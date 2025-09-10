Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Artigos e Opinião

EDITORIAL

O preço que pagamos pelos juros altos

Um país em permanente conflagração verbal e institucional não inspira confiança e confiança é o primeiro insumo para o bom funcionamento da economia

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

10/09/2025 - 07h15
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Os juros altos praticados pelo Banco Central (BC) já mostram sua face mais amarga para a economia e para a vida das pessoas. Em Mato Grosso do Sul – e, sem dúvida, em todo o Brasil –, os efeitos se fazem sentir de maneira cada vez mais notável, como temos mostrado em reportagens recentes. Há alguns dias, evidenciamos que o crédito caro, por causa da taxa de juros, tem travado o mercado imobiliário.

Pudera: quando o custo de financiamento dispara, a roda da produção desacelera. O encarecimento dos empréstimos torna proibitivo o investimento, e o sonho da casa própria, que já é difícil para grande parte da população, torna-se inalcançável.

Agora, nesta edição, mostramos outro efeito colateral dessa política: a escalada da inadimplência. Só em Mato Grosso do Sul, mais de 500 pessoas por dia tiveram seus nomes negativados este ano. É um dado alarmante. Cada novo inadimplente é um consumidor a menos em condições de movimentar o comércio, acessar crédito, contratar serviços.

A multiplicação desse fenômeno corrói a base da economia local e nacional, deteriora ainda mais o mercado de crédito e forma um círculo vicioso que penaliza empresas e famílias.

É preciso dizer com todas as letras: juros altos demais não combatem apenas a inflação, mas também a esperança. A política monetária, que deveria ser um instrumento de equilíbrio, não pode ser um fator de paralisia. É lamentável que, por conta dela, a inadimplência ganhe força, fechando portas e sufocando a economia real, aquela que gera empregos e renda.

A questão que se impõe, portanto, é: como reduzir os juros? A resposta exige coragem política e maturidade institucional. O primeiro passo é que Executivo e Legislativo mostrem responsabilidade fiscal. E aqui cabe uma observação importante: o Legislativo, que costuma apontar o dedo para os gastos do governo, também precisa assumir sua parcela de responsabilidade.

A partir do momento em que vincula fatias significativas do Orçamento ao pagamento de emendas parlamentares obrigatórias – e delas não abre mão em hipótese alguma –, passa a ser parte do problema que tanto critica. Se há descontrole fiscal, ele não se resume ao Executivo.

Há ainda um aspecto político que não pode ser ignorado. A sensação de crise permanente, a corda sempre esticada no debate público e a falta de disposição para uma pacificação mínima entre diferentes visões de mundo têm elevado a tensão

 Isso se reflete nos mercados, que operam sob constante sobressalto, e impede a implementação de políticas fiscais consistentes, capazes de reduzir a necessidade de juros tão elevados. Um país em permanente conflagração verbal e institucional não inspira confiança – e confiança é o primeiro insumo para o bom funcionamento da economia.

Nós acreditamos que é possível conviver com juros mais baixos. Mas essa não é uma tarefa apenas dos governantes. Nós, como sociedade, também podemos e devemos contribuir. Cabe-nos cobrar responsabilidade, mas também serenidade.

É preciso que abandonemos as visões rasteiras, que enxerguemos além da disputa imediata e que nos disponhamos a construir consensos mínimos em favor do bem-estar coletivo.

ARTIGOS

Soberania de dados é estratégica e o Brasil não pode ignorar

A dependência quase exclusiva de big techs internacionais cria vulnerabilidade que poucas empresas mensuraram em seus planos de risco

09/09/2025 07h45

Compartilhar

Arquivo

Continue Lendo...

Durante muitos anos, falar em soberania de dados soava como um debate distante, quase acadêmico. Afinal, as grandes provedoras globais sempre entregaram serviços de altíssima disponibilidade e resiliência. O que poderia dar errado? Até recentemente, a maioria dos executivos de tecnologia responderia: nada.

Entretanto, o cenário mudou. Hoje já presenciamos casos concretos de empresas relevantes no mundo inteiro que tiveram seus serviços interrompidos, não por falhas técnicas, mas por sanções políticas e decisões jurídicas além de suas fronteiras.

Um exemplo recente foi o de uma gigante indiana de combustíveis que, mesmo sem relação direta com a União Europeia, teve seus serviços em nuvem (Microsoft) paralisados em função das sanções ligadas a Rússia. Como resultado, foram dias de operação comprometida, prejuízos financeiros e abalo de confiança.

Esse episódio traz uma reflexão que deve ecoar no Brasil: até que ponto estamos preparados para lidar com interrupções causadas por fatores que não controlamos? A dependência quase exclusiva de big techs internacionais cria uma vulnerabilidade que poucas empresas mensuraram em seus planos de risco.

Leis como o Cloud Act, nos Estados Unidos, o E-Evidence, na Europa, e mais recentemente a Lei Magnitsky, ampliam ainda mais esse desafio. Esta última, criada originalmente para punir corrupção e violações de direitos humanos, passou a ser usada também como instrumento de sanções econômicas e tecnológicas.

Na prática, isso significa que uma empresa brasileira pode ter seus serviços suspensos mesmo sem ser alvo direto, apenas por estar conectada a ecossistemas ou parceiros comerciais em países sob sanção.

Ou seja, mesmo uma companhia que cumpre integralmente a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) pode ser impactada por decisões que nada têm a ver com a realidade nacional. E a pergunta que precisa ser feita é simples: quantas empresas brasileiras resistiriam a uma semana com sistemas críticos fora do ar?

É por isso que a discussão sobre a soberania de dados precisa deixar de ser periférica e se tornar parte central da estratégia corporativa. Não se trata de nacionalismo tecnológico, mas de gestão de risco e continuidade de negócios. Empresas que concentram toda a sua infraestrutura em um único provedor global estão mais expostas a bloqueios, suspensões e vulnerabilidades externas.

A boa notícia é que existem alternativas. Modelos híbridos de gestão da informação, que combinam nuvem privada no Brasil, soluções locais e ferramentas avançadas de backup e disaster recovery, já estão disponíveis e acessíveis. Essa diversificação é o caminho mais seguro para mitigar riscos e garantir resiliência, independentemente das tensões geopolíticas.

A LGPD foi um passo fundamental para amadurecer o debate sobre privacidade e proteção no Brasil. Mas, diante do contexto internacional, precisamos ampliar a visão. Proteger dados hoje não é apenas impedir vazamentos ou ataques cibernéticos, é também garantir independência e continuidade perante forças externas.

O Brasil é reconhecido por manter boas relações diplomáticas com a maioria dos países. Mas no mundo conectado em que vivemos, basta uma decisão unilateral em outro território para afetar empresas que não têm relação direta com o conflito.
No fim do dia, soberania digital significa resiliência.

E o que vai separar as empresas que conseguem seguir operando em meio às turbulências daquelas que ficam vulneráveis é a capacidade de se antecipar, diversificar e proteger suas operações contra o imprevisível.

ARTIGOS

Mais peritos, mais Justiça: o impacto dos mutirões no INSS

Anúncio da contratação de 500 novos peritos médicos Federais, feito pelo governo em setembro deste ano, representa um fôlego há muito aguardado por milhões de brasileiros

09/09/2025 07h30

Compartilhar

Arquivo

Continue Lendo...

A Previdência Social brasileira atravessa um dos momentos mais delicados de sua história recente. De um lado, o envelhecimento da população aumenta a demanda por proteção social. De outro, a estrutura do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) sofre com a defasagem de pessoal, filas intermináveis e a morosidade na concessão de benefícios.

Nesse cenário, o anúncio da contratação de 500 novos peritos médicos Federais, feito pelo governo em setembro deste ano, representa um fôlego há muito aguardado por milhões de brasileiros.

A figura do perito médico é central no sistema previdenciário. É ele quem atesta, com base em critérios técnicos e legais, se o trabalhador está incapacitado para o labor, decidindo, portanto, sobre o acesso a benefícios como auxílio por incapacidade temporária, aposentadoria por invalidez ou o benefício assistencial de pessoas com deficiência. Sua atuação é, em última instância, a fronteira entre o direito garantido em lei e a vulnerabilidade social.

Por quase 15 anos, o Estado negligenciou a recomposição dessa carreira. Nesse período, a demanda por perícias cresceu de forma exponencial, enquanto o quadro de profissionais permaneceu estagnado. O resultado foi a explosão das filas: em alguns momentos, mais de um milhão de pedidos aguardavam avaliação. A contratação anunciada agora não resolve de imediato o problema, mas indica um esforço de modernização e recomposição da máquina pública.

Segundo o Ministério da Previdência, quase metade dos novos peritos será lotada no Norte (46,6%) e no Nordeste (36,3%). A medida é estratégica: nessas regiões, os gargalos são mais severos e os cidadãos, muitas vezes, precisam percorrer centenas de quilômetros até encontrar uma agência disponível. Ao priorizar essas localidades, o governo sinaliza disposição em reduzir desigualdades históricas no acesso à política previdenciária.

Enquanto a contratação de novos servidores não se traduz em resultados práticos, os mutirões de atendimento cumprem um papel imediato. Com jornadas estendidas e reforço de equipes, essas ações reduzem filas, liberam benefícios represados e devolvem aos trabalhadores a renda de que dependem para sobreviver. Em muitos casos, trata-se literalmente da diferença entre ter comida na mesa ou não.

O atraso na concessão de benefícios vai muito além da burocracia: compromete a dignidade humana. Cada auxílio represado significa menos dinheiro no comércio local, mais endividamento e mais insegurança alimentar. A Previdência Social, portanto, não é gasto: é investimento com impacto direto na economia e no bem-estar social.

A medida anunciada é positiva, mas não pode ser isolada. É necessário que o governo estabeleça concursos regulares, invista em tecnologia para ampliar o atendimento remoto e mantenha os mutirões de forma permanente. A fila previdenciária é um fenômeno que se retroalimenta e pode explodir diante de crises econômicas, sanitárias ou mudanças legislativas.

A contratação de novos peritos e a intensificação dos mutirões representam avanços reais. Mas o desafio é maior: transformar iniciativas emergenciais em política de Estado, capaz de assegurar que nenhum brasileiro precise esperar meses, ou até anos, por um direito que já lhe é garantido por lei. Previdência não é favor – é conquista social e pilar de cidadania.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Homem morre em confronto com a PM após invadir casa da ex em Campo Grande
CAMPO GRANDE

/ 16 horas

Homem morre em confronto com a PM após invadir casa da ex em Campo Grande

2

Dois seguem foragidos após megaoperação que prendeu prefeito de Terenos
Cidades

/ 15 horas

Dois seguem foragidos após megaoperação que prendeu prefeito de Terenos

3

Confira a previsão do tempo para hoje (9) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul
Previsão do tempo

/ 1 dia

Confira a previsão do tempo para hoje (9) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul

4

Desembargador ordenou megaoperação contra corrupção em Terenos com 59 alvos; confira a lista
Cidades

/ 18 horas

Desembargador ordenou megaoperação contra corrupção em Terenos com 59 alvos; confira a lista

5

Funcionária que pediu demissão após ser acusada de furto será indenizada
Cidades

/ 15 horas

Funcionária que pediu demissão após ser acusada de furto será indenizada

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
O Fim do Benefício Fiscal e as Novas Estratégias de Atração de Investimentos
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

O Fim do Benefício Fiscal e as Novas Estratégias de Atração de Investimentos
Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei
Exclusivo para assinantes

/ 6 dias

Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei
Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste
Exclusivo para assinantes

/ 02/09/2025

Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste