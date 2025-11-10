Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

O Projeto de Lei nº 226/2024 e as possíveis mudanças para decretação da prisão preventiva

De relatoria do ex-senador Flávio Dino, hoje ministro do STF, teve seu texto aprovado bicameralmente, e encaminhado recentemente para a sanção presidencial

Benedicto Arthur Figueiredo Neto - Advogado 

10/11/2025 - 07h30
A Constituição Federal de 1988 considera as prisões cautelares (antes de uma condenação) como exceções a qualquer cidadão e, por isso, seus requisitos são herméticos para sua decretação.

Infelizmente, essa excepcionalidade se transformou em uma criação jurisprudencial de situações que não estavam previstas em lei, como, por exemplo, um problema seriíssimo que vivemos em um país de dimensão continental, em que se aventa o argumento de risco de fuga pelo fato de a pessoa investigada viver em região de fronteira, para se somar aos outros motivos de lei, a fim de decretar a prisão preventiva; como se isso fosse mais um argumento para a decretação de prisão preventiva de pessoas que vivem na fronteira seca e que respondem a um processo criminal, o que é um verdadeiro absurdo.

Entre as criações jurisprudenciais que, por décadas, decretam a prisões preventivas de pessoas, sem que houvesse previsão legal, é a situação de periculosidade do agente por receio de reiteração criminosa, pelo fato de a pessoa responder a outros inquéritos ou ações penais, que sequer foram julgadas, em verdadeira afronta ao princípio constitucional de inocência, que é um princípio permanente no nosso Estado Democrático de Direito, colocando em tabula rasa a liberdade, que é a regra.

O Projeto de Lei nº 226/2024, de relatoria do ex-senador Flávio Dino, hoje ministro do STF, teve seu texto aprovado bicameralmente, e encaminhado recentemente para a sanção presidencial, visa acrescentar como requisitos para a decretação da prisão preventiva quatro situações de periculosidade do agente para análise do Poder Judiciário que já eram construções jurisprudenciais:

(1) modus operandi, inclusive quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa;

(2) a participação em organização criminosa;

(3) a natureza, quantidade e variedade de drogas, armas ou munições apreendidas;

(4) o fundado receito de reiteração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso.

O que sempre foi motivo da advocacia se insurgir contra a ilegalidade das prisões, ao que parece, terá um novo capítulo de enfrentamento para se discutir a constitucionalidade, pois teve parecer favorável do senador Sergio Moro, que rejeitou as alterações propostas pela Câmara dos Deputados e, ainda, acatou a sugestão apresentada pelo procurador-geral da República, para deixar claro que os critérios são alternativos, e não cumulativos, ou seja, basta a presença de um dos requisitos para justificar a prisão preventiva, mas que o projeto de lei, como forma de “abrandar” a situação, prevê que a periculosidade deve ser concreta, e não de forma abstrata, a fim de não possibilitar ao julgador que hipoteticamente considere a periculosidade para a decretação da prisão preventiva.

A maior justificativa do projeto de lei é o excesso de soltura nas audiências de custódia, porém, nada se fala a respeito de política criminal, superlotação de presídios, condições precárias para tratamentos de saúde de presos, insuficiência de agentes penitenciários, falta de estrutura física e pessoal para receber os presos provisórios, sem contar que a ponderação da magistratura ao decidir pela prisão preventiva o que era motivo para muitos julgadores ponderarem no momento de decidir um pedido de prisão preventiva, em razão da grande quantidade de processos nas varas criminais, o projeto de lei piora o problema do Judiciário com relação ao excesso de prazo para julgamento de processos de réus presos.

O alargamento dos motivos para a decretação das prisões preventivas é enxugar gelo. Não é decretando prisão preventiva que vai se resolver o problema da criminalidade, mesmo porque o crime já aconteceu. Diminuir a criminalidade significa aparelhar os sistemas de inteligência das polícias para evitar que o crime aconteça e não superlotar presídios, permanecendo num ciclo vicioso.

Licença-paternidade: um passo importanteE ainda insuficiente

Por décadas, a licença foi tratada quase como uma formalidade, que pouco reconhece a importância da presença ativa do pai no início da vida do bebê

08/11/2025 07h45

No dia 4, a Câmara dos Deputados aprovou a ampliação da licença-paternidade no Brasil (que agora segue para sanção presidencial). A mudança prevê uma implementação gradual para reduzir o impacto econômico da medida: a licença passará para 10 dias em 2027, 15 dias em 2028 e 20 dias a partir de 2029.

Além disso, empresas que aderem ao programa Empresa Cidadã deverão oferecer mais 15 dias aos seus funcionários, elevando o total para até 35 dias.

É uma conquista? Sim. É suficiente? Ainda não.

Por décadas, a licença-paternidade foi tratada quase como uma formalidade, um intervalo simbólico, que pouco reconhece a importância da presença ativa do pai no início da vida do bebê.

A ampliação representa um avanço histórico, mas ainda muito pequeno diante do tamanho do desafio de equilibrar responsabilidades familiares e oportunidades profissionais entre homens e mulheres.

Hoje, enquanto o pai poderá se ausentar por até 20 dias (ou 35, em casos específicos), a mulher pode ficar fora do trabalho por até cerca de sete meses, quando a empresa opta pela licença-maternidade estendida.

A mensagem implícita permanece a mesma: cuidado infantil segue como missão prioritária da mãe. E isso impacta diretamente a trajetória profissional feminina.

Quanto mais tempo longe do trabalho, maior o risco de perder espaço, desacelerar na carreira e enfrentar julgamento social e corporativo no retorno.

Ao mesmo tempo, quando o pai não tem tempo suficiente para criar vínculo e assumir responsabilidades reais desde o início, reforçamos o ciclo da sobrecarga feminina e perpetuamos a ideia de que ela é a “cuidadora natural”.

Equidade não nasce de intenções, mas de políticas públicas (e privadas) estruturadas. Ampliar a licença-paternidade é um avanço.

Mas o verdadeiro equilíbrio só virá quando entendermos que criar um filho é um projeto compartilhado e quando oferecermos condições para que ambos os pais, independentemente do gênero, possam participar plenamente desde o primeiro dia de vida.

E aqui entra também a responsabilidade das empresas: não basta cumprir a lei. A equidade exige que políticas de recursos humanos sejam revistas para diminuir o gap, apoiar o retorno da mãe ao trabalho e acelerar sua trajetória após a licença.

Cuidar de quem cuida é mais do que benefício: é estratégia de futuro, produtividade e justiça.

Populismo penal e organizações criminosas

O problema não existiria se houvesse legislação penal mais dura e menos leniência do Judiciário com os criminosos, bradam parlamentares, administradores públicos e jornalistas

08/11/2025 07h30

A recente operação policial na cidade do Rio de Janeiro reacende o debate sobre o crime organizado no País. Muitos aspectos do fato podem ser objeto de análise, porém, o que impressiona é a repetição da clássica fórmula de se proporem, de plano, alterações legislativas com o fim de aumentar penas e retirar direitos no processo penal, bem assim na execução penal.

O problema das organizações criminosas não existiria se houvesse legislação penal mais dura e menos leniência do Judiciário com os criminosos, bradam parlamentares, administradores públicos e jornalistas.

Curioso observar o desprezo que a sociedade brasileira mostra pelos penalistas.

Se a questão da inflação, da taxa de juros e do gasto público se vê tratada por economistas, os quais se subdividem em escolas de economia e se reconhecem, em certa medida, nesta ou naquela ideologia, quando se fala de Direito e processo penal, o que menos importa surge ouvir os especialistas.

Por óbvio, não se faz menção às entrevistas de oportunidade que defendem instituições, atos e carreiras individuais, mas não oferecem solução sistêmica para tema de tal gravidade.

A leitura das notícias leva a constatar que a bandeira do populismo penal dá palco a deputados federais e senadores da República que se aproveitam do acontecimento trágico com repercussão midiática para encontrar na urgência a chance dos discursos da obviedade sobre a reforma da legislação vigente.

Não bastasse, a insegurança e o medo da população propiciam o jogo de empurra entre governo federal e estadual, cujas atribuições legais acabam mascaradas pela desídia de um e outro. Os discursos mentem e desmentem, de modo a confundir o leitor quanto a quem deveria o que ou quanto a quem se omitiu do respectivo dever legal.

E, ao fim, voilà: unem-se autoridades federais e estaduais no projeto comum de realizar algo novo e eficaz, sem explicar muito bem as proposições e quais resultados hão de encontrar.

Não sejamos inocentes com a política. Sabemos a utilidade da mentira para os homens públicos, ainda mais quando se avizinham eleições. O ponto não está nesse conhecido teatro dos governos e dos congressistas.

Espanta o silêncio de acadêmicos do Direito Penal, institutos, associações, entidades de advogados que se limitam a reiterar a violação de direitos individuais e a clamar pela apuração de responsabilidades.

Surge essencial ser esclarecido à sociedade que o crime organizado só se controla mediante política pública de médio e longo prazo – igualmente se observa com o fenômeno da inflação.

Cuida-se de problema social de determinado momento histórico que começa a ser compreendido quando se identificam quais bens e serviços ilícitos enriquecem as organizações criminosas e que perpassa por compreender quais relações estas mantêm com o Estado, bem assim o quanto a inércia estatal lhes permite o crescimento econômico e o poderio.

Não se criam políticas criminais sem estatísticas, mapas e dados que ofereçam o quadro atual das atividades do crime organizado no Brasil ou sem compreender quais as interações das organizações criminosas nacionais com as estrangeiras.

Restringir a proposição da política pública voltada à persecução penal dos integrantes do crime organizado e à redução dos patrimônios dessas associações ilícitas de estrutura empresarial à reforma das leis penais envergonha quem conhece o mínimo do assunto.

Mas esta inibição intelectual não resolve. É necessário influir nos processos legislativos, criticar governos por meio de propostas objetivas, bem como cobrar dos candidatos nas próximas eleições o que propõem para perseguir o crime organizado e o quanto vão investir em segurança pública.

Se sabemos escrutinar políticas econômicas e reconhecemos a importância desse ou daquele profissional para o Ministério da Economia ou para as Secretarias de Fazenda, devemos nos educar a perguntar o que, quando, como e quem se apresenta apto a elaborar plano nacional (ou local) de enfrentamento estatal às organizações criminais.

A quantidade de mortes, o número de armas de alta letalidade e as características de guerrilha urbana da última operação policial alertam para a dimensão real das organizações criminosas.

Eis o assunto a ser levado a sério pelos juristas, que desempenham papel de influenciar a sociedade e o leitor inculto quanto às políticas criminais possíveis.

O resto é mesmice ou mera contemplação do populismo penal em voga nos últimos 40 anos.

