Artigos e Opinião

ARTIGOS

O que seus olhos não veem decide mais do que você imagina

Iraci Bohrer - Autora do livro "O Jogo Invisível das Decisões", empresária

Iraci Bohrer - Autora do livro "O Jogo Invisível das Decisões", empresária

13/09/2025 - 07h45
Tudo começa em nós. Quanto mais você aprofunda o olhar sobre si e o comportamento humano, mais percebe que a linguagem invisível é a raiz silenciosa por trás de muitas decisões, suas e dos outros. É no que não é dito que moram os verdadeiros motivos das ações, das reações e das conexões ou afastamentos entre as pessoas.

Compreender essa linguagem é sair do superficial e transformar cada conversa, reunião ou entrevista em uma leitura mais profunda do que realmente está em jogo, e ter essa consciência afia o seu olhar. E quanto mais ele se torna preciso, mais assertivas são as decisões sobre pessoas e negócios.

No mundo corporativo, o maior obstáculo para identificar o talento certo nem sempre está nos candidatos, muitas vezes, está no próprio líder. Uma mente sobrecarregada, em modo automático ou tomada por tensões, não percebe sutilezas. Ignora sinais importantes presentes na comunicação não verbal.

A clareza para decidir bem sobre pessoas começa na clareza emocional e mental de quem lidera. Só enxerga o invisível quem está presente. Só decide com precisão quem consegue silenciar o ruído interno e observar além do óbvio.

Quando o líder está imerso em pressões e bloqueios não resolvidos, sua percepção se estreita. Passa a ver o outro por filtros inconscientes, repete padrões automáticos e toma decisões baseadas no medo, no passado ou na urgência, em vez de avaliar a real compatibilidade entre pessoa, equipe e desafio.

Depois de tudo isso, talvez você esteja se perguntando: existe a pessoa ideal? Existe um corpo perfeito, sem traumas? Existe alguém totalmente resolvido emocionalmente? A verdade é que todos carregamos marcas, o que muda é a forma como lidamos com elas.

E, se decidir bem não for sobre escolher o melhor, mas sim sobre quem faz sentido para o momento? E se a melhor pessoa para o cargo for justamente aquela que aprendeu com as próprias cicatrizes? Decidir bem não significa escolher a pessoa ideal, mas sim quem sustenta o que é, no aqui e agora.

Calma, eu explico: todos temos traumas, muitos deles desde a mais tenra idade, e o que varia é a intensidade com que esses traumas se manifestam. E à medida que são reconhecidos e ressignificados, o corpo muda, e sua estrutura fisiológica acompanha essa transformação.

Talvez a pergunta que ecoe é como escolher entre o que parece mais promissor e o que realmente faz sentido no currículo, no time ou nos negócios? E a resposta não está no que brilha mais. Está no que sustenta. O mais promissor pode encantar no papel, impressionar na fala, destacar-se nos números, mas a verdadeira escolha está na coerência entre discurso, presença e prontidão.

É por isso que a leitura do invisível importa, ela revela o que os olhos não mostram à primeira vista: a intenção por trás da fala, o peso que a pessoa carrega, o quanto ela está presente de verdade no aqui e agora.
Decidir bem não é sobre escolher o que agrada mais num primeiro momento, mas quem tem estrutura para caminhar junto com você no que vem depois. E, no fundo, essa é a essência de toda escolha humana que dá certo: sentir que, mesmo imperfeita, a pessoa está ali inteira. Pronta. Sustentando quem é.

Existe alguém sem traumas? Não. Todos carregamos histórias, experiências, bloqueios, dores e defesas. O que muda é o nível de consciência de cada um. Por isso, antes de decidir bem sobre pessoas, olhe para a sua real necessidade e então, com os pés firmes no chão, e na realidade, coloque o coração em modo avião, porque escolher bem exige mais do que técnica, exige presença, coragem e verdade.

Decidir bem sobre pessoas não é buscar quem não erra, quem nunca caiu ou quem parece perfeito no papel. É saber identificar quem está pronto para ocupar um espaço com inteireza, coerência e abertura para crescer. Porque, no fim, o corpo não exige perfeição, ele exige verdade.

A morte da classe média brasileira

Combinação de estagnação salarial e inflação corrosiva transformou o que parecia ser ascensão social em ilusão de ótica

12/09/2025 07h45

Nas últimas décadas, a combinação de estagnação salarial e inflação corrosiva transformou o que parecia ser ascensão social em ilusão de ótica. Entre 2010 e 2025, os preços no País avançaram mais de 140%. Isso significa que, há 15 anos, quem ganhava R$ 5 mil precisaria de R$ 12,4 mil, hoje, para manter o padrão.

Como a maioria continua recebendo valores próximos aos de 2010, a sensação de progresso virou endividamento, cortes de consumo e improviso no orçamento.

Apesar da robustez do plano real, a moeda que deveria oferecer estabilidade não resistiu ao tempo. Desde 1994, o real perdeu 87% do seu valor de compra, o que, traduzindo em termos práticos, significa dizer que R$ 100 da época equivalem a pouco mais de R$ 12 este ano.

No agregado, a inflação brasileira acumulada nesse intervalo ultrapassou 600%. Nos Estados Unidos, o dólar perdeu metade do poder de compra no mesmo período, o que por si só é significativo, mas muito menos drástico do que os quase nove décimos brasileiros.

O problema não é apenas monetário, pois, a cada ciclo, crises políticas e incertezas institucionais adicionaram combustível ao processo de desgaste econômico. Não por acaso, os picos inflacionários coincidem com momentos de instabilidade, como em 1995, 2002, 2015 e 2021.

O impacto sobre a classe média é devastador. Esse grupo que tradicionalmente sustenta o consumo e a arrecadação agora reduz gastos em alimentação, saúde privada e lazer. Entre 2017 e 2022, a chamada classe C viu sua renda disponível encolher cerca de 10%.

A roda da mobilidade social, que deveria girar, emperrou. Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), seriam necessárias nove gerações para que uma família pobre alcançasse padrão de vida médio no Brasil, o que coloca o País entre os piores do mundo.

Não é apenas o bolso que encolhe. A erosão da classe média fragiliza a própria espinha dorsal da sociedade. Enquanto os mais ricos conseguem se proteger e os mais pobres recebem auxílios, o grupo intermediário arca com impostos altos e pouca contrapartida.

A cada nova década, renova-se a promessa de estabilidade, mas, na prática, repete-se a frustração. O desaparecimento silencioso da classe média é, também, a morte de um futuro que já não chega.

O maluco favorito

Enquanto se escolhe o maluco favorito, de direita ou esquerda, a democracia, que deveria ser o único pacto inegociável no processo de construção nacional, vai sendo relegada ao papel de coadjuvante

12/09/2025 07h30

Na guerra das insanidades políticas, perdemos todos. Enquanto se escolhe o maluco favorito – seja de direita, de esquerda, do Judiciário e até de fora do País –, a democracia, que deveria ser o único pacto inegociável no processo de construção nacional, vai sendo relegada ao papel de coadjuvante.

O Brasil já mostrou no passado que é capaz de construir consensos. Nos anos 1980, vivemos a redemocratização. A Constituição de 1988 firmou o pacto da liberdade. Em 1989, Lula e Collor disputaram a primeira eleição direta para presidente em quase três décadas.

O País se dividiu, mas respeitou as regras do jogo. FHC, Mário Covas e Lula, adversários ferrenhos no campo político, mas respeitosos nas relações pessoais, tinham clareza de que a política é conflito, mas conflito dentro das margens da democracia e das relações civilizadas.

Hoje, a cena é a negação desse espírito. O adversário virou inimigo. O Parlamento é palco de sabotagem. CPIs viram instrumento de propaganda. A Constituição, quando não ignorada, é reinterpretada como peça descartável.

O resultado é um país que já não debate. Apenas grita. Tiramos de cena a disputa eleitoral e colocamos no lugar a polarização afetiva.

Resultado: vivemos em campanha perpétua, sem tempo para respirar e pensar nas soluções para os problemas reais do País.

Dias atrás, ouvi do meu pai, o ex-deputado estadual Walter Carneiro, aos 83 anos, resumir a tragédia nacional: “Vivemos tempos em que cada um terá de escolher o seu maluco favorito. Tem o maluco de direita, o maluco de esquerda, o maluco do Judiciário, o maluco internacional.

Infelizmente, tive que dar razão a ele. Estamos atônitos, sem rumo, sonhando que a sociedade exija mais racionalidade no trato com a gestão pública e menos espetacularização performática nas redes sociais.

Vejo hoje todos defendendo convicções cegas, sem olhar para a sociedade, para o mundo, ou para as normas da convivência democrática.

Os pilares da República estão esquecidos. Rogo a Deus que possamos retomar a normalidade de nossas vidas.

O diagnóstico de meu pai é emblemático, duro, mas certeiro. O País parece refém de um concurso de radicalismo. No lugar de estadistas, surgem personagens que se vendem como encarnações da pátria, mas que, no fundo, apenas disputam a primazia de gritar mais alto.

A democracia, que não rende espetáculo, é tratada como uma notinha de rodapé.

Mas é justamente essa rotina sem glamour – ou seja, a de respeitar regras, conviver com adversários, aceitar limites, ouvir opiniões com as quais não concordamos sem desqualificá-las –, coisas básicas que garantem estabilidade e harmonia. É pouco?

Talvez. Mas a alternativa é o abismo, os rompimentos pessoais, as famílias contrariadas, ou seja, a ruptura social baseada na raiva e no ressentimento.

Por isso, antes de escolhermos nossos malucos favoritos, seria prudente escolher o caminho construtivo da democracia, aquele caminho que busca resolver os problemas da desigualdade social, da educação, da saúde, da segurança, enfim, os caminhos do crescimento econômico, da sustentabilidade e do bem-estar geral das pessoas.

A história já mostrou que insistir no atraso e no retrocesso institucional não é apenas um erro, é uma maluquice que pouco a pouco nos inviabilizará como País.

