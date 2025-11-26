Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Artigos e Opinião

ARTIGOS

O risco de premiar o inadimplente

Quem pagou, mesmo discutindo judicialmente, fica sem direito à restituição

Marcelo Magalhães Peixoto - Presidente e fundador da Associação Paulista de Estudos Tributários

Marcelo Magalhães Peixoto - Presidente e fundador da Associação Paulista de Estudos Tributários

26/11/2025 - 07h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Nos últimos dias, li com atenção o artigo do professor Arthur M. Ferreira Neto, publicado em 24 de outubro de 2025, intitulado “Modulação no caso Difal e o erro do STF ao privilegiar a inadimplência”.

É uma leitura obrigatória para quem se preocupa com o sentido de justiça nas decisões tributárias, especialmente quando o Supremo Tribunal Federal (STF) decide modular efeitos de seus próprios julgamentos.

Arthur expõe com precisão um fenômeno que se repete: a modulação, usada sob o pretexto de garantir segurança jurídica, termina por distribuir a injustiça de forma seletiva. O caso do Difal (Tema nº 1.226) é emblemático.

A proposta que hoje reúne maioria no STF, liderada pelo ministro Flávio Dino, estabelece que apenas os contribuintes que ajuizaram ação até 29/11/2023 e não recolheram o tributo em 2022 seriam beneficiados pela não exigência do Difal naquele exercício.

Em outras palavras: quem pagou, mesmo discutindo judicialmente, fica sem direito à restituição; e quem não pagou, por estratégia, liminar ou sorte, é premiado com o benefício da modulação. É o tipo de raciocínio que inverte a lógica da boa-fé e da conformidade fiscal. A mensagem é perigosa: cumprir a lei vira um mau negócio.

O mais grave é que não se trata de um caso isolado. O Supremo Tribunal de Justiça, em 2023, seguiu linha semelhante no Tema nº 1.079, que tratava da limitação das contribuições de terceiros (Sistema S, Incra, etc.) a 20 salários mínimos.

Na ocasião, o Tribunal reconheceu a tese favorável aos contribuintes, mas restringiu seus efeitos apenas a quem já tinha decisão judicial ou administrativa favorável até 25/10/2023, data do início do julgamento.

Mais uma vez, quem já havia pago, perdeu; quem não pagou, ganhou. Esse padrão, de premiar a inadimplência e punir a prudência, mina a confiança no sistema, tornando as decisões imprevisíveis e arbitrárias. Em nome da “segurança jurídica”, o que se produz é insegurança permanente.

Arthur chama isso de falácia utilitarista: o discurso da segurança jurídica, na prática, serve para dividir o direito em partes, como na metáfora do rei Salomão, só que sem a sabedoria do rei bíblico. Dividir o bebê, aqui, é matar o próprio princípio da Justiça.

A verdadeira segurança não nasce da limitação do direito, mas da coerência e integridade das decisões judiciais e da certeza de que agir corretamente nunca será um erro.

Ao premiar o inadimplente, o STF cria um incentivo perverso. O contribuinte passa a entender que pagar tributo discutido em juízo é arriscado: se perder, o pagamento é definitivo; se ganhar, dificilmente será restituído.

Logo, o comportamento racional passa a ser não pagar e esperar a modulação. Essa lógica pode ser explicada à luz da teoria dos jogos, como mostram Cristiano Carvalho e Bradson Camelo em “Análise Econômica do Direito Tributário” (JusPodivm, 2025).

O sistema jurídico sinaliza que quem não paga tende a ser premiado, o agente econômico reage de modo estratégico, buscando maximizar o próprio ganho e adotando uma postura de free rider, aquele que se beneficia do esforço alheio sem contribuir.

O resultado é previsível: rompe-se o equilíbrio cooperativo entre Estado e contribuinte. O jogo, que deveria ser de confiança recíproca, transforma-se em um jogo de desconfiança e oportunismo, corroendo a legitimidade do sistema tributário.

Em vez de estimular a conformidade fiscal, a modulação deseduca o contribuinte e institucionaliza a descrença.

A justiça tributária exige isonomia, previsibilidade e boa-fé. Não é justo nem constitucional proteger quem desobedeceu à lei punindo quem a cumpriu. Ao modular dessa forma, o STF fere a confiança legítima e os próprios pilares da segurança jurídica. Como alerta Arthur Ferreira Neto, não se faz justiça cortando o direito pela metade.

E a própria teoria dos jogos, traduzida em linguagem simples, chega ao mesmo resultado: quando o sistema recompensa o comportamento oportunista, todos os jogadores acabam perdendo.

O contribuinte deixa de confiar, o Estado arrecada menos e a relação jurídica, que deveria ser de cooperação, transforma-se num tabuleiro de desconfiança mútua.

Em síntese: não há segurança jurídica possível quando o próprio sistema ensina que cumprir a lei é desvantagem. Essas decisões corroem a confiança, transformam o contencioso em estratégia e premiam o inadimplemento como virtude.

É urgente restabelecer a integridade das decisões judiciais e lembrar que a verdadeira justiça não se mede pela economia do Estado, mas pela coerência do Direito.

ARTIGOS

Mato Grosso do Sul na rota do desenvolvimento

A indústria da celulose abriu novos horizontes na região leste do Estado e, em pouco tempo, teve a população praticamente dobrada

25/11/2025 07h45

Compartilhar

Continue Lendo...

Não se pode negar: o nosso Estado apresenta um crescimento em relação à sua economia, até há pouco tempo dominada pelo binômio boi–soja, que impedia a criação de novos empregos, como normalmente ocorre nas indústrias de transformações, que agregam valores, propiciando o surgimento de médias e pequenas empresas de vários segmentos na roda da economia.

A indústria da celulose abriu novos horizontes na região leste do Estado e, em pouco tempo, teve a população praticamente dobrada e, com isso, a indústria da construção civil se apresentou em vários municípios da região, movimentando os negócios no setor imobiliário.

Assim, a oferta de empregos para mão de obra especializada teve um salto importante em seu crescimento.

Aquele velho jargão de que dinheiro atrai dinheiro é bem atual na região leste, pois já se fala na implantação de outra gigante do setor na região.

Ressalte-se que, em Três Lagoas, o serviço de transporte público já se encontra saturado. Foi criado um expressivo número de restaurantes, lanchonetes e bares para atender a demanda.

Constatou-se que houve acentuada valorização dos imóveis na região, com o aquecimento da construção civil.

O atual chefe do Executivo estadual adotou um sistema de administração cuja estratégia é visitar os municípios para conhecer suas realidades e necessidades. Isso já lhe rendeu importante dividendo, pois as pesquisas de opinião o apontam como o favorito disparado para vencer a próxima eleição, tornando-se reeleito.

Ele costuma enfatizar aos prefeitos municipais que eles devem ousar para crescer, atraindo investidores para suas áreas de vocação econômica.

A ousadia faz parte da administração pública. Pedrossian foi um ícone nessa maneira de ver os horizontes, levando grandes obras que pudessem gerar emprego e renda.

Sem esquecer que Puccinelli também deixou um legado ao nosso Estado, mais especificamente à nossa Capital, como é o caso do Aquário do Pantanal, hoje reconhecido como um empreendimento que beneficia o turismo, mas também a ciência, a educação e a preservação do nosso meio ambiente.

Ouso sugerir ao chefe do Poder Executivo de minha Corumbá a construção da Avenida Beira-Rio, com início na fronteira com a Bolívia até o vizinho município de Ladário.

Porém, tal projeto deve requerer uma arquitetura moderna e exigirá um aporte de recursos elevado – e, para isso, o BNDES dá suporte. A Cidade Branca e sua população merecem receber um benefício capaz de catapultar sua economia.

ARTIGOS

O antagonismo normativo do Sistema Financeiro Nacional: a crise no Banco Master

Episódio é apenas mais um reflexo das tensões que vêm se acumulando no Sistema Financeiro Nacional

25/11/2025 07h30

Compartilhar

Continue Lendo...

Na manhã do dia 18, o Banco Central (BC) do Brasil decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master S/A e de outras instituições do conglomerado, e submeteu o Banco Master Múltiplo S/A ao Regime de Administração Especial Temporária.

Esse episódio é apenas mais um reflexo das tensões que vêm se acumulando no Sistema Financeiro Nacional (SFN), especialmente após a tentativa frustrada de aquisição de parte do Banco Master pelo Banco Regional de Brasília (BRB), proposta que foi protocolada com o BC, mas não recebeu aprovação.

Além disso, o noticiário econômico tem sido marcado por casos de fraudes milionárias, especialmente envolvendo fintechs, e pelo uso indevido dessas instituições por organizações criminosas, o que levanta sérias preocupações sobre a solidez e a segurança do sistema.

Diante desse cenário, torna-se essencial analisar o arcabouço legal que rege tanto a regulação quanto a resolução das instituições que atuam no SFN.

O Conselho Monetário Nacional (CMN) atua como órgão normativo, enquanto o Banco Central exerce a função de entidade supervisora.

No campo da regulação, ambos têm competência para estabelecer regras sobre o capital mínimo exigido das instituições financeiras, conforme previsto no artigo 4º, inciso XIII, da Lei 4.595/1964.

Essa prerrogativa foi recentemente exercida com a publicação da Resolução Conjunta nº 14, em novembro de 2025, que reformulou a metodologia de apuração do limite mínimo de capital e patrimônio líquido das instituições autorizadas a funcionar pelo BC.

A nova resolução representa uma mudança significativa, pois estabelece limites mínimos de capital com base nas atividades desenvolvidas pelas instituições, como captação, investimento e operações, além de considerar o uso intensivo de tecnologia.

Essa atualização surge em resposta às fraudes recentes que abalaram o sistema, especialmente aquelas envolvendo fintechs, e busca fortalecer a estrutura financeira das instituições. Até então, as exigências de capital estavam defasadas, sem qualquer correção inflacionária, e eram determinadas apenas pelo tipo de instituição.

Com a Resolução Conjunta nº 14, passa-se a exigir capital mínimo também para cobrir os custos iniciais de operação e os serviços intensivos em infraestrutura tecnológica.

Essas novas exigências impõem um capital mínimo específico para instituições que operam com tecnologia intensiva, variando entre R$ 5 milhões e R$ 10 milhões. Além disso, há valores adicionais conforme as atividades desenvolvidas, o que pode elevar significativamente o montante necessário para operar.

Um exemplo claro é o caso das instituições que utilizam o termo “banco” em sua nomenclatura, que devem adicionar R$ 30 milhões ao capital apurado. Com isso, operar como banco comercial passou a exigir um capital mínimo mais de 300% superior ao anteriormente exigido.

Com medidas modernas e robustas, o mesmo não pode ser dito sobre os mecanismos de resolução. O BC possui autonomia para implementar regimes de resolução, dentro de três opções: Regime de Administração Especial Temporária (Raet), Intervenção e Liquidação Extrajudicial.

Esses regimes são amparados por leis antigas, como a Lei 6.024/1974, que trata da intervenção e liquidação extrajudicial, e a Lei 2.321/1987, que institui o Raet. Em 1997, a Lei 9.447 introduziu a responsabilidade solidária dos controladores das instituições sujeitas a esses regimes.

No entanto, essas normas não acompanharam a evolução do mercado financeiro, especialmente no que diz respeito à tecnologia e à complexidade das operações atuais.

O resultado é um sistema de resolução que falha em seus objetivos principais: salvar instituições viáveis e liquidar rapidamente as inviáveis. Muitas vezes, instituições com potencial de recuperação não são salvas, enquanto outras permanecem em um limbo jurídico por anos, prejudicando investidores e depositantes.

Uma análise dos casos de resolução aplicados pela autarquia revela que, entre bancos comerciais, de investimento e múltiplos, foram registrados 111 casos: 20 Raets, 24 intervenções e 67 liquidações extrajudiciais.

Dessas, a maioria resultou no encerramento das atividades, com apenas uma ainda ativa: o Banco Rural S/A, cuja liquidação extrajudicial foi decretada em 2013 e permanece em curso.

No cenário internacional, o Financial Stability Board (FSB) publicou em 2011 os “Atributos-Chave de Regimes Efetivos de Resolução”, endossados pelo G-20. O Brasil comprometeu-se a adotá-los, mas ainda não os implementou integralmente.

Vivemos, portanto, uma contradição normativa: enquanto a regulação avança com medidas modernas, os mecanismos de resolução permanecem presos a normas arcaicas. A esperança é que, diante da atual crise, o Congresso finalmente se mobilize para aprovar o PLP 281/2019 e alinhar o Brasil aos padrões internacionais de estabilidade financeira.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Parentes de deputado são presos em operação do Gaeco
OPERAÇÃO SUCCESSIONE

/ 1 dia

Parentes de deputado são presos em operação do Gaeco

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3546, terça-feira (25/11)
Loterias

/ 15 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3546, terça-feira (25/11)

3

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2943, terça-feira (25/11)
Loterias

/ 15 horas

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2943, terça-feira (25/11)

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3545, segunda-feira (24/11): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3545, segunda-feira (24/11): veja o rateio

5

Resultado da Quina de ontem, concurso 6885, segunda-feira (24/11): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6885, segunda-feira (24/11): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Dados e Inteligência Artificial Moldam o Aprendizado
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Dados e Inteligência Artificial Moldam o Aprendizado
Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata
Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais
Automação, Inteligência Artificial e o Futuro da Indústria em Mato Grosso do Sul
Exclusivo para Assinantes

/ 18/11/2025

Automação, Inteligência Artificial e o Futuro da Indústria em Mato Grosso do Sul