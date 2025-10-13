O líder é como o meio do sanduíche: sofre pressão de todos os lados - Arquivo

Costumo dizer que o líder é o meio do sanduíche, pois sofre pressão de todos os lados, da diretoria, do mercado, da concorrência, dos clientes, da área produtiva e da cobrança por inovação agregando novas tecnologias. E, no meio disso, precisa estar emocionalmente bem.

Curiosamente, aumentou expressivamente o consumo de ansiolíticos e remédios para dormir. Diagnósticos de TDAH têm se tornado cada vez mais frequentes, assim como o estresse e até afastamentos por burnout. Ou seja: a rotina é desafiadora, e muitos profissionais não querem entrar nesse jogo.

Com essa realidade e pressão sofrida, muitos profissionais têm evitado promoções internas e até, em alguns casos, recusado. O motivo? Evitar essa sobrecarga de trabalho por entenderem que a prioridade é sua qualidade de vida.

Podemos dizer que estão errados? Difícil afirmar, pois muitos cresceram vendo pais ou familiares ausentes, que adoeceram pela dificuldade de encontrar o equilíbrio, “dando a vida” ao trabalho. Em alguns casos, o preço que se paga é elevado!

Por outro lado, não é raro ouvir gestores e empreendedores desabafando sobre os desafios da liderança e da gestão de pessoas. Alguns relatam que eles queriam apenas ser funcionários, fazerem o que era pedido e ainda responsabilizaram a empresa pelo próprio crescimento.

É uma linha tênue, eu sei, mas o verdadeiro desafio é encontrar o equilíbrio e priorizar o que realmente importa.

Já é sabido que pessoas são um dos maiores, se não o maior, desafios enfrentados pelas empresas, sejam eles relacionados à contratação de colaboradores e fornecedores ou à retenção de talentos.

Mas e se o maior desafio não for apenas encontrar as pessoas certas, mas, sim, fazer as escolhas certas sobre elas?

E se, em vez de assumir todas essas pressões sozinho, o líder tivesse um time bem estruturado para sustentar esse crescimento? Essa é a diferença entre um empresário que faz tudo e um gestor que desenvolve pessoas.