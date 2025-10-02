Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Artigos e Opinião

ARTIGO

O futuro de Campo Grande e o centro

Por: Ângelo Arruda - Arquiteto e urbanista

Da Redação

Da Redação

02/10/2025 - 07h45
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O IBGE informa que a população de Campo Grande MS, este ano, é de 962.883 habitantes. Em 15 anos, a capital de MS assumiu a posição 17 como cidade mais populosa do Brasil. Em 15 anos, ela cresceu 22,4% e ganhou 176 mil habitantes, ou seja, a população de Três Lagoas e Terenos, juntas. É muita coisa.
Crescendo, segundo o IBGE, 1,2% ao ano, em termos médios, se essa estimativa ocorrer, a cidade terá 1 milhão de habitantes no início de 2027.

Merece, então, que se coloque um painel eletrônico para o povo acompanhar dia a dia esse crescimento.
Com 1 milhão de habitantes, nossa Capital fará parte de um pequeno grupo de 20 cidades com 1 milhão ou mais.

Um novo momento se avizinha. Capital brasileira da Rota Biomecânica e vizinha do Vale da Celulose, uma nova leva de imigrantes deve acontecer, inevitavelmente. Novas exigências urbanas devem acontecer. 
Serviços especializados devem ser criados. Novas frentes empresariais, novos trabalhos e serviços e trabalhadores.

Preparar a cidade para esse momento exige do gestor público muito afinco e equilíbrio. Mesma coisa será exigida para os empresários e trabalhadores.

Uma riqueza urbana virá e será dividida com os lugares e habitantes daqui. Nesse momento, o centro tem de viver e absorver parte dessa riqueza que virá.

O centro é o berço da cidade. E esse lugar especial precisa de todos nós. Não dá para imaginar esse sucesso do futuro sem que o principal lugar da cidade não seja contemplado e não participe da festa.

Outros bairros e lugares da cidade também precisam ser preparados. Para ajudar a criar uma imagem acolhedora positiva, o planejamento é essencial. Sem planejamento, não há obras nem serviços exemplares.

E toda a sociedade precisa remar na mesma direção. O esvaziamento populacional do centro, uma tendência mundial, tem saídas e depende da sociedade, pois os investimentos privados podem chegar com incentivo e criatividade. 

Acredito em Campo Grande como cidade viável. Acredito no planejamento urbano e acredito no debate. Termos 1 milhão de habitantes, o centro vazio e morto não interessa a ninguém dessa linda cidade.

ARTIGOS

Inovação e respeito às patentes: a competitividade e a sustentabilidade do agro brasileiro

Para manter vivo o propósito de reimaginar a sustentabilidade na agricultura, a proteção do investimento em inovação não é apenas um direito: é um fundamento ético e estratégico

01/10/2025 07h45

Compartilhar

Arquivo

Continue Lendo...

A pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias são pilares da produtividade agrícola e da sustentabilidade do agronegócio brasileiro. Essa aposta contínua em ciência aplicada ao campo tem permitido ao País dar saltos significativos em eficiência e desempenho.

Como resultado, nas últimas décadas, o Brasil se consolidou como protagonista nas maiores cadeias agroalimentares do mundo – como soja, milho, café e açúcar – impulsionado por um modelo que alia inovação tecnológica à adaptação às condições tropicais.

Nesse ambiente de alta competitividade, o respeito à propriedade intelectual – especialmente às patentes de insumos e tecnologias – é condição indispensável para garantir a continuidade da inovação, a segurança jurídica e o reconhecimento dos investimentos que tornam possível alimentar o mundo com eficiência e responsabilidade ambiental.

Afinal, para manter vivo o propósito de reimaginar a sustentabilidade na agricultura, a proteção do investimento em inovação não é apenas um direito: é um fundamento ético e estratégico.

Desenvolver um novo produto – seja um defensivo, uma biossolução ou outras formulações amigáveis ao meio ambiente – exige tempo, investimento e rigor técnico. O ciclo pode levar mais de uma década, da bancada de laboratórios ao campo, e mobilizar centenas de profissionais em estudos de eficácia, toxicidade, impacto ambiental e registro.

Quando essa inovação é violada, todo o ecossistema de pesquisa e desenvolvimento é desvalorizado – prejudicando a competitividade da indústria, o retorno do investimento ao agricultor e os avanços rumo a uma agricultura mais sustentável.

Enfatizo: cada vez que uma patente é quebrada ou desrespeitada, abre-se um precedente que pode comprometer o futuro da inovação no setor mais competitivo da economia brasileira: o setor agropecuário.

Mais do que uma obrigação legal, proteger a inovação é uma questão de ética. Significa respeitar o trabalho de pesquisadores (cientistas que tanto orgulham nosso país), a integridade dos processos científicos e o compromisso com um agro mais sustentável.

Em um segmento guiado por relações de confiança entre empresas, cooperativas, revendas e agricultores, essa ética deve estar no centro das decisões – garantindo previsibilidade, valorização da tecnologia e segurança para quem produz.

O Brasil conta hoje com centros de pesquisa de alta complexidade, voltados à criação de soluções cada vez mais adaptadas às realidades regionais. Para que esse ecossistema continue crescendo, é essencial fortalecer o ambiente de negócios com regras claras, estabilidade regulatória e proteção efetiva à propriedade intelectual.

Para que nossa nação siga como líder global do agronegócio, é essencial que todos compreendam: proteger a inovação é proteger o produtor rural – e também a população. É garantir que os frutos da ciência cheguem ao campo, com segurança ao meio ambiente e compromisso com as próximas gerações.

Nesse cenário, iniciativas lideradas por empresas como a UPL – que investe amplamente em inovação no País – reforçam a importância de uma agenda baseada na legalidade, na transparência e no respeito à ciência. 

Acreditamos que a colaboração é o caminho para uma agricultura mais sustentável, e que essa colaboração precisa ter como base a legalidade, a transparência e o respeito aos ativos da propriedade intelectual. 

Valorizar as patentes é valorizar o trabalho dos cientistas, a seriedade da indústria e a responsabilidade com o futuro da produção dos alimentos de nossas mesas, das fibras que os vestem e da bioenergia que nos move. Reimaginar o futuro do agro passa, necessariamente, por proteger esses fundamentos.

ARTIGOS

Eu amo aprender a aprender

A sala de aula deve caminhar para esse rumo. Ensinar o aluno a aprender. Melhor ainda, a gostar de aprender

01/10/2025 07h30

Compartilhar

Arquivo

Continue Lendo...

Durante muito tempo eu acreditei que ensinar era apenas transmitir conhecimento. Para nós da educação isso era uma verdade. Você também deve ter sentido isso, “estudo muito, mas não aprendendo”. Vejo isso ainda hoje. O problema não é falta de inteligência ou dedicação.

O problema é que ainda estamos aprendendo a aprender. Voltei meu olhar para esse tema novamente quando li o que o CEO do Google’s DeepMind e vencedor do Prêmio Nobel de 2024, Demis Hassabis disse que a rápida mudança tecnológica exige uma nova abordagem para o aprendizado e o desenvolvimento de habilidades.

Ele ainda afirmou que a habilidade mais importante para a próxima geração será “aprender a aprender”. Eu concordo com Demis e acrescento, que essa habilidade vale já para esta geração. Para nós.

Mas como fazer isso, Neca? Primeiro, eu creio firmemente que a sala de aula deve caminhar para esse rumo. Ensinar o aluno a aprender. Melhor ainda, a gostar de aprender.

Para isso os professores devem ser “mediadores do conhecimento, designers de experiências de aprendizagem, mentores de desenvolvimento pessoal e facilitadores de projetos. Isso exige investimentos maciços em formação inicial e continuada”, cintando os mestres professores Pedro Chaves e Ronaldo Mota. 

Para nós, no dia a dia, fora do ambiente acadêmico, penso em algumas estratégias. A primeira delas é conhecer seu estilo de aprendizagem, o básico mesmo: alguns precisam desenhar, outros preferem explicar em voz alta. Então, como você aprende melhor? A resposta orienta toda a estratégia.

Outra possibilidade é usar o que chamamos de perguntas poderosas. Explico, em vez de perguntar “O que eu tenho que decorar?” refaça o questionamento com outras indagações: por que isso é importante? Como posso usar isso na vida real? Com que isso se conecta?

O conhecimento deve ter aplicabilidade. O cérebro não guarda informações isoladas, ele cria redes. A Metacognição, pensar sobre como você pensa, ajuda na conexão de conteúdos, ideias, soluções. E o processo pode e deve ser coletivo, a aprendizagem em grupo fortalece o aprendizado.

Cada pessoa tem um potencial único de como aprender. Nosso papel como educadores é ajudar neste caminho. Instituições de ensino atuais devem buscar se aprimorar almejando esse final. Ensinar os nossos estudantes a amarem aprender a aprender.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Comerciante transforma canteiro em área verde e vira alvo de ameaças em frente a terminal
Desavença

/ 2 dias

Comerciante transforma canteiro em área verde e vira alvo de ameaças em frente a terminal

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3501, quarta-feira (01/10)
Loterias

/ 13 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3501, quarta-feira (01/10)

3

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3500, terça-feira (30/09): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3500, terça-feira (30/09): veja o rateio

4

Peixaria que vendia produtos impróprios para consumo é interditada em Campo Grande
Cidades

/ 1 dia

Peixaria que vendia produtos impróprios para consumo é interditada em Campo Grande

5

MP quer mais de 200 anos de prisão para prefeito de Terenos acusado de corrupção
MATO GROSSO DO SUL

/ 1 dia

MP quer mais de 200 anos de prisão para prefeito de Terenos acusado de corrupção

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito
Exclusivo para Assinantes

/ 8 horas

Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT
Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo