra articulada com políticas públicas para o desenvolvimento das famílias no campo. Como dizia Plinio de Arruda Sampaio, reforma agrária é igual feijoada, o feijão é essencial, mas sem os demais complementos, é só feijão (terra).

Dedico a reflexão à memória do professor Ariovaldo Umbelino de Oliveira, incansável lutador teórico-político da reforma agrária ampla e irrestrita, que partiu neste inverno de agosto, deixando de luto a geografia brasileira. Ariovaldo e reforma agrária, presentes agora e sempre!

ARTIGO

O que o Brasil precisa aprender com os tarifaços para não ser refém de outros países?

Por: Hugo Garbe - Professor de Ciências Econômicas da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM)

28/08/2025 08h00

Os recentes tarifaços impostos pelos Estados Unidos expõem uma fragilidade comum às nações que dependem excessivamente de um único mercado ou de determinados insumos estratégicos. O Brasil, apesar de seus avanços nas últimas décadas, ainda corre esse risco.

Nosso agronegócio é competitivo e garante superavits recorrentes, mas seguimos dependentes de commodities como soja, minério de ferro e petróleo. Enquanto isso, a indústria de transformação perdeu espaço no PIB e o País ainda não conseguiu consolidar uma estratégia clara de inserção em setores de maior valor agregado. Em outras palavras, basta uma mudança repentina de tarifas em um mercado estratégico para que sintamos o impacto direto na balança comercial e na economia doméstica.

A lição dos tarifaços é clara: não podemos depender de poucos mercados nem de uma pauta de exportações concentrada em produtos básicos. A diversificação de parceiros comerciais e o fortalecimento de setores de inovação são fundamentais para blindar o Brasil. As experiências de países como a Coreia do Sul e Taiwan, por exemplo, mostram que investimentos em tecnologia, educação técnica e clusters industriais ajudam a criar resiliência diante de choques internacionais.

É verdade que o Brasil tem buscado novos acordos comerciais e começa a se mover em direção à chamada neoindustrialização verde, com foco em energias limpas e biotecnologia, mas ainda é pouco. A burocracia, a lentidão das reformas e a dependência de incentivos fiscais fragmentados fazem com que avancemos em ritmo menor do que o necessário.

Para mudar esse quadro, precisamos ir além: o País deve apostar na diversificação produtiva, ampliar tratados comerciais fora do eixo tradicional e investir pesado em inovação, educação e capital humano. Além disso, é urgente reduzir vulnerabilidades em áreas críticas como fertilizantes, semicondutores e medicamentos.

No fundo, a questão é de soberania econômica. Se quisermos deixar de ser reféns dos tarifaços e das decisões unilaterais de outras potências, precisamos de uma política industrial moderna, voltada à inovação, e de uma estratégia comercial mais ousada. Só assim, o Brasil deixará de reagir a crises externas e passará a ditar parte das regras do jogo.

