O que os credores do Banco Master podem fazer?

Em um caso marcado por suspeitas de fraudes bilionárias e títulos de crédito sem lastro consistente, a perspectiva de recuperação integral é, comedidamente, remota

Jorge Calazans - Advogado especializado na defesa de investidores vítimas de fraudes

Jorge Calazans - Advogado especializado na defesa de investidores vítimas de fraudes

19/11/2025 - 07h30
A liquidação extrajudicial do Banco Master, decretada pelo Banco Central, não é apenas mais um capítulo da crônica das crises financeiras brasileiras. Ela expõe, de forma crua, a vulnerabilidade de milhares de investidores e credores que acreditaram estar em terreno seguro, muitos deles agora descobrindo, na prática, onde termina a proteção do sistema e começa o risco assumido individualmente.

O ponto de partida é simples, embora pouco compreendido: o Fundo Garantidor de Créditos (FGC) não é um cofre infinito, tampouco um seguro geral para qualquer investimento. Ele protege depósitos e aplicações elegíveis até o limite de R$ 250 mil por CPF ou CNPJ, por instituição, respeitado um teto global por período.

Quem está dentro desse limite, em produtos cobertos, deve ser ressarcido diretamente pelo FGC, em procedimento administrativo relativamente padronizado. Para esse público, o drama é de ansiedade e espera, mas a tendência continua sendo de recuperação integral.

O problema começa justamente onde o FGC termina. Grandes aplicadores, empresas que concentraram caixa no Banco Master, investidores profissionais e credores comerciais do grupo foram lançados em um cenário muito mais incerto.

A parcela que excede o limite do FGC, ou que nunca foi coberta por ele, passa a depender da liquidação do banco: da qualidade dos ativos remanescentes, da ordem legal de preferência e da capacidade do liquidante de transformar patrimônio em recursos para pagar a fila de credores.

Em um caso marcado por suspeitas de fraudes bilionárias e títulos de crédito sem lastro consistente, a perspectiva de recuperação integral é, comedidamente, remota. Isso não significa, contudo, que esses credores estejam condenados à passividade. Há um campo jurídico relevante, e urgente, a ser explorado.

O primeiro passo é técnico: habilitar corretamente o crédito na liquidação extrajudicial, apresentando toda a documentação que comprove o valor devido e buscando o enquadramento adequado na classificação de credores.

Uma habilitação mal instruída ou mal enquadrada pode significar menos dinheiro ao fim do processo ou até mesmo a exclusão da fila. Em seguida, é crucial acompanhar o quadro geral de credores, impugnando decisões que reduzam de forma injustificada o crédito ou a prioridade de pagamento.

Paralelamente, o caso Master está longe de ser um episódio de mera “gestão infeliz”. Ele veio acompanhado da deflagração de operação policial, da prisão do controlador e do bloqueio de bens de administradores e empresas ligadas ao grupo, sob suspeita de fraude e gestão temerária.

Em situações assim, a legislação permite ir além da massa liquidanda e mirar diretamente o patrimônio pessoal de quem conduziu a instituição ao colapso. Ações de responsabilidade civil contra controladores e administradores podem complementar, ainda que parcialmente, o que a liquidação não conseguir pagar.

Discute-se, nelas, se houve violação de deveres fiduciários, manipulação de informações ou estruturas deliberadamente construídas para ocultar o verdadeiro risco assumido pelos investidores.

A esfera penal também deixa de ser cenário distante. Processos criminais que apuram fraudes financeiras não servem apenas para punir culpados; podem e devem ser usados para reforçar a posição das vítimas.

A habilitação de credores como assistentes de acusação permite participar do processo, requerer produção de provas, influenciar acordos e pleitear que valores bloqueados e bens apreendidos sejam destinados, ao fim, à reparação dos prejuízos, e não apenas ao caixa do Estado.

A crise do Banco Master deixa ao menos três lições incômodas. A primeira é para o investidor: rentabilidade acima da média quase sempre significa risco acima da média, ainda que isso não seja dito de forma explícita no momento da oferta.

A segunda é para o sistema: a atuação coordenada de Banco Central, FGC, órgãos de controle e Justiça precisa ser rápida e transparente, para evitar que a perda de confiança em um caso específico se transforme em medo generalizado. A terceira é para os próprios credores de maior porte: em cenários como este, não há espaço para imobilismo.

Quem se organiza, habilita seu crédito com técnica, questiona decisões, busca responsabilização dos verdadeiros responsáveis e acompanha de perto a evolução da liquidação tende a sofrer menos do que quem espera, silenciosamente, que “o sistema resolva”.

O episódio Master será lembrado como um teste extremo para o FGC e como mais um capítulo da longa história de crises bancárias no País.

Mas, para milhares de credores que ficaram além da fronteira do Fundo Garantidor, ele deve ser encarado como um chamado à ação: entender seus direitos, buscar orientação qualificada e recusar o papel de vítima resignada em um roteiro que ainda está em aberto.

EDITORIAL

Renovação necessária da Ficco em MS

Esperamos que os próximos anos da força-tarefa tragam mais êxitos e reforcem a noção de que segurança pública não se faz com improviso, mas com planejamento

21/11/2025 07h15

A renovação, por mais dois anos, do convênio entre o governo de Mato Grosso do Sul e o governo federal para a manutenção da Força-Tarefa Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) é uma decisão que vai além de um gesto administrativo.

Representa, na prática, a continuidade de uma estratégia que já se provou eficaz e que dialoga com uma realidade incontornável: o crime organizado opera de forma articulada, transnacional e em constante adaptação. Portanto, para enfrentá-lo, o poder público precisa agir de maneira igualmente estruturada, alinhada e inteligente.

Os resultados obtidos desde que a Ficco começou a atuar no Estado são a prova mais concreta de que a integração entre forças federais e estaduais funciona – e pode funcionar ainda melhor.

Nunca se apreendeu tantas toneladas de drogas vindas da Bolívia e do Paraguai, que cruzam Mato Grosso do Sul rumo aos grandes centros brasileiros ou, depois, aos mercados europeus e africanos.

As estatísticas recentes mostram não apenas o volume crescente de apreensões, mas também operações mais precisas, prisões qualificadas e investigações capazes de atingir níveis superiores das organizações criminosas.

Esse desempenho não é fruto do acaso. É fruto da soma de capacidades. Quando Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal e outras instituições trabalham de forma coordenada, quem perde é o crime.

A lógica é simples: se as quadrilhas se modernizam, diversificam suas rotas, seus métodos e seus financiamentos, o Estado não pode responder com estruturas isoladas ou com comunicação limitada. A integração é, em si, uma tecnologia de combate ao crime – e uma das mais eficientes.

Há ainda outro ponto essencial: o intercâmbio de informações e técnicas. A Ficco tem sido também um espaço de profissionalização. Forças ostensivas que atuam diariamente nas ruas e nas divisas costumam ter menos acesso a técnicas avançadas de investigação.

Já as forças com expertise investigativa nem sempre vivem a realidade operacional do enfrentamento direto. Juntar essas competências gera um efeito multiplicador. Policiais aprendem mais, qualificam suas ações e reduzem margens de erro. O resultado é um trabalho mais inteligente, mais seguro e mais efetivo.

Por isso, a prorrogação do convênio não apenas mantém uma estrutura bem-sucedida, ela projeta a possibilidade de avanços ainda maiores. Mato Grosso do Sul está em uma posição geográfica estratégica, condição que o torna porta de entrada de ilícitos, mas também vitrine de políticas de segurança pública que podem influenciar o País inteiro.

A Ficco é um exemplo claro disso: ao profissionalizar equipes, modernizar o fluxo de informações e articular operações conjuntas, ela cria um modelo replicável, sustentável e alinhado ao que o Brasil precisa.

Esperamos que os próximos anos da força-tarefa tragam ainda mais êxitos, ampliem os resultados e reforcem a noção de que segurança pública não se faz com improviso, mas com planejamento, integração e continuidade.

O desafio é grande, e as organizações criminosas não dão trégua. Mas, diante do que já foi demonstrado, a Ficco prova que, quando o Estado trabalha unido, os avanços deixam de ser exceção e passam a ser regra.

ARTIGOS

A ciência e a prática do feedback: dados, cases e lições

Quase 100% dos profissionais consideram o feedback regular fundamental para sua evolução no trabalho

20/11/2025 07h45

Dar e receber feedbacks é uma das habilidades mais valiosas dentro das organizações, mas também uma das mais desafiadoras. Quando conduzido de forma clara e construtiva, fortalece a confiança, orienta caminhos de desenvolvimento e gera engajamento.

Não à toa, pesquisas recentes mostram que 97% dos profissionais consideram o feedback regular fundamental para sua evolução no trabalho. 

Um exemplo emblemático vem da Adobe, que em 2012 abandonou as tradicionais avaliações anuais de desempenho para adotar um modelo mais dinâmico: conversas frequentes chamadas de Check-Ins.

A mudança surgiu da percepção de que relatórios anuais eram demorados, estressantes e pouco efetivos para promover melhorias imediatas. O resultado foi expressivo: a empresa registrou queda de 30% no turnover voluntário e maior satisfação entre os colaboradores.

Para que o feedback funcione, no entanto, é preciso de técnica. Do lado de quem aplica, clareza e objetividade são fundamentais, sempre baseando a conversa em fatos concretos, evitando julgamentos pessoais e equilibrando críticas construtivas com o reconhecimento genuíno.

Oportunidade também é palavra-chave: quanto mais próximo do acontecimento, maior a chance de o retorno gerar mudanças efetivas. 

Já para quem recebe, a postura deve ser de escuta ativa e abertura, transformando a devolutiva em aprendizado e plano de ação, sem reações defensivas imediatas. Colaboradores relatam que, por exemplo, não conseguiam entregar suas demandas a tempo.

As lideranças das empresas, então, resolveram instruí-los com críticas construtivas, o que resultou na melhoria de desempenho dos funcionários, que passaram a render mais.

A arte de aplicar e receber feedbacks vai além de um processo pontual: trata-se de uma prática estratégica que deve fazer parte da cultura organizacional.Quando empresas e profissionais encaram o feedback como um diálogo de aprendizado, o resultado é um ambiente mais colaborativo, transparente e voltado ao crescimento.

Ao mesmo tempo em que líderes desenvolvem suas equipes, os colaboradores assumem protagonismo em sua evolução, gerando benefícios que se refletem no desempenho coletivo e na sustentabilidade dos negócios.

