O paradoxo da IA: por que mais tecnologia pode estar criando colaboradores menos inteligentes? - Arquivo

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Vivemos um paradoxo na era digital: quanto mais inteligência artificial implementamos, mais colaboradores “burros” criamos. Esta não é uma provocação gratuita – é uma realidade que observo no mercado. Será que estamos vivendo uma epidemia da preguiça cognitiva?

A verdadeira questão não é se a IA torna colaboradores menos eficientes, mas se estamos usando tecnologia para amplificar inteligência ou substituir pensamento crítico. E a resposta, infelizmente, tem sido a segunda opção na maioria das organizações que conheço.

Nesse sentido, noto que um padrão preocupante tem emergido no mercado corporativo: empresas que investem pesadamente em ferramentas de IA frequentemente relatam quedas inesperadas na qualidade do pensamento estratégico de suas equipes. O diagnóstico é sempre o mesmo: colaboradores desenvolveram o que chamo de “dependência digital passiva”.

Em vez de usar a IA como amplificador de suas capacidades analíticas, os profissionais simplesmente delegaram o pensamento crítico para os algoritmos. Resultado? Decisões superficiais, análises rasas e uma perigosa incapacidade de questionar os outputs da máquina.

Este fenômeno não é isolado. Um estudo recente do MIT Media Lab, liderado pela pesquisadora Nataliya Kosmyna, demonstrou que usuários de ChatGPT para escrita de ensaios apresentaram “conectividade cerebral mais fraca, menor retenção de memória e senso de propriedade reduzido sobre seu trabalho”, comparados a grupos que não utilizaram IA.

A pesquisa, que acompanhou participantes por quatro meses, revelou que “usuários de LLM consistentemente tiveram desempenho inferior em níveis neurais, linguísticos e comportamentais”.

Paralelamente, uma pesquisa publicada na revista Societies, por Michael Gerlach, da SBS Swiss Business School, analisou 666 participantes e encontrou “correlação negativa significativa entre uso frequente de ferramentas de IA e habilidades de pensamento crítico, mediada pelo aumento do offloading cognitivo”.

O estudo mostrou que participantes mais jovens exibiam maior dependência de ferramentas de IA e pontuações mais baixas em pensamento crítico. A tecnologia, quando mal implementada, não nos torna mais eficientes – nos torna mais dependentes.

Existe uma crença perigosa no mercado, um mito de que investir em inteligência artificial é uma fórmula mágica para resolver problemas organizacionais. Por isso, vejo executivos gastarem fortunas em sistemas sofisticados, enquanto negligenciam completamente a preparação humana para utilizá-los.

Porém, existe o caminho da gamificação, que, ao ser aplicada ao desenvolvimento de competências digitais, pode ser o antídoto para a passividade cognitiva. Em vez de simplesmente automatizar processos, é possível gamificar o pensamento crítico – criando sistemas que recompensam colaboradores por questionarem outputs de IA, por proporem hipóteses alternativas e por identificarem limitações dos algoritmos.

Esta abordagem transforma a relação fundamental entre humanos e máquinas: a IA continua fazendo o trabalho pesado de processamento, mas os humanos reassumem o controle do pensamento estratégico.

Para reforçar essa afirmação, trago dados da Future Market Insights, que projetam que o mercado global de gamificação crescerá de US$ 20,8 bilhões, este ano, para quase US$ 191 bilhões, até 2034. Mas poucos entendem por que esta explosão está acontecendo agora.

A gamificação não é apenas sobre pontos e badges – é sobre redesenhar a relação entre humanos e tecnologia. Quando aplicada corretamente, ela transforma colaboradores passivos em agentes ativos de sua própria evolução profissional.

Em um futuro próximo, existirão dois tipos de profissionais: aqueles que usam IA para amplificar sua inteligência e aqueles que permitem que a IA substitua seu pensamento.

Os primeiros se tornarão exponencialmente mais valiosos. Os segundos se tornarão progressivamente obsoletos. Por isso reforço que a escolha não é da tecnologia – é nossa. A pergunta não é se você usa IA como aliada, mas se você tem coragem de redesenhar seus processos para que ela amplifique, não substitua, a genialidade humana de sua equipe.

Por fim, o futuro do trabalho não será sobre humanos versus máquinas, mas sobre humanos potencializados por máquinas. A diferença é sutil na teoria, mas revolucionária na prática.