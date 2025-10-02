Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Artigos e Opinião

ARTIGO

O neocoronelismo

Gaudêncio Torquato - Escritor, jornalista, professor titular da USP e consultor político

Da Redação

Da Redação

02/10/2025 - 08h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Tem sido consenso entre os analistas políticos que o País passa por um dos piores momentos de sua vida parlamentar. O articulista Merval Pereira, de O Globo, é duro na crítica: “O Congresso bate o recorde de ações amorais”.

Deputados se elegendo prefeitos, prefeitos se elegendo deputados, senadores se elegendo governadores, governadores se elegendo deputados, enfim, esse é o retrato da nossa vida parlamentar.    

A estampa visual do presidente da Câmara, deputado Hugo Motta, não corresponde ao seu pensamento. Muitos acham que é um novo representando a velhice. De uma família política da região de Patos, na Paraíba, chegou à presidência da Câmara sob a chancela do deputado Arthur Lira, também um representante da política do “é dando que se recebe”. Ou seja, o Congresso Nacional continua a ser um dos bastiões do coronelismo no Brasil.

Dito isso, é de se perguntar: “Há sinais de mudança à vista? Pouco provável que isso ocorra. O coronelismo na política é uma árvore de raízes profundas.
Como se sabe, o coronelismo é um fenômeno da política brasileira, ocorrido durante a Primeira República. Caracteriza-se por uma pessoa, o coronel, que detinha o poder econômico e exercia o poder local por meio da violência e trocas de favores.

A palavra coronelismo é, na realidade, um abrasileiramento da patente de coronel da Guarda Nacional. O cargo era utilizado para denominar os cargos aos quais as elites locais poderiam ocupar dentro do escalão militar e social brasileiro.

Esse fenômeno teve início durante o Período Regencial (1831-1842). Como o Império do Brasil se encontrava sem um Exército forte e centralizado, o governo apeou para os dirigentes locais, a fim de constituir milícias regionais e, assim, combater as rebeliões que aconteciam no País.

Naquele momento, foram colocados à venda postos militares como o de tenente, capitão, major, tenente-coronel e coronel da Guarda Nacional.

Aos olhos da população local, ser coronel era equivalente a ter um título nobiliárquico e passou a legitimar muitas das ações dos chefes locais. Os coronéis podiam recrutar pessoas para compor a força militar do governo.

O fenômeno do poder do coronel foi tão presente que se confunde com outros termos relacionados, tais como mandonismo, clientelismo e até feudalismo. Na América hispânica, encontramos similitude com o caudilhismo.

Historinha do coronel Chico Heráclio, o último coronel do Nordeste: mandou na cidade do Limoeiro (PE), afirmando que as eleições em sua cidade “tinham que ser feitas por mim”. Heráclio era do que, em dia de votação, distribuía aos eleitores, em envelopes lacrados, as chapas de seus candidatos. Um mais afoito se dirigiu a ele, depois de ter votado: “Fiz tudo certinho, coronel, como o senhor mandou. Agora me diga uma coisa: em quem eu votei?” A resposta veio rápido: “Nunca me pergunte uma coisa dessa. O voto é secreto, meu filho”.

Outro episódio engraçado: o do pênalti que o coronel mandou o juiz cobrar a favor de seu time, o Colombo. Foi em um jogo com um clube de Recife. O empate sem gols permanecia quando, a poucos minutos do fim, o árbitro marca a penalidade máxima para os visitantes. A confusão foi armada sem que Chico Heráclio soubesse o que estava ocorrendo. Ao ouvir as razões do juiz, decidiu dar a razão a ele. Um assessor lhe disse no ouvido que o Colombo perderia o jogo. Então o coronel ordenou: “Cobra, sim, mas contra a outra barra”.

Os territórios controlados politicamente pelos coronéis eram denominados “currais eleitorais”. Neles, qualquer um que se negasse a votar no candidato apadrinhado pelo coronel poderia sofrer violência física e até morrer. Esse método ficou conhecido como o voto de cabresto.

Apesar de toda hegemonia durante a República Velha, o coronelismo perdeu espaço com a modernização dos centros urbanos, bem como pela ascensão de novos grupos sociais. Igualmente, a Revolução de 1930, liderada por Getúlio Vargas, pôs fim a esta maneira de fazer política.

Até hoje podemos verificar sua influência no Brasil ao perceber o domínio de uma mesma família em certas regiões brasileiras. Basta olhar para a cara do Congresso para constatar a força do neocolonialismo.

Basta ver, também, que o Congresso tender a jogar no baú do esquecimento projetos de lei que contrariem os interesses de bancadas que jogam no tabuleiro do “toma-lá-dá-cá”. Há inúmeros projetos de reforma política que continuam no baú do esquecimento.

Haveria mecanismos para se fazer uma reforma em profundidade? Alguns fatores e variáveis são citados, entre as quais, a reforma política e eleitoral, o fim ou a redução da reeleição cruzada, barreiras para que ex-governadores imediatamente disputem o Senado, ou senadores retornem à Câmara sem intervalo, cláusulas de barreira mais fortes, que dificultariam a proliferação de partidos usados como meras legendas de aluguel, sustentáculos dos coronéis locais. A adoção do voto distrital, misto ou distrital puro, que poderia enfraquecer oligarquias estaduais, ao aproximar representantes de bases menores, porém sob risco de reforçar o poder de coronéis locais.

Na área da regulação da comunicação política, a medida mais adequada, segundo os especialistas, seria reduzir a concentração de concessões de rádio e TV em famílias políticas.
Eis o dilema central: coronelismo moderno é um sistema de poder que se adapta, quando se fecha uma porta, ele encontra outra.

ARTIGOS

Inovação e respeito às patentes: a competitividade e a sustentabilidade do agro brasileiro

Para manter vivo o propósito de reimaginar a sustentabilidade na agricultura, a proteção do investimento em inovação não é apenas um direito: é um fundamento ético e estratégico

01/10/2025 07h45

Compartilhar

Arquivo

Continue Lendo...

A pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias são pilares da produtividade agrícola e da sustentabilidade do agronegócio brasileiro. Essa aposta contínua em ciência aplicada ao campo tem permitido ao País dar saltos significativos em eficiência e desempenho.

Como resultado, nas últimas décadas, o Brasil se consolidou como protagonista nas maiores cadeias agroalimentares do mundo – como soja, milho, café e açúcar – impulsionado por um modelo que alia inovação tecnológica à adaptação às condições tropicais.

Nesse ambiente de alta competitividade, o respeito à propriedade intelectual – especialmente às patentes de insumos e tecnologias – é condição indispensável para garantir a continuidade da inovação, a segurança jurídica e o reconhecimento dos investimentos que tornam possível alimentar o mundo com eficiência e responsabilidade ambiental.

Afinal, para manter vivo o propósito de reimaginar a sustentabilidade na agricultura, a proteção do investimento em inovação não é apenas um direito: é um fundamento ético e estratégico.

Desenvolver um novo produto – seja um defensivo, uma biossolução ou outras formulações amigáveis ao meio ambiente – exige tempo, investimento e rigor técnico. O ciclo pode levar mais de uma década, da bancada de laboratórios ao campo, e mobilizar centenas de profissionais em estudos de eficácia, toxicidade, impacto ambiental e registro.

Quando essa inovação é violada, todo o ecossistema de pesquisa e desenvolvimento é desvalorizado – prejudicando a competitividade da indústria, o retorno do investimento ao agricultor e os avanços rumo a uma agricultura mais sustentável.

Enfatizo: cada vez que uma patente é quebrada ou desrespeitada, abre-se um precedente que pode comprometer o futuro da inovação no setor mais competitivo da economia brasileira: o setor agropecuário.

Mais do que uma obrigação legal, proteger a inovação é uma questão de ética. Significa respeitar o trabalho de pesquisadores (cientistas que tanto orgulham nosso país), a integridade dos processos científicos e o compromisso com um agro mais sustentável.

Em um segmento guiado por relações de confiança entre empresas, cooperativas, revendas e agricultores, essa ética deve estar no centro das decisões – garantindo previsibilidade, valorização da tecnologia e segurança para quem produz.

O Brasil conta hoje com centros de pesquisa de alta complexidade, voltados à criação de soluções cada vez mais adaptadas às realidades regionais. Para que esse ecossistema continue crescendo, é essencial fortalecer o ambiente de negócios com regras claras, estabilidade regulatória e proteção efetiva à propriedade intelectual.

Para que nossa nação siga como líder global do agronegócio, é essencial que todos compreendam: proteger a inovação é proteger o produtor rural – e também a população. É garantir que os frutos da ciência cheguem ao campo, com segurança ao meio ambiente e compromisso com as próximas gerações.

Nesse cenário, iniciativas lideradas por empresas como a UPL – que investe amplamente em inovação no País – reforçam a importância de uma agenda baseada na legalidade, na transparência e no respeito à ciência. 

Acreditamos que a colaboração é o caminho para uma agricultura mais sustentável, e que essa colaboração precisa ter como base a legalidade, a transparência e o respeito aos ativos da propriedade intelectual. 

Valorizar as patentes é valorizar o trabalho dos cientistas, a seriedade da indústria e a responsabilidade com o futuro da produção dos alimentos de nossas mesas, das fibras que os vestem e da bioenergia que nos move. Reimaginar o futuro do agro passa, necessariamente, por proteger esses fundamentos.

ARTIGOS

Eu amo aprender a aprender

A sala de aula deve caminhar para esse rumo. Ensinar o aluno a aprender. Melhor ainda, a gostar de aprender

01/10/2025 07h30

Compartilhar

Arquivo

Continue Lendo...

Durante muito tempo eu acreditei que ensinar era apenas transmitir conhecimento. Para nós da educação isso era uma verdade. Você também deve ter sentido isso, “estudo muito, mas não aprendendo”. Vejo isso ainda hoje. O problema não é falta de inteligência ou dedicação.

O problema é que ainda estamos aprendendo a aprender. Voltei meu olhar para esse tema novamente quando li o que o CEO do Google’s DeepMind e vencedor do Prêmio Nobel de 2024, Demis Hassabis disse que a rápida mudança tecnológica exige uma nova abordagem para o aprendizado e o desenvolvimento de habilidades.

Ele ainda afirmou que a habilidade mais importante para a próxima geração será “aprender a aprender”. Eu concordo com Demis e acrescento, que essa habilidade vale já para esta geração. Para nós.

Mas como fazer isso, Neca? Primeiro, eu creio firmemente que a sala de aula deve caminhar para esse rumo. Ensinar o aluno a aprender. Melhor ainda, a gostar de aprender.

Para isso os professores devem ser “mediadores do conhecimento, designers de experiências de aprendizagem, mentores de desenvolvimento pessoal e facilitadores de projetos. Isso exige investimentos maciços em formação inicial e continuada”, cintando os mestres professores Pedro Chaves e Ronaldo Mota. 

Para nós, no dia a dia, fora do ambiente acadêmico, penso em algumas estratégias. A primeira delas é conhecer seu estilo de aprendizagem, o básico mesmo: alguns precisam desenhar, outros preferem explicar em voz alta. Então, como você aprende melhor? A resposta orienta toda a estratégia.

Outra possibilidade é usar o que chamamos de perguntas poderosas. Explico, em vez de perguntar “O que eu tenho que decorar?” refaça o questionamento com outras indagações: por que isso é importante? Como posso usar isso na vida real? Com que isso se conecta?

O conhecimento deve ter aplicabilidade. O cérebro não guarda informações isoladas, ele cria redes. A Metacognição, pensar sobre como você pensa, ajuda na conexão de conteúdos, ideias, soluções. E o processo pode e deve ser coletivo, a aprendizagem em grupo fortalece o aprendizado.

Cada pessoa tem um potencial único de como aprender. Nosso papel como educadores é ajudar neste caminho. Instituições de ensino atuais devem buscar se aprimorar almejando esse final. Ensinar os nossos estudantes a amarem aprender a aprender.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Comerciante transforma canteiro em área verde e vira alvo de ameaças em frente a terminal
Desavença

/ 2 dias

Comerciante transforma canteiro em área verde e vira alvo de ameaças em frente a terminal

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3501, quarta-feira (01/10)
Loterias

/ 13 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3501, quarta-feira (01/10)

3

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3500, terça-feira (30/09): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3500, terça-feira (30/09): veja o rateio

4

Peixaria que vendia produtos impróprios para consumo é interditada em Campo Grande
Cidades

/ 1 dia

Peixaria que vendia produtos impróprios para consumo é interditada em Campo Grande

5

MP quer mais de 200 anos de prisão para prefeito de Terenos acusado de corrupção
MATO GROSSO DO SUL

/ 1 dia

MP quer mais de 200 anos de prisão para prefeito de Terenos acusado de corrupção

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito
Exclusivo para Assinantes

/ 8 horas

Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT
Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo