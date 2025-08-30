Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Artigos e Opinião

Editorial

O desafio do gás em Mato Grosso do Sul

O fim do gás boliviano pode se transformar em um gargalo para a competitividade do Estado se não for enfrentado desde já com visão de longo prazo

Da Redação

Da Redação

30/08/2025 - 07h15
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Há coisas na vida que parecem seguir uma lógica cruel: quando finalmente começam a produzir o efeito desejado, o fim já se aproxima. É como uma metáfora de parque de diversões: quando a volta no brinquedo ganha velocidade e emoção, é justamente o momento em que se chega ao desfecho. Assim parece ser a história do gás natural em Mato Grosso do Sul.

A chegada do gás boliviano mudou profundamente a realidade do Estado. Não foi apenas a possibilidade de gerar energia, aquecer casas, mover veículos ou impulsionar a atividade industrial que transformou o cenário econômico. A importação trouxe uma receita importante: como todo o gás natural comprado da Bolívia entra no Brasil por Mato Grosso do Sul, é aqui que se concentra a tributação. Ou seja, o combustível ajudou a diversificar e fortalecer a arrecadação estadual, um ganho não desprezível para as contas públicas.

No entanto, essa trajetória de prosperidade tem prazo de validade. Conforme reportagem publicada nesta edição, as jazidas bolivianas podem se esgotar em 2030. Isso significa que o insumo que hoje garante energia, desenvolvimento e receita corre o risco de deixar de existir em poucos anos. O tempo, que parece longo quando se projeta para sete anos à frente, é, na verdade, curto demais para um desafio de tamanha complexidade.

É por isso que acreditamos ser fundamental que a classe política local se antecipe a esse cenário. Não é prudente esperar que Brasília ofereça as soluções. Mato Grosso do Sul precisa pensar localmente, criar alternativas, buscar novas fontes de energia e, até mesmo, de arrecadação que compensem a provável queda da importação do gás. Mais do que nunca, planejar é preciso.

Nesse contexto, surge uma pergunta inevitável: o que será da MSGás, estatal responsável pela gestão desse ativo no mercado regional? Sua sobrevivência depende essencialmente da existência da matéria-prima. Sem o gás boliviano, a empresa corre o risco de perder o próprio sentido de existir. É legítimo, portanto, questionar se o governo estadual já está debatendo alternativas para a continuidade da empresa, seja com outras fontes energéticas ou até com novos modelos de negócios.

Não se trata apenas de um debate técnico ou econômico, mas de uma questão estratégica. O fim do gás boliviano pode se transformar em um gargalo para a competitividade do Estado se não for enfrentado desde já com visão de longo prazo. Esperar a escassez para agir seria um erro que poderia custar caro.

O desafio é grande, mas também é uma oportunidade. Se souber planejar, Mato Grosso do Sul pode transformar a crise anunciada em um salto de modernização, diversificando sua matriz energética e reduzindo a dependência de uma única fonte. Mas, para isso, é preciso reconhecer a realidade: o fim da abundância do gás já está no horizonte, e o tempo de agir é agora.

Assine o Correio do Estado

Artigos e Opinião

"A Mulher da Casa Abandonada": a verdade sobre a escravidão contemporânea

Série ultrapassa do olhar para o bizarro e confronta a realidade medieval e assustadoramente contemporânea

29/08/2025 07h45

Compartilhar

Arquivo

Continue Lendo...

A mansão em ruínas em um dos bairros mais nobres de São Paulo é muito mais do que um cenário de curiosidade mórbida. Os muros decadentes da casa em Higienópolis, que abrigam Margarida Bonetti, são a metáfora perfeita para uma ferida social que o Brasil insiste em esconder sob o tapete: o trabalho doméstico análogo à escravidão.

A série documental “A Mulher da Casa Abandonada”, disponível no streaming, ao escancarar essa história, nos obriga a olhar para além do bizarro e a confrontar uma realidade que é, ao mesmo tempo, medieval e assustadoramente contemporânea.

O documentário, que aprofunda a investigação do aclamado podcast do jornalista Chico Felitti, não deve ser consumido como mero entretenimento sobre uma figura excêntrica. Ele é um convite urgente a um debate nacional sobre as estruturas de poder, de classe e de raça que permitem que a escravidão moderna floresça dentro dos lares brasileiros.

A história de Margarida Bonetti, herdeira de uma família da elite paulistana, acusada de manter sua empregada, Hilda Rosa dos Santos, em condições desumanas por duas décadas nos Estados Unidos, é emblemática. Enquanto seu marido foi julgado e condenado, Margarida fugiu, encontrando no Brasil um refúgio para a impunidade, onde o crime prescreveu e a justiça nunca a alcançou.

O caso de Margarida, no entanto, não é um ponto fora da curva. É a chaga mais visível de uma doença crônica. A história se repete com uma crueldade assustadora em diferentes cantos do País, quase sempre vitimando mulheres, majoritariamente negras.

Lembremos de Madalena Gordiano, em Minas Gerais, resgatada após 38 anos de servidão. Ou da senhora de 84 anos, no Rio de Janeiro, que trabalhou por 72 anos sem salário, liberdade ou direitos para três gerações da mesma família.

Em cada caso, há um padrão devastador: vidas inteiras roubadas, sem acesso à educação, sem direito a construir a própria família, sem a dignidade de um salário ou de um dia de descanso. São existências apagadas em troca de um teto e restos de comida, sob o pretexto perverso de que são “quase da família”.

Essa expressão, aliás, revela o cerne do problema. O Brasil reluta em acertar as contas com seu passado escravocrata e perpetua uma mentalidade que desvaloriza o trabalho doméstico, tratando-o como uma forma de “ajuda” ou favor, e não como uma profissão digna de direitos.

Embora tenhamos leis, a fiscalização é complexa e as denúncias, muitas vezes, só ganham força quando um caso escandaloso como o de Margarida explode na mídia. Vale lembrar que o sucesso do podcast levou a um aumento de 123% nas denúncias em todo o País! Essa é a prova de nossa indiferença... A invisibilidade é a maior aliada dos agressores.

Portanto, ao assistir à série, que a nossa indignação não se limite à figura de Margarida Bonetti. Que ela se transforme em um questionamento profundo sobre a sociedade que construímos.

A verdadeira casa abandonada não é apenas a de Higienópolis, mas um Brasil que abandona seus filhos mais vulneráveis à própria sorte, fechando os olhos para as correntes invisíveis que ainda aprisionam tantas pessoas.

A pergunta que ecoa em nossas mentes ao final da pitoresca, mas necessária, série – “Quantas ainda estão nessa situação, Brasil afora, e a gente não sabe?” – não é apenas retórica. É um chamado à ação, à alteridade, à Justiça. É uma responsabilidade que recai sobre cada um de nós.

ARTIGOS

Compliance e a esperteza que não vai longe

Competência sem caráter se transforma em risco

29/08/2025 07h30

Compartilhar

Arquivo

Continue Lendo...

Escândalos de corrupção já não surpreendem o Brasil. Mas a Operação Ícaro, deflagrada neste mês pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP), para desarticular esquema de fraude fiscal e corrupção, trouxe um protagonista improvável.

No centro do esquema, que pode ter desviado mais de R$ 1 bilhão em créditos de ICMS, estava um auditor fiscal formado no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), reconhecido como o melhor aluno de sua turma. Um profissional brilhante, que colocou sua genialidade a serviço do crime, em tese.

Segundo o MPSP, ele dominava todas as etapas da engrenagem criminosa: criou uma empresa de fachada em nome da mãe, articulou contratos fictícios e blindava os participantes contra revisões internas.

Empresas de renome, como Ultrafarma e Fast Shop, aparecem na teia de investigações. Apesar da sofisticação técnica, o castelo de cartas ruiu. A esperteza venceu no curto prazo, mas não resistiu ao tempo.

Esse contraste entre brilho intelectual e falência ética revela uma verdade desconfortável: inteligência não é o suficiente. Ser o melhor da turma em matemática, estratégia ou gestão não protege ninguém contra o colapso da própria consciência. Quando a arrogância combina com a impunidade, a queda é mais ruidosa.

Há um mito recorrente nas empresas de que basta contratar os mais competentes e deixar que a técnica resolva o resto. Essa lógica é perigosa. Competência sem caráter se transforma em risco.

Um engenheiro brilhante pode maquiar números. Um advogado pode estruturar contratos de fachada. Um gestor carismático pode normalizar assédios. O que falta, nesses casos, não é inteligência: é integridade.

É aqui que entra o papel do programa de compliance. Muitos ainda veem a integridade como entrave burocrático, um custo que limita a “eficiência”. Mas basta observar as manchetes para perceber o erro dessa visão. A integridade não é um freio, é o critério que qualifica a esperteza.

Sem ela, a astúcia se degenera em manipulação, e a inteligência técnica converte-se em risco. É a integridade que separa a competência confiável da dissimulação brilhante, garantindo que resultados não venham à custa da reputação.

A razão de existir de um programa de compliance efetivo é impedir que a esperteza se transforme em fraude tolerada, seja no setor público ou no privado. Ele cria barreiras contra práticas ilícitas, fortalece mecanismos de detecção de irregularidades e assegura canais confiáveis para denúncias.

Mais do que controles, consolida a cultura que lembra todos os dias: inteligência sem integridade não é ativo, é risco.

A lição da Operação Ícaro é clara: a inteligência técnica pode abrir portas, mas só a integridade mantém essas portas abertas. O auditor que dominava todas as variáveis do esquema não previu a mais óbvia: o tempo.

Cedo ou tarde, a esperteza é desmascarada. E o preço da queda é sempre alto – perda de liberdade, destruição de reputação, ruína de empresas e prejuízo direto à sociedade.

Quem acha que integridade é supérflua se engana. E quem aposta apenas na inteligência, acreditando que ela basta para se proteger, também. A conta chega e é alta.

Não é questão de moralismo, mas de sobrevivência empresarial. A verdadeira liderança exige mais do que cérebro. Exige caráter. Porque a esperteza pode até sair na frente, mas não vai longe.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Homem que estuprou e matou passou 3 horas com Emanuelly
CASO CHOCANTE

/ 1 dia

Homem que estuprou e matou passou 3 horas com Emanuelly

2

Vídeo mostra maníaco buscando ferramenta para enterrar criança após estupro e morte
Sensível

/ 1 dia

Vídeo mostra maníaco buscando ferramenta para enterrar criança após estupro e morte

3

Após 100 dias internados, mãe e filho recebem alta no mesmo dia
"Foi um milagre"

/ 17 horas

Após 100 dias internados, mãe e filho recebem alta no mesmo dia

4

Prefeitura corta gastos e cancela show de Ana Castela em MS
Redução

/ 16 horas

Prefeitura corta gastos e cancela show de Ana Castela em MS

5

Colégio Militar abre inscrição para processo seletivo nessa segunda-feira
Processo Seletivo

/ 21 horas

Colégio Militar abre inscrição para processo seletivo nessa segunda-feira

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?
Exclusivo para assinantes

/ 1 dia

Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?
Sem concurso e sem garantias: a realidade dos professores temporários em MS
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Sem concurso e sem garantias: a realidade dos professores temporários em MS
A Tempestade Perfeita: Banco do Brasil é o sinal fraco
Exclusivo para assinantes

/ 4 dias

A Tempestade Perfeita: Banco do Brasil é o sinal fraco
Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 22/08/2025

Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor