O mestre e o samurai: lições do Japão para a sala de aula brasileira

O Brasil reconhece, no discurso, que a educação é prioridade, mas na prática, falha em valorizar os docentes que são quem sustenta esse sistema

Paulo Rocha - Gestor e pesquisador em políticas educacionais

14/10/2025 - 07h30
No Japão, quando um professor entra na sala, os alunos se levantam. O gesto é simples, mas carregado de simbolismo. Lá, o mestre ainda é mestre – e não por tradição, mas por escolha social consciente. É chamado de sensei –aquele que veio antes e, por isso, merece respeito.

Aqui, muitos professores entram em classe carregando não apenas livros e planos de aula, mas também o medo de serem desacatados, desautorizados ou, em casos extremos, agredidos. Essa diferença de gestos cotidianos revela mais sobre os sistemas educacionais do que qualquer tabela de desempenho.

Os números do PISA 2022 confirmam o que os gestos já anunciam. Os estudantes brasileiros alcançaram 379 pontos em matemática e 410 em leitura, sempre abaixo da média da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), enquanto os japoneses se destacaram com 536 pontos em matemática e 516 em leitura. A distância não é apenas aritmética: é simbólica.

Reflete o modo como cada país cuida de seus mestres. O Japão compreendeu que professores não são meros transmissores de conteúdo, mas guardiões de um projeto de nação. O Brasil, ao contrário, insiste em tratá-los como peças descartáveis de uma engrenagem burocrática.

O Brasil reconhece, no discurso, que a educação é prioridade. Mas, na prática, falha em valorizar quem sustenta esse sistema: os docentes.

Dados do relatório Education at a Glance 2023, da OCDE, mostram que professores brasileiros do Ensino Fundamental recebem menos da metade do que ganham outros profissionais com curso Superior. Soma-se a isso uma formação inicial frequentemente precária e uma formação continuada irregular e desarticulada.

Os reflexos são conhecidos de todos os gestores escolares: alta rotatividade, desmotivação e dificuldade em manter equipes estáveis e engajadas. Em contrapartida, o Japão investe de forma planejada e estruturada na carreira docente.

Ser aprovado como professor exige passar por rigorosos exames, comparáveis aos concursos para magistratura. Há plano de carreira, progressão salarial e, sobretudo, prestígio. O sensei é uma figura socialmente valorizada.

Não se trata apenas de salário. Trata-se de construir uma cultura institucional e comunitária de apoio ao professor. Durante minha visita, percebi que o respeito pelo docente não é uma decoração cerimonial, mas um eixo estruturante do sistema.

No Brasil, sabemos onde estão os problemas. Muitos de nós, na gestão escolar ou pública, já tivemos que lidar com docentes adoecidos, pedidos de exoneração, dificuldade em preencher vagas, e uma juventude que, cada vez menos, quer seguir carreira docente.

Isso não se resolve apenas com aumento de salário – ainda que isso seja urgente. É preciso um pacto pela valorização real do magistério: formação sólida, apoio institucional, segurança nas escolas, reconhecimento simbólico e concreto.

A educação japonesa mostra que isso é possível. E mostra, sobretudo, que começa por uma decisão política clara: colocar o professor no centro. Gestores escolares e públicos têm papel central nesse processo. São eles que podem transformar diretrizes em rotinas, legislações em condições reais, discursos em práticas.

É possível que nunca adotemos o hábito de levantar quando o professor entra. Mas se não mudarmos o que acontece depois que ele entra – desrespeito, abandono, insegurança – logo não teremos mais ninguém entrando para ensinar.

O líder é como o meio do sanduíche: sofre pressão de todos os lados

Aumento expressivo no consumo de ansiolíticos e remédios para dormir, com rotina desafiadora, muitos profissionais não querem entrar nesse jogo

13/10/2025 07h45

Costumo dizer que o líder é o meio do sanduíche, pois sofre pressão de todos os lados, da diretoria, do mercado, da concorrência, dos clientes, da área produtiva e da cobrança por inovação agregando novas tecnologias. E, no meio disso, precisa estar emocionalmente bem.

Curiosamente, aumentou expressivamente o consumo de ansiolíticos e remédios para dormir. Diagnósticos de TDAH têm se tornado cada vez mais frequentes, assim como o estresse e até afastamentos por burnout. Ou seja: a rotina é desafiadora, e muitos profissionais não querem entrar nesse jogo.

Com essa realidade e pressão sofrida, muitos profissionais têm evitado promoções internas e até, em alguns casos, recusado. O motivo? Evitar essa sobrecarga de trabalho por entenderem que a prioridade é sua qualidade de vida.

Podemos dizer que estão errados? Difícil afirmar, pois muitos cresceram vendo pais ou familiares ausentes, que adoeceram pela dificuldade de encontrar o equilíbrio, “dando a vida” ao trabalho. Em alguns casos, o preço que se paga é elevado!

Por outro lado, não é raro ouvir gestores e empreendedores desabafando sobre os desafios da liderança e da gestão de pessoas. Alguns relatam que eles queriam apenas ser funcionários, fazerem o que era pedido e ainda responsabilizaram a empresa pelo próprio crescimento.

É uma linha tênue, eu sei, mas o verdadeiro desafio é encontrar o equilíbrio e priorizar o que realmente importa.

Já é sabido que pessoas são um dos maiores, se não o maior, desafios enfrentados pelas empresas, sejam eles relacionados à contratação de colaboradores e fornecedores ou à retenção de talentos.

Mas e se o maior desafio não for apenas encontrar as pessoas certas, mas, sim, fazer as escolhas certas sobre elas?

E se, em vez de assumir todas essas pressões sozinho, o líder tivesse um time bem estruturado para sustentar esse crescimento? Essa é a diferença entre um empresário que faz tudo e um gestor que desenvolve pessoas.

Julgamento do rol da ANS: o que o STF fez conosco?

O que importa é que tal decisão conferiu uma segurança jurídica para o caso

13/10/2025 07h30

O tão aguardado julgamento sobre a validade constitucional da Lei nº 14.454, de 2022, lei que, aliás, alterou a Lei de Planos de Saúde para estabelecer em quais situações os planos de saúde deverão cobrir tratamento solicitado pelo beneficiário que estiver fora do rol da ANS, e que gerou muitas críticas.

Eu ouvi, principalmente daqueles que têm uma certa aversão ao STF, dizerem que a coisa só piorou. Outros dizendo que complicou mais, que prejudicou a vida dos consumidores de planos de saúde, que foi decisão pró-operadora. E, para acentuar o tom da preocupação, a indagação do tipo: o que o STF fez conosco?

Ao tomar conhecimento integral da decisão pela Suprema Corte, o que pude notar é que foi conferida validade à Lei nº 14.454, de 2022. Dizendo de forma simples e direta num primeiro momento: os planos de saúde não são obrigados a cobrir tratamento ou medicamento que estiver fora do rol da ANS, conforme a Resolução Normativa 465/2021.

Apesar do rigor na referida regra, certo é que ela comporta exceções que a flexibilizam, justamente por estarmos lidando com vidas humanas – aliás, esse é um dos fundamentos que devem ser ratificados pela nossa sociedade quando a questão é saúde.

Nesse sentido, num segundo momento, para que a operadora reveja a sua negativa, o tratamento ou medicamento que o beneficiário necessita para o restabelecimento de sua saúde deverá atender aos seguintes requisitos.

Ter o seu devido registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), não podendo ser tratamento experimental; prescrição por meio de um laudo do médico ou odontólogo (e aqui não basta um simples relatório), deve ser um laudo médico bem detalhado; indicação de que tal tratamento é o único capaz de surtir efeito na melhora do quadro clínico do paciente, por não termos mais nenhum outro que o substitua; comprovação de que este tratamento tem eficácia científica na literatura médica e com fortes evidências respaldadas por órgãos técnicos de alto nível em questão de saúde, como o Conitec e o Natjus.

Importante esclarecer que esses critérios são cumulativos, não vale atender um ou outro. Diante disso, podemos concluir, sinceramente, que o STF só ratificou o que já vinha sendo seguido atualmente no cenário jurídico acerca do assunto.

E apesar dos repetitivos bordões: se rol taxativo ou exemplificativo... Aberto ou fechado... Taxativo mitigado... O que importa é que tal decisão conferiu uma segurança jurídica para o caso.

Agora, o que temos é uma decisão que ratificou a lei para concluir, dentro das premissas expostas, que: os planos de saúde só deverão cobrir tratamento ou medicamento que fizer parte do rol da ANS, uma vez que é por meio dele que as operadoras encontram amparo e segurança de não oferecer risco à saúde do paciente.

Para situações fora do rol da ANS, o paciente precisará mover uma ação judicial demonstrando que o tratamento dele atende aos requisitos descritos acima com segurança, tanto para ele quanto para o plano de saúde.

Portanto, o STF, por maioria de votos no seu julgamento, não fez nada conosco senão atender o que recomenda a Lei de Planos de Saúde no artigo 10 e nos parágrafos 12 e 13, que tratam exclusivamente do plano referência e os referidos requisitos fixados, não havendo nisso sentido algum de retrocesso jurídico ou social.

