Artigos e Opinião

ARTIGOS

O líder é como o meio do sanduíche: sofre pressão de todos os lados

Aumento expressivo no consumo de ansiolíticos e remédios para dormir, com rotina desafiadora, muitos profissionais não querem entrar nesse jogo

Iraci Bohrer - Autora do livro "O Jogo Invisível das Decisões", mentora, empresária e palestrante

Iraci Bohrer - Autora do livro "O Jogo Invisível das Decisões", mentora, empresária e palestrante

13/10/2025 - 07h45
Costumo dizer que o líder é o meio do sanduíche, pois sofre pressão de todos os lados, da diretoria, do mercado, da concorrência, dos clientes, da área produtiva e da cobrança por inovação agregando novas tecnologias. E, no meio disso, precisa estar emocionalmente bem.

Curiosamente, aumentou expressivamente o consumo de ansiolíticos e remédios para dormir. Diagnósticos de TDAH têm se tornado cada vez mais frequentes, assim como o estresse e até afastamentos por burnout. Ou seja: a rotina é desafiadora, e muitos profissionais não querem entrar nesse jogo.

Com essa realidade e pressão sofrida, muitos profissionais têm evitado promoções internas e até, em alguns casos, recusado. O motivo? Evitar essa sobrecarga de trabalho por entenderem que a prioridade é sua qualidade de vida.

Podemos dizer que estão errados? Difícil afirmar, pois muitos cresceram vendo pais ou familiares ausentes, que adoeceram pela dificuldade de encontrar o equilíbrio, “dando a vida” ao trabalho. Em alguns casos, o preço que se paga é elevado!

Por outro lado, não é raro ouvir gestores e empreendedores desabafando sobre os desafios da liderança e da gestão de pessoas. Alguns relatam que eles queriam apenas ser funcionários, fazerem o que era pedido e ainda responsabilizaram a empresa pelo próprio crescimento.

É uma linha tênue, eu sei, mas o verdadeiro desafio é encontrar o equilíbrio e priorizar o que realmente importa.

Já é sabido que pessoas são um dos maiores, se não o maior, desafios enfrentados pelas empresas, sejam eles relacionados à contratação de colaboradores e fornecedores ou à retenção de talentos.

Mas e se o maior desafio não for apenas encontrar as pessoas certas, mas, sim, fazer as escolhas certas sobre elas?

E se, em vez de assumir todas essas pressões sozinho, o líder tivesse um time bem estruturado para sustentar esse crescimento? Essa é a diferença entre um empresário que faz tudo e um gestor que desenvolve pessoas.

ARTIGOS

Até onde vai a substituição de profissionais de saúde mental por ferramentas de IA?

A promessa é tentadora: bem-estar imediato, acessível e sem complicações

10/10/2025 07h45

Em meio à rotina do dia a dia, cada vez mais os colaboradores têm buscado a Inteligência Artificial (IA) para além da produtividade: usam para lidar com estresse, ansiedade e até mesmo como forma de evitar burnout.

As ferramentas oferecem acompanhamento constante, sugestões de exercícios e até conversas simuladas, disponíveis 24h por dia, sem filas ou custos aparentes. Aparentemente, a promessa é tentadora: bem-estar imediato, acessível e sem complicações.

Mas, aqui surge um ponto de atenção: será que não estamos trocando o cuidado humano pela conveniência tecnológica? Não! E reforço que psicólogos e psiquiatras trazem algo que nenhum algoritmo consegue replicar: empatia genuína, interpretação de nuances, compreensão de contextos complexos e a capacidade de agir em situações de crise de forma ética e segura. 

Não se pode reduzir o cuidado emocional a padrões de dados, porque pode gerar uma falsa sensação de proteção e, em alguns casos, agravar problemas que exigem atenção especializada. As empresas devem orientar os colaboradores e dar suporte a eles, prevenindo problemas, antes que problemas aconteçam, não apenas para apagar incêndios já propagados.

Hoje, no ecossistema de inovação há, por exemplo, ferramentas de suporte à saúde mental no trabalho que são capazes de antecipar sinais precoces de estresse, fornecer insights estratégicos, de forma a liberar os especialistas para se concentrarem em intervenções mais profundas e personalizadas.

A meu ver, acredito que o futuro do bem-estar nas empresas é híbrido. As organizações que combinam inteligência artificial com profissionais de saúde mental capacitados podem criar ambientes mais saudáveis, resilientes e conscientes.

Ignorar essa integração ou substituir humanos por máquinas seria um completo retrocesso, colocando em risco tanto a saúde emocional quanto a ética do cuidado.

A reflexão, portanto, é urgente: É possível usarmos a IA para potencializar, e não suplantar, o papel insubstituível do profissional de saúde mental no trabalho? A resposta é sim, desde que haja responsabilidade. A sua empresa está preparada para a nova realidade? 

ARTIGOS

Precisamos falar sobre assédio nos governos

É preciso articular esforços entre controladoria, administração, saúde, capacitação e comunicação, para construir respostas conjuntas e sustentáveis

10/10/2025 07h30

E se existisse, nos governos estaduais e municipais, um canal de denúncia de assédio – e de outros ilícitos –, conduzido por empresa externa, que garantisse anonimato ao denunciante e acolhimento humanizado ao assediado, com psicólogos, capaz de transformar relatos individuais em inteligência para orientar políticas de prevenção e responsabilização?

Mais do que um espaço para registrar ocorrências, um canal assim seria confiável, porque protege contra retaliação, e especializado porque não se confunde com ouvidorias internas. Ele daria voz a quem sofre e permitiria que governos conhecessem, com clareza, a real dimensão do problema para agir com responsabilidade e assertividade.

Mas é preciso deixar claro: um canal, por si só, não resolve. Ele precisa estar conectado a uma estratégia mais ampla de governança, na qual o enfrentamento do assédio não seja tratado como assunto de uma única Pasta, mas como um tema transversal.

Isso significa articular esforços entre controladoria, administração, saúde, capacitação e comunicação, construindo respostas conjuntas e sustentáveis. Somente quando essas áreas caminham em sinergia é que se cria a confiança necessária para transformar relatos individuais em inteligência coletiva e em políticas públicas eficazes.

Trata-se, portanto, de uma resposta de Estado, e não de governo. Um compromisso institucional com a dignidade do servidor público, independentemente da gestão que esteja no poder. O assédio não escolhe partidos ou esferas: instala-se onde há falhas de liderança e ausência de políticas protetivas.

Ignorar o tema custa caro. O assédio corrói a saúde psicológica, a motivação e a confiança. Onde imperam medo, silêncio e humilhação, não há engajamento genuíno nem entrega sustentável. É a erosão silenciosa da produtividade e do espírito público.

Por isso, precisamos falar sobre assédio no governo com a mesma seriedade com que falamos de corrupção. Ambos nascem de relações de poder mal cuidadas.

Combater um sem enfrentar o outro é criar uma integridade capenga, de fachada. A integridade real precisa estar ancorada em valores de respeito, justiça e cuidado.

E aqui entra o papel do compliance humanizado: programas que não se limitam a vigiar e punir, mas que reconhecem no servidor público um ser humano com potencial para florescer. Cuidar do servidor é cuidar do serviço público. A dignidade de quem serve é inseparável da qualidade do serviço prestado ao cidadão.

O futuro da boa governança está em líderes preparados para equilibrar resultados com cuidado; em governos que entendem que prevenir o assédio não é apenas uma obrigação legal, mas uma decisão ética e estratégica. Porque só em ambientes saudáveis o servidor pode se desenvolver, e só quando ele floresce, floresce também o serviço público.

O que ainda falta ao setor público é transformar o assédio em objeto de conhecimento estruturado. 

Hoje, o fenômeno segue em grande parte invisível: normalizado no cotidiano, subestimado nas estatísticas (quando existentes), ausente das prioridades de gestão. Sem dados consistentes, não há inteligência; sem inteligência, não há políticas eficazes.

Reconhecer e analisar o assédio é condição indispensável para tirá-lo da sombra e colocá-lo no centro da agenda de governança.

Só assim será possível prevenir, responsabilizar e, sobretudo, proteger a dignidade de quem serve ao público.

