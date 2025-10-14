Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

O pêndulo ideológico no Brasil e no mundo

A esquerda tenta consolidar a retomada do poder, enquanto o centro procura afirmar uma identidade capaz de se contrapor ao cansaço da polarização e o conservadorismo ainda mostra vitalidade

Gaudêncio Torquato - Escritor, jornalista, professor titular da USP e consultor político

Gaudêncio Torquato - Escritor, jornalista, professor titular da USP e consultor político

14/10/2025 - 07h45
A eleição de 2018 marcou um dos momentos mais impactantes da nossa política recente: a ascensão de um discurso conservador que galvanizou milhões de eleitores e rompeu a hegemonia progressista.

Hoje, com aquele protagonista central fora do jogo eleitoral por condenações judiciais, mas ainda exercendo influência, o campo da direita busca novas lideranças para manter seu espaço. Do outro lado, a esquerda tenta consolidar a retomada do poder, enquanto o centro procura afirmar uma identidade capaz de se contrapor ao cansaço da polarização.

O conservadorismo, aqui e lá fora, ainda mostra vitalidade. No Brasil, nomes como Tarcísio de Freitas e Romeu Zema são apontados como herdeiros potenciais. No mundo, Donald Trump, mesmo envolto em processos, segue mobilizando metade da América; Giorgia Meloni, na Itália, e Viktor Orbán, na Hungria, demonstram força de governos de direita com forte apelo cultural e religioso.

A esquerda não ficou para trás. Lula mantém a centralidade do discurso esquerdista no Brasil, cercado de quadros de partidos progressistas. No cenário internacional, Pedro Sánchez (Espanha), Gabriel Boric (Chile) e Gustavo Petro (Colômbia) representam a aposta na redistribuição de renda, na justiça social e em políticas inclusivas. O desafio é manter a chama acesa num contexto de crise econômica e de forte desgaste institucional.

E o centro? Esse continua sendo o espaço mais difícil de ocupar, mas também o mais necessário para a governabilidade. No Brasil, Simone Tebet, Eduardo Leite, Geraldo Alckmin e Marina Silva, entre outros, buscam se firmar.

No exterior, Emmanuel Macron encarna o modelo de centro que resiste à maré de extremismos. O problema é sempre o mesmo: o centro carece de carisma e de uma narrativa mobilizadora, ainda que ganhe força quando a polarização se esgota.

Minha leitura é a de que, no curto prazo, o conservadorismo manterá ligeira vantagem. O medo da insegurança, a pressão inflacionária e o apelo religioso fortalecem a direita. Mas a história mostra que nada é definitivo: crescimento econômico pode devolver fôlego à esquerda; o desgaste da polarização pode abrir espaço ao centro.

E não esqueçamos dos fatores externos. O Brasil é influenciado pela disputa geopolítica entre EUA e China, pelas crises migratórias, pela guerra da informação que se espalha em fake news globais e pelos fluxos de capital que premiam ou punem políticas nacionais. Estamos inseridos num tabuleiro mundial que condiciona escolhas internas.

Historicamente, o conservadorismo predominou, do Império à República Velha e à ditadura militar. A esquerda conquistou protagonismo mais recente, especialmente nos governos petistas.

O centro, discreto, garantiu estabilidade em momentos de transição. A tradição brasileira é a da oscilação, nunca a da permanência absoluta.

O que virá? Creio que o Brasil seguirá como pêndulo: ora mais próximo da direita, ora da esquerda, ora buscando o equilíbrio centrista. Nenhum desses campos está morto; todos disputam corações e mentes. 

O eleitor brasileiro, como a chama de uma vela em noite de apagão, continuará a oscilar, ameaçando apagar-se em meio a ventos contrários, mas resistindo a permanecer aceso.

O líder é como o meio do sanduíche: sofre pressão de todos os lados

Aumento expressivo no consumo de ansiolíticos e remédios para dormir, com rotina desafiadora, muitos profissionais não querem entrar nesse jogo

Costumo dizer que o líder é o meio do sanduíche, pois sofre pressão de todos os lados, da diretoria, do mercado, da concorrência, dos clientes, da área produtiva e da cobrança por inovação agregando novas tecnologias. E, no meio disso, precisa estar emocionalmente bem.

Curiosamente, aumentou expressivamente o consumo de ansiolíticos e remédios para dormir. Diagnósticos de TDAH têm se tornado cada vez mais frequentes, assim como o estresse e até afastamentos por burnout. Ou seja: a rotina é desafiadora, e muitos profissionais não querem entrar nesse jogo.

Com essa realidade e pressão sofrida, muitos profissionais têm evitado promoções internas e até, em alguns casos, recusado. O motivo? Evitar essa sobrecarga de trabalho por entenderem que a prioridade é sua qualidade de vida.

Podemos dizer que estão errados? Difícil afirmar, pois muitos cresceram vendo pais ou familiares ausentes, que adoeceram pela dificuldade de encontrar o equilíbrio, “dando a vida” ao trabalho. Em alguns casos, o preço que se paga é elevado!

Por outro lado, não é raro ouvir gestores e empreendedores desabafando sobre os desafios da liderança e da gestão de pessoas. Alguns relatam que eles queriam apenas ser funcionários, fazerem o que era pedido e ainda responsabilizaram a empresa pelo próprio crescimento.

É uma linha tênue, eu sei, mas o verdadeiro desafio é encontrar o equilíbrio e priorizar o que realmente importa.

Já é sabido que pessoas são um dos maiores, se não o maior, desafios enfrentados pelas empresas, sejam eles relacionados à contratação de colaboradores e fornecedores ou à retenção de talentos.

Mas e se o maior desafio não for apenas encontrar as pessoas certas, mas, sim, fazer as escolhas certas sobre elas?

E se, em vez de assumir todas essas pressões sozinho, o líder tivesse um time bem estruturado para sustentar esse crescimento? Essa é a diferença entre um empresário que faz tudo e um gestor que desenvolve pessoas.

Julgamento do rol da ANS: o que o STF fez conosco?

O que importa é que tal decisão conferiu uma segurança jurídica para o caso

O tão aguardado julgamento sobre a validade constitucional da Lei nº 14.454, de 2022, lei que, aliás, alterou a Lei de Planos de Saúde para estabelecer em quais situações os planos de saúde deverão cobrir tratamento solicitado pelo beneficiário que estiver fora do rol da ANS, e que gerou muitas críticas.

Eu ouvi, principalmente daqueles que têm uma certa aversão ao STF, dizerem que a coisa só piorou. Outros dizendo que complicou mais, que prejudicou a vida dos consumidores de planos de saúde, que foi decisão pró-operadora. E, para acentuar o tom da preocupação, a indagação do tipo: o que o STF fez conosco?

Ao tomar conhecimento integral da decisão pela Suprema Corte, o que pude notar é que foi conferida validade à Lei nº 14.454, de 2022. Dizendo de forma simples e direta num primeiro momento: os planos de saúde não são obrigados a cobrir tratamento ou medicamento que estiver fora do rol da ANS, conforme a Resolução Normativa 465/2021.

Apesar do rigor na referida regra, certo é que ela comporta exceções que a flexibilizam, justamente por estarmos lidando com vidas humanas – aliás, esse é um dos fundamentos que devem ser ratificados pela nossa sociedade quando a questão é saúde.

Nesse sentido, num segundo momento, para que a operadora reveja a sua negativa, o tratamento ou medicamento que o beneficiário necessita para o restabelecimento de sua saúde deverá atender aos seguintes requisitos.

Ter o seu devido registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), não podendo ser tratamento experimental; prescrição por meio de um laudo do médico ou odontólogo (e aqui não basta um simples relatório), deve ser um laudo médico bem detalhado; indicação de que tal tratamento é o único capaz de surtir efeito na melhora do quadro clínico do paciente, por não termos mais nenhum outro que o substitua; comprovação de que este tratamento tem eficácia científica na literatura médica e com fortes evidências respaldadas por órgãos técnicos de alto nível em questão de saúde, como o Conitec e o Natjus.

Importante esclarecer que esses critérios são cumulativos, não vale atender um ou outro. Diante disso, podemos concluir, sinceramente, que o STF só ratificou o que já vinha sendo seguido atualmente no cenário jurídico acerca do assunto.

E apesar dos repetitivos bordões: se rol taxativo ou exemplificativo... Aberto ou fechado... Taxativo mitigado... O que importa é que tal decisão conferiu uma segurança jurídica para o caso.

Agora, o que temos é uma decisão que ratificou a lei para concluir, dentro das premissas expostas, que: os planos de saúde só deverão cobrir tratamento ou medicamento que fizer parte do rol da ANS, uma vez que é por meio dele que as operadoras encontram amparo e segurança de não oferecer risco à saúde do paciente.

Para situações fora do rol da ANS, o paciente precisará mover uma ação judicial demonstrando que o tratamento dele atende aos requisitos descritos acima com segurança, tanto para ele quanto para o plano de saúde.

Portanto, o STF, por maioria de votos no seu julgamento, não fez nada conosco senão atender o que recomenda a Lei de Planos de Saúde no artigo 10 e nos parágrafos 12 e 13, que tratam exclusivamente do plano referência e os referidos requisitos fixados, não havendo nisso sentido algum de retrocesso jurídico ou social.

