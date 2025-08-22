Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

O potencial transformador das juventudes brasileiras

Há um logo caminho a ser percorrido, que passa pela oferta de oportunidades a esta parcela da população

José Carlos Cirilo - Diretor-geral do Departamento Nacional do Sesc

José Carlos Cirilo - Diretor-geral do Departamento Nacional do Sesc

22/08/2025 - 07h45
Historicamente, a taxa de desemprego da população jovem no Brasil é bastante alta. Problemas como a falta de experiência e a baixa qualificação contribuem para esses índices.

Mas um estudo divulgado recentemente pelo Ministério do Trabalho e Emprego trouxe boas notícias em relação a essa questão. A taxa de desemprego entre os jovens caiu de 25,2% para 14,3%. Além disso, a taxa de informalidade passou de 48% para 44%.

A redução no número de jovens de 18 a 24 anos que não estudam nem trabalham representa um avanço importante. Mas ainda há um logo caminho a ser percorrido, que passa pela oferta de oportunidades a esta parcela da população.

E, nesse sentido, é necessário identificar as potencialidades dessa juventude e contextualizá-la nesse novo mercado de trabalho, que traz novos desafios a essas gerações.

É urgente pensar em estratégias que possibilitem aos jovens alçar novos voos. Mas temos de ir além da capacitação técnica demandada pelas vagas de emprego. É preciso um olhar para as habilidades desses jovens, as competências diferenciadas que trazem essas novas gerações, fruto de sua afinidade com as novas tecnologias.

Precisamos pensar o jovem como um potencial para a inovação e o futuro. Abrir espaço para que eles possam criar novas trajetórias profissionais.

Há cerca de quatro anos, o Sesc deu início ao Projeto Laboratório Sesc de Artes, Mídias, Tecnologias e Juventudes – LabMais, uma plataforma educativa e cultural em formato de laboratório artístico com foco no trabalho com as juventudes.

O objetivo é desenvolver o potencial dos participantes, sob a ótica da economia da cultura. A partir de tecnologias de experimentação, comunicação e socialização, eles criam conteúdos nas mais diversas linguagens, como podcasts, filmes e ensaios fotográficos, produtos comuns às suas gerações.

Esse é um trabalho realizado em consonância com o Estatuto da Juventude, que aponta a inserção de jovens no mundo do trabalho como prioridade. Atualmente, o projeto é desenvolvido em 17 estados, estando presente em todas as regiões do País.

No início de setembro, parte deles estará reunido na cidade gaúcha de Caxias do Sul para a realização do Festival LabMais. O evento foi construído com a participação dos alunos e traz para o debate a participação, colaboração e inserção das juventudes na cadeia produtiva da cultura, como agentes criativos e transformadores de seus territórios.

O apoio dos empresários do comércio de bens, serviços e turismo, por meio do Sesc, garante que iniciativas como essa avancem e se multipliquem, ampliando oportunidades e conectando essa nova geração a diferentes campos de atuação.

Reconhecer o potencial e criar condições para que ele se desenvolva é fundamental para ampliar a participação dos jovens para sua inclusão e produtividade. O País só tem a ganhar com a energia, a criatividade e a capacidade de renovação dessa força de trabalho.

O agro 5.0 já chegou e ele é global

O agro 5.0 é sobre pessoas: no fim das contas, o agro 5.0 não é apenas sobre tecnologia

21/08/2025 08h00

O agronegócio está passando por uma revolução silenciosa – e quem já viajou o mundo visitando fazendas, centros de pesquisas, cooperativas e indústrias do setor sabe: o futuro não está mais no horizonte, ele já chegou. Chama-se agro 5.0 e combina inteligência artificial, big data, robótica e automação para transformar a forma como produzimos alimentos.

Tenho acompanhado de perto esse movimento, tanto no Brasil quanto em países que já avançaram muito nessa direção, como Israel, Holanda e Estados Unidos. Em cada um desses destinos, pude ver de perto tecnologias que, há poucos anos, pareciam ficção científica: drones que identificam pragas antes que elas causem danos, tratores autônomos que operam 24 horas por dia com eficiência milimétrica e sensores que ajustam, em tempo real, a quantidade exata de água e nutrientes que cada planta precisa.

O que mais me impressiona, porém, não são apenas as máquinas ou os algoritmos, mas o espírito empreendedor das pessoas envolvidas. Em todos os lugares, conheci jovens produtores, técnicos e pesquisadores que não têm medo de testar novas ideias, de errar rápido e de aprender com os erros. É esse espírito que move o agro 5.0 – e é justamente isso que me motiva a conectar o Brasil com essas experiências por meio da AgroTravel, agência que criei para proporcionar viagens técnicas que abrem a cabeça de quem vive o agronegócio.

Por que o Brasil não pode ficar para trás: o Brasil tem todas as condições para ser protagonista nesse novo cenário: solo fértil, clima favorável, produtores experientes e, cada vez mais, startups agrícolas (as AgTechs) criando soluções inovadoras. Mas ainda temos desafios claros, como a falta de conectividade no campo e a necessidade de capacitar mais profissionais para lidar com dados e tecnologia.
Quem já teve a oportunidade de visitar fazendas hiperconectadas na Califórnia ou sistemas de irrigação de precisão em Israel sabe o quanto estamos deixando de ganhar em produtividade e sustentabilidade por não adotar essas tecnologias em larga escala.

Viajar para enxergar além: acredito que a maior vantagem de viajar para outros países e conhecer de perto essas experiências é mudar o mindset. Quando um produtor brasileiro vê uma fazenda usando I.A. para prever a colheita com 90% de precisão ou um sistema logístico que reduz perdas em até 30%, ele volta para casa diferente – mais aberto a investir, a buscar parcerias e a pensar o próprio negócio de forma global.
Foi isso que vi acontecer inúmeras vezes nas viagens que organizei para grupos de produtores, executivos e cooperativas. Voltam não apenas com ideias novas, mas com contatos internacionais e, principalmente, com um novo olhar sobre o futuro.

O agro 5.0 é sobre pessoas: no fim das contas, o agro 5.0 não é apenas sobre tecnologia. É sobre pessoas dispostas a fazer diferente. É sobre cooperar, aprender, testar e crescer juntos. É esse espírito que me inspira a continuar conectando o agro brasileiro ao que há de mais inovador no mundo.
O futuro do agro não está mais só no campo. Ele está na capacidade de pensar globalmente, de agir com dados e de inovar com coragem. E quem se antecipar a esse movimento vai liderar a próxima grande revolução do agronegócio.

A urgência na proteção de menores na internet, em todos os sentidos

Por: Wilson Pedroso - Analista político e consultor eleitoral com MBA nas áreas de Gestão e Marketing

21/08/2025 07h30

O youtuber Felipe Fressanim, conhecido como Felca, tornou-se o centro das atenções em todo País após a publicação de um vídeo em que expõe detalhes sobre a divulgação de conteúdos com exploração de imagens de crianças na internet. As denúncias reverberaram e alcançaram milhões de pessoas em menos de 24 horas, chamando a atenção da imprensa, das autoridades de segurança pública e do Judiciário, além de parlamentares e gestores públicos nas diversas esferas.

A mensagem viralizou porque choca e afeta a todos nós. Trouxe, mais uma vez, uma reflexão sobre a necessidade de proteção dos menores de idade na internet. Esse tema já havia sido fortemente debatido em todo o mundo em março deste ano, quando houve o lançamento da minissérie “Adolescência”, da Netflix. A produção de quatro episódios trata do cyberbullying e seus impactos na vida de jovens, abordando ainda questões como a cultura do ódio e a misoginia em ambiente virtual.

Pouco depois do lançamento de “Adolescência”, o Brasil acompanhou com comoção o caso da menina Sarah Raíssa de Castro, de 8 anos, que morreu em Brasília depois de inalar desodorante aerossol. Ela foi influenciada por um “desafio”, prática on-line criminosa que, segundo reportagem publicada à época pela Agência Brasil, já causou 56 mortes nos últimos 10 anos.

Agora Felca coloca o dedo em mais uma ferida e traz à tona o debate sobre a “adultização”, um fenômeno que consiste no estímulo de comportamentos adultos em crianças, muitas vezes com apelo sexual. Conforme o youtuber denunciou, os conteúdos publicados se tornam alvo de redes de pedofilia, que conseguem encontrá-los rapidamente com ações simples de treinamento dos algoritmos.

Todas essas situações apontam para a necessidade de proteção dos menores de idade na internet, que hoje é uma enorme terra sem lei, por onde crianças e adolescentes caminham desacompanhadas de seus responsáveis diariamente. Redes sociais, plataformas de jogos, chats on-line precisam de regramento e mecanismos que garantam a segurança de menores, em todos os sentidos.

No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente criou diversos mecanismos para proteção dos menores. Porém, a legislação foi implantada em 1990, data em que pouco se falava em internet e termos como cyberbullying e desafio virtual sequer existiam. Os tempos mudaram e exigem avanços legislativos.

As denúncias de Felca fizeram com que, nesta semana, fossem retomados os debates sobre a aprovação do Projeto de Lei nº 2.628, de autoria do senador Alessandro Vieira, que estabelece regras para proteger crianças e adolescentes em ambiente on-line.

A proposta, no entanto, encontra resistência de uma parte dos parlamentares, sob a justificativa de que sua aprovação poderia significar a instauração de censura. Essa preocupação é justa e deve ser observada, mas não pode ser impedimento para a busca de uma solução.
O tema é urgente. Nossas crianças e adolescentes não podem esperar mais.

