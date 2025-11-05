Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

EDITORIAL

O poder público e a capacidade de investir

A escassez de recursos trava iniciativas importantes, prolonga soluções e posterga investimentos que deveriam ser permanentes e estratégicos

Da Redação

Da Redação

05/11/2025 - 07h15
O poder público brasileiro, nos três níveis de governo, vive um momento de séria restrição financeira. A capacidade de investir está comprimida por um conjunto de fatores estruturais que há anos consome a maior parte das receitas.

Uma fatia significativa do Orçamento da União está ancorada em despesas financeiras, especialmente no serviço da dívida.

Nos estados e nos municípios, o cenário não é muito diferente: os recursos ficam cada vez mais engessados por vinculações obrigatórias, como as destinadas à Saúde e à Educação – áreas essenciais, mas que, apesar dos altos valores destinados, nem sempre devolvem à sociedade os resultados minimamente esperados.

Soma-se a isso o peso crescente das folhas de pagamento, que absorvem uma parcela cada vez maior da arrecadação.

O serviço público é essencial para a vida em sociedade e sua atuação qualificada é indispensável para garantir direitos e promover desenvolvimento. No entanto, é igualmente notório que se gasta muito com a estrutura estatal. Em alguns níveis de governo, o peso da máquina é maior, em outros, um pouco menor.

Ainda assim, o padrão se repete: é possível, e necessário, gastar menos com custeio e pessoal e investir mais em obras estruturantes e políticas públicas que mudem a realidade da população.

Nesta edição, por exemplo, mostramos que Campo Grande não tem perspectiva, no médio prazo, de solucionar seus problemas de drenagem. A capital sul-mato-grossense não está entre as cidades onde mais chove no Brasil, tampouco entre as mais secas, mas certamente figura entre as mais vulneráveis às precipitações.

Basta uma chuva um pouco mais forte para que ruas se transformem em rios e bairros inteiros fiquem expostos aos prejuízos da enxurrada. Isso exige um olhar rigoroso sobre as causas e as consequências dessa vulnerabilidade: rever o modo como a cidade cresce, ordenar melhor o uso do solo e investir em projetos capazes de amenizar a força da água.

O problema, porém, é conhecido: falta dinheiro. Falta no Município, falta no Estado e falta na União. A escassez de recursos trava iniciativas importantes, prolonga soluções e posterga investimentos que deveriam ser permanentes e estratégicos.

Por isso, é urgente recuperar a capacidade de investimento do serviço público. Governos precisam voltar a ter margem para planejar, executar e entregar obras e serviços que façam a diferença no cotidiano da população.

A presença do Estado não pode ser apenas administrativa ou normativa, ela precisa ser material, concreta, percebida nas ruas, nos bairros e na qualidade de vida das pessoas.

Somente com finanças públicas mais leves e melhor equilibradas será possível atender aos anseios da sociedade e construir um futuro mais seguro, mais estável e mais justo.

ARTIGOS

A ciência e a prática do feedback: dados, cases e lições

Para que o feedback funcione é preciso de técnica

04/11/2025 07h45

Arquivo

Dar e receber feedbacks é uma das habilidades mais valiosas dentro das organizações, mas também é uma das mais desafiadoras. Quando conduzido de forma clara e construtiva, fortalece a confiança, orienta caminhos de desenvolvimento e gera engajamento.

Não à toa, pesquisas recentes mostram que 97% dos profissionais consideram o feedback regular fundamental para sua evolução no trabalho.

Um exemplo emblemático vem da Adobe, que em 2012 abandonou as tradicionais avaliações anuais de desempenho para adotar um modelo mais dinâmico: conversas frequentes chamadas de check-ins.

A mudança surgiu da percepção de que relatórios anuais eram demorados, estressantes e pouco efetivos para promover melhorias imediatas. O resultado foi expressivo: a empresa registrou queda de 30% no turnover voluntário e maior satisfação entre os colaboradores.

Para que o feedback funcione, no entanto, é preciso de técnica. Do lado de quem aplica, clareza e objetividade são fundamentais, sempre baseando a conversa em fatos concretos, evitando julgamentos pessoais e equilibrando críticas construtivas com o reconhecimento genuíno.

Oportunidade também é palavra-chave: quanto mais próximo do acontecimento, maior a chance de o retorno gerar mudanças efetivas.

Já para quem recebe, a postura deve ser de escuta ativa e abertura, transformando a devolutiva em aprendizado e plano de ação, sem reações defensivas imediatas. Colaboradores relatam que, por exemplo, não conseguiam entregar suas demandas a tempo.

As lideranças das empresas, então, resolveram instruí-los com críticas construtivas, o que resultou na melhoria de desempenho dos funcionários, que passaram a render mais.

A arte de aplicar e receber feedbacks vai além de um processo pontual: trata-se de uma prática estratégica que deve fazer parte da cultura organizacional. Quando empresas e profissionais encaram o feedback como um diálogo de aprendizado, o resultado é um ambiente mais colaborativo, transparente e voltado ao crescimento.

Ao mesmo tempo em que líderes desenvolvem suas equipes, os colaboradores assumem protagonismo em sua evolução, gerando benefícios que se refletem no desempenho coletivo e na sustentabilidade dos negócios.

ARTIGOS

A ciência que move a agenda climática brasileira

A transição energética e a descarbonização encontram na ciência a trilha mais segura para medidas concretas

04/11/2025 07h30

Arquivo

Governos e pesquisadores de todo o mundo se preparam para a COP30, e a escolha de Belém como sede dessa importante conferência demonstra que não há solução para a crise climática sem a Amazônia. Em uma via de mão dupla, não há Amazônia sustentável sem ciência.

A transição energética e a descarbonização encontram na ciência a trilha mais segura para medidas concretas.

Em sua fala histórica na Assembleia Geral da ONU, em setembro, o presidente Lula advertiu que a corrida por minerais críticos, indispensáveis à transição, não pode repetir a lógica predatória que marcou os últimos séculos.

Sua mensagem foi clara: é hora de transformar a urgência climática em ação política real. Como destacou, “será o momento de os líderes mundiais provarem a seriedade de seu compromisso com o planeta”.

Essa convocação ecoa as mensagens urgentes do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas para a “janela de oportunidade” que se fecha rapidamente.

Nesse cenário, o Balanço Global do Acordo de Paris (GST) ganha relevância central, tendo sido “baseado na equidade e na ciência, unanimemente a referência que informa a cooperação internacional e as partes no aprimoramento de suas ações”, como nos lembra o embaixador André Corrêa do Lago, presidente designado da COP30.

A preparação da COP30 em Belém mostra essa urgência e traduz em prática a advertência presidencial: ciência, política ambiental, diplomacia e infraestrutura devem caminhar juntas, consolidando a imagem do Brasil como país capaz de alinhar conhecimento técnico e liderança política.

O reconhecimento do Brasil como potência climática resulta também de sua sólida capacidade científico-tecnológica.

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) articula suas unidades de pesquisas, universidades e empresas, com o CNPq e a Finep apoiando pesquisadores e instituições em um ecossistema único no sul global.

Essa articulação permite ao MCTI elaborar os documentos que são os compromissos oficiais do Brasil para a Convenção do Clima e Acordo de Paris. Suas unidades contribuem com o Inventário Nacional de Emissões, Plano Clima, e outras políticas públicas.

Um desdobramento desse trabalho foi a formulação da meta de redução de 59% a 67% das emissões líquidas até 2035, apresentada pelo Brasil na COP29 – resultado de um esforço interministerial que traduz em números a interseção entre ciência e decisão política.

Paralelamente, os projetos na Amazônia, como LBA, AmazonFACE, Torre ATTO e Esecaflor, tornaram-se referências para o IPCC, revelando como a floresta interage com o clima.

Como complemento, plataformas como Sirene, Sinapse e SiBBr democratizam dados estratégicos, enquanto o Adapta Brasil oferece respostas inovadoras à crise climática.

O investimento federal de R$ 1,5 bilhão em infraestrutura científica – incluindo supercomputador do Inpe, satélites, Torre ATTO, coleções biológicas e 122 projetos contratados na Região Norte – somado a R$ 2,5 bilhões aplicados em projetos de transição energética, comprova o vigor dos compromissos assumidos.

São resultados que dão materialidade à advertência do presidente Lula na ONU: compromisso com o clima exige ciência, tecnologia e justiça social.

Assim, quando todos pisarem no chão da floresta na COP30, o Brasil apresentará ao mundo um modelo concreto de articulação entre ciência, Estado e sociedade. Mais do que anfitrião, será referência técnica e diplomática na construção de soluções para o planeta.

Com a Amazônia no centro da agenda e a ciência como bússola, o Brasil reafirma sua liderança para enfrentar a crise climática – pronto para inspirar e construir, com o mundo, uma resposta à altura do desafio que a ciência e a política nos convocam a enfrentar.

