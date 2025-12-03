Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Os Correios e a modernidade

A decisão de ser ou não um serviço público ou um monopólio deveria ser, em última análise, da sociedade brasileira

Marcelo Figueiredo - Advogado

Marcelo Figueiredo - Advogado

03/12/2025 - 07h30
Celso Antônio Bandeira de Mello ensina: “Sabe-se que certas atividades (consistentes na prestação de utilidade e comodidade material) destinadas a satisfazer a coletividade em geral são qualificadas como serviços públicos quando, em dado tempo e lugar, o Estado reputa que não convém relegá-las simplesmente à livre iniciativa; ou seja, que não é socialmente desejável fiquem tão só assujeitadas à fiscalização e controles que exerce sobre a generalidade das atividades privadas (fiscalização e controles estes que se constituem no chamado ‘poder de polícia’)” (“Curso”, Malheiros Ed. São Paulo, 15ª Edição, 2003, página 611).

Não é o caso de aprofundar o conceito de serviço público, tema, aliás, com várias correntes e entendimentos. Basta acentuar um determinado aspecto. Há exclusividade na prestação de serviços públicos previstos na Constituição Federal, como, por exemplo, os Correios.

O serviço postal é, segundo a Constituição, um serviço público. Entregar correspondências é serviço público. A questão que se põe hoje é: deveria continuar sendo um serviço público exclusivo da União, monopolizado por ela? Será que, em face da evolução tecnológica e das grandes inovações trazidas pela modernidade, justifica-se essa competência?

No mundo dos computadores, da internet, das mensagens por celular, dos aplicativos, da inteligência artificial, da multiplicidade de empresas que prestam ou podem prestar serviços de entregas de correspondência e documentos, justifica-se essa competência? Cremos que a resposta é negativa. Não se justifica o privilégio constitucional atribuído no século 21 aos correios.

É claro que a decisão de ser ou não um serviço público ou um monopólio deveria ser, em última análise, da sociedade brasileira, mas, ao olharmos a realidade de outros países de democracias modernas, a resposta também parece apontar outra direção.

Em Portugal, o CTT é empresa privada, totalmente privatizada, com acionistas privados, o mercado é liberalizado, com vários operadores, embora o CTT ainda tenha posição dominante em cartas.

Na Alemanha, a DP tem natureza privada e tem ações listadas em Bolsa de Valores. O mercado é liberalizado com outros operadores postais, atuando especialmente em encomendas.

Na Itália, ainda há 64% de controle estatal, mas o mercado é aberto à concorrência, principalmente em encomendas e logística.

Em síntese, de uma maneira geral, a legislação europeia obrigou a abertura dos mercados postais à concorrência, de modo que não há mais monopólio legal forte como no passado, em regra, nem mesmo para as cartas. Embora haja regras de acesso e obrigações específicas, há espaço amplo para empresas privadas atuarem.

Sabe-se, por outro lado, quais as razões que levaram ao longo dos séculos a compreender o serviço postal como público. Havia razões político-militares e de soberania.

O controle da informação e da comunicação era total nos Estados absolutistas e, depois, nos Estados nacionais, que viam o correio como uma infraestrutura estratégica inclusive para a comunicação oficial (ordens militares, administração, diplomacia).

Ademais, ter um monopólio estatal facilitava a censura, o sigilo do Estado e o controle de fluxos de informação em tempos de guerras e de crises.

No século 19, muitos países usaram os correios como instrumento de integração de territórios recém-unificados (Itália e Alemanha) ou muito extensos (EUA e Brasil). A ideia era mesmo que não houvesse lucro, o Estado deveria garantir que a carta chegasse a toda parte.

É claro que o mundo mudou radicalmente. Com a modernidade, cartas não são mais o meio corrente de comunicação, mas os e-mails, as mensagens instantâneas, as plataformas digitais reduziram brutalmente o volume de cartas pessoais e mesmo parte do correio comercial.

Empresas privadas globais mostram que é possível operar redes logísticas complexas em escala continental e global. Hoje se admite que o Estado possa garantir um serviço universal por outros instrumentos, como, por exemplo, subsídios públicos, fundos setoriais, leilões de concessão, compensações, etc.

Vide o sucesso da privatização da telefonia no Brasil. Há uma tendência geral hoje da quebra dos monopólios estatais integrais para modelos de serviços mais flexíveis e regulados em mercado concorrencial com benefício para toda a população.

As sucessivas crises econômicas (prejuízos) e de gestão nos Correios brasileiros apontam para a exaustão e a ineficiência desse modelo, que tem servido mais a interesses político-partidários (indicação e nomeação a cargos e funções) do que a outro interesse público ou social relevante. É urgente a mudança do modelo para atender ao princípio da eficiência com responsabilidade.

Justiça em xeque: quando o martelo da Justiça é leiloado por interesses privados

Corrupção judicial se manifesta em vários formatos: liminares concedidas fora dos critérios técnicos, habeas corpus negociados e agravos distribuídos de forma irregular

02/12/2025 07h45

A recente enxurrada de denúncias envolvendo vendas de sentenças no País revela uma ferida séria no sistema judiciário. Investigações recentes apontam que em ao menos 14 tribunais estaduais e federais há suspeitas de esquemas que envolvem magistrados, advogados e empresários negociando decisões judiciais.

Estamos diante de um problema que vai além da corrupção convencional. Aqui, o que está em jogo é a essência da Justiça: a imparcialidade da decisão. Quando uma sentença deixa de responder ao direito e passa a responder ao bolso, o Estado de Direito perde substância e o cidadão perde confiança no Judiciário.

Os casos recentes são chocantes no grau de sofisticação: por exemplo, relatório da Polícia Federal apontou que lobistas “orçavam preços” no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ) – com valores que giravam em torno de R$ 20 milhões.

E um dos casos mais recentes envolveu a filha de desembargador que, supostamente, recebeu imóvel avaliado em R$ 2 milhões como parte de esquema de decisões manipuladas.

Essa corrupção judicial se manifesta em vários formatos: liminares concedidas fora dos critérios técnicos; habeas corpus negociados; agravos distribuídos de forma irregular.

Trata-se de decisões que deveriam proteger direitos e garantias, mas que se transformam em mercadoria para quem tem dinheiro. A prática compromete o princípio da moralidade, previsto no art. 37 da Constituição, e a segurança jurídica que sustenta toda relação social.

Ao privilegiar-se os interesses privados, sai perdendo toda a comunidade. O que se observa é: a toga que deveria distribuir justiça cede à sedução do ganho; o gabinete que deveria ser palco de justiça se torna balcão de negócios.

Mas a resposta não pode se limitar ao espetáculo das prisões ou dos afastamentos. É preciso estruturar mecanismos robustos de transparência, controle interno e responsabilização efetiva.

O combate exige um compromisso coletivo – da sociedade, das instituições e de cada operador do Direito – em reafirmar que sentenças não se vendem, pois não são mercadoria: são instrumentos de liberdade, dignidade e cidadania.

Se não reagirmos, o risco concreto é de que a Justiça deixe de ser farol e passe a funcionar como vitrine – a da impunidade, do favorecimento e da ruptura institucional. E quando o Judiciário perde credibilidade, quem perde mesmo não é apenas o litigante: é todo o sistema que protege o mais fraco no embate com o mais forte.

A hora é de ação. A hora é de fazer a Justiça valer – para todos, e não para alguns. 

A nova régua da governança: menos controle, mais integridade

Mudança ganhou força com o decreto que regulamentou a Lei Anticorrupção e redefiniu o programa de integridade

02/12/2025 07h20

O que mudou no debate internacional sobre governança não foi apenas a linguagem – foi a lógica do controle. Por muitos anos, o termo compliance sustentou as práticas internas de proteção, ancorado no antigo modelo das “Três Linhas de Defesa” do Institute of Internal Auditors (IIA).

Nesse arranjo, riscos, compliance e auditoria operavam de forma reativa, enquanto a integridade era tratada de modo restrito.

Em 2020, o IIA atualizou o modelo, retirou o termo “defesa” e reposicionou a governança como eixo integrador das três linhas.

A atenção passou da reação ao risco para a criação de valor, confiança e coerência institucional. Essa inflexão consolidou a compreensão de que a integridade não é função do compliance, mas o resultado de uma governança orientada por valores.

No Brasil, a mudança ganhou força com o Decreto nº 11.129/2022, que regulamentou a Lei Anticorrupção e redefiniu o programa de integridade. O decreto ampliou a visão antes centrada somente na prevenção de ilícitos, determinando que o programa promova cultura de integridade orientada por valores e propósito – e não apenas obediência formal.

O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa aprofundou essa evolução em Sistema de Integridade: Fundamentos e Boas Práticas (2025), distinguindo o sistema de integridade dos programas de integridade e, sobretudo, dos programas de compliance.

“Enquanto o programa de compliance se concentra na conformidade com leis, regulamentos e políticas internas, o sistema de integridade vai além, promovendo uma postura ética proativa baseada em convicções genuínas e valores intrínsecos.” Os programas passam a ser componentes de um sistema mais amplo, que integra cultura, liderança e governança para assegurar coerência ética.

A Controladoria-Geral da União reforça essa direção no Guia de Diretrizes para Programas de Integridade (2024), ampliando o alcance da integridade para além das normas anticorrupção. O documento a reconhece como compromisso com valores, responsabilidade social e sustentabilidade.

O programa de integridade deixa de ser apenas um instrumento de conformidade e prevenção, passando a consolidar valores e promover uma cultura ética e transparente. Integridade torna-se, assim, o estado de coerência entre discurso, conduta e propósito.

Essa mudança dialoga com a agenda EESG, que inclui o vetor econômico-financeiro como parte da sustentabilidade corporativa.

A integridade opera como fio condutor que alinha resultados, impactos sociais e responsabilidades ambientais. Garante que o lucro não se dissocie do propósito, que a performance respeite as pessoas e que o crescimento seja equilibrado e duradouro.

Tudo isso esclarece o papel da governança. Ela não é o “chapéu” sob o qual estariam o compliance e a integridade, mas o sistema que os viabiliza e conecta – o “como” que assegura coerência entre propósito, valores e estratégia.

O compliance é o instrumento da conformidade; a integridade, o estado de coerência ética que resulta dessa boa governança.

Em síntese, o compliance garante fazer o certo conforme a lei; a integridade assegura fazer o certo por convicção; e a governança transforma essa convicção em resultados duradouros.

Num mercado que premia a coerência, a integridade tornou-se a régua que sustenta o valor econômico, legitima o social, protege o ambiental – e dá sentido à governança.

