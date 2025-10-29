Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Artigos e Opinião

ARTIGOS

O Prêmio Nobel da Paz e a democracia

Trata-se da primeira mulher da América do Sul a receber um Prêmio Nobel, algo que é muito significativo para todas as mulheres, em especial as latino-americanas

 Ives Gandra da Silva Martins - Professor emérito das universidades Mackenzie, Unip, Unifieo, UniFMU

 Ives Gandra da Silva Martins - Professor emérito das universidades Mackenzie, Unip, Unifieo, UniFMU

29/10/2025 - 07h45
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Recentemente, a candidata que foi impedida de concorrer às eleições presidenciais na Venezuela em 2024 e líder da oposição naquele país, María Corina Machado, venceu o Prêmio Nobel da Paz. Quase todos os países do mundo a cumprimentaram.

O presidente Lula não o fez, o que, mais uma vez, demonstra que ele é favorável ao governo do farsante Nicolás Maduro, que preside a Venezuela, não obstante o fato de ele ter perdido as eleições com apenas um terço do eleitorado em seu favor e dois terços contrários, de acordo com as legítimas atas de todas as zonas eleitorais. O gover no brasileiro, entretanto, silenciou diante dos resultados.

María Corina Machado teve um papel tão extraordinário na luta incansável para que a Venezuela volte a ser um país democrático que, apesar de muitos esperarem que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fosse o laureado – por estar conseguindo um acordo entre palestinos e israelenses –, foi ela quem mereceu a honraria.

Nessa esteira, impressiona-me muito a relação do presidente Lula com a corrupção no Peru: trouxe uma condenada naquele país para o Brasil em avião da FAB ( ex-primeira-dama do Peru, condenada a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro em um caso envolvendo a construtora Odebrecht, que solicitou asilo alegando perseguição política).

Na Argentina, visitou outra condenada por corrupção, criticando o sistema jurídico e o judiciário daquele país. Outro ponto é a relação com a ditadura de Cuba, para a qual o Brasil emprestou dinheiro e ainda não recebeu de volta.

Há, ainda, a relação com a Venezuela, a ponto de mandar a embaixadora brasileira à posse, considerada absolutamente ilegítima de Maduro, que fraudou as eleições, jamais mostrando o resultado das urnas. Lembremo-nos de que a Venezuela também deve dinheiro ao Brasil.

Por outro lado, o Brasil, o presidente Lula e o Itamaraty não tiveram a coragem de cumprimentar María Corina Machado pelo recebimento do Prêmio Nobel da Paz; ela que, sendo considerada a principal representante da oposição democrática na Venezuela, é a voz da democracia e da liberdade. Ora, inúmeros países do mundo civilizado a cumprimentaram.

Trata-se, pois, da primeira mulher da América do Sul a receber um Prêmio Nobel, algo que é muito significativo para todas as mulheres, em especial as latino-americanas, para o Brasil e, enfim, para quem tem procurado valorizar as mulheres. Contudo, repito, não foi cumprimentada pelo governo brasileiro.

Parece-me que quem fala tanto de democracia deve ser coerente com seus gestos, pois democratas são aqueles que defendem a democracia e cumprimentam aqueles que lutam por ela.

Ora, no Brasil muito se fala de um golpe que nunca houve – é apenas uma narrativa –, pois é importante lembrar que as pessoas que estão presas não tinham uma arma sequer no dia 8 de Janeiro.

Por outro lado, tenho absoluta convicção de que os comandantes das três Forças (pelo menos do Exército, que detém dois terços dos contingentes armados no Brasil) jamais dariam um golpe. Falo como professor emérito da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, onde ministrei aulas sobre a Constituição brasileira para aqueles que seriam generais.

Ainda assim, o que vemos é que, no exterior, os amigos do presidente Lula são grandes ditadores. As relações com Israel estão praticamente interrompidas, pois ele protege sempre o grupo terrorista Hamas, que tudo faz para que não haja paz na Palestina.

A impressão que tenho é de que há um discurso pela democracia, mas uma prática de imensa cordialidade com os ditadores. Esse silêncio sepulcral em relação à concessão do Prêmio Nobel da Paz para quem luta pela democracia contra a ditadura de um fraudador como Nicolás Maduro demonstra, efetivamente, que o discurso presidencial não corresponde à prática.

Entendo que o Brasil é um país que ama a democracia, tanto que vemos pessoas lutando pela liberdade de expressão, algo que caracteriza uma democracia autêntica, e temos que continuar nessa luta.

Sendo assim, o presidente Lula poderia, analisando melhor suas relações internacionais, demonstrar que também é favorável a que tenhamos democracia na América Latina e, portanto, cumprimentar María Corina Machado.

ARTIGOS

As vítimas silenciadas das apostas (BETs)

O grito de famílias endividadas, jovens viciados, trabalhadores desesperados, não é ouvido pelo Executivo nem pelo Legislativo, tampouco pelo Judiciário

28/10/2025 07h45

Compartilhar

Arquivo

Continue Lendo...

Neste país, é lamentável constatar que muitos homens públicos passam a maior parte do tempo em debates intermináveis, discursos vazios e disputas de poder, enquanto ignoram um drama crescente que atinge milhares de brasileiros: as vítimas das apostas esportivas on-line, as chamadas BETs.

O grito dessas pessoas – famílias endividadas, jovens viciados, trabalhadores desesperados – não é ouvido pelo Executivo nem pelo Legislativo, tampouco pelo Judiciário.

O silêncio é conveniente. Afinal, grande parte da mídia e das entidades esportivas vive hoje da publicidade milionária das plataformas de apostas.

Ex-jogadores, atletas em atividade e influenciadores se tornam rostos de campanhas que mascaram o impacto social dessas empresas – que nada produzem, nada acrescentam à economia real e, ainda assim, destroem vidas com promessas ilusórias de lucro fácil.

A tragédia se instala em silêncio. Segundo dados da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp/Lenad), 10,9 milhões de brasileiros já apresentam comportamento de risco relacionado a apostas, e 1,4 milhão sofre de transtorno do jogo – um vício reconhecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Entre adolescentes de 14 a 17 anos, o quadro é ainda mais preocupante: 55,2% dos apostadores estão na zona de risco para desenvolver problemas graves de dependência, enquanto entre adultos esse índice é de 37,7%.

Essas plataformas, que agora estampam uniformes de clubes e ocupam horários nobres de televisão, foram legalizadas sem debate amplo, sem escuta de especialistas e sem políticas de proteção.

O argumento de que os jogos já existiam de forma clandestina e que a regulamentação traria controle é, no mínimo, uma meia-verdade. Na prática, a legalização ampliou o acesso e normalizou o vício, abrindo as portas para um problema de saúde pública.

E aqui cabe a pergunta: quem vai pagar o preço das famílias destruídas, das dívidas acumuladas e das vidas ceifadas? O Estado apenas arrecadará impostos sobre o desespero das pessoas?

Estudos internacionais publicados na revista Psychological Bulletin mostram que pensar em tirar a própria vida – e, por vezes, tentar – é de duas a três vezes mais comum entre pessoas com relação problemática com o jogo do que entre o restante da população.

Um em cada três apostadores já pensou em se matar, e um em cada oito tentou. A estatística, baseada em dados de 4,6 milhões de pessoas analisadas por pesquisadores da Noruega e do Reino Unido, revela o tamanho do risco que o País resolveu ignorar.

Do ponto de vista de políticas públicas, esses números levantam questionamentos urgentes: quem assumirá os custos sociais e humanos gerados pelo vício – abandono familiar, dívidas, sofrimento e suicídios silenciosos?

Por que a regulamentação e a tributação das BETs foram priorizadas sem medidas concretas de prevenção, tratamento e apoio às vítimas? E, sobretudo, por que o poder público se recusa a ouvir os especialistas em saúde mental e as entidades que tratam de dependentes do jogo?

Não é aceitável que o Brasil normalize esse cenário. A legalização das apostas deveria ter vindo acompanhada de uma estrutura de proteção, com campanhas educativas, restrição de publicidade, financiamento a centros de tratamento e fiscalização sobre clubes e influenciadores que promovem essas marcas.

O futebol brasileiro, que deveria ser um instrumento de inclusão e alegria, se tornou um dos maiores canais de difusão das apostas, expondo torcedores – especialmente jovens – a riscos psíquicos e financeiros.

As entidades que dirigem o esporte, assim como os clubes e federações, deveriam ser investigadas por sua responsabilidade nesse processo.

É urgente que o Executivo, o Legislativo e o Judiciário parem de tratar o tema como mera fonte de arrecadação e passem a enxergá-lo como o que realmente é: uma questão de saúde pública e de dignidade humana. A sociedade brasileira precisa reagir antes que o lucro fácil continue transformando esperança em ruína.

ARTIGOS

Governos fortes cuidam de servidores saudáveis

É um avanço silencioso, mas profundo, porque traz à luz algo que sempre existiu, mas poucos quiseram ver. Sintomas dos riscos psicossociais se espalham silenciosamente pelos órgãos públicos

28/10/2025 07h30

Compartilhar

Arquivo

Continue Lendo...

Quantos servidores públicos acordam todos os dias com o estômago embrulhado antes de ir trabalhar? Quantos seguem, exaustos, fingindo normalidade, mesmo quando o ambiente virou fonte diária de medo, tensão e humilhação?

Essas situações não são exceção. São sintomas dos riscos psicossociais que se espalham silenciosamente pelos órgãos públicos: assédio moral, microgerenciamento, excesso de tarefas sem apoio, falta de reconhecimento, ausência de voz e isolamento emocional. Tudo aquilo que adoece sem deixar hematoma.

A NR-01, atualizada pelo Ministério do Trabalho, reconheceu o que o serviço público há muito ignora: o sofrimento também é um risco de trabalho.

A norma exige que as instituições identifiquem e controlem fatores que afetam a saúde mental e o bem-estar, equiparando o dano psicológico a qualquer outro dano ocupacional. É um avanço silencioso, mas profundo, porque traz à luz algo que sempre existiu, mas poucos quiseram ver.

Ainda assim, muitos órgãos tratam o tema como burocracia de papel.

Criam programas, produzem campanhas, publicam cartilhas, mas a cultura continua tóxica.

É como pintar paredes mofadas sem resolver o vazamento.

De nada adianta o discurso da integridade se o ambiente segue marcado por medo, humilhação e silêncio.

O servidor precisa de lideranças emocionalmente preparadas, capazes de unir empatia e firmeza, e não de chefias que confundem autoridade com autoritarismo.

Precisa de espaços de fala seguros e gestores que saibam agir quando o sofrimento aparece, e não apenas quando ele explode. Porque o verdadeiro compromisso institucional não é reagir à crise, é prevenir o colapso humano.

Bem-estar e felicidade no trabalho não são luxo. São indicadores de boa governança. Um servidor que se sente respeitado, ouvido e valorizado entrega mais, pensa melhor e se orgulha do que faz.

Mas, no serviço público, o bem-estar ainda é visto como algo “extra”, e não como condição de eficiência.

Ignorar os riscos psicossociais custa caro: eleva afastamentos, reduz produtividade e mina a confiança institucional.

E confiança é a base de tudo. Sem ela, o cidadão deixa de acreditar no Estado, e o servidor, em si mesmo.

Valorizar o servidor público é criar ambientes de escuta e de confiança, onde o diálogo e a cooperação substituam o medo e o silêncio.

É esse o espírito da NR-01: prevenir antes de remediar, cuidar antes de punir.

O sofrimento emocional ainda é invisível. Não aparece em relatórios, mas está lá – nas licenças médicas, nas crises silenciosas, nos olhares de quem perdeu o brilho de servir.

Cuidar da saúde psicológica do servidor é ato de gestão, ética e respeito. É reconhecer que o serviço público só será forte se quem o sustenta estiver bem.

Nenhum programa de integridade será efetivo enquanto o medo continuar sendo a principal política de engajamento.

Neste Dia do Servidor Público, mais do que homenagens, precisamos de coerência. De governos que cuidem de quem cuida da sociedade. De líderes que inspirem confiança e criem ambientes em que o trabalho não adoeça – floresça.

Porque a integridade institucional começa dentro de casa: no modo como tratamos quem veste o crachá e carrega o Estado nos ombros todos os dias.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Alerta de perigo para chuvas intensas abrange todo o Estado e previsão indica nova frente fria
Tempo

/ 1 dia

Alerta de perigo para chuvas intensas abrange todo o Estado e previsão indica nova frente fria

2

Governo do Estado antecipa pagamento de servidores públicos para esta terça-feira
SERVIDOR PÚBLICO

/ 1 dia

Governo do Estado antecipa pagamento de servidores públicos para esta terça-feira

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3524, terça-feira (28/10)
Loterias

/ 14 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3524, terça-feira (28/10)

4

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1134, terça-feira (28/10)
Loterias

/ 14 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1134, terça-feira (28/10)

5

E se o cometa 3I/ATLAS caísse na Terra? Prepare-se para saber a verdade
Cidades

/ 16 horas

E se o cometa 3I/ATLAS caísse na Terra? Prepare-se para saber a verdade

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
A Era IA-Driven e a redefinição do Mercado de Trabalho
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

A Era IA-Driven e a redefinição do Mercado de Trabalho
Juliane Penteado: Burnout no serviço público
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Juliane Penteado: Burnout no serviço público
Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Exclusivo para Assinantes

/ 21/10/2025

Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?
Exclusivo para Assinantes

/ 16/10/2025

Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?