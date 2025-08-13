Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Artigos e Opinião

EDITORIAL

O imbróglio da Rota da Celulose

Diante do cenário atual, é legítimo questionar: será que a B3 é mesmo o suprassumo da eficiência quando o assunto são leilões e parcerias público-privadas?

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

13/08/2025 - 07h15
A disputa entre a XP Investimentos e o consórcio formado pelo fundo Galapagos e a empresa K-Infra pelo controle da Rota da Celulose, conjunto de rodovias que abrange, entre outras, a BR-262, a BR-267 e a MS-040, ganhou um desdobramento minimamente surpreendente, já que não era de se esperar que o consórcio vencedor da licitação omitisse informações relevantes dos promotores do leilão, que são o governo de Mato Grosso do Sul, a B3 e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

O episódio levanta uma pergunta inevitável: de quem é a culpa? Talvez de todos.

Compliance é uma palavra que veio para ficar no vocabulário corporativo. Mas, se existisse de forma efetiva, dificilmente estaríamos diante deste imbróglio. A irregularidade que levou à desclassificação do consórcio poderia ter sido detectada antes do pregão, evitando o constrangimento público e a insegurança jurídica.

O primeiro vencedor (desclassificado e agora podendo ingressar com recurso) poderia ter sido simplesmente inabilitado antes mesmo de ser batido o martelo.

Diante desse cenário, é legítimo questionar: será que a B3 é mesmo o suprassumo da eficiência quando o assunto são leilões e parcerias público-privadas?

A Bolsa brasileira vende a imagem de um ambiente moderno, regulado e seguro para transações bilionárias, mas episódios como este abrem rachaduras nessa narrativa. A credibilidade, como sabemos, é um ativo frágil.

Também fica no ar outra dúvida: compliance não tem sido, muitas vezes, apenas uma palavra da moda, repetida em discursos e manuais, mas ignorada na prática? A má-fé no meio corporativo não é coisa do passado.

Empresas ainda fraudam balanços, recorrem a engenharias contábeis para mascarar dívidas e escondem irregularidades sob camadas de formalidade. Quando isso acontece em processos de concessão pública, o impacto não é apenas financeiro, mas também social.

O prejuízo, afinal, não se limita ao embate entre corporações ou à reputação das instituições envolvidas. Ele chega ao cidadão comum. A Rota da Celulose, que deveria ser entregue a um operador habilitado e apto a realizar investimentos, terá sua concessão atrasada.

O calendário de obras e melhorias será empurrado para frente e quem depende diariamente dessas rodovias continuará enfrentando sinalização um tanto precária e riscos à segurança.

O mais preocupante é que o caso não parece isolado. Em vários setores, licitações e parcerias são palco para manobras questionáveis, falhas de fiscalização e interpretações complacentes de regras.

As perguntas estão lançadas. Enquanto isso, o sul-mato-grossense continuará a esperar. Esperar pela entrega da Rota da Celulose, pelos investimentos prometidos e pela melhoria nas condições das estradas. 

ARTIGOS

A revolução silenciosa na pecuária pantaneira

Fruto de um trabalho contínuo, a evolução no campo transforma profundamente a base da produção de alimentos no País

12/08/2025 07h45

Arquivo

Desde 2008, acompanho de perto a transformação da pecuária no Pantanal, um dos biomas mais desafiadores e ricos do Brasil. O que era, há quase duas décadas, um cenário marcado por novilhas de primeira cria com baixo score de condição corporal e altas taxas de falha reprodutiva, tornou-se, em 2025, um retrato de eficiência e equilíbrio: rebanhos com prenhez acima de 80%, mesmo nas fêmeas jovens.

Essa evolução não aconteceu por acaso. É fruto de um trabalho contínuo, com manejo nutricional baseado em ciência, escuta ativa ao produtor e capacitação de equipes. O que, muitas vezes, chamamos de revolução silenciosa no campo não aparece nas manchetes, mas transforma profundamente a base da produção de alimentos no País.

Um dos pilares dessa mudança foi a melhoria da nutrição animal. A introdução de pastagens adaptadas ao bioma, como a humidicula, permitiu a recuperação da condição corporal das matrizes e a redução do intervalo entre partos.

Assim, a suplementação estratégica, com uso de tecnologias nutricionais mais avançadas, também teve papel fundamental – mas exigiu, em contrapartida, um salto de preparo da mão de obra.

E é aqui que está um dos principais aprendizados dessa trajetória: sem gente treinada, não há tecnologia que resolva. Métodos de manejo mais precisos passaram a ser necessários e encontramos trabalhadores que, inicialmente, não estavam preparados para essa nova realidade. Investimos em formação, em capacitação contínua e vimos o conhecimento se traduzir em resultados.

Um exemplo a ser citado é o resultado obtido na estação de monta de novilhas na Fazenda Baia das Pedras, no Pantanal da Nhecolândia: um lote de 502 animais, com apenas 67 vazias e peso médio próximo a 400 quilos. Esse tipo de dado expressivo é a ponta do iceberg de um processo construído com consistência, paciência e parceria com o produtor.

É importante lembrar que esse caminho não foi linear. O Pantanal impõe suas limitações naturais, como alagamentos, secas severas e infraestrutura desafiadora. Se fosse uma reta, seria simples. Mas é justamente nesse percurso sinuoso que se constrói uma pecuária mais resiliente, sustentável e produtiva.

A história dessas propriedades pantaneiras é uma lição viva de que a integração entre conhecimento técnico e realidade local pode gerar transformações permanentes. E mais do que números, essa revolução é feita de pessoas: produtores comprometidos, técnicos atentos e trabalhadores que aprenderam, cresceram e se tornaram protagonistas dessa mudança.

Essa é a pecuária que acreditamos e praticamos. Ainda que, por muitas vezes, silenciosa e profundamente revolucionária.

ARTIGOS

Mato Grosso do Sul avança apesar da crise política

Afastada do núcleo de polarização nacional, a região avança em áreas estratégicas com índices que já superam a média nacional

12/08/2025 07h30

Arquivo

Enquanto o Brasil continua paralisado por uma guerra de narrativas ideológicas, um estado brasileiro do Centro-Oeste tem mostrado que é possível entregar resultados concretos sem muito barulho.

Longe da polarização que contamina o debate nacional, a região avança em áreas estratégicas como educação, geração de empregos, preservação ambiental e inclusão digital, com índices que já superam, em vários aspectos, a média nacional.

O dado mais relevante talvez seja a estabilidade administrativa. Enquanto grande parte do País está imersa em disputas partidárias, o governo de Mato Grosso do Sul optou por uma rota pragmática, centrada em resultados.

A escolha por uma gestão técnica, sem apelo às divisões ideológicas, tem se refletido em indicadores positivos e políticas públicas assertivas que resultam na melhoria da qualidade de vida da população.

Na educação, os avanços são mensuráveis, com todos os índices em crescimento acentuado.Mais de 62% das escolas estaduais já oferecem o ensino em tempo integral, com rede física reformada e base tecnológica em avanço, de acordo com comparações feitas com países desenvolvidos.

Além disso, os professores do Estado recebem a maior remuneração do País, algo que garante um ensino de qualidade e um aumento de desenvolvimento humano que terá reflexos nas próximas gerações.

No mercado de trabalho, uma política proativa na captação de grandes plantas industriais vinculadas à agroindústria, energia limpa e proteínas é nosso maior capital, com uma carteira do mercado privado que investe mais de 100 bilhões nessa base do crescimento estadual.

O segredo de MS está na contínua oferta de capacitação, tanto que o Estado opera em regime próximo ao pleno emprego, com sobras de oportunidades de trabalho e falta de mão de obra, com centenas de vagas na agroindústria, no setor de serviços e na tecnologia.

Em MS, a agenda econômica caminha lado a lado com um compromisso ambiental que merece reconhecimento. O governador Eduardo Riedel tem conhecimento das interações ambientais e sabe que o caminho do desenvolvimento sustentável é irreversível.

Com criatividade e percepção, a idealização do Fundo Clima Pantanal, por exemplo, representa alternativa inovadora de monetizar a conservação ambiental que pode inspirar outros estados.

Hoje temos orgulho de ver autoridades nacionais elogiando essa iniciativa, especialmente em tempos em que a preservação da natureza torna-se tema central nos debates globais, pois estudos indicam que esse é o caminho para que o futuro da humanidade seja uma junção de igualdade social, alto padrão de qualidade de vida e economia fortalecida pela sustentabilidade.

No campo do saneamento, o Estado também se destaca. O processo de universalização já indica como essa possibilidade será realidade nos próximos três anos, visto que reflete um esforço estruturado e planejado, capaz de ampliar a cobertura e o tratamento com eficiência e previsibilidade.

Trata-se de política pública com efeitos diretos na saúde e na qualidade de vida das nossas famílias.
Esse conjunto de ações não ocorre por acaso. O perfil da gestão Estadual, com foco na governança, no trabalho e na inovação, contribui para a continuidade de políticas de longo prazo.

Mais do que carisma, a experiência e o compromisso com entregas concretas têm pautado a atuação do governador Riedel e sua equipe.

Vale lembrar o esforço deliberado do governo local em se manter distante de eventos que desgastam o debate, desviando-se do foco e das metas essenciais, com a valorização da cidadania.

A recusa em entrar em disputas de “nós contra eles” cria espaço para decisões mais técnicas e menos contaminadas por cálculos político-partidários de curto prazo.

Esse distanciamento, no entanto, não significa ausência de visão política. Ao contrário: trata-se de escolha estratégica que valoriza o papel do Estado como agente indutor de desenvolvimento e transformador de realidades sociais.

A política, nesse caso, cumpre sua função de definir as prioridades dentro de um plano estratégico que busca, acima de tudo, o desenvolvimento.

O Brasil, mergulhado em crises recorrentes e radicalização, precisa olhar com atenção para modelos que escapam da lógica da autodestruição. Mato Grosso do Sul apresenta exemplo de como é possível avançar mesmo diante de um ambiente adverso.

Não se trata de idealizar o Estado, tampouco ignorar seus desafios. Há problemas a serem superados. Mas é forçoso reconhecer que há tentativa real de responder às demandas da população com soluções eficazes.

Que esse modelo inspire discussões produtivas sobre o futuro da gestão pública, sobretudo num País que se diz democrático e desenvolvido, que precisa encontrar resultados e não debates que não levam a lugar nenhum.

Felizmente, temos que reconhecer que a população compreendeu que o trabalho que estamos desenvolvendo é o melhor que nossa história já produziu.

