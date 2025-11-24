Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Artigos e Opinião

ARTIGOS

O impacto das desigualdades no tratamento de câncer infantojuvenil no Brasil

O câncer não escolhe cor nem classe social, porém no Brasil o acesso à cura ainda é determinado pelo CEP, onde nasceu ou a cor da sua pele

Bianca Provedel - Jornalista e psicóloga

Bianca Provedel - Jornalista e psicóloga

24/11/2025 - 07h45
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O câncer não escolhe cor nem classe social. No Brasil, porém, o acesso à cura ainda é determinado por fatores que jamais deveriam influenciar a vida de uma criança, como o CEP onde nasceu ou a cor da sua pele. No Dia da Consciência Negra, torna-se inevitável refletir sobre desigualdades que persistem até mesmo nos espaços onde a vida deveria ser prioridade: os hospitais.

O câncer é hoje a principal causa de morte por doença entre crianças e adolescentes no País, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA). A boa notícia é que, quando diagnosticado precocemente e tratado em centros especializados, as chances de cura podem chegar a 80%. A má notícia é que essa taxa não é realidade para todos. No Norte e Nordeste, por exemplo, a sobrevida cai para cerca de 50%, enquanto nas regiões Sul e Sudeste chega a 75%. Essa diferença não se explica por biologia, mas por desigualdade: falta de infraestrutura hospitalar, escassez de profissionais especializados, barreiras de deslocamento e condições socioeconômicas que limitam o acesso ao cuidado.

Na população negra e parda, que representa mais da metade do País, essas dificuldades se somam a outras, mais silenciosas, como o racismo estrutural e o subdiagnóstico. Um estudo feito por Morshed, Haskard-Zolnierek e Zhan (2020) demonstra que crianças negras são diagnosticadas com câncer em estágios mais avançados da doença, o que reduz as chances de cura e aumenta o tempo de internação. A desigualdade, portanto, não está só no tratamento, mas na demora para que o sistema de saúde as “veja”.

A experiência do Instituto Ronald McDonald ao longo de mais de duas décadas de atuação mostra, na prática, como a geografia e a renda podem definir o destino de uma família. Em muitas regiões, mães e pais viajam dias para conseguir atendimento. Em algumas comunidades ribeirinhas, o deslocamento até o centro de referência pode levar até 72 horas de barco. Nessas condições, manter o tratamento contínuo é um desafio gigantesco, e a desistência, infelizmente, uma realidade.

Nos nossos programas, buscamos oferecer uma resposta concreta a essa desigualdade. As famílias hospedadas recebem alimentação, transporte, apoio psicológico, atividades pedagógicas e cursos profissionalizantes, para que possam permanecer próximas às crianças durante todo o tratamento. Já as unidades do Programa Espaço da Família Ronald McDonald, instaladas dentro dos hospitais, proporcionam um local de descanso e acolhimento, onde o cuidado se estende a quem cuida.

Essas ações fazem parte de uma estratégia de atenção integral, que entende que saúde não é apenas ausência de doença. É também o equilíbrio entre corpo, mente e contexto social. Em 2024, mais de 78% das famílias atendidas pelo Instituto declararam viver com até, no máximo, dois salários-mínimos, e 84% afirmaram que não teriam onde ficar caso não tivessem o apoio das unidades do Programa Casa Ronald McDonald. Esse dado revela o quanto o acolhimento é um fator determinante de equidade.

Como mulher, mãe e profissional que há 20 anos acompanha de perto a luta contra o câncer infantojuvenil, vejo diariamente como as desigualdades corroem não só as estatísticas, mas a esperança. O diagnóstico tardio, o abandono do tratamento, a falta de estrutura e o preconceito são faces de um mesmo problema: um país que ainda não garante às suas crianças as mesmas chances de viver.

Mas também vejo algo maior: a força das famílias que resistem. Mães que enfrentam madrugadas em filas, pais que aprendem a aplicar medicamentos, comunidades inteiras que se mobilizam para arrecadar o valor de uma passagem de ônibus. São histórias que me lembram, todos os dias, por que a luta pela equidade é, antes de tudo, uma luta pela humanidade.

O câncer pode ser uma das batalhas mais difíceis da infância, mas ele não precisa ser uma sentença injusta. Precisamos continuar ampliando o acesso, investindo em diagnóstico precoce e fortalecendo políticas públicas que garantam que nenhuma criança tenha o destino determinado pelo CEP ou pela cor da pele. A cura deve ser um direito, e não um privilégio.

ARTIGOS

Novas regras para tirar visto americano e os impactos no mercado brasileiro de intercâmbio

22/11/2025 07h45

Compartilhar

Arquivo

Continue Lendo...

Nos últimos meses, um assunto que repercutiu muito foi a mudança nas regras para solicitação do visto norte-americano. Anunciada pelo site oficial do Departamento de Estado dos EUA em 25 de julho, a proposta inclui alteração no processo para solicitantes menores de 14 anos e maiores de 79 anos, que passariam a ser obrigados a fazer a entrevista presencialmente – atualmente, esse público não precisa passar, necessariamente, pelo procedimento. Ainda de acordo com o governo, a nova regra seria válida para cidadãos de todos os países que precisam de visto para entrar nos EUA, incluindo os brasileiros.

Inicialmente, essas mudanças foram anunciadas para entrarem em vigor a partir de 2 de setembro de 2025. No entanto, até o momento, não há confirmação pública de que os consulados americanos no Brasil estejam aplicando essas regras na prática. O fato é que, caso essas novas regras realmente entrem em vigor, o mercado brasileiro de intercâmbios pode sofrer impactos importantes, especialmente o aumento de custos para os estudantes. Isso porque, além da obrigatoriedade de entrevistas presenciais, há também um aumento no novo valor do visto e taxas adicionais, tornando os intercâmbios mais caros.

Atualmente, o viajante precisa pagar apenas uma taxa no valor de US$185, referente ao formulário D-160, obrigatório para todos os tipos de visto. Com as novas taxas, que vieram a partir do megapacote orçamentário One Big Beautiful Bill, lançado por Donald Trump em julho, ela deve chegar a US$ 459, alta de 148%. Ainda, o aumento mais expressivo será da nova Taxa de Integridade do Visto ou Visa Integrity Fee, que custará US$ 250. 

Ainda sobre os impactos no mercado brasileiro de intercâmbios, a burocracia para obter o visto também é um ponto de atenção. Entrevistas obrigatórias e verificações adicionais por parte dos órgãos americanos devem atrasar processos e demandar mais preparo documental, ou seja, os estudantes podem adiar planos ou optar por outros países. Vale reforçar que, de acordo com a pesquisa Selo Belta 2025, os Estados Unidos foram a segunda principal escolha de destino entre os brasileiros no último ano, perdendo apenas para o Canadá. Outros países que apareceram no ranking da associação foram Reino Unido, Irlanda e Austrália.

Consequentemente, a redução da demanda, a desistência e a migração para destinos alternativos são outros impactos, que não afetam somente os estudantes, mas a própria economia do País. Isso porque, com o processo mais rigoroso e caro, estudantes brasileiros podem desistir de programas de intercâmbio se perceberem riscos de reprovação ou caso não consigam se adequar às exigências em tempo hábil. Com isso, devem buscar países com processos de visto mais simples ou menos onerosos.

Vale ressaltar, no entanto, que, apesar dessa obrigatoriedade, existem alguns grupos que podem permanecer elegíveis para isenções de entrevistas de visto, como titulares de vistos diplomáticos e oficiais (categorias de visto como A-1, A-2, C-3, G-1 a G-4, NATO-1 a NATO-6 e TECRO E-1), algumas renovações de visto B-1/B-2 ou cartão de travessia de fronteira para cidadãos mexicanos, entre outras categorias.

Por fim, diante dessas novas regras, o mercado brasileiro de intercâmbios se vê diante de um cenário desafiador, mas também de adaptação. Isso porque o aumento de custos e a obrigatoriedade de entrevistas tendem a frear parte da demanda imediata, especialmente de famílias mais sensíveis ao preço e de estudantes que buscam agilidade no processo. 

Por outro lado, esse movimento pode impulsionar o mercado de intercâmbio para outros destinos, com países que oferecem processos mais acessíveis e menos burocráticos, como, por exemplo, Malta, África do Sul e Dubai, que vêm se consolidando como excelentes alternativas aos destinos tradicionais. Malta atrai por unir ensino de qualidade, clima agradável e custo de vida mais baixo, sem necessidade de visto para estadias curtas. Já a África do Sul oferece ótimo custo-benefício, visto simples e imersão cultural em um país de língua inglesa, por exemplo.

Essas alternativas reforçam a ideia de que o intercâmbio vai muito além dos destinos mais conhecidos, ampliando horizontes e democratizando o acesso à educação internacional, o que ajuda a reposicionar o Brasil no mapa global da educação. Aguardemos os próximos passos.

Assine o Correio do Estado

ARTIGOS

A que mundo queremos pertencer?

22/11/2025 07h30

Compartilhar

Arquivo

Continue Lendo...

Vivemos em um mundo com 8,2 bilhões de seres humanos. Mas, nos últimos anos, a sociedade construiu, paulatinamente, uma vida em que o dinheiro impera com uma força quase demolidora. 

A ideia de “possuir” algo domina a mente de muitas pessoas a um nível tal que somente o que importa é ter dinheiro, deixando de lado o valor de atitudes e comportamentos. Sem uma educação em cidadania e valores humanos, a consciência da sociedade deixou de ser uma dimensão valiosa e muitos agora consideram o dinheiro como a única solução. 

Não é de se estranhar que cerca de 12% da população mundial sofra de transtornos mentais como ansiedade e depressão. Embora muitos países tenham fortalecido suas políticas e programas de saúde mental, são necessários maiores investimentos e ações em escala global para ampliar os serviços de proteção das pessoas. 

Os problemas de saúde mental representam a segunda maior causa de incapacidade a longo prazo, contribuindo para a perda de anos de vida saudável. Também elevam os custos de saúde para as pessoas afetadas e suas famílias, além de gerar perdas econômicas substanciais em escala global.

Essa triste realidade merece uma reflexão: será este o futuro que estamos a construir para a humanidade? Afinal, por que não temos soluções para um problema desta dimensão?

Será que é apenas a economia que é importante? Os seres humanos que se danem? Estamos a destruir a humanidade do mundo. Se somarmos ao número de pessoas com transtornos mentais as pessoas que passam fome e as que passam por situações pouco dignas, percebemos que a sociedade atual está doente. 

Perante estas calamidades, às quais podemos somar a guerra, o autoritarismo, a escravidão, os crimes, as mentiras políticas e a ausência generalizada de valores, verificamos que o ser humano não pode se orgulhar da vida que tem. Muito menos pode ser feliz. 

A sociedade não está preparada para uma mudança paradigmática, com maior dignidade às pessoas idosas, globalização do valor humano, aumento significativo dos níveis de educação, erradicação da fome no mundo, término dos maiores riscos climáticos do planeta e fim das guerras, dos crimes e das mentiras. 

Se a sociedade não está preparada, para o que é mais importante para o ser humano, não é hora de procurar os culpados. Torna-se urgente concentrar todos os esforços na construção de soluções de futuro, com determinação e resiliência. Isso porque a hora do ponto de não retorno chegará rápido e com muita força. 

A questão principal e mais importante será: quando essa hora chegar definitivamente, toda e qualquer solução implementada será apenas um paliativo sem futuro, e a irreversibilidade estará instituída. 

Por isso, precisamos nos perguntar a que mundo queremos pertencer.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de ontem, concurso 6884, sábado (22/11): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6884, sábado (22/11): veja o rateio

2

Resultado da Loteria Federal 06020-8 de hoje, sábado (22/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 06020-8 de hoje, sábado (22/11)

3

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3544, sábado (22/11): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3544, sábado (22/11): veja o rateio

4

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2322, sábado (22/11): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2322, sábado (22/11): veja o rateio

5

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2942, sábado (22/11): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2942, sábado (22/11): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata
Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais
Automação, Inteligência Artificial e o Futuro da Indústria em Mato Grosso do Sul
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Automação, Inteligência Artificial e o Futuro da Indústria em Mato Grosso do Sul
Juliane Penteado: O que muda no Direito Previdenciário com o salário-paternidade?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 14/11/2025

Juliane Penteado: O que muda no Direito Previdenciário com o salário-paternidade?