Artigos e Opinião

EDITORIAL

O risco de a raposa cuidar do galinheiro

Ao entregar hidrovia a empresa que exporta o minério, dificilmente alguma agência conseguirá controlar aquilo que será feito no longínquo Pantanal

Da Redação

Da Redação

01/12/2025 - 07h15
Quando é feita uma concessão pública, que é um nome mais brando para privatização, é impossível negar que a empresa que se responsabiliza pelo serviço passa a ditar as normas e a definir o norte de determinados serviços.

E, por mais que os responsáveis pelas agências reguladoras digam que quem manda são elas, o passado e o presente comprovam que não é bem assim. É evidente que existe uma infinidade de variantes e variações nestas agências de regulação, muitas delas comandadas por apadrinhados políticos sem conhecimento básico sobre a área que deveriam regular.

Prova disso são as cobranças indevidas de energia, por exemplo, que já ocorreram em Mato Grosso do Sul, e a disparidade incompreensível das tarifas de água entre uma cidade e outra no Brasil afora, embora os custos operacionais sejam muito parecidos.

Além disso, quando determinada concessionária simplesmente se recusa a cumprir aquilo que foi acordado, não há Cristo que consiga obrigá-la ou puni-la por descumprimento de contrato. Prova disso são os 10 anos de ausência de investimentos na BR-163 e a devolução da ponte sucateada na BR-262, próximo a Corumbá. 

Levando isso em consideração, é necessário ter cautela máxima ao se abrir a possibilidade de os 600 km da hidrovia do Rio Paraguai, entre Corumbá e Porto Murtinho, serem entregues ao mesmo grupo empresarial que controla a exploração e a exportação de minérios das morrarias de Corumbá, como admite alteração feita no edital do leilão.

A concessão do Rio Paraguai, o principal do bioma pantaneiro, não é uma concessão qualquer. Se houver erro ou exagero nas dragagens, por exemplo, o ciclo de cheias e vazantes de um dos biomas mais delicados do planeta corre o risco de sofrer danos irreparáveis. Ou seja, o Pantanal, como é conhecido hoje, pode simplesmente desaparecer.

Atualmente, quando existe água suficiente, o grupo J&F despacha em torno de oito milhões de toneladas de minério rio abaixo. A meta é chegar a até 25 milhões. Para isso, porém, é necessário remover uma série de bancos de areia.

Com isso, os comboios ganhariam maior velocidade em determinados pontos e poderiam descer inclusive nos períodos de pouca água, como ocorre agora. Há mais de um mês, o nível está abaixo de um metro e assim deve continuar por mais um mês. 

E, ao entregar a hidrovia, e consequentemente a dragagem, à empresa interessada em exportar mais e mais minério, dificilmente alguma agência de regulação conseguirá acompanhar e controlar aquilo que estiver sendo feito naquele longínquo Pantanal.

Todos sabem que o poder econômico fala mais alto que qualquer diretor de agência de regulação, ainda mais sabendo que o grupo econômico em questão é um dos mais poderosos e influentes, não só na economia de Mato Grosso do Sul, mas no Brasil todo.

A dificuldade de monitoramento seria igual com qualquer outra concessionária. Ela também teria interesse no aumento na navegação, já que vai cobrar pelo volume transportado. Mas todos sabem que não faz o menor sentido colocar a raposa para cuidar do galinheiro.

É necessário admitir que dragagens de manutenção precisam ser feitas na hidrovia. Porém, se os interesses financeiros estiverem acima da conservação do bioma, elas terão de ser feitas eternamente, já que a água simplesmente descerá mais rapidamente pela planície e a cada ano novas intervenções terão de ser feitas.

Educação 5.0 vai da tecnologia ao afeto

Conhecimento é instantâneo, mas formar apenas mentes para o mercado é insuficiente

29/11/2025 07h45

A mensagem do papa Leão XIV durante o Jubileu do Mundo Educativo reacende um debate essencial: qual o verdadeiro sentido da educação em tempos de inteligência artificial (IA)? Ele nos lembra que “a educação une as pessoas em comunidades vivas e organiza as ideias em constelações de sentido”.

É disso que trata a educação 5.0: integrar tecnologia e humanidade, sem perder de vista a formação integral do ser.

Hoje, o conhecimento é instantâneo. Mas formar apenas mentes para o mercado é insuficiente. É preciso formar também corações capazes de empatia, solidariedade e transcendência. Educação é mais do que conteúdo: é cuidado, propósito, presença. Educar é um ato radical de esperança.

Leão XIV também afirma: “Vocês não são apenas destinatários da educação, mas seus protagonistas”. Esse é o cerne da educação 5.0: o estudante como autor do próprio processo, em diálogo com o mundo.

Protagonismo, porém, não é solidão. Exige educadores como mentores, comunidades de acolhimento e escuta e um ambiente emocionalmente seguro.

Outro pilar é o uso ético da tecnologia. “Sirvam-se dela com sabedoria e não permitam que a tecnologia se sirva de vocês”, alerta o pontífice. Em um mundo de telas onipresentes, a educação precisa garantir que o humano permaneça no centro. A tecnologia deve ampliar vínculos, não substituí-los.

A educação 5.0 busca exatamente essa síntese: preparar para um mundo em rede, mas enraizado em valores. Cientistas conscientes, líderes compassivos, empreendedores éticos e cidadãos planetários. Um modelo que ensina não só a programar máquinas, mas também futuros justos.

Exemplos concretos já existem. O Colégio Donaduzzi, no Paraná, alia personalização à resolução de problemas reais. Mentorias, laboratórios, iniciação científica precoce e atividades no contraturno ampliam o sentido do aprender.

Como resume Ana Clara, de 17 anos: “Aqui me sinto acolhida. Venho porque quero”. Outras iniciativas reforçam essa visão: a Steve Jobs School, na Holanda; a Ritaharju School, na Finlândia; La Cecilia, na Argentina, entre outras.

São experiências que apostam na autonomia, na natureza, no trabalho em equipe e na conexão com a vida.

Mas não se deve romantizar. A Unesco alerta que metade dos estudantes no mundo não tem acesso adequado a ferramentas digitais. O pesquisador Neil Selwyn vê a tecnologia como campo de poder, controle e desigualdade.

No Brasil, Martins denuncia a superficialidade do ensino remoto sem reflexão pedagógica. A tecnologia, sem mediação humana, não transforma: reproduz.

Por isso, menos fascínio tecnodigital e mais consciência crítica. O link não pode substituir o vínculo. A tela não pode apagar o encontro. Leão XIV fala de uma educação “desarmante e desarmada”, baseada no diálogo, no respeito e na escuta. Educação que acolhe o diferente e reconhece nele a possibilidade de transformação. Uma pedagogia da paz.

Educar, enfim, é confiar no poder transformador de cada pessoa. Em tempos de crise, a educação deve ser farol e esperança. Como disse o papa, “a educação nos ensina a olhar para o alto”. E olhar para o alto é lembrar que aprender também é transcender.

Educação 5.0 não é só um modelo pedagógico. É um pacto civilizatório. Um compromisso para que escolas e comunidades sejam espaços de encontro, justiça e criatividade. Onde o saber técnico se alie à sabedoria do coração. E onde a esperança continue sendo o motor do aprender.

Hipertensão pulmonar: da novela à vida real

Doença rara, progressiva e sem cura, afeta especialmente mulheres em fase produtiva e reprodutiva

29/11/2025 07h30

Em uma cena no primeiro capítulo da nova novela das 21h, “Três Graças”, a personagem Lígia, da atriz Dira Paes, diz: “Ainda tem essa minha doença, hipertensão arterial pulmonar, isso é doença de rico, não é de trabalhador, não”.

A cena repercutiu bastante na comunidade de hipertensão pulmonar, da qual faço parte como paciente, assim como a personagem Lígia, e como presidente da Abraf, organização sem fins lucrativos que apoia as pessoas que vivem com a doença no Brasil.

A hipertensão arterial pulmonar (HAP) é uma doença rara, progressiva, sem cura, que afeta especialmente mulheres em fase produtiva e reprodutiva.

Ver uma personagem de novela com a doença possibilitou que pacientes em todo o País pudessem se identificar e se sentir representados. Naquela cena, Lígia dizia o nome da doença que ainda é tão desconhecida pela maioria da população.

A HAP dificulta a passagem do sangue pelas artérias pulmonares, sobrecarregando o coração e causando sintomas como falta de ar, dor no peito, cansaço e até desmaios. Por ser rara e ter sintomas que podem ser confundidos com os de outras doenças, o diagnóstico costuma demorar muito tempo.

Reconhecer os sinais e sintomas da doença é um primeiro passo para essa jornada. A visibilidade que uma novela pode trazer para a HAP é muito bem-vinda, pois precisamos que mais pessoas conheçam a doença e a realidade vivida por milhares de famílias no Brasil.

A jornada das pessoas com HAP é longa, na maioria das vezes: depois de receber o diagnóstico, é preciso chegar aos centros de referência, onde há médicos especialistas, e ter acesso ao tratamento adequado. A falta de uma linha de cuidado dificulta o diagnóstico precoce e o encaminhamento rápido para um serviço especializado.

Em um país de dimensões continentais e tanta desigualdade social, há poucos serviços especializados e muitos pacientes ficam soltos à própria sorte e precisam percorrer longas distâncias em busca de cuidado.

O problema é que a doença é progressiva, o que faz com que cerca de 60% dos pacientes cheguem aos ambulatórios já em fase avançada, o que dificulta o tratamento.

Também no primeiro capítulo da novela, a personagem Lígia diz que está tomando os remédios corretamente, mas que não estão fazendo efeito, pois ela está piorando.

Na ficção, escrita por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva, essa piora parece estar relacionada a um problema de falsificação de medicamentos distribuídos pela Fundação Ferette, de Santiago Ferette, personagem do ator Murilo Benício.

Na vida real, os medicamentos usados no tratamento da HAP são distribuídos pelas Secretarias Estaduais de Saúde, e não há notícias de falsificação. No Brasil, o tratamento da HAP é baseado no protocolo clínico e diretrizes terapêuticas (PCDT) de hipertensão pulmonar, atualizado pelo Ministério da Saúde em 2023.

Há cinco medicamentos incorporados ao SUS, que podem ser usados de forma combinada, conforme diretrizes internacionais e nacionais de sociedades médicas.

Mas os pacientes da vida real enfrentam dois problemas muito graves. O primeiro é que o tratamento ainda não está disponível em todo o País. Dois anos depois de publicado, o PCDT não foi regulamentado, ou seja, não está sendo cumprido, em 10 estados.

O segundo problema é que pacientes são obrigados a conviver com a falta de medicamentos, que ocorre quando os estados ou o DF não compram os remédios e interrompem um tratamento que não pode ser interrompido. Infelizmente, o desabastecimento nas farmácias do SUS virou rotina, colocando a vida das pessoas em risco.

Se a hipertensão arterial pulmonar entrou em pauta, que olhemos para quem tem a doença e lancemos luz aos problemas que essas pessoas enfrentam no dia a dia. Cada dia sem tratamento adequado é um risco à vida dos pacientes.

Vamos acompanhar o desenrolar da história de Lígia e torcer para que o adoecimento dela seja tratado com sensibilidade e responsabilidade. As Lígias da vida real agradecem.

