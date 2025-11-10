Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Artigos e Opinião

EDITORIAL

O peso do gás na economia de MS

O gás natural já não é um coadjuvante: tornou-se peça estruturante da economia sul-mato-grossense e qualquer mudança no seu preço tem efeitos profundos e duradouros

Da Redação

Da Redação

10/11/2025 - 07h15
Nesta edição, mostramos que a distribuidora estadual de gás natural anunciou um novo reajuste nas tarifas do produto em Mato Grosso do Sul e em outros estados.

O aumento ocorre justamente quando o mercado internacional entra na fase de elevação sazonal de preços, impulsionada pela chegada do inverno no Hemisfério Norte, período em que a demanda global por gás natural cresce de forma acelerada.

Esse contexto externo ajuda a explicar parte do movimento, mas não esgota o debate, especialmente porque o comportamento dos combustíveis no Brasil segue trajetória diferente.

Nos últimos meses, após a Petrobras promover ajustes que alinharam o valor do gás ao mercado internacional, os preços internos haviam se estabilizado.

Agora, o novo aumento surge em um momento no qual o petróleo e seus derivados vêm registrando queda, o que reforça a contradição percebida pelo consumidor e exige uma análise mais cuidadosa sobre os fundamentos dessa decisão.

O gás natural, diferentemente de outros combustíveis, ainda depende fortemente da estrutura centralizada de produção e importação da Petrobras. Isso faz com que oscilações cambiais e pressões contratuais impactem o mercado interno de forma direta, mesmo quando o cenário doméstico não justificaria um repasse tão imediato.

Em Mato Grosso do Sul, onde a distribuidora é estatal, essa dinâmica se torna ainda mais sensível, pois qualquer mudança se reflete diretamente nas tarifas pagas por residências, comércios, motoristas e indústrias.

O impacto tende a ser maior porque o gás natural conquistou espaço significativo no Estado. Seu uso residencial cresce à medida que novas redes de distribuição avançam pelos bairros, o gás natural veicular volta a atrair motoristas em busca de economia e o setor industrial utiliza o insumo como alternativa mais limpa e eficiente.

Quando o preço sobe, a inflação se espalha, afetando desde o custo logístico até a competitividade de setores inteiros.

É importante lembrar que o gás natural foi um dos pilares do desenvolvimento de Mato Grosso do Sul nos últimos 20 anos. A chegada do gasoduto Bolívia-Brasil ampliou a oferta energética, atraiu indústrias e garantiu uma fonte relevante de arrecadação, por meio do ICMS.

Hoje essa receita é menor, o que torna o Estado ainda mais sensível às oscilações do setor.

Por isso, mais do que avaliar apenas o reajuste, é essencial discutir o papel estratégico do gás na economia local. O Estado precisa observar de perto os movimentos do mercado e definir políticas que protejam o consumidor sem comprometer a sustentabilidade do setor.

Afinal, o gás natural já não é um coadjuvante: tornou-se peça estruturante da economia sul-mato-grossense e qualquer mudança no seu preço tem efeitos profundos e duradouros.

Licença-paternidade: um passo importanteE ainda insuficiente

Por décadas, a licença foi tratada quase como uma formalidade, que pouco reconhece a importância da presença ativa do pai no início da vida do bebê

08/11/2025 07h45

No dia 4, a Câmara dos Deputados aprovou a ampliação da licença-paternidade no Brasil (que agora segue para sanção presidencial). A mudança prevê uma implementação gradual para reduzir o impacto econômico da medida: a licença passará para 10 dias em 2027, 15 dias em 2028 e 20 dias a partir de 2029.

Além disso, empresas que aderem ao programa Empresa Cidadã deverão oferecer mais 15 dias aos seus funcionários, elevando o total para até 35 dias.

É uma conquista? Sim. É suficiente? Ainda não.

Por décadas, a licença-paternidade foi tratada quase como uma formalidade, um intervalo simbólico, que pouco reconhece a importância da presença ativa do pai no início da vida do bebê.

A ampliação representa um avanço histórico, mas ainda muito pequeno diante do tamanho do desafio de equilibrar responsabilidades familiares e oportunidades profissionais entre homens e mulheres.

Hoje, enquanto o pai poderá se ausentar por até 20 dias (ou 35, em casos específicos), a mulher pode ficar fora do trabalho por até cerca de sete meses, quando a empresa opta pela licença-maternidade estendida.

A mensagem implícita permanece a mesma: cuidado infantil segue como missão prioritária da mãe. E isso impacta diretamente a trajetória profissional feminina.

Quanto mais tempo longe do trabalho, maior o risco de perder espaço, desacelerar na carreira e enfrentar julgamento social e corporativo no retorno.

Ao mesmo tempo, quando o pai não tem tempo suficiente para criar vínculo e assumir responsabilidades reais desde o início, reforçamos o ciclo da sobrecarga feminina e perpetuamos a ideia de que ela é a “cuidadora natural”.

Equidade não nasce de intenções, mas de políticas públicas (e privadas) estruturadas. Ampliar a licença-paternidade é um avanço.

Mas o verdadeiro equilíbrio só virá quando entendermos que criar um filho é um projeto compartilhado e quando oferecermos condições para que ambos os pais, independentemente do gênero, possam participar plenamente desde o primeiro dia de vida.

E aqui entra também a responsabilidade das empresas: não basta cumprir a lei. A equidade exige que políticas de recursos humanos sejam revistas para diminuir o gap, apoiar o retorno da mãe ao trabalho e acelerar sua trajetória após a licença.

Cuidar de quem cuida é mais do que benefício: é estratégia de futuro, produtividade e justiça.

Populismo penal e organizações criminosas

O problema não existiria se houvesse legislação penal mais dura e menos leniência do Judiciário com os criminosos, bradam parlamentares, administradores públicos e jornalistas

08/11/2025 07h30

A recente operação policial na cidade do Rio de Janeiro reacende o debate sobre o crime organizado no País. Muitos aspectos do fato podem ser objeto de análise, porém, o que impressiona é a repetição da clássica fórmula de se proporem, de plano, alterações legislativas com o fim de aumentar penas e retirar direitos no processo penal, bem assim na execução penal.

O problema das organizações criminosas não existiria se houvesse legislação penal mais dura e menos leniência do Judiciário com os criminosos, bradam parlamentares, administradores públicos e jornalistas.

Curioso observar o desprezo que a sociedade brasileira mostra pelos penalistas.

Se a questão da inflação, da taxa de juros e do gasto público se vê tratada por economistas, os quais se subdividem em escolas de economia e se reconhecem, em certa medida, nesta ou naquela ideologia, quando se fala de Direito e processo penal, o que menos importa surge ouvir os especialistas.

Por óbvio, não se faz menção às entrevistas de oportunidade que defendem instituições, atos e carreiras individuais, mas não oferecem solução sistêmica para tema de tal gravidade.

A leitura das notícias leva a constatar que a bandeira do populismo penal dá palco a deputados federais e senadores da República que se aproveitam do acontecimento trágico com repercussão midiática para encontrar na urgência a chance dos discursos da obviedade sobre a reforma da legislação vigente.

Não bastasse, a insegurança e o medo da população propiciam o jogo de empurra entre governo federal e estadual, cujas atribuições legais acabam mascaradas pela desídia de um e outro. Os discursos mentem e desmentem, de modo a confundir o leitor quanto a quem deveria o que ou quanto a quem se omitiu do respectivo dever legal.

E, ao fim, voilà: unem-se autoridades federais e estaduais no projeto comum de realizar algo novo e eficaz, sem explicar muito bem as proposições e quais resultados hão de encontrar.

Não sejamos inocentes com a política. Sabemos a utilidade da mentira para os homens públicos, ainda mais quando se avizinham eleições. O ponto não está nesse conhecido teatro dos governos e dos congressistas.

Espanta o silêncio de acadêmicos do Direito Penal, institutos, associações, entidades de advogados que se limitam a reiterar a violação de direitos individuais e a clamar pela apuração de responsabilidades.

Surge essencial ser esclarecido à sociedade que o crime organizado só se controla mediante política pública de médio e longo prazo – igualmente se observa com o fenômeno da inflação.

Cuida-se de problema social de determinado momento histórico que começa a ser compreendido quando se identificam quais bens e serviços ilícitos enriquecem as organizações criminosas e que perpassa por compreender quais relações estas mantêm com o Estado, bem assim o quanto a inércia estatal lhes permite o crescimento econômico e o poderio.

Não se criam políticas criminais sem estatísticas, mapas e dados que ofereçam o quadro atual das atividades do crime organizado no Brasil ou sem compreender quais as interações das organizações criminosas nacionais com as estrangeiras.

Restringir a proposição da política pública voltada à persecução penal dos integrantes do crime organizado e à redução dos patrimônios dessas associações ilícitas de estrutura empresarial à reforma das leis penais envergonha quem conhece o mínimo do assunto.

Mas esta inibição intelectual não resolve. É necessário influir nos processos legislativos, criticar governos por meio de propostas objetivas, bem como cobrar dos candidatos nas próximas eleições o que propõem para perseguir o crime organizado e o quanto vão investir em segurança pública.

Se sabemos escrutinar políticas econômicas e reconhecemos a importância desse ou daquele profissional para o Ministério da Economia ou para as Secretarias de Fazenda, devemos nos educar a perguntar o que, quando, como e quem se apresenta apto a elaborar plano nacional (ou local) de enfrentamento estatal às organizações criminais.

A quantidade de mortes, o número de armas de alta letalidade e as características de guerrilha urbana da última operação policial alertam para a dimensão real das organizações criminosas.

Eis o assunto a ser levado a sério pelos juristas, que desempenham papel de influenciar a sociedade e o leitor inculto quanto às políticas criminais possíveis.

O resto é mesmice ou mera contemplação do populismo penal em voga nos últimos 40 anos.

