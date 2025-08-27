Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Os corredores e a falta de projetos "pé no chão"

Os corredores de ônibus podem até ter sido um sonho legítimo, mas Campo Grande já não pode se dar ao luxo de sonhar sem realizar

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

27/08/2025 - 07h15
Nesta edição, trazemos a nossos leitores mais uma atualização sobre as obras dos corredores de ônibus em Campo Grande. O tema não é novo: há mais de uma década, a capital convive com planos, promessas, anúncios e frustrações em torno desse projeto, que, em sua origem, parecia representar uma revolução no transporte coletivo da cidade.

Vale a pena recapitular. Os corredores de ônibus foram idealizados em um contexto de modernização da malha viária urbana, especialmente das linhas troncais, que ligam regiões populosas ao centro.

O conceito previa vias pavimentadas com qualidade superior, pontos de ônibus estrategicamente posicionados para facilitar o embarque e o desembarque, veículos novos e confortáveis, além de um asfalto que seria, como se dizia na época, “um verdadeiro tapete”.

Era um plano que inspirava confiança e que dialogava com as experiências de cidades maiores, onde corredores exclusivos ajudaram a melhorar a mobilidade.

Corta a cena para 2025, e o que temos está bem distante daquele plano ideal. O leitor que diariamente circula por Campo Grande sabe disso melhor do que qualquer relatório técnico.

Hoje encontramos algumas vias com pontos de ônibus localizados no meio da pista, como previa o projeto, mas outras seguem no modelo antigo, sem nenhuma padronização. Não há coerência urbanística, tampouco uma sensação de transformação.

É verdade que, onde as obras chegaram, o asfalto é de melhor qualidade. E esse é, talvez, o único ganho concreto até aqui.

Não se trata de um benefício pequeno, já que ruas bem pavimentadas melhoram a circulação e reduzem custos de manutenção de veículos, mas a sensação que fica é de obra inacabada: o projeto como um todo não se materializou. 

Ainda que possamos reconhecer a importância de um novo pavimento, é evidente que os corredores de ônibus não cumpriram até agora a função que lhes foi atribuída.

Não houve renovação significativa da frota e os pontos não oferecem o conforto prometido. O resultado é um conjunto de intervenções incompletas, e o asfalto segue ruim onde elas não ocorreram.

A ducha de água fria, agora, é a falta de recursos para custear a contrapartida necessária à continuidade dos projetos. Se na década passada os corredores representavam esperança, em 2025 eles simbolizam uma obra que envelheceu antes mesmo de ser concluída.

Perdeu-se tempo, dinheiro e, sobretudo, a oportunidade de dotar Campo Grande de uma estrutura de mobilidade condizente com seu porte.

É legítimo, portanto, cobrar do poder público – sobretudo dos gestores do passado – mais responsabilidade ao planejar obras dessa magnitude. Não se trata apenas de pensar grande, mas de pensar de maneira viável, com os pés no chão.

Projetos de mobilidade urbana são fundamentais para o desenvolvimento de qualquer cidade que cresce como Campo Grande, mas precisam sair do papel, ter começo, meio e fim, e entregar à população o que foi prometido.

Os projetos para o futuro bem que poderiam ser mais “pé no chão”. Os corredores de ônibus podem até ter sido um sonho legítimo, mas Campo Grande já não pode se dar ao luxo de sonhar sem realizar.

Campo Grande 126 anos: raízes sólidas, futuro promissor

A Capital já provou sua capacidade de se reinventar. O desafio, agora, é transformar potencial em realidade

26/08/2025 06h00

Campo Grande completa 126 anos em um momento de transformações aceleradas e profundas. A cidade, que nasceu quando o desbravador mineiro José Antônio Pereira se instalou em terras férteis na confluência dos Córregos Prosa e Segredo, onde hoje está o Horto Florestal, evoluiu e atualmente já falamos de uma cidade a caminho de ter 1 milhão de habitantes.

Campo Grande se consolidou como capital e se projeta como protagonista de um crescimento pautado pela inovação, a sustentabilidade e a capacidade de acolher e integrar diferentes culturas.

O passado da Capital Morena mostra uma trajetória marcada pelo pioneirismo e pela resiliência. Da economia rural, que estruturou seus primeiros passos, ao vigor dos setores de serviços, comércio e indústria, a cidade soube se reinventar, sempre ampliando sua influência regional.

O presente revela uma cidade de quase 1 milhão de habitantes que segue a passos largos para virar uma metrópole, buscando equilibrar expansão urbana com qualidade de vida, sempre apoiada em sua gente empreendedora e trabalhadora e nunca se esquecendo das suas raízes.

As potencialidades de Campo Grande são evidentes. Sua posição geográfica estratégica no Centro-Oeste do Brasil e a sua centralidade no Estado conferem vocação natural para a logística, o agronegócio e o comércio exterior. A malha viária e as rodovias continuam em processo de modernização, prometendo colocar a cidade em um novo patamar de integração nacional e internacional, impulsionando investimentos e oportunidades de negócios.

Os ipês que embelezam nossas ruas, praças e avenidas fizeram de Campo Grande, pelo sexto ano consecutivo, ganhadora do prêmio de cidade mais arborizada. Sua proximidade com o Pantanal oferece não somente riqueza natural, mas também potencial turístico e científico, que precisa ser explorado de forma sustentável. Os setores de serviços, comércio e agronegócio têm se consolidado como motor da economia e do pleno desenvolvimento.

O futuro, no entanto, exige planejamento e coragem para enfrentar desafios históricos. A mobilidade urbana é um deles. É preciso ampliar a eficiência do transporte coletivo, investir em soluções inteligentes de tráfego e apostar em modais mais sustentáveis. Outro ponto crucial é garantir que o crescimento urbano seja ordenado e inclusivo e que proteja as áreas de preservação ambiental, conciliando progresso com equilíbrio ecológico.

Inclusão social, educação de qualidade, qualificação da mão de obra e estímulo ao empreendedorismo são pilares que podem transformar a energia criativa da população em prosperidade coletiva e devem estar no centro dessa agenda. O futuro de Campo Grande depende de políticas que reduzam desigualdades, promovam oportunidades para a juventude e fortaleçam a cidadania e a dignidade.

Ao celebrar 126 anos, Campo Grande tem o privilégio de olhar para trás com orgulho e lançar os olhos para o futuro com muita esperança. O que se espera é que os próximos anos sejam guiados por uma visão moderna e responsável, assegurando desenvolvimento econômico, justiça social e respeito ao meio ambiente.

Não basta somente ser, tem de querer enfrentar os desafios diários de uma cidade, afinal, Campo Grande é uma capital.

Às portas do Judiciário: o silêncio do balcão

O silêncio não é neutro, molda destinos, prolonga dores e adia reparações

25/08/2025 07h45

Há espaços em que o tempo parece ser uma eternidade, arrastando-se de forma lenta e indefinidamente, causando uma indesejável angústia, que se chega a questionar o porquê da escolha por aquele caminho como solução.

Em tema de processo judicial, não é raro se deparar com esses espaços. Junto ao que antes era um cenário característico dos processos físicos, encontram-se juntos, presentemente, outros desafios, adornados com senhas impressas e olhares aflitos, construindo uma espécie de liturgia do silêncio.

De um lado, o jurisdicionado, que aguarda uma resposta como quem espera a água brotar no sertão. Do outro, o servidor ou a tela fria do computador, que tanto pode abrir caminhos como erguer muralhas.

O diálogo, muitas vezes, reduz-se a gestos (des) humanamente frios: um “aguarde”, um “volte amanhã”, um “foi encaminhado” ou desesperanças do gênero. Expressões que desalentam, pois carregam o peso de meses de espera, de noites insones, de vidas suspensas.

Esse silêncio não é neutro. Ele molda destinos, prolonga dores, adia reparações. É o silêncio da fila que não anda, da promessa que não chega, da sentença que adormece em alguma gaveta invisível.

Não há gritos, não há espetáculo – há apenas a resignação de quem aprende a conviver com a falta de solução, como quem convive com uma doença crônica.

Paradoxalmente, é também nesse balcão que lampejos de humanidade resistem. O servidor que se compadece e tenta apressar o que pode. O defensor que insiste, repete, argumenta até que a voz quase falhe.

A mãe que, mesmo cansada, sorri para o filho para que ele não perceba o peso da espera. São pequenos gestos que iluminam uma estrutura pesada, lembrando que a Justiça é feita, antes de tudo, de pessoas.

As portas do Judiciário são, assim, fronteiras entre a burocracia e a esperança. De um lado, a decisão, o protocolo, o sistema eletrônico que insiste em dar erro.

Do outro, a vida que não pode esperar: a cirurgia negada, o medicamento em falta, o dano indevidamente causado e não reparado. Entre ambos, um silêncio que às vezes salva, mas que, só pela demora em si, sufoca impiedosamente.

O processo judicial se tornou eletrônico, mas a espera continua sendo “de carne e osso”. A tecnologia mudou os meios, mas não alterou a essência da espera, sentida na angústia que se acumula enquanto o tempo escorre prolongadamente.

O balcão físico foi substituído pelo “balcão” digital, mas o silêncio permanece, agora em forma de telas que não respondem, sistemas que travam e ausência de movimentação, por semanas, meses ou até mesmo anos a fio.

O âmbito judicial, que é buscado, sofregamente, para se pôr termo aos conflitos, pois é legítimo guardião dos direitos, em que argumentos e provas se enfrentam até que uma decisão surja, encontra-se, hodiernamente, empanturrado de ações, que muito contribuem para o prolongamento dos conflitos a eles submetidos, o que reclama uma urgente revisão na processualística civil, a fim de se contemporizar com a realidade destes novos tempos.

Quem conhece suas portas sabe que, antes do discurso, existe o silêncio. E é nele que os cidadãos comuns vivem a experiência mais concreta da Justiça: esperar sem saber até quando.

Talvez o grande desafio esteja em se romper esse silêncio. Não apenas com mais decisões, mas com mais efetividade e eficácia quando das suas confecções. Não apenas com mais tecnologia, mas com a adoção de uma trilha menos íngreme de percurso no ritual a ser adotado no processo.

O balcão, quer seja de mármore, quer seja digital, precisa deixar de ser fronteira ou muro berlinense para se tornar passagem. Precisa ser ponte entre o direito de que se necessita e a justiça que se entrega.

Ao fim da via-crúcis de um processo judicial, nenhuma sentença será suficiente se, no caminho até ela, o que mais se ofereceu foi silêncio.
 

